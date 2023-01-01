Предлоги in, at, on в английском: как использовать без ошибок

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои навыки владения английским языком Предлоги в английском языке похожи на маленькие ключики, которые открывают огромные двери смысла. Особенно это касается тройки "in", "at" и "on" — самых употребляемых и одновременно самых коварных предлогов. Когда мои студенты жалуются на их запутанность, я всегда отвечаю: "Представьте, что вы управляете языковым GPS-навигатором. 'In' помещает вас внутрь чего-то, 'on' размещает на поверхности, а 'at' просто указывает конкретную точку". Давайте разберемся, как использовать эти маленькие, но могучие слова, чтобы ваша речь звучала естественно и грамотно. 🔍

Основные правила предлогов in, at, on в английском языке

Предлоги in, at и on относятся к базовым инструментам английской грамматики и выполняют две главные функции: указание на местоположение и выражение временных отношений. Понимание основных принципов их использования закладывает фундамент для корректной английской речи.

Чтобы сформировать системное понимание, рассмотрим основополагающие правила для каждого из этих предлогов:

Предлог Концепция Основное правило Пример IN Нахождение внутри Используется для обозначения нахождения внутри замкнутого пространства или периода in a box, in June, in 2023 ON Нахождение на поверхности Указывает на расположение на поверхности или привязку к конкретным датам on the table, on Monday, on July 4th AT Указание на точку Обозначает конкретную точку в пространстве или времени at the corner, at 3 o'clock, at midnight

Важно отметить, что эти правила формируют скорее общую логику, чем жесткие инструкции. Английский язык полон идиоматических выражений, где предлоги используются вопреки этой логике. Например, мы говорим "in the street" (на улице), хотя улица не является замкнутым пространством.

Андрей Соколов, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинал преподавать, я пытался объяснить использование предлогов через строгие правила. Однажды студентка спросила, почему мы говорим "in the car", но "on the bus", хотя оба — транспортные средства, в которых мы находимся внутри. Я замялся, осознав, что моя система правил дала трещину. После этого случая я разработал метод "визуализации пространства". Я объяснил, что в машине мы окружены со всех сторон (как в капсуле), поэтому используем "in". А в автобусе или поезде мы воспринимаемся как пассажиры НА платформе, которая движется — отсюда "on". Это не строго лингвистическое объяснение, но студенты стали делать на 40% меньше ошибок. Иногда практическое понимание важнее теоретической точности.

Следует помнить, что предлоги часто становятся частью устойчивых выражений, где их выбор определяется не логикой, а языковой традицией. Например, мы говорим "in time" (вовремя) и "on time" (точно в срок) с разными оттенками значения.

Предлоги места: когда использовать in, at и on

Пространственные отношения — основная сфера применения предлогов in, at и on. Их корректное использование позволяет точно указать местоположение объекта и отразить его связь с окружающим пространством.

Рассмотрим подробнее правила использования каждого предлога для обозначения места:

IN (внутри):

используется для обозначения нахождения внутри трёхмерного пространства или области in the room (в комнате)

in London (в Лондоне)

in the forest (в лесу)

in my pocket (в моём кармане)

in the newspaper (в газете)

ON (на поверхности):

указывает на расположение на поверхности или соприкосновение с ней on the table (на столе)

on the wall (на стене)

on the ceiling (на потолке)

on the floor (на полу)

on the 5th floor (на 5-м этаже)

AT (у/возле/в точке):

обозначает конкретную точку или местоположение с акцентом на сам факт присутствия at the door (у двери)

at the bus stop (на автобусной остановке)

at home (дома)

at school (в школе)

at the top (на вершине)

Важно понимать, что выбор предлога зависит от того, как говорящий концептуализирует пространство, а не только от объективных физических характеристик. Например, "in the queue" (в очереди) подразумевает, что очередь воспринимается как ограниченное пространство, а не как линия на поверхности.

Для городских локаций и учреждений действуют следующие закономерности:

IN используется для обозначения нахождения в городах, странах, районах: in New York, in Russia, in Soho

AT используется для конкретных адресов, мероприятий и небольших локаций: at 42 Baker Street, at the party, at the corner

ON используется преимущественно для улиц, дорог, проспектов: on Main Street, on the highway

Особые случаи возникают при описании транспортных средств:

in a car, in a taxi, in a helicopter (в машине, в такси, в вертолёте)

on a bus, on a train, on a plane (на автобусе, на поезде, на самолёте)

on a bicycle, on a motorcycle (на велосипеде, на мотоцикле)

Эта разница объясняется тем, что в закрытых личных транспортных средствах мы находимся "внутри", а в общественном транспорте мы как бы "садимся на платформу", которая нас перевозит. 🚗 🚉

Предлоги времени: особенности употребления in, at, on

Временные отношения — вторая ключевая область применения предлогов in, at и on. Здесь эти предлоги помогают выстроить точную хронологию событий и указать на их временные рамки.

Предлог Временной диапазон Примеры использования IN Более длительные периоды (месяцы, сезоны, годы, десятилетия, столетия) in May, in summer, in 2023, in the 1990s, in the 21st century ON Конкретные дни и даты on Monday, on May 15th, on Christmas Day, on my birthday, on weekends AT Точное время и специфические моменты at 5 o'clock, at noon, at midnight, at sunrise, at the moment

Можно заметить общую логику: чем более конкретный и точечный временной отрезок, тем "меньше" предлог. AT используется для точного времени (самые маленькие временные отрезки), ON — для дней (средние отрезки), IN — для более продолжительных периодов (самые крупные отрезки).

Интересные особенности употребления:

Части дня: in the morning, in the afternoon, in the evening, НО at night (заметьте исключение!)

in the morning, in the afternoon, in the evening, НО at night (заметьте исключение!) Праздники: on Christmas Day, on New Year's Eve, НО at Christmas, at Easter (когда речь идет о периоде праздников)

on Christmas Day, on New Year's Eve, НО at Christmas, at Easter (когда речь идет о периоде праздников) Специфические моменты: at the moment, at present, at that time

at the moment, at present, at that time Периоды жизни: in my childhood, in his twenties

Существуют и более сложные временные конструкции:

"In time" (вовремя, с запасом времени): We arrived in time to see the beginning of the movie.

"On time" (точно в указанное время): The train arrived on time at 9:30.

"At the same time" (одновременно): We all shouted at the same time.

Помните, что некоторые временные выражения используются без предлогов:

This morning (сегодня утром)

Last week (на прошлой неделе)

Next year (в следующем году)

Every day (каждый день)

Знание этих правил поможет вам точно выражать временные отношения и избегать типичных ошибок, которые могут изменить смысл высказывания. ⏱️ 📅

Устойчивые выражения с предлогами in, at, on

Отдельную сложность при изучении английского языка представляют устойчивые выражения с предлогами. В этих фразеологических единицах предлоги часто используются не по общим правилам, а согласно устоявшейся языковой традиции.

Мария Петрова, переводчик и лингвист-практик Я долго работала с англоязычными клиентами, и однажды написала в деловой переписке "I'm interested with your proposal". Мой британский партнер мягко поправил меня: "We say 'interested in', not 'with'." Смутившись, я решила составить свой личный словарь устойчивых выражений с предлогами. На карточках я записывала все встречающиеся в реальной коммуникации фразы. Через три месяца мои заказчики начали отмечать "природное звучание" моей письменной речи. Когда я проанализировала свой словарь, обнаружила, что 70% выражений не подчиняются никакой логике — их просто нужно запомнить. Особенно коварными оказались фразы с in, at и on — именно они создают впечатление владения языком на уровне носителя.

Рассмотрим наиболее употребительные устойчивые выражения с каждым из рассматриваемых предлогов:

Выражения с IN:

in love (влюблен) — She's in love with her colleague.

in danger (в опасности) — The species is in danger of extinction.

in advance (заранее) — Please book tickets in advance.

in charge (ответственный) — Who is in charge of this project?

in fact (на самом деле) — In fact, I've never been to Paris.

in touch (на связи) — Let's keep in touch after you move.

in common (общее) — We have a lot in common.

in a hurry (в спешке) — Sorry, I'm in a hurry now.

in trouble (в беде) — The company is in trouble financially.

in pain (в боли) — He was in pain after the accident.

Выражения с AT:

at risk (под угрозой) — Children are at risk of developing allergies.

at least (по крайней мере) — We need at least three people for this task.

at once (немедленно) — Please come at once!

at random (случайно) — The winner was selected at random.

at first (сначала) — At first, I didn't like the idea.

at last (наконец) — At last, we found the solution.

at a loss (в растерянности) — I was at a loss for words.

at fault (виноват) — The driver was at fault in the accident.

at the moment (в данный момент) — She's not available at the moment.

at the age of (в возрасте) — He started playing piano at the age of five.

Выражения с ON:

on purpose (намеренно) — He didn't break the vase on purpose.

on time (вовремя) — The train arrived on time.

on fire (в огне) — The building was on fire.

on sale (в продаже) — These shoes are on sale now.

on business (по делам) — He's in London on business.

on holiday (в отпуске) — They're on holiday in Spain.

on behalf of (от имени) — I'm speaking on behalf of the team.

on average (в среднем) — On average, we receive 50 applications per week.

on condition that (при условии, что) — I'll help you on condition that you help me later.

on the phone (по телефону) — She's been on the phone for an hour.

Особое внимание стоит обратить на фразовые глаголы, где предлог меняет значение глагола:

get in (войти, прибыть) — What time does your train get in?

turn on (включить) — Can you turn on the lights, please?

look at (смотреть на) — Look at that beautiful sunset!

Запоминание этих выражений требует регулярной практики и погружения в языковую среду. Эффективный способ — создать собственные ассоциации или использовать карточки для заучивания. 🔤

Частые ошибки и как их избежать: практикум

Даже опытные изучающие английский язык регулярно допускают ошибки при использовании предлогов in, at и on. Разберем типичные заблуждения и предложим практические упражнения для закрепления правильных моделей.

Типичные ошибки:

Смешение "in" и "at" с названиями населенных пунктов ❌ I live at London

✅ I live in London

Правило: для городов и крупных населенных пунктов используется "in", "at" применяется только для очень маленьких населенных пунктов или конкретных адресов. Неверное использование предлогов с транспортными средствами ❌ I came on a taxi

✅ I came in a taxi

Правило: для закрытых, частных транспортных средств используется "in", для открытых или общественных — "on". Ошибки в выражениях времени ❌ I have a meeting in Monday

✅ I have a meeting on Monday

Правило: для дней недели всегда используется "on". Неправильное использование с частями дня ❌ Let's meet at the evening

✅ Let's meet in the evening

Правило: для частей дня (morning, afternoon, evening) используется "in", исключение — "at night". Ошибки в устойчивых выражениях ❌ I'm in work now

✅ I'm at work now

Правило: некоторые выражения просто нужно запомнить как исключения.

Практические упражнения для закрепления:

Заполните пропуски подходящими предлогами (in, at, on): I was born March 1985 Tuesday 3 p.m.

1985 3 p.m. She lives a small apartment New York ___ Fifth Avenue.

New York ___ Fifth Avenue. We're meeting the restaurant noon ___ Saturday.

noon ___ Saturday. The keys are the table your bedroom ___ the corner.

your bedroom ___ the corner. He arrived the airport time for his flight ___ the morning. Исправьте ошибки в предложениях: She's arriving at Sunday in 7 p.m.

I saw a beautiful painting on the wall in my friend's house at the countryside.

We waited on the queue for tickets in the rain.

The meeting is planned in October 15th on 3:30 p.m.

I'm going to work with bus today because my car is broken. Переведите на английский язык, используя правильные предлоги: Я встречу тебя у входа в кинотеатр в пятницу в 6 вечера.

В 2022 году я был в Париже на конференции.

Книга лежит на полке в моей комнате.

Он приехал на автобусе, а я на такси.

Мы обсудим это на собрании в понедельник утром. Практика с устойчивыми выражениями: Составьте предложения со следующими фразами: in a hurry

at risk

on purpose

in touch

at least

on behalf of

Регулярная практика и постоянное погружение в языковую среду через чтение и аудирование помогут вам интуитивно выбирать правильные предлоги. Эффективный метод — фиксировать встречающиеся в аутентичных материалах конструкции с предлогами и использовать их в своей речи. 📝 🎧