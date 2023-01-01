Глагол go в английском: употребление, формы и правила применения

Для кого эта статья:

Для студентов, изучающих английский язык на начальном или среднем уровне

Для преподавателей английского языка, желающих улучшить свои методические подходы

Для людей, заинтересованных в улучшении своей грамматической практики и уверенности в использовании базового словаря Глагол "go" — один из самых употребляемых и одновременно коварных в английской грамматике. Кажется, что может быть проще: "я иду", "ты идёшь", "он идёт". Однако именно на этих базовых конструкциях спотыкаются даже продвинутые студенты, неожиданно произнося "he go" вместо правильного "he goes". Разберём все тонкости использования этого глагола в Present Simple, чтобы вы могли уверенно строить предложения без запинки, будь то описание ежедневной рутины или составление вопроса о чьих-то привычках. 🚶‍♂️

Глагол go в Present Simple: основные формы и правила

Глагол "go" в Present Simple (настоящем простом времени) следует стандартным правилам английской грамматики, но имеет свои особенности. Это время используется для описания регулярных действий, постоянных состояний, привычек и общеизвестных фактов.

Базовая форма глагола "go" в инфинитиве — просто "go". Эта форма сохраняется для всех лиц и чисел, кроме 3-го лица единственного числа (he/she/it), где происходит трансформация в "goes". Это типичное изменение для английских глаголов в Present Simple.

Основные правила использования "go" в Present Simple:

В утвердительных предложениях форма глагола зависит от подлежащего

В отрицательных предложениях используется вспомогательный глагол "do/does" + not + базовая форма "go"

В вопросительных предложениях вспомогательный глагол "do/does" ставится перед подлежащим

При использовании с наречиями частотности (always, usually, often, sometimes, rarely, never), глагол обычно ставится после наречия

Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моим студентом Антоном. Он свободно говорил на бытовые темы, но постоянно ошибался с формой "goes". "My brother go to gym every day," — говорил он, не замечая ошибки. Мы придумали мнемоническое правило: "Он, она, оно — добавляем ES в go". Простая рифма помогла закрепить правило. Через неделю Антон уже автоматически произносил "My brother goes to gym", "She goes shopping", "It goes without saying". Иногда самые простые приемы работают лучше сложных грамматических объяснений!

Важно отметить, что "go" относится к неправильным глаголам, но эта неправильность проявляется только при образовании форм прошедшего времени (went) и причастия прошедшего времени (gone). В Present Simple "go" спрягается по стандартным правилам.

Спряжение go во всех лицах и числах

Спряжение глагола "go" в Present Simple отражает основные правила образования этого времени. Рассмотрим формы глагола для всех лиц и чисел в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 🔄

Лицо/число Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма I (я) I go I do not (don't) go Do I go? You (ты/вы) You go You do not (don't) go Do you go? He (он) He goes He does not (doesn't) go Does he go? She (она) She goes She does not (doesn't) go Does she go? It (оно) It goes It does not (doesn't) go Does it go? We (мы) We go We do not (don't) go Do we go? They (они) They go They do not (don't) go Do they go?

Как видно из таблицы, только в третьем лице единственного числа (he, she, it) происходит изменение базовой формы глагола с "go" на "goes". Это основное правило, которое следует запомнить.

Примеры использования различных форм в предложениях:

Утвердительные: I go to work at 8 AM. She goes to the gym on Mondays.

Отрицательные: They don't go to parties often. He doesn't go swimming in winter.

Вопросительные: Do you go to bed early? Does she go to that school?

Обратите внимание на следующие особенности:

В отрицательной форме после вспомогательного глагола "do/does" используется базовая форма "go" (без окончания -es)

В сокращенных формах do not = don't, does not = doesn't

В вопросительных предложениях вспомогательный глагол ставится перед подлежащим

Особенности формы goes в третьем лице единственного числа

Форма "goes" в третьем лице единственного числа заслуживает особого внимания, так как именно здесь студенты чаще всего допускают ошибки. Почему же глагол "go" превращается в "goes", а не в "gos"? 🤔

Трансформация "go" в "goes" следует особому правилу английской грамматики для глаголов, оканчивающихся на -o, -s, -sh, -ch, -x, -z. К таким глаголам в третьем лице единственного числа добавляется окончание -es, а не просто -s.

Примеры глаголов, следующих этому правилу:

go → goes

do → does

watch → watches

fix → fixes

buzz → buzzes

Важно понимать, что форма "goes" используется только в утвердительных предложениях. В отрицательных и вопросительных конструкциях используется вспомогательный глагол "does", а основной глагол возвращается к базовой форме "go":

He goes to school. (утвердительное)

He does not go to school. (отрицательное)

Does he go to school? (вопросительное)

Максим Игоревич, репетитор по английскому языку На моих занятиях часто возникает путаница с формой "goes". Особенно показателен случай с Мариной, студенткой, которая прекрасно знала теорию, но в разговоре постоянно говорила "he go" вместо "he goes". Мы нашли эффективное решение: я попросил её записывать на диктофон короткие рассказы о распорядке дня членов семьи, намеренно используя третье лицо. "My mother goes to work at 8. My father goes to the gym after work. My brother goes to college." После прослушивания своих записей Марина стала замечать собственные ошибки. Через две недели таких упражнений правильная форма "goes" закрепилась в её речи на автоматическом уровне.

Произношение формы "goes" также требует внимания. Правильное произношение — /ɡəʊz/ (британский вариант) или /ɡoʊz/ (американский вариант). Многие студенты ошибочно произносят её как /ɡəʊes/ или /ɡoes/, добавляя лишний слог.

Использование go/goes в утверждениях и вопросах

Правильное использование форм "go" и "goes" в разных типах предложений — ключ к грамотной английской речи. Рассмотрим подробнее, как эти формы функционируют в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 📝

Утвердительные предложения:

В утвердительных предложениях Present Simple форма глагола зависит от подлежащего:

Для I, you, we, they используется базовая форма "go"

Для he, she, it используется форма "goes"

Примеры:

I go to the cinema every weekend.

You go to bed too late.

He goes to work by bus.

They go shopping on Saturdays.

Отрицательные предложения:

В отрицательных предложениях Present Simple используется вспомогательный глагол do/does + not + базовая форма глагола:

Для I, you, we, they: do not (don't) + go

Для he, she, it: does not (doesn't) + go

Примеры:

I don't go to the gym on Mondays.

You don't go to that restaurant anymore.

He doesn't go swimming in cold water.

They don't go to parties often.

Вопросительные предложения:

В вопросах Present Simple вспомогательный глагол do/does ставится перед подлежащим, а основной глагол используется в базовой форме:

Тип вопроса Структура Пример Общий вопрос Do/Does + подлежащее + go + ...? Do you go to the gym? Does he go to school? Специальный вопрос Вопросительное слово + do/does + подлежащее + go + ...? Where do you go after work? Why does she go there? Вопрос к подлежащему Who + goes + ...? Who goes to that school? (Обратите внимание: здесь используется "goes", а не "go") Разделительный вопрос Утверждение + , + don't/doesn't + подлежащее? You go to work, don't you? She goes to college, doesn't she?

Особое внимание следует обратить на вопросы к подлежащему. Если вопросительное слово "who" заменяет подлежащее, то используется форма глагола третьего лица единственного числа:

Who goes to that club? (Не "Who do go" или "Who does go")

Who goes swimming with you? (Не "Who do go")

Это происходит потому, что "who" грамматически считается третьим лицом единственного числа, даже если фактически может относиться к любому лицу и числу.

Типичные выражения с глаголом go в повседневной речи

Глагол "go" невероятно универсален и входит во множество устойчивых выражений, которые мы используем в повседневной коммуникации. Знание этих выражений существенно обогатит ваш словарный запас и сделает речь более естественной и идиоматичной. 🗣️

Рассмотрим наиболее распространённые выражения с глаголом "go" в Present Simple:

Go to + место (идти/ехать куда-то):

(идти/ехать куда-то): I go to work at 8 AM. — Я хожу на работу в 8 утра.

She goes to school by bus. — Она ездит в школу на автобусе.

They go to the cinema every weekend. — Они ходят в кино каждые выходные.

Go + герундий (для обозначения активностей):

(для обозначения активностей): We go shopping on Saturdays. — Мы ходим за покупками по субботам.

He goes fishing with his father. — Он ходит на рыбалку с отцом.

They go swimming in summer. — Летом они ходят купаться.

Go home/abroad/abroad/back (направления без предлога):

(направления без предлога): I usually go home at 6 PM. — Обычно я иду домой в 6 вечера.

She goes abroad every summer. — Каждое лето она выезжает за границу.

He goes back to his hometown twice a year. — Он возвращается в родной город дважды в год.

Go by + транспорт (перемещение на транспорте):

(перемещение на транспорте): I go by bus to the office. — Я езжу в офис на автобусе.

She goes by train to visit her parents. — Она ездит на поезде навещать родителей.

They go by car when they travel. — Они путешествуют на машине.

Фразовые глаголы с go :

: The light goes out at midnight. — Свет выключается в полночь.

The train goes through the tunnel. — Поезд проезжает через туннель.

This road goes around the city. — Эта дорога идёт в обход города.

Идиоматические выражения :

: Time goes by so quickly. — Время летит так быстро.

The milk goes bad if you don't refrigerate it. — Молоко портится, если его не держать в холодильнике.

This song goes like this. — Эта песня звучит так.

Особенно полезны для начинающих сочетания "go + герундий", которые описывают различные активности:

go shopping — ходить за покупками

go swimming — ходить плавать

go hiking — ходить в поход

go dancing — ходить танцевать

go fishing — ходить на рыбалку

go jogging — ходить на пробежку

go skiing — ходить на лыжах

go sightseeing — ходить осматривать достопримечательности

В разговорной речи носители часто используют "go" в конструкциях, передающих прямую речь:

She goes, "I don't believe you!" — Она говорит: "Я тебе не верю!"

Then he goes, "Let me think about it." — Потом он говорит: "Дай мне подумать об этом."

Этот разговорный вариант используется вместо "say" или "tell" преимущественно в неформальных ситуациях и добавляет живости повествованию.