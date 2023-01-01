Конструкция There is/There are в английском: правила и примеры
Каждый изучающий английский язык рано или поздно сталкивается с загадочной конструкцией "There is/There are" — этим волшебным ключом, открывающим двери к описанию существования предметов и явлений. Несмотря на кажущуюся простоту, эта грамматическая структура часто вызывает недоумение и ошибки даже у продвинутых студентов. Почему в одних случаях мы говорим "There is a book", а в других — "There are books"? Как правильно использовать эту конструкцию в прошедшем или будущем времени? Погрузимся в мир английской грамматики и раскроем все секреты одной из самых употребительных конструкций! 🔍
Основы использования There is/There are в английском языке
Конструкция "There is/There are" — одна из фундаментальных грамматических структур английского языка, которая используется для указания на наличие или существование чего-либо. По сути, это способ сказать "имеется", "существует" или "находится" на английском языке.
Основное предназначение этой конструкции — представить новую информацию в разговоре или тексте. Когда мы хотим сообщить о наличии чего-то, мы используем "There is" для единственного числа и "There are" для множественного числа.
Елена Петрова, методист по английскому языку
На своём первом уроке с группой начинающих я всегда использую игру "Что в комнате". Студенты закрывают глаза, я перемещаю предметы, а затем они должны составить предложения с "There is/There are". Помню случай с Максимом, взрослым студентом, который никак не мог уловить разницу между "There is" и "It is". Когда он видел стул, он говорил: "It is a chair", что технически верно, но не отвечает на вопрос о наличии. После того как мы провели аналогию с русским "имеется/есть" против "это", у него произошёл настоящий прорыв. "There is a chair in the room" — он сказал с таким облегчением, будто решил сложнейшую головоломку!
Рассмотрим основные случаи использования этой конструкции:
- Указание на существование или наличие: There is a book on the table. (На столе есть книга.)
- Описание местонахождения: There are two restaurants near my house. (Рядом с моим домом есть два ресторана.)
- Начало разговора или представление новой темы: There is something I need to tell you. (Есть кое-что, что я должен тебе сказать.)
- Описание ситуации: There is a problem with your application. (С вашим заявлением есть проблема.)
Важно понимать, что в этой конструкции "there" не переводится как "там". Это формальное подлежащее, которое фактически не несёт лексического значения. Настоящее подлежащее стоит после глагола "is/are".
|Конструкция
|Пример
|Комментарий
|There is + единственное число
|There is an apple on the plate.
|Используется с исчисляемыми существительными в ед. числе и неисчисляемыми
|There are + множественное число
|There are apples on the plate.
|Используется только с исчисляемыми существительными во мн. числе
|There is + неисчисляемое
|There is water in the glass.
|Неисчисляемые существительные всегда согласуются с "is"
Правила согласования There is/There are с подлежащим
Правильное согласование "There is/There are" с последующим существительным — одна из самых важных тонкостей при использовании этой конструкции. Именно здесь студенты чаще всего допускают ошибки. 📚
Основное правило довольно простое:
- Используйте There is, если за ним следует существительное в единственном числе или неисчисляемое существительное.
- Используйте There are, если за ним следует существительное во множественном числе.
Однако на практике возникают ситуации, требующие более детального рассмотрения:
Особые случаи согласования
Составные подлежащие: Если в предложении перечисляются несколько объектов, форма глагола определяется по первому существительному в списке:
- There is a book, two pens and some papers on the desk. (Правильно, так как первое существительное — "a book" — в единственном числе)
- There are two pens, a book and some papers on the desk. (Правильно, так как первое существительное — "two pens" — во множественном числе)
Неопределенные местоимения: Местоимения "some", "any", "no", "all" требуют множественного числа, если относятся к исчисляемым существительным:
- There are some books on the shelf. (Книги исчисляемы)
- There is some water in the bottle. (Вода неисчисляема)
Дробные числительные: Используйте "There is" с дробными числительными, выражающими единое целое:
- There is half an hour left. (Осталось полчаса)
В разговорной речи носители языка иногда отклоняются от строгих правил согласования, особенно в случаях с перечислением. Например, можно услышать: "There's a pen and some notebooks on the desk", хотя по правилам должно быть "There are". Такое упрощение допустимо в неформальной речи, но в письменном английском или формальной речи следует придерживаться грамматических правил.
Андрей Соколов, экзаменатор IELTS
Работая с кандидатами на экзамен IELTS, я заметил, что многие из них стабильно теряют баллы за неправильное согласование "There is/There are". Помню случай с Мариной, которая имела прекрасный словарный запас и бегло говорила, но постоянно говорила "There is many people" вместо "There are many people". Когда я спросил, почему она так говорит, она ответила, что в её понимании "There is" — это единая формула, которая не меняется. Мы разработали специальное упражнение: каждый раз, когда она использовала эту конструкцию, она должна была физически показывать один палец для "is" и несколько пальцев для "are". Этот кинестетический подход сработал настолько эффективно, что за месяц до экзамена ошибка полностью исчезла, и Марина получила 7.5 за грамматику!
Конструкция There is/There are в разных временах
Хотя чаще всего "There is/There are" используется в настоящем времени, эта конструкция может применяться во всех временах английского языка. Понимание того, как она изменяется в различных временных формах, существенно расширяет ваши возможности выражения мыслей. 🕒
|Время
|Утвердительная форма
|Отрицательная форма
|Вопросительная форма
|Present Simple
|There is/are
|There is not/are not (isn't/aren't)
|Is/Are there?
|Past Simple
|There was/were
|There was not/were not (wasn't/weren't)
|Was/Were there?
|Future Simple
|There will be
|There will not be (won't be)
|Will there be?
|Present Perfect
|There has/have been
|There has/have not been (hasn't/haven't been)
|Has/Have there been?
|Present Continuous
|There is/are being
|There is/are not being (isn't/aren't being)
|Is/Are there being?
Рассмотрим каждое время подробнее с примерами:
Present Simple (Настоящее простое):
- There is a new café in our neighborhood. (В нашем районе есть новое кафе.)
- There are many tourists in the city center. (В центре города много туристов.)
Past Simple (Прошедшее простое):
- There was a beautiful garden here last year. (Здесь в прошлом году был красивый сад.)
- There were three candidates for this position. (На эту должность было три кандидата.)
Future Simple (Будущее простое):
- There will be a meeting tomorrow morning. (Завтра утром будет собрание.)
- Will there be enough time to finish the project? (Будет ли достаточно времени, чтобы закончить проект?)
Present Perfect (Настоящее совершенное):
- There has been an accident on the highway. (На шоссе произошла авария.)
- There have been several attempts to solve this problem. (Было несколько попыток решить эту проблему.)
Present Continuous (Настоящее продолженное):
- There is being a lot of discussion about this topic lately. (В последнее время ведётся много дискуссий на эту тему.)
Примечание: Continuous формы с "there is/are" используются редко и звучат несколько неестественно для носителей языка.
Важно отметить, что когда мы используем "There is/There are" в Perfect и Continuous временах, глагол "be" изменяется согласно правилам этих времён, а форма "there" остаётся неизменной.
Типичные ошибки при использовании There is/There are
Даже опытные изучающие английский язык иногда допускают ошибки при использовании конструкции "There is/There are". Знание этих ошибок поможет вам избежать их в собственной речи и письме. 🚫
Вот наиболее распространённые ошибки:
- Неправильное согласование с существительным:
- ❌ There is three books on the table.
- ✅ There are three books on the table.
Причина: Согласование должно быть с существительным, стоящим после глагола, а не со словом "there".
- Путаница между "there" и "it":
- ❌ There is cold today. (Для описания погоды или состояний используется "it")
- ✅ It is cold today.
- ❌ It is a book on the table. (Для указания на наличие чего-либо используется "there")
- ✅ There is a book on the table.
Причина: "There is/are" используется для указания на существование или наличие чего-либо, в то время как "it is" обозначает что-то конкретное или известное.
- Ошибки в вопросительной форме:
- ❌ Is there are any questions? (Смешение "is" и "are")
- ✅ Are there any questions?
Причина: В вопросительной форме глагол "be" (is/are) ставится перед "there".
- Неправильное использование с неисчисляемыми существительными:
- ❌ There are some water in the bottle.
- ✅ There is some water in the bottle.
Причина: Неисчисляемые существительные (вода, информация, время и т.д.) всегда согласуются с "is", даже если кажется, что речь идёт о множестве.
- Смешение времён:
- ❌ There is been a mistake. (Смешение Present Simple и Present Perfect)
- ✅ There has been a mistake.
Причина: При использовании Perfect времён необходимо добавлять вспомогательный глагол "has/have".
Одна из самых распространённых причин ошибок — влияние родного языка. Например, русскоговорящие студенты часто говорят "In the room is a table" вместо "There is a table in the room" из-за прямого перевода с русского "В комнате есть стол".
Чтобы избежать этих ошибок, полезно практиковаться с упражнениями, специально направленными на закрепление конструкции "There is/There are", а также обращать внимание на правильное использование в аутентичных текстах и аудиозаписях.
Сравнение There is с конструкциями в русском языке
Понимание аналогов конструкции "There is/There are" в русском языке может значительно облегчить её усвоение. При этом важно осознавать существенные различия, чтобы избежать типичных ошибок, вызванных языковой интерференцией. 🔄
В русском языке существует несколько способов выражения идеи наличия или существования:
- Конструкция "есть/имеется": В комнате есть стол.
- Безличные предложения: В городе существует проблема с транспортом.
- Предложения с инверсией: На столе лежит книга.
Однако прямое соответствие конструкциям "There is/There are" найти сложно из-за структурных различий между языками.
|Английская конструкция
|Русский эквивалент
|Комментарий
|There is a book on the table.
|На столе (есть/лежит) книга.
|В русском часто опускаем глагол "есть" или заменяем его на более конкретный.
|There are many students in the class.
|В классе (есть/находится) много студентов.
|В русском предложении порядок слов обратный: сначала указывается место.
|There is no time left.
|Времени не осталось.
|В русском используется родительный падеж для выражения отрицания наличия.
|There will be a concert tomorrow.
|Завтра будет концерт.
|В русском языке часто используется прямой порядок слов без специальных конструкций.
Ключевые различия, которые важно учитывать:
Порядок слов: В английском "There is/There are" почти всегда стоит в начале предложения, в то время как в русском обстоятельство места обычно стоит на первом месте:
- There is a cat under the table. — Под столом (есть/сидит) кошка.
Обязательность глагола: В английском глагол "is/are" обязателен, в русском же глагол "есть" часто опускается, особенно в настоящем времени:
- There is a park near my house. — Рядом с моим домом (есть) парк. (В русском "есть" звучит избыточно)
Грамматическое согласование: В английском выбор между "is" и "are" зависит от числа существительного, в русском же форма глагола может меняться в зависимости от рода и числа:
- There is a book. — Есть книга. (женский род)
- There is a table. — Есть стол. (мужской род)
Выражение отрицания: В английском используется "There is no/not any", в русском — конструкция с "нет" + родительный падеж:
- There is no milk in the fridge. — В холодильнике нет молока.
Понимание этих различий помогает избежать ошибок, связанных с прямым переводом с русского на английский. Например, русскоговорящие студенты часто строят предложения по модели "On the table is a book" вместо "There is a book on the table", перенося структуру родного языка на английский.
Гармоничное владение конструкцией "There is/There are" позволяет точно выражать свои мысли на английском языке. Её правильное использование в разных временах и контекстах сигнализирует о зрелости вашей языковой компетенции. Помните, что за кажущейся простотой этой конструкции скрывается множество нюансов, игнорирование которых может привести к серьёзным смысловым искажениям. Практикуйте её в живой речи, обращайте внимание на контексты использования в аутентичных текстах, и вскоре вы заметите, что применяете "There is/There are" так же естественно, как носители языка.