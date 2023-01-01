Глагол have в Present Continuous: особенности и правила употребления

Для кого эта статья:

Для студентов, изучающих английский язык на продвинутом уровне

Для преподавателей английского языка, желающих улучшить своё объяснение грамматики

Для людей, стремящихся улучшить свою речь и избегать распространённых ошибок в английском языке Глагол "have" часто становится камнем преткновения даже для опытных изучающих английский язык. Многие уверенно используют выражение "I have a car", но теряются, когда нужно перевести его в Present Continuous. Почему "I am having a car" звучит неестественно для носителя языка, но "I am having lunch" — вполне допустимо? Эта тонкая грамматическая головоломка раскрывает богатство английского языка и демонстрирует, как один и тот же глагол может кардинально менять своё поведение в зависимости от контекста. Разберёмся, когда и как правильно употреблять "have" в длительном времени, чтобы ваша речь звучала естественно и грамотно. 🧩

Два лица глагола have: особенности в Present Continuous

Глагол "have" в английском языке обладает двойственной природой, что делает его использование в Present Continuous особенно интересным. Важно понимать, что "have" может выступать как в роли смыслового глагола, так и в качестве вспомогательного.

Когда "have" выступает как смысловой глагол, он может принимать форму Present Continuous (am/is/are having), но только в определённых значениях. В других случаях используется исключительно форма Present Simple (have/has).

Функция глагола have Использование в Present Continuous Пример Смысловой глагол (действие) Допустимо I am having dinner right now. Смысловой глагол (обладание) Не допустимо I have a new car. (не I am having a new car) Вспомогательный глагол Не допустимо I have finished my work. (не I am having finished my work)

Основное правило: "have" используется в Present Continuous только тогда, когда обозначает активное действие, происходящее в момент речи, а не состояние или обладание чем-либо.

Александр Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на продвинутом курсе английского одна из моих студенток, Марина, с уверенностью сказала: "I am having three children". Я заметил недоумение на лицах носителей языка в нашей группе. Это стало отличным поводом для разбора двойственной природы глагола "have". Мы провели эксперимент: попросили носителей языка объяснить, что они услышали. Большинство восприняло фразу Марины как "Я сейчас рожаю тройню"! Хотя Марина хотела сказать, что у неё трое детей. Этот случай helped всей группе запомнить правило: когда "have" обозначает обладание или отношения, мы используем только Present Simple: "I have three children".

Смысловой глагол have в длительном времени

В каких же случаях "have" может использоваться в форме Present Continuous? Когда он выражает активное действие, которое происходит в момент речи. Давайте рассмотрим основные категории таких случаев:

Приём пищи и напитков : I am having coffee with my colleagues. (Я пью кофе с коллегами.)

: I am having coffee with my colleagues. (Я пью кофе с коллегами.) Проведение мероприятий : They are having a party tonight. (Они устраивают вечеринку сегодня вечером.)

: They are having a party tonight. (Они устраивают вечеринку сегодня вечером.) Переживание эмоций или опыта : She is having a great time in Paris. (Она прекрасно проводит время в Париже.)

: She is having a great time in Paris. (Она прекрасно проводит время в Париже.) Принятие душа, ванны : He is having a shower now. (Он принимает душ сейчас.)

: He is having a shower now. (Он принимает душ сейчас.) Ведение разговора, дискуссии: We are having an interesting discussion. (Мы ведём интересную дискуссию.)

В этих случаях "have" обозначает активный процесс, который имеет начало и конец, а не постоянное состояние. Именно эта "процессность" делает возможным использование Present Continuous.

Сравните:

"I have a headache" (У меня болит голова) — состояние, Present Simple.

"I am having trouble with this exercise" (У меня возникают трудности с этим упражнением) — активный процесс, Present Continuous.

В первом случае головная боль — это состояние, а не действие, которое вы выполняете. Во втором случае "having trouble" — это активный процесс столкновения с трудностями при выполнении упражнения. 🔄

Когда have не используется в Present Continuous

Существует ряд случаев, когда использование "have" в Present Continuous является грамматически неверным. Это важно понимать, чтобы избежать типичных ошибок, которые делают даже продвинутые студенты.

Рассмотрим ключевые ситуации, когда "have" не может использоваться в Present Continuous:

Обладание предметами или собственностью : I have a house. (не I am having a house)

: I have a house. (не I am having a house) Родственные связи : She has two brothers. (не She is having two brothers)

: She has two brothers. (не She is having two brothers) Постоянные характеристики : He has blue eyes. (не He is having blue eyes)

: He has blue eyes. (не He is having blue eyes) Болезни и физические состояния : I have a cold. (не I am having a cold)

: I have a cold. (не I am having a cold) В качестве вспомогательного глагола: I have lived here for 10 years. (не I am having lived here)

В таблице ниже представлены часто встречающиеся ошибки и их правильные варианты:

Неправильно (Present Continuous) Правильно (Present Simple) Объяснение I am having a car. I have a car. Обладание предметом She is having three sisters. She has three sisters. Родственные связи He is having a fever. He has a fever. Физическое состояние They are having a beautiful house. They have a beautiful house. Обладание собственностью

Важно отметить, что в некоторых случаях одно и то же выражение с "have" может быть использовано как в Present Simple, так и в Present Continuous, но со значительной разницей в значении:

"I have a baby" (У меня есть ребёнок) — факт наличия ребёнка.

"I am having a baby" (Я рожаю ребёнка / Я собираюсь родить ребёнка) — процесс рождения или планирование рождения.

Мария Иванова, переводчик-синхронист На международной конференции произошёл забавный случай, который я запомнила на всю жизнь. Русскоязычный докладчик, рассказывая о своём опыте, сказал: "I am having 20 years of experience in this field". В зале возникло лёгкое замешательство. Позже один из англоязычных участников подошёл к докладчику и вежливо объяснил, что фраза звучала так, будто он в данный момент проходит через 20-летний опыт, что, конечно, невозможно. Правильно было сказать: "I have 20 years of experience". Этот момент стал для меня важным уроком: когда речь идёт о длительном опыте, стаже или обладании чем-то нематериальным, "have" используется только в Present Simple. С тех пор я всегда обращаю на это внимание при синхронном переводе выступлений.

Устойчивые выражения с have в Present Continuous

В английском языке существует множество устойчивых выражений с глаголом "have", которые регулярно используются в форме Present Continuous. Знание этих выражений значительно обогатит вашу речь и поможет звучать более естественно. 🌟

Наиболее распространённые выражения с "have" в Present Continuous:

to be having fun — веселиться (We are having fun at the party.)

— веселиться (We are having fun at the party.) to be having a good/bad time — хорошо/плохо проводить время (She is having a good time in London.)

— хорошо/плохо проводить время (She is having a good time in London.) to be having a meeting — проводить встречу (They are having a meeting with clients now.)

— проводить встречу (They are having a meeting with clients now.) to be having a conversation/discussion — вести беседу/дискуссию (We are having a serious conversation about your future.)

— вести беседу/дискуссию (We are having a serious conversation about your future.) to be having breakfast/lunch/dinner — завтракать/обедать/ужинать (I am having dinner with my family.)

— завтракать/обедать/ужинать (I am having dinner with my family.) to be having a shower/bath — принимать душ/ванну (He is having a shower, call later.)

— принимать душ/ванну (He is having a shower, call later.) to be having an argument — спорить (The neighbors are having an argument again.)

— спорить (The neighbors are having an argument again.) to be having trouble/problems/difficulties — испытывать трудности/проблемы/затруднения (I am having trouble understanding this concept.)

— испытывать трудности/проблемы/затруднения (I am having trouble understanding this concept.) to be having a baby — рожать ребёнка (She is having a baby next month.)

— рожать ребёнка (She is having a baby next month.) to be having an effect/impact — оказывать влияние (The new policy is having a positive effect on sales.)

Эти выражения описывают активные процессы, поэтому они логично вписываются в контекст Present Continuous. Они часто используются в повседневной речи, художественной литературе и деловой коммуникации.

Интересно отметить, что некоторые из этих выражений могут использоваться и в Present Simple, но с другим значением:

"I have lunch at 1 PM every day" (общая привычка, регулярное действие)

"I am having lunch with my boss today" (конкретное действие, происходящее сейчас или запланированное на ближайшее будущее)

Чтобы лучше запомнить, какие выражения с "have" можно использовать в Present Continuous, можно сгруппировать их по смысловым категориям:

Социальные взаимодействия : having a party, having a meeting, having a conversation

: having a party, having a meeting, having a conversation Эмоциональный опыт : having fun, having a good time, having a hard time

: having fun, having a good time, having a hard time Повседневные действия : having breakfast, having a shower, having a rest

: having breakfast, having a shower, having a rest Проблемные ситуации: having trouble, having problems, having an argument

Практические правила употребления глагола have

Чтобы уверенно использовать глагол "have" в Present Continuous, следуйте этим практическим правилам и рекомендациям:

Задайте себе вопрос о характере действия: Является ли это активным действием или состоянием? Если это активное действие — можно использовать Present Continuous. Проверьте значение: Если "have" означает "обладать", "иметь в собственности", "страдать от болезни" — используйте только Present Simple. Помните о контексте: Один и тот же глагол может требовать разных времён в зависимости от контекста (compare: I have a party every year / I am having a party tonight). Используйте проверенные сочетания: Опирайтесь на устойчивые выражения с "have", которые традиционно используются в Present Continuous. Прислушивайтесь к носителям языка: Обращайте внимание, как носители используют "have" в разговорной речи.

Для уверенного использования "have" в разных временах, рекомендую практиковать следующие упражнения:

Трансформационное упражнение : Превратите предложения с "have" в Present Simple в предложения с Present Continuous там, где это возможно.

: Превратите предложения с "have" в Present Simple в предложения с Present Continuous там, где это возможно. Упражнение на выбор : В предложениях с пропусками выберите правильную форму "have" (Present Simple или Present Continuous).

: В предложениях с пропусками выберите правильную форму "have" (Present Simple или Present Continuous). Ситуативные диалоги : Составьте диалоги, где нужно использовать "have" в разных контекстах.

: Составьте диалоги, где нужно использовать "have" в разных контекстах. Исправление ошибок: Найдите и исправьте ошибки в предложениях с "have" в разных временах.

Важно помнить, что правильное использование "have" в Present Continuous приходит с практикой. Не бойтесь делать ошибки, но старайтесь анализировать их и учиться на них. 📚

Типичные ошибки, которых следует избегать:

Использование Present Continuous для выражения обладания: "I am having a car" ❌

Использование Present Simple для описания текущего процесса: "I have lunch right now" (вместо "I am having lunch right now") ❌

Смешивание разных значений "have": "She is having a cold" (вместо "She has a cold") ❌