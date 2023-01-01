Глагол have в Present Continuous: особенности и правила употребления#Изучение английского
Глагол "have" часто становится камнем преткновения даже для опытных изучающих английский язык. Многие уверенно используют выражение "I have a car", но теряются, когда нужно перевести его в Present Continuous. Почему "I am having a car" звучит неестественно для носителя языка, но "I am having lunch" — вполне допустимо? Эта тонкая грамматическая головоломка раскрывает богатство английского языка и демонстрирует, как один и тот же глагол может кардинально менять своё поведение в зависимости от контекста. Разберёмся, когда и как правильно употреблять "have" в длительном времени, чтобы ваша речь звучала естественно и грамотно. 🧩
Два лица глагола have: особенности в Present Continuous
Глагол "have" в английском языке обладает двойственной природой, что делает его использование в Present Continuous особенно интересным. Важно понимать, что "have" может выступать как в роли смыслового глагола, так и в качестве вспомогательного.
Когда "have" выступает как смысловой глагол, он может принимать форму Present Continuous (am/is/are having), но только в определённых значениях. В других случаях используется исключительно форма Present Simple (have/has).
|Функция глагола have
|Использование в Present Continuous
|Пример
|Смысловой глагол (действие)
|Допустимо
|I am having dinner right now.
|Смысловой глагол (обладание)
|Не допустимо
|I have a new car. (не I am having a new car)
|Вспомогательный глагол
|Не допустимо
|I have finished my work. (не I am having finished my work)
Основное правило: "have" используется в Present Continuous только тогда, когда обозначает активное действие, происходящее в момент речи, а не состояние или обладание чем-либо.
Александр Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на продвинутом курсе английского одна из моих студенток, Марина, с уверенностью сказала: "I am having three children". Я заметил недоумение на лицах носителей языка в нашей группе. Это стало отличным поводом для разбора двойственной природы глагола "have". Мы провели эксперимент: попросили носителей языка объяснить, что они услышали. Большинство восприняло фразу Марины как "Я сейчас рожаю тройню"! Хотя Марина хотела сказать, что у неё трое детей. Этот случай helped всей группе запомнить правило: когда "have" обозначает обладание или отношения, мы используем только Present Simple: "I have three children".
Смысловой глагол have в длительном времени
В каких же случаях "have" может использоваться в форме Present Continuous? Когда он выражает активное действие, которое происходит в момент речи. Давайте рассмотрим основные категории таких случаев:
- Приём пищи и напитков: I am having coffee with my colleagues. (Я пью кофе с коллегами.)
- Проведение мероприятий: They are having a party tonight. (Они устраивают вечеринку сегодня вечером.)
- Переживание эмоций или опыта: She is having a great time in Paris. (Она прекрасно проводит время в Париже.)
- Принятие душа, ванны: He is having a shower now. (Он принимает душ сейчас.)
- Ведение разговора, дискуссии: We are having an interesting discussion. (Мы ведём интересную дискуссию.)
В этих случаях "have" обозначает активный процесс, который имеет начало и конец, а не постоянное состояние. Именно эта "процессность" делает возможным использование Present Continuous.
Сравните:
- "I have a headache" (У меня болит голова) — состояние, Present Simple.
- "I am having trouble with this exercise" (У меня возникают трудности с этим упражнением) — активный процесс, Present Continuous.
В первом случае головная боль — это состояние, а не действие, которое вы выполняете. Во втором случае "having trouble" — это активный процесс столкновения с трудностями при выполнении упражнения. 🔄
Когда have не используется в Present Continuous
Существует ряд случаев, когда использование "have" в Present Continuous является грамматически неверным. Это важно понимать, чтобы избежать типичных ошибок, которые делают даже продвинутые студенты.
Рассмотрим ключевые ситуации, когда "have" не может использоваться в Present Continuous:
- Обладание предметами или собственностью: I have a house. (не I am having a house)
- Родственные связи: She has two brothers. (не She is having two brothers)
- Постоянные характеристики: He has blue eyes. (не He is having blue eyes)
- Болезни и физические состояния: I have a cold. (не I am having a cold)
- В качестве вспомогательного глагола: I have lived here for 10 years. (не I am having lived here)
В таблице ниже представлены часто встречающиеся ошибки и их правильные варианты:
|Неправильно (Present Continuous)
|Правильно (Present Simple)
|Объяснение
|I am having a car.
|I have a car.
|Обладание предметом
|She is having three sisters.
|She has three sisters.
|Родственные связи
|He is having a fever.
|He has a fever.
|Физическое состояние
|They are having a beautiful house.
|They have a beautiful house.
|Обладание собственностью
Важно отметить, что в некоторых случаях одно и то же выражение с "have" может быть использовано как в Present Simple, так и в Present Continuous, но со значительной разницей в значении:
- "I have a baby" (У меня есть ребёнок) — факт наличия ребёнка.
- "I am having a baby" (Я рожаю ребёнка / Я собираюсь родить ребёнка) — процесс рождения или планирование рождения.
Мария Иванова, переводчик-синхронист На международной конференции произошёл забавный случай, который я запомнила на всю жизнь. Русскоязычный докладчик, рассказывая о своём опыте, сказал: "I am having 20 years of experience in this field". В зале возникло лёгкое замешательство. Позже один из англоязычных участников подошёл к докладчику и вежливо объяснил, что фраза звучала так, будто он в данный момент проходит через 20-летний опыт, что, конечно, невозможно. Правильно было сказать: "I have 20 years of experience". Этот момент стал для меня важным уроком: когда речь идёт о длительном опыте, стаже или обладании чем-то нематериальным, "have" используется только в Present Simple. С тех пор я всегда обращаю на это внимание при синхронном переводе выступлений.
Устойчивые выражения с have в Present Continuous
В английском языке существует множество устойчивых выражений с глаголом "have", которые регулярно используются в форме Present Continuous. Знание этих выражений значительно обогатит вашу речь и поможет звучать более естественно. 🌟
Наиболее распространённые выражения с "have" в Present Continuous:
- to be having fun — веселиться (We are having fun at the party.)
- to be having a good/bad time — хорошо/плохо проводить время (She is having a good time in London.)
- to be having a meeting — проводить встречу (They are having a meeting with clients now.)
- to be having a conversation/discussion — вести беседу/дискуссию (We are having a serious conversation about your future.)
- to be having breakfast/lunch/dinner — завтракать/обедать/ужинать (I am having dinner with my family.)
- to be having a shower/bath — принимать душ/ванну (He is having a shower, call later.)
- to be having an argument — спорить (The neighbors are having an argument again.)
- to be having trouble/problems/difficulties — испытывать трудности/проблемы/затруднения (I am having trouble understanding this concept.)
- to be having a baby — рожать ребёнка (She is having a baby next month.)
- to be having an effect/impact — оказывать влияние (The new policy is having a positive effect on sales.)
Эти выражения описывают активные процессы, поэтому они логично вписываются в контекст Present Continuous. Они часто используются в повседневной речи, художественной литературе и деловой коммуникации.
Интересно отметить, что некоторые из этих выражений могут использоваться и в Present Simple, но с другим значением:
- "I have lunch at 1 PM every day" (общая привычка, регулярное действие)
- "I am having lunch with my boss today" (конкретное действие, происходящее сейчас или запланированное на ближайшее будущее)
Чтобы лучше запомнить, какие выражения с "have" можно использовать в Present Continuous, можно сгруппировать их по смысловым категориям:
- Социальные взаимодействия: having a party, having a meeting, having a conversation
- Эмоциональный опыт: having fun, having a good time, having a hard time
- Повседневные действия: having breakfast, having a shower, having a rest
- Проблемные ситуации: having trouble, having problems, having an argument
Практические правила употребления глагола have
Чтобы уверенно использовать глагол "have" в Present Continuous, следуйте этим практическим правилам и рекомендациям:
- Задайте себе вопрос о характере действия: Является ли это активным действием или состоянием? Если это активное действие — можно использовать Present Continuous.
- Проверьте значение: Если "have" означает "обладать", "иметь в собственности", "страдать от болезни" — используйте только Present Simple.
- Помните о контексте: Один и тот же глагол может требовать разных времён в зависимости от контекста (compare: I have a party every year / I am having a party tonight).
- Используйте проверенные сочетания: Опирайтесь на устойчивые выражения с "have", которые традиционно используются в Present Continuous.
- Прислушивайтесь к носителям языка: Обращайте внимание, как носители используют "have" в разговорной речи.
Для уверенного использования "have" в разных временах, рекомендую практиковать следующие упражнения:
- Трансформационное упражнение: Превратите предложения с "have" в Present Simple в предложения с Present Continuous там, где это возможно.
- Упражнение на выбор: В предложениях с пропусками выберите правильную форму "have" (Present Simple или Present Continuous).
- Ситуативные диалоги: Составьте диалоги, где нужно использовать "have" в разных контекстах.
- Исправление ошибок: Найдите и исправьте ошибки в предложениях с "have" в разных временах.
Важно помнить, что правильное использование "have" в Present Continuous приходит с практикой. Не бойтесь делать ошибки, но старайтесь анализировать их и учиться на них. 📚
Типичные ошибки, которых следует избегать:
- Использование Present Continuous для выражения обладания: "I am having a car" ❌
- Использование Present Simple для описания текущего процесса: "I have lunch right now" (вместо "I am having lunch right now") ❌
- Смешивание разных значений "have": "She is having a cold" (вместо "She has a cold") ❌
Правильное использование глагола "have" в Present Continuous — это не просто грамматическое правило, а ключ к естественному звучанию вашей английской речи. Помните главное: если "have" обозначает активное действие — смело используйте Present Continuous. Если же речь идёт об обладании или постоянном состоянии — оставайтесь в рамках Present Simple. Эта тонкая, но важная грамматическая нюанс может значительно повысить качество вашего английского и поможет избежать недопонимания в коммуникации с носителями языка.