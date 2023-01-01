Конструкция There is/There are в английском: правила и примеры

#Изучение английского  
Для кого эта статья:

  • Студенты, изучающие английский язык
  • Преподаватели английского языка

  • Люди, желающие улучшить свои навыки грамматики английского языка

    Каждый изучающий английский язык рано или поздно сталкивается с загадочной конструкцией "There is/There are" — этим волшебным ключом, открывающим двери к описанию существования предметов и явлений. Несмотря на кажущуюся простоту, эта грамматическая структура часто вызывает недоумение и ошибки даже у продвинутых студентов. Почему в одних случаях мы говорим "There is a book", а в других — "There are books"? Как правильно использовать эту конструкцию в прошедшем или будущем времени? Погрузимся в мир английской грамматики и раскроем все секреты одной из самых употребительных конструкций! 🔍

Основы использования There is/There are в английском языке

Конструкция "There is/There are" — одна из фундаментальных грамматических структур английского языка, которая используется для указания на наличие или существование чего-либо. По сути, это способ сказать "имеется", "существует" или "находится" на английском языке.

Основное предназначение этой конструкции — представить новую информацию в разговоре или тексте. Когда мы хотим сообщить о наличии чего-то, мы используем "There is" для единственного числа и "There are" для множественного числа.

Елена Петрова, методист по английскому языку

На своём первом уроке с группой начинающих я всегда использую игру "Что в комнате". Студенты закрывают глаза, я перемещаю предметы, а затем они должны составить предложения с "There is/There are". Помню случай с Максимом, взрослым студентом, который никак не мог уловить разницу между "There is" и "It is". Когда он видел стул, он говорил: "It is a chair", что технически верно, но не отвечает на вопрос о наличии. После того как мы провели аналогию с русским "имеется/есть" против "это", у него произошёл настоящий прорыв. "There is a chair in the room" — он сказал с таким облегчением, будто решил сложнейшую головоломку!

Рассмотрим основные случаи использования этой конструкции:

  • Указание на существование или наличие: There is a book on the table. (На столе есть книга.)
  • Описание местонахождения: There are two restaurants near my house. (Рядом с моим домом есть два ресторана.)
  • Начало разговора или представление новой темы: There is something I need to tell you. (Есть кое-что, что я должен тебе сказать.)
  • Описание ситуации: There is a problem with your application. (С вашим заявлением есть проблема.)

Важно понимать, что в этой конструкции "there" не переводится как "там". Это формальное подлежащее, которое фактически не несёт лексического значения. Настоящее подлежащее стоит после глагола "is/are".

Конструкция Пример Комментарий
There is + единственное число There is an apple on the plate. Используется с исчисляемыми существительными в ед. числе и неисчисляемыми
There are + множественное число There are apples on the plate. Используется только с исчисляемыми существительными во мн. числе
There is + неисчисляемое There is water in the glass. Неисчисляемые существительные всегда согласуются с "is"
Правила согласования There is/There are с подлежащим

Правильное согласование "There is/There are" с последующим существительным — одна из самых важных тонкостей при использовании этой конструкции. Именно здесь студенты чаще всего допускают ошибки. 📚

Основное правило довольно простое:

  • Используйте There is, если за ним следует существительное в единственном числе или неисчисляемое существительное.
  • Используйте There are, если за ним следует существительное во множественном числе.

Однако на практике возникают ситуации, требующие более детального рассмотрения:

Особые случаи согласования

  1. Составные подлежащие: Если в предложении перечисляются несколько объектов, форма глагола определяется по первому существительному в списке:

    • There is a book, two pens and some papers on the desk. (Правильно, так как первое существительное — "a book" — в единственном числе)
    • There are two pens, a book and some papers on the desk. (Правильно, так как первое существительное — "two pens" — во множественном числе)

  2. Неопределенные местоимения: Местоимения "some", "any", "no", "all" требуют множественного числа, если относятся к исчисляемым существительным:

    • There are some books on the shelf. (Книги исчисляемы)
    • There is some water in the bottle. (Вода неисчисляема)

  3. Дробные числительные: Используйте "There is" с дробными числительными, выражающими единое целое:

    • There is half an hour left. (Осталось полчаса)

В разговорной речи носители языка иногда отклоняются от строгих правил согласования, особенно в случаях с перечислением. Например, можно услышать: "There's a pen and some notebooks on the desk", хотя по правилам должно быть "There are". Такое упрощение допустимо в неформальной речи, но в письменном английском или формальной речи следует придерживаться грамматических правил.

Андрей Соколов, экзаменатор IELTS

Работая с кандидатами на экзамен IELTS, я заметил, что многие из них стабильно теряют баллы за неправильное согласование "There is/There are". Помню случай с Мариной, которая имела прекрасный словарный запас и бегло говорила, но постоянно говорила "There is many people" вместо "There are many people". Когда я спросил, почему она так говорит, она ответила, что в её понимании "There is" — это единая формула, которая не меняется. Мы разработали специальное упражнение: каждый раз, когда она использовала эту конструкцию, она должна была физически показывать один палец для "is" и несколько пальцев для "are". Этот кинестетический подход сработал настолько эффективно, что за месяц до экзамена ошибка полностью исчезла, и Марина получила 7.5 за грамматику!

Конструкция There is/There are в разных временах

Хотя чаще всего "There is/There are" используется в настоящем времени, эта конструкция может применяться во всех временах английского языка. Понимание того, как она изменяется в различных временных формах, существенно расширяет ваши возможности выражения мыслей. 🕒

Время Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма
Present Simple There is/are There is not/are not (isn't/aren't) Is/Are there?
Past Simple There was/were There was not/were not (wasn't/weren't) Was/Were there?
Future Simple There will be There will not be (won't be) Will there be?
Present Perfect There has/have been There has/have not been (hasn't/haven't been) Has/Have there been?
Present Continuous There is/are being There is/are not being (isn't/aren't being) Is/Are there being?

Рассмотрим каждое время подробнее с примерами:

  1. Present Simple (Настоящее простое):

    • There is a new café in our neighborhood. (В нашем районе есть новое кафе.)
    • There are many tourists in the city center. (В центре города много туристов.)

  2. Past Simple (Прошедшее простое):

    • There was a beautiful garden here last year. (Здесь в прошлом году был красивый сад.)
    • There were three candidates for this position. (На эту должность было три кандидата.)

  3. Future Simple (Будущее простое):

    • There will be a meeting tomorrow morning. (Завтра утром будет собрание.)
    • Will there be enough time to finish the project? (Будет ли достаточно времени, чтобы закончить проект?)

  4. Present Perfect (Настоящее совершенное):

    • There has been an accident on the highway. (На шоссе произошла авария.)
    • There have been several attempts to solve this problem. (Было несколько попыток решить эту проблему.)

  5. Present Continuous (Настоящее продолженное):

    • There is being a lot of discussion about this topic lately. (В последнее время ведётся много дискуссий на эту тему.)

Примечание: Continuous формы с "there is/are" используются редко и звучат несколько неестественно для носителей языка.

Важно отметить, что когда мы используем "There is/There are" в Perfect и Continuous временах, глагол "be" изменяется согласно правилам этих времён, а форма "there" остаётся неизменной.

Типичные ошибки при использовании There is/There are

Даже опытные изучающие английский язык иногда допускают ошибки при использовании конструкции "There is/There are". Знание этих ошибок поможет вам избежать их в собственной речи и письме. 🚫

Вот наиболее распространённые ошибки:

  1. Неправильное согласование с существительным:
    • ❌ There is three books on the table.
    • ✅ There are three books on the table.

Причина: Согласование должно быть с существительным, стоящим после глагола, а не со словом "there".

  1. Путаница между "there" и "it":
    • ❌ There is cold today. (Для описания погоды или состояний используется "it")
    • ✅ It is cold today.
    • ❌ It is a book on the table. (Для указания на наличие чего-либо используется "there")
    • ✅ There is a book on the table.

Причина: "There is/are" используется для указания на существование или наличие чего-либо, в то время как "it is" обозначает что-то конкретное или известное.

  1. Ошибки в вопросительной форме:
    • ❌ Is there are any questions? (Смешение "is" и "are")
    • ✅ Are there any questions?

Причина: В вопросительной форме глагол "be" (is/are) ставится перед "there".

  1. Неправильное использование с неисчисляемыми существительными:
    • ❌ There are some water in the bottle.
    • ✅ There is some water in the bottle.

Причина: Неисчисляемые существительные (вода, информация, время и т.д.) всегда согласуются с "is", даже если кажется, что речь идёт о множестве.

  1. Смешение времён:
    • ❌ There is been a mistake. (Смешение Present Simple и Present Perfect)
    • ✅ There has been a mistake.

Причина: При использовании Perfect времён необходимо добавлять вспомогательный глагол "has/have".

Одна из самых распространённых причин ошибок — влияние родного языка. Например, русскоговорящие студенты часто говорят "In the room is a table" вместо "There is a table in the room" из-за прямого перевода с русского "В комнате есть стол".

Чтобы избежать этих ошибок, полезно практиковаться с упражнениями, специально направленными на закрепление конструкции "There is/There are", а также обращать внимание на правильное использование в аутентичных текстах и аудиозаписях.

Сравнение There is с конструкциями в русском языке

Понимание аналогов конструкции "There is/There are" в русском языке может значительно облегчить её усвоение. При этом важно осознавать существенные различия, чтобы избежать типичных ошибок, вызванных языковой интерференцией. 🔄

В русском языке существует несколько способов выражения идеи наличия или существования:

  • Конструкция "есть/имеется": В комнате есть стол.
  • Безличные предложения: В городе существует проблема с транспортом.
  • Предложения с инверсией: На столе лежит книга.

Однако прямое соответствие конструкциям "There is/There are" найти сложно из-за структурных различий между языками.

Английская конструкция Русский эквивалент Комментарий
There is a book on the table. На столе (есть/лежит) книга. В русском часто опускаем глагол "есть" или заменяем его на более конкретный.
There are many students in the class. В классе (есть/находится) много студентов. В русском предложении порядок слов обратный: сначала указывается место.
There is no time left. Времени не осталось. В русском используется родительный падеж для выражения отрицания наличия.
There will be a concert tomorrow. Завтра будет концерт. В русском языке часто используется прямой порядок слов без специальных конструкций.

Ключевые различия, которые важно учитывать:

  1. Порядок слов: В английском "There is/There are" почти всегда стоит в начале предложения, в то время как в русском обстоятельство места обычно стоит на первом месте:

    • There is a cat under the table. — Под столом (есть/сидит) кошка.

  2. Обязательность глагола: В английском глагол "is/are" обязателен, в русском же глагол "есть" часто опускается, особенно в настоящем времени:

    • There is a park near my house. — Рядом с моим домом (есть) парк. (В русском "есть" звучит избыточно)

  3. Грамматическое согласование: В английском выбор между "is" и "are" зависит от числа существительного, в русском же форма глагола может меняться в зависимости от рода и числа:

    • There is a book. — Есть книга. (женский род)
    • There is a table. — Есть стол. (мужской род)

  4. Выражение отрицания: В английском используется "There is no/not any", в русском — конструкция с "нет" + родительный падеж:

    • There is no milk in the fridge. — В холодильнике нет молока.

Понимание этих различий помогает избежать ошибок, связанных с прямым переводом с русского на английский. Например, русскоговорящие студенты часто строят предложения по модели "On the table is a book" вместо "There is a book on the table", перенося структуру родного языка на английский.

Гармоничное владение конструкцией "There is/There are" позволяет точно выражать свои мысли на английском языке. Её правильное использование в разных временах и контекстах сигнализирует о зрелости вашей языковой компетенции. Помните, что за кажущейся простотой этой конструкции скрывается множество нюансов, игнорирование которых может привести к серьёзным смысловым искажениям. Практикуйте её в живой речи, обращайте внимание на контексты использования в аутентичных текстах, и вскоре вы заметите, что применяете "There is/There are" так же естественно, как носители языка.

