Исчисляемые и неисчисляемые существительные в английском: ключевые различия

Для кого эта статья:

Студенты и ученики, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Курсисты и изучающие английский для профессиональных нужд (например, бизнес, туризм) Различие между исчисляемыми и неисчисляемыми существительными — один из фундаментальных элементов английской грамматики, без которого невозможно построить грамотную речь. Ошибки в использовании артиклей и квантификаторов мгновенно выдают неносителя языка и могут существенно исказить смысл сказанного. Представьте, что вы заказываете "много кофе" в кафе — говорите ли вы "many coffee" или "much coffee"? Неправильный выбор может вызвать недоумение бариста и даже привести к неверному заказу. 🧐 Давайте разберёмся, как безошибочно определять тип существительного и правильно использовать его в речи.

Что такое исчисляемые и неисчисляемые существительные

Исчисляемые существительные (countable nouns) — это объекты, которые можно посчитать, им можно присвоить конкретное число. Они имеют форму единственного и множественного числа. Например: book/books (книга/книги), apple/apples (яблоко/яблоки), chair/chairs (стул/стулья).

Неисчисляемые существительные (uncountable nouns) — это понятия, вещества или абстракции, которые нельзя посчитать по отдельности. У них есть только форма единственного числа. Например: water (вода), happiness (счастье), information (информация).

Исчисляемые существительные Неисчисляемые существительные Имеют форму единственного и множественного числа Имеют только форму единственного числа Можно использовать с числительными: three books Нельзя использовать с числительными: ❌ three waters Можно использовать с артиклем a/an: a cat Нельзя использовать с артиклем a/an: ❌ a milk Используется с many, few: many cars Используется с much, little: much money

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала преподавать, один из моих студентов, успешный бизнесмен, постоянно делал одну и ту же ошибку. На вопрос "How much time do you need?" он отвечал "I need many times". Из-за этой путаницы в использовании "time" (неисчисляемое в значении "время" и исчисляемое в значении "раз") его коллеги думали, что он просит провести несколько встреч вместо дополнительного времени на подготовку. После нескольких недель систематической работы над различением исчисляемых и неисчисляемых существительных он смог избежать подобных недоразумений на международных переговорах и успешно заключил важный контракт.

Важно отметить, что некоторые существительные могут быть как исчисляемыми, так и неисчисляемыми в зависимости от контекста, что добавляет сложности при их изучении. Например: paper (бумага как материал — неисчисляемое; газета/документ — исчисляемое).

Как определить тип существительного в английском

Определение типа существительного — задача, требующая внимания к семантическим категориям и понимания базовых принципов. Вот основные признаки, которые помогут вам классифицировать существительные:

Исчисляемые существительные часто представляют собой отдельные объекты с чёткими границами: person (человек), building (здание), idea (идея).

Неисчисляемые существительные обычно относятся к следующим категориям:

обычно относятся к следующим категориям: Вещества и материалы: water (вода), gold (золото), coffee (кофе)

Абстрактные понятия: happiness (счастье), knowledge (знание)

Активности и процессы: swimming (плавание), research (исследование)

Языки и академические дисциплины: English (английский язык), physics (физика)

Собирательные понятия: furniture (мебель), luggage (багаж)

Практический метод проверки: попробуйте поставить перед существительным слово "a" или число. Если это звучит естественно, существительное исчисляемое; если нет — неисчисляемое.

🔍 Важно: контекст имеет решающее значение! Некоторые существительные меняют свой тип в зависимости от использования:

Слово Исчисляемое значение Неисчисляемое значение Glass A glass (стакан) Glass (стекло как материал) Time Three times (три раза) Time (время) Experience An experience (случай) Experience (опыт) Light A light (светильник) Light (свет как явление)

Обратите внимание на существительные, которые в русском языке могут быть исчисляемыми, а в английском — нет (и наоборот). Например, advice (совет) в английском — неисчисляемое, хотя в русском мы говорим "два совета".

Артикли с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными

Правильное использование артиклей — один из ключевых навыков при работе с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Ошибки в этой области могут полностью изменить смысл высказывания. 📝

С исчисляемыми существительными в единственном числе:

Артикль "a/an" используется, когда мы говорим о предмете впервые или о любом представителе класса: I bought a book (Я купил книгу).

Артикль "the" используется, когда речь идёт о конкретном, уже упомянутом или известном объекте: The book is on the table (Книга (та самая) на столе).

С исчисляемыми существительными во множественном числе:

Без артикля — когда говорим о предметах в общем: Books are important (Книги важны).

С артиклем "the" — когда говорим о конкретных предметах: The books on my shelf are novels (Книги на моей полке — романы).

С неисчисляемыми существительными:

Обычно используются без артикля: I need information (Мне нужна информация).

Артикль "the" используется, когда мы говорим о конкретном "количестве" вещества: The water in this bottle is clean (Вода в этой бутылке чистая).

Артикль "a/an" практически никогда не используется с неисчисляемыми существительными: ❌ a water, ❌ an information.

Для неисчисляемых существительных, когда необходимо указать отдельную единицу или определенное количество, используются исчисляемые слова-контейнеры:

A piece of advice (совет)

A bottle of water (бутылка воды)

A grain of rice (зернышко риса)

A bar of chocolate (плитка шоколада)

Максим Соколов, переводчик и лингвист Работая с международной делегацией, я стал свидетелем забавной ситуации. Один из российских участников, обращаясь к партнерам из Великобритании, сказал: "I need an advice about this contract." Британский коллега с улыбкой переспросил: "Just one piece of advice? I thought you needed comprehensive consultation." Это недоразумение привело к тому, что вместо простого совета наш соотечественник получил полноценную многочасовую консультацию, хотя нуждался лишь в быстром комментарии. После этого случая я всегда напоминаю клиентам о различии между исчисляемыми и неисчисляемыми существительными — одна грамматическая ошибка порой стоит времени и даже денег.

Квантификаторы much, many, little, few и другие

Квантификаторы — это слова, которые указывают на количество существительных. Их правильное использование критически важно для грамотной речи. 🔢

Основное правило: исчисляемые и неисчисляемые существительные требуют разных квантификаторов:

Для исчисляемых существительных Для неисчисляемых существительных Many (много): many books Much (много): much water Few (мало): few friends Little (мало): little time A few (несколько): a few ideas A little (немного): a little sugar Several (несколько): several days A bit of (немного): a bit of advice

Существуют также универсальные квантификаторы, которые можно использовать с обоими типами существительных:

Some (некоторое количество) — для утвердительных предложений: Some students arrived late (исчисляемое) I need some water (неисчисляемое)

Any (какой-либо) — для вопросительных и отрицательных предложений: Do you have any questions? (исчисляемое) I don't have any money (неисчисляемое)

A lot of / lots of (много) — универсальные квантификаторы для обоих типов: I have a lot of friends (исчисляемое) There is a lot of snow outside (неисчисляемое)

Enough (достаточно) — также универсален: We have enough chairs (исчисляемое) There is enough time (неисчисляемое)

Важные нюансы использования квантификаторов:

"Few" и "little" без артикля "a" имеют негативный оттенок (очень мало, почти нет): I have few friends (У меня почти нет друзей) There is little hope (Надежды почти нет)

"A few" и "a little" имеют позитивный оттенок (небольшое, но достаточное количество): I have a few friends (У меня есть несколько друзей) There is a little hope (Есть немного надежды)

В формальном английском "much" и "many" чаще используются в отрицательных и вопросительных предложениях, а в утвердительных заменяются на "a lot of":

How many people came to the party? (вопрос)

There weren't many participants. (отрицание)

There were a lot of people at the concert. (утверждение)

Особые случаи и исключения в употреблении существительных

Английская грамматика полна нюансов, и категория исчисляемости/неисчисляемости не исключение. Рассмотрим особые случаи и исключения, которые часто вызывают затруднения. 🧩

Существительные, меняющие значение в зависимости от исчисляемости:

Hair: — My hair is black (неисчисляемое — волосы на голове в целом) — I found a hair in my soup (исчисляемое — отдельный волос)

Fruit: — I eat fruit every day (неисчисляемое — фрукты в общем) — Exotic fruits are expensive (исчисляемое — виды фруктов)

Work: — My work is challenging (неисчисляемое — работа как процесс) — This is a work of art (исчисляемое — произведение)

Существительные, часто вызывающие путаницу:

News — всегда неисчисляемое, несмотря на окончание -s: The news is shocking (не "are")

Advice, information, research — неисчисляемые в английском, хотя в русском могут быть исчисляемыми: ❌ I need some advices ✓ I need some advice / pieces of advice

Accommodation, luggage, furniture — неисчисляемые собирательные существительные: ❌ Three furnitures ✓ Three pieces of furniture

Существительные, обозначающие группы людей или животных, могут использоваться как с глаголом в единственном, так и во множественном числе в зависимости от контекста:

The team is winning (команда как единое целое)

The team are wearing their new uniforms (члены команды как отдельные индивиды)

Некоторые существительные имеют только форму множественного числа:

Clothes (одежда): These clothes are expensive

Scissors (ножницы): The scissors are sharp

Glasses (очки): My glasses are broken

Trousers (брюки): Those trousers look nice

Особенности употребления артиклей с неисчисляемыми существительными в устойчивых выражениях:

Go to school/work/church (без артикля — для обозначения цели)

Go to the school/work/church (с артиклем — для обозначения конкретного места)

Have breakfast/lunch/dinner (без артикля — для обозначения приёма пищи)

The breakfast was delicious (с артиклем — для обозначения конкретной еды)

Помните, что некоторые существительные в английском языке могут быть как исчисляемыми, так и неисчисляемыми в зависимости от региона. Например, accommodation в британском английском обычно неисчисляемое, но в американском варианте может использоваться как исчисляемое (accommodations).