Модальный глагол can в английском языке: полное руководство, примеры

Владение модальным глаголом can открывает двери в мир возможностей английского языка – literally и figuratively. Этот небольшой, но могущественный глагол вызывает непропорционально много затруднений у изучающих английский. От путаницы между can и could до неправильного формирования вопросов – эти ошибки могут мгновенно выдать даже тех, кто в остальном говорит почти безупречно. Давайте разберём этот глагол по косточкам, чтобы вы могли не просто понимать его, но и безошибочно использовать в любой ситуации – от повседневного разговора до академического письма. 🔍

Модальный глагол can: значение и основные функции

Модальный глагол can является одним из фундаментальных элементов английской грамматики, выражающим возможность, способность или разрешение. В отличие от обычных глаголов, can не изменяется по лицам и числам, что значительно упрощает его употребление для изучающих язык.

Основные функции модального глагола can включают:

Выражение физической или умственной способности: I can swim (Я умею плавать)

I can swim (Я умею плавать) Выражение возможности: You can see the mountains from here (Отсюда можно увидеть горы)

You can see the mountains from here (Отсюда можно увидеть горы) Выражение разрешения: Can I open the window? (Можно открыть окно?)

Can I open the window? (Можно открыть окно?) Выражение предположения: That can't be true! (Это не может быть правдой!)

Важно понимать, что can всегда употребляется с инфинитивом без частицы to. Эта особенность отличает его от многих других грамматических конструкций английского языка.

Анна Петрова, старший преподаватель английского языка Однажды ко мне пришла студентка, которая никак не могла понять, почему иностранцы смеются, когда она говорит "I can to speak English". Она искренне не понимала своей ошибки, ведь в русском мы говорим "Я могу говорить". Мне пришлось объяснить ей фундаментальное правило: после can мы НИКОГДА не используем частицу to. Это правило работает со всеми формами модальных глаголов. Чтобы помочь ей запомнить, я придумала мнемоническое правило: "CAN пугает TO до такой степени, что TO убегает из предложения". Через неделю она вернулась с улыбкой — правило сработало, и эта ошибка больше не появлялась в её речи.

Следует учитывать, что модальный глагол can имеет ограниченные временные формы. Фактически, can используется только в настоящем времени, а для выражения других временных форм требуется использование альтернативных конструкций, которые мы рассмотрим далее.

Функция Пример Перевод Способность She can speak five languages. Она говорит на пяти языках. Возможность We can meet tomorrow. Мы можем встретиться завтра. Разрешение Can I use your phone? Можно воспользоваться твоим телефоном? Предположение It can be difficult at first. Это может быть сложно поначалу.

Формы can и could: правила употребления во временах

Понимание временных форм модального глагола can критически важно для правильного выражения мыслей в английском языке. Хотя сам глагол имеет ограниченное количество форм, его использование во временах подчиняется строгим правилам.

Основные формы модального глагола can:

Can – используется в Present Simple (настоящее время)

– используется в Present Simple (настоящее время) Could – используется в Past Simple (прошедшее время) и для выражения вежливых просьб

– используется в Past Simple (прошедшее время) и для выражения вежливых просьб Be able to – альтернативная конструкция, которая используется во всех временах

В настоящем времени можно использовать can для выражения текущих возможностей и способностей: "I can solve this problem" (Я могу решить эту проблему).

В прошедшем времени используется could для описания общих способностей в прошлом: "When I was younger, I could run faster" (Когда я был моложе, я мог бегать быстрее). Однако для описания однократных действий в прошлом используется was/were able to: "Despite the difficulty, she was able to finish the project on time" (Несмотря на сложность, ей удалось закончить проект вовремя).

Сергей Михайлов, методист языковых программ Работая с продвинутыми студентами, я заметил интересный паттерн: практически все они совершали одну и ту же ошибку при рассказе о прошлых однократных успешных действиях. Они говорили: "Yesterday I could solve that math problem", что звучит неестественно для носителя языка. Я объяснил им различие: "could" описывает общие способности в прошлом, а для конкретных успешно выполненных действий нужно использовать "was able to" или "managed to". Для закрепления я предложил им игру: я описывал ситуации, а они должны были быстро выбрать правильную форму. После нескольких занятий эта тонкость перестала быть проблемой. Особенно помогло сравнение: "I could swim when I was 5" (общая способность) vs. "I was able to swim across the river yesterday" (конкретное достижение).

Для будущего времени can не имеет специальной формы, поэтому используется will be able to: "Next year, I will be able to speak Japanese fluently" (В следующем году я смогу свободно говорить по-японски).

В перфектных временах также используется have been able to: "I have been able to understand Shakespeare since I took that literature class" (Я могу понимать Шекспира с тех пор, как прошел тот курс литературы).

Время Форма Пример Present Simple can I can play the piano. Past Simple (общая способность) could She could draw well as a child. Past Simple (однократное успешное действие) was/were able to They were able to escape the fire. Future Simple will be able to He will be able to help tomorrow. Present Perfect have/has been able to We have been able to solve the issue.

Can vs Be able to: когда и как правильно использовать

Выбор между can и be able to представляет собой одну из тех грамматических тонкостей, которые отличают продвинутых пользователей английского языка от начинающих. Хотя эти конструкции во многих случаях взаимозаменяемы, существуют контексты, где одна из них предпочтительнее или даже обязательна.

Основные различия между can и be able to:

Can используется только в Present и Past Simple, в то время как be able to может использоваться во всех временах и формах

используется только в Present и Past Simple, в то время как может использоваться во всех временах и формах Can выражает общую способность или возможность, тогда как be able to часто подчеркивает результат или достижение

выражает общую способность или возможность, тогда как часто подчеркивает результат или достижение Can звучит более естественно в повседневной речи, а be able to — в формальном контексте или письме

Be able to обязательно используется в следующих случаях:

Во временах, где can не используется: "I will be able to attend the meeting" (Я смогу присутствовать на собрании) — Future Simple После других модальных глаголов: "You might be able to help us" (Возможно, вы сможете помочь нам) В инфинитивных конструкциях: "I'd like to be able to speak Chinese" (Я бы хотел уметь говорить по-китайски) Для описания однократных успешных действий в прошлом: "Despite the storm, we were able to reach the shore" (Несмотря на шторм, мы смогли достичь берега)

В то же время, can предпочтительнее в разговорной речи, особенно для выражения общих способностей, разрешений и запретов: "Can you swim?" звучит естественнее, чем "Are you able to swim?" 🏊‍♂️

Также интересно отметить, что в отрицательных предложениях между cannot и not be able to может быть смысловая разница. "I cannot attend the meeting" может означать, что у меня нет разрешения присутствовать, тогда как "I am not able to attend the meeting" скорее указывает на физическую невозможность или другие обстоятельства.

Особенности формирования вопросов и отрицаний с can

Формирование вопросов и отрицаний с модальным глаголом can следует особым правилам, которые отличаются от правил для обычных глаголов. Понимание этих различий позволит избежать типичных ошибок.

В вопросительных предложениях can перемещается в начало предложения перед подлежащим:

Утверждение: You can speak English. (Ты можешь говорить по-английски.)

You can speak English. (Ты можешь говорить по-английски.) Вопрос: Can you speak English? (Ты можешь говорить по-английски?)

Для формирования отрицания используется форма cannot или can't, которая ставится перед основным глаголом:

Утверждение: She can dance. (Она умеет танцевать.)

She can dance. (Она умеет танцевать.) Отрицание: She cannot/can't dance. (Она не умеет танцевать.)

Важно понимать, что cannot (или can't) — это одна лексическая единица. Нельзя вставлять другие слова между can и not. Это отличает модальные глаголы от обычных, где вспомогательные глаголы и отрицательная частица могут разделяться: "She does not dance" (правильно) vs. "She can not dance" (неправильно, должно быть "She cannot dance").

При формировании вопросов в отрицательной форме порядок следующий:

Вопрос в отрицательной форме: Can't you swim? или Cannot you swim? (Разве ты не умеешь плавать?)

Для кратких ответов на вопросы с can используются следующие структуры:

Положительный ответ: Yes, I can. (Да, могу.)

Yes, I can. (Да, могу.) Отрицательный ответ: No, I can't. (Нет, не могу.)

При формировании разделительных вопросов (tag questions) с can в главном предложении, в хвостике используется та же форма can/can't с противоположной полярностью:

You can swim, can't you? (Ты умеешь плавать, не так ли?)

You can't speak French, can you? (Ты не говоришь по-французски, не так ли?)

Особое внимание следует уделить вопросам к подлежащему, где порядок слов не меняется:

Обычный вопрос: Can they help us? (Могут ли они помочь нам?)

Can they help us? (Могут ли они помочь нам?) Вопрос к подлежащему: Who can help us? (Кто может помочь нам?)

Практическое применение модального глагола can в речи

Правильное использование модального глагола can в повседневной и профессиональной коммуникации может значительно повысить эффективность вашего общения на английском языке. Рассмотрим наиболее распространённые ситуации, где этот глагол играет ключевую роль.

Выражение просьб и предложений:

Can you help me with this task? (Можешь помочь мне с этим заданием?)

Can I offer you something to drink? (Могу предложить вам что-нибудь выпить?)

В деловом контексте часто используется более вежливая форма could:

Could you send me that report by Friday? (Не могли бы вы отправить мне этот отчет к пятнице?)

Could I have a word with you? (Могу я поговорить с вами?)

Описание навыков и способностей:

I can code in Python and JavaScript. (Я умею программировать на Python и JavaScript.)

She can handle pressure well. (Она хорошо справляется с давлением.)

Выражение возможностей и вероятности:

It can get very cold in winter here. (Здесь может быть очень холодно зимой.)

This approach can lead to unexpected results. (Этот подход может привести к неожиданным результатам.)

В неформальной речи can часто используется для выражения удивления или недоверия:

How can she be so careless? (Как она может быть такой беспечной?)

Can you believe what happened? (Ты можешь поверить в то, что произошло?)

Особенно важно правильно использовать can и could в академическом письме, где точность выражения мысли критически важна:

These findings can be applied to various fields of study. (Эти выводы могут быть применены к различным областям исследований.)

It could be argued that this approach has certain limitations. (Можно утверждать, что этот подход имеет определенные ограничения.)

В публичных выступлениях модальный глагол can эффективно используется для формулирования обещаний и обязательств:

I can assure you that we will deliver results. (Я могу заверить вас, что мы достигнем результатов.)

We can guarantee customer satisfaction. (Мы можем гарантировать удовлетворение клиентов.)

Использование can также способствует созданию более дружественной и открытой атмосферы общения, особенно в начале разговора с незнакомыми людьми: "Can I ask you something?" звучит менее формально и более доступно, чем "May I ask you something?" 🤝