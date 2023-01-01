Конструкция There is/There are в английском: правила и примеры

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои навыки грамматики английского языка Каждый изучающий английский язык рано или поздно сталкивается с загадочной конструкцией "There is/There are" — этим волшебным ключом, открывающим двери к описанию существования предметов и явлений. Несмотря на кажущуюся простоту, эта грамматическая структура часто вызывает недоумение и ошибки даже у продвинутых студентов. Почему в одних случаях мы говорим "There is a book", а в других — "There are books"? Как правильно использовать эту конструкцию в прошедшем или будущем времени? Погрузимся в мир английской грамматики и раскроем все секреты одной из самых употребительных конструкций! 🔍

Основы использования There is/There are в английском языке

Конструкция "There is/There are" — одна из фундаментальных грамматических структур английского языка, которая используется для указания на наличие или существование чего-либо. По сути, это способ сказать "имеется", "существует" или "находится" на английском языке.

Основное предназначение этой конструкции — представить новую информацию в разговоре или тексте. Когда мы хотим сообщить о наличии чего-то, мы используем "There is" для единственного числа и "There are" для множественного числа.

Елена Петрова, методист по английскому языку На своём первом уроке с группой начинающих я всегда использую игру "Что в комнате". Студенты закрывают глаза, я перемещаю предметы, а затем они должны составить предложения с "There is/There are". Помню случай с Максимом, взрослым студентом, который никак не мог уловить разницу между "There is" и "It is". Когда он видел стул, он говорил: "It is a chair", что технически верно, но не отвечает на вопрос о наличии. После того как мы провели аналогию с русским "имеется/есть" против "это", у него произошёл настоящий прорыв. "There is a chair in the room" — он сказал с таким облегчением, будто решил сложнейшую головоломку!

Рассмотрим основные случаи использования этой конструкции:

Указание на существование или наличие : There is a book on the table. (На столе есть книга.)

: There is a book on the table. (На столе есть книга.) Описание местонахождения : There are two restaurants near my house. (Рядом с моим домом есть два ресторана.)

: There are two restaurants near my house. (Рядом с моим домом есть два ресторана.) Начало разговора или представление новой темы : There is something I need to tell you. (Есть кое-что, что я должен тебе сказать.)

: There is something I need to tell you. (Есть кое-что, что я должен тебе сказать.) Описание ситуации: There is a problem with your application. (С вашим заявлением есть проблема.)

Важно понимать, что в этой конструкции "there" не переводится как "там". Это формальное подлежащее, которое фактически не несёт лексического значения. Настоящее подлежащее стоит после глагола "is/are".

Конструкция Пример Комментарий There is + единственное число There is an apple on the plate. Используется с исчисляемыми существительными в ед. числе и неисчисляемыми There are + множественное число There are apples on the plate. Используется только с исчисляемыми существительными во мн. числе There is + неисчисляемое There is water in the glass. Неисчисляемые существительные всегда согласуются с "is"

Правила согласования There is/There are с подлежащим

Правильное согласование "There is/There are" с последующим существительным — одна из самых важных тонкостей при использовании этой конструкции. Именно здесь студенты чаще всего допускают ошибки. 📚

Основное правило довольно простое:

Используйте There is , если за ним следует существительное в единственном числе или неисчисляемое существительное.

, если за ним следует существительное в единственном числе или неисчисляемое существительное. Используйте There are, если за ним следует существительное во множественном числе.

Однако на практике возникают ситуации, требующие более детального рассмотрения:

Особые случаи согласования

Составные подлежащие: Если в предложении перечисляются несколько объектов, форма глагола определяется по первому существительному в списке: There is a book, two pens and some papers on the desk. (Правильно, так как первое существительное — "a book" — в единственном числе)

There are two pens, a book and some papers on the desk. (Правильно, так как первое существительное — "two pens" — во множественном числе) Неопределенные местоимения: Местоимения "some", "any", "no", "all" требуют множественного числа, если относятся к исчисляемым существительным: There are some books on the shelf. (Книги исчисляемы)

There is some water in the bottle. (Вода неисчисляема) Дробные числительные: Используйте "There is" с дробными числительными, выражающими единое целое: There is half an hour left. (Осталось полчаса)

В разговорной речи носители языка иногда отклоняются от строгих правил согласования, особенно в случаях с перечислением. Например, можно услышать: "There's a pen and some notebooks on the desk", хотя по правилам должно быть "There are". Такое упрощение допустимо в неформальной речи, но в письменном английском или формальной речи следует придерживаться грамматических правил.

Андрей Соколов, экзаменатор IELTS Работая с кандидатами на экзамен IELTS, я заметил, что многие из них стабильно теряют баллы за неправильное согласование "There is/There are". Помню случай с Мариной, которая имела прекрасный словарный запас и бегло говорила, но постоянно говорила "There is many people" вместо "There are many people". Когда я спросил, почему она так говорит, она ответила, что в её понимании "There is" — это единая формула, которая не меняется. Мы разработали специальное упражнение: каждый раз, когда она использовала эту конструкцию, она должна была физически показывать один палец для "is" и несколько пальцев для "are". Этот кинестетический подход сработал настолько эффективно, что за месяц до экзамена ошибка полностью исчезла, и Марина получила 7.5 за грамматику!

Конструкция There is/There are в разных временах

Хотя чаще всего "There is/There are" используется в настоящем времени, эта конструкция может применяться во всех временах английского языка. Понимание того, как она изменяется в различных временных формах, существенно расширяет ваши возможности выражения мыслей. 🕒

Время Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма Present Simple There is/are There is not/are not (isn't/aren't) Is/Are there? Past Simple There was/were There was not/were not (wasn't/weren't) Was/Were there? Future Simple There will be There will not be (won't be) Will there be? Present Perfect There has/have been There has/have not been (hasn't/haven't been) Has/Have there been? Present Continuous There is/are being There is/are not being (isn't/aren't being) Is/Are there being?

Рассмотрим каждое время подробнее с примерами:

Present Simple (Настоящее простое): There is a new café in our neighborhood. (В нашем районе есть новое кафе.)

There are many tourists in the city center. (В центре города много туристов.) Past Simple (Прошедшее простое): There was a beautiful garden here last year. (Здесь в прошлом году был красивый сад.)

There were three candidates for this position. (На эту должность было три кандидата.) Future Simple (Будущее простое): There will be a meeting tomorrow morning. (Завтра утром будет собрание.)

Will there be enough time to finish the project? (Будет ли достаточно времени, чтобы закончить проект?) Present Perfect (Настоящее совершенное): There has been an accident on the highway. (На шоссе произошла авария.)

There have been several attempts to solve this problem. (Было несколько попыток решить эту проблему.) Present Continuous (Настоящее продолженное): There is being a lot of discussion about this topic lately. (В последнее время ведётся много дискуссий на эту тему.)

Примечание: Continuous формы с "there is/are" используются редко и звучат несколько неестественно для носителей языка.

Важно отметить, что когда мы используем "There is/There are" в Perfect и Continuous временах, глагол "be" изменяется согласно правилам этих времён, а форма "there" остаётся неизменной.

Типичные ошибки при использовании There is/There are

Даже опытные изучающие английский язык иногда допускают ошибки при использовании конструкции "There is/There are". Знание этих ошибок поможет вам избежать их в собственной речи и письме. 🚫

Вот наиболее распространённые ошибки:

Неправильное согласование с существительным: ❌ There is three books on the table.

✅ There are three books on the table.

Причина: Согласование должно быть с существительным, стоящим после глагола, а не со словом "there".

Путаница между "there" и "it": ❌ There is cold today. (Для описания погоды или состояний используется "it")

✅ It is cold today.

❌ It is a book on the table. (Для указания на наличие чего-либо используется "there")

✅ There is a book on the table.

Причина: "There is/are" используется для указания на существование или наличие чего-либо, в то время как "it is" обозначает что-то конкретное или известное.

Ошибки в вопросительной форме: ❌ Is there are any questions? (Смешение "is" и "are")

✅ Are there any questions?

Причина: В вопросительной форме глагол "be" (is/are) ставится перед "there".

Неправильное использование с неисчисляемыми существительными: ❌ There are some water in the bottle.

✅ There is some water in the bottle.

Причина: Неисчисляемые существительные (вода, информация, время и т.д.) всегда согласуются с "is", даже если кажется, что речь идёт о множестве.

Смешение времён: ❌ There is been a mistake. (Смешение Present Simple и Present Perfect)

✅ There has been a mistake.

Причина: При использовании Perfect времён необходимо добавлять вспомогательный глагол "has/have".

Одна из самых распространённых причин ошибок — влияние родного языка. Например, русскоговорящие студенты часто говорят "In the room is a table" вместо "There is a table in the room" из-за прямого перевода с русского "В комнате есть стол".

Чтобы избежать этих ошибок, полезно практиковаться с упражнениями, специально направленными на закрепление конструкции "There is/There are", а также обращать внимание на правильное использование в аутентичных текстах и аудиозаписях.

Сравнение There is с конструкциями в русском языке

Понимание аналогов конструкции "There is/There are" в русском языке может значительно облегчить её усвоение. При этом важно осознавать существенные различия, чтобы избежать типичных ошибок, вызванных языковой интерференцией. 🔄

В русском языке существует несколько способов выражения идеи наличия или существования:

Конструкция "есть/имеется" : В комнате есть стол.

: В комнате есть стол. Безличные предложения : В городе существует проблема с транспортом.

: В городе существует проблема с транспортом. Предложения с инверсией: На столе лежит книга.

Однако прямое соответствие конструкциям "There is/There are" найти сложно из-за структурных различий между языками.

Английская конструкция Русский эквивалент Комментарий There is a book on the table. На столе (есть/лежит) книга. В русском часто опускаем глагол "есть" или заменяем его на более конкретный. There are many students in the class. В классе (есть/находится) много студентов. В русском предложении порядок слов обратный: сначала указывается место. There is no time left. Времени не осталось. В русском используется родительный падеж для выражения отрицания наличия. There will be a concert tomorrow. Завтра будет концерт. В русском языке часто используется прямой порядок слов без специальных конструкций.

Ключевые различия, которые важно учитывать:

Порядок слов: В английском "There is/There are" почти всегда стоит в начале предложения, в то время как в русском обстоятельство места обычно стоит на первом месте: There is a cat under the table. — Под столом (есть/сидит) кошка. Обязательность глагола: В английском глагол "is/are" обязателен, в русском же глагол "есть" часто опускается, особенно в настоящем времени: There is a park near my house. — Рядом с моим домом (есть) парк. (В русском "есть" звучит избыточно) Грамматическое согласование: В английском выбор между "is" и "are" зависит от числа существительного, в русском же форма глагола может меняться в зависимости от рода и числа: There is a book. — Есть книга. (женский род)

There is a table. — Есть стол. (мужской род) Выражение отрицания: В английском используется "There is no/not any", в русском — конструкция с "нет" + родительный падеж: There is no milk in the fridge. — В холодильнике нет молока.

Понимание этих различий помогает избежать ошибок, связанных с прямым переводом с русского на английский. Например, русскоговорящие студенты часто строят предложения по модели "On the table is a book" вместо "There is a book on the table", перенося структуру родного языка на английский.