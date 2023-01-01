Инфинитив в английском: полное руководство для начинающих

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Студенты, которые испытывают трудности с грамматикой английского

Столкнулись с инфинитивами в учебнике и теперь голова идёт кругом? Спокойствие! Эта грамматическая форма часто пугает новичков, но на самом деле инфинитив — ваш верный помощник в построении английских предложений. Представьте его как универсальный строительный блок, который можно использовать в десятках ситуаций. Давайте вместе разберёмся, что это за загадочный инфинитив, как его распознать и правильно применять, чтобы ваша речь звучала естественно и грамотно. 🚀

Что такое инфинитив в английском языке

Инфинитив — это базовая, начальная форма глагола, которую мы встречаем в словарях. В английском языке она обычно используется с частицей "to": to go (идти), to speak (говорить), to write (писать). Эта форма не указывает ни на время действия, ни на лицо или число — она просто называет действие.

Представьте инфинитив как "глагол в чистом виде" — без дополнительных грамматических нагрузок. Именно поэтому его часто называют неопределенной формой глагола.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем

Помню случай с моей ученицей Машей, которая путалась в грамматических формах. Я предложила ей простую аналогию: "Представь, что глаголы — это люди. Инфинитив — это человек в домашней одежде, без макияжа и украшений. Когда мы говорим 'to run', 'to speak', мы видим глагол в его самом естественном, базовом виде." На следующем уроке Маша сама рассказывала о разных формах глаголов, используя эту аналогию. Иногда простое сравнение помогает усвоить сложные грамматические концепции лучше, чем десятки правил.

В английском языке инфинитив выполняет множество функций в предложении. Он может выступать в роли:

Подлежащего : To travel is my passion. (Путешествовать — моя страсть.)

Важно понимать, что в отличие от русского языка, где инфинитив имеет окончание "-ть" (делать, читать), в английском инфинитив узнаётся по частице "to" перед глаголом или по положению в предложении (без частицы "to" в некоторых случаях).

Русский инфинитив Английский инфинитив Пример в предложении Читать to read I like to read books Говорить to speak She wants to speak English fluently Учиться to study They need to study harder

Формы инфинитива и их использование

Инфинитив в английском языке имеет несколько форм, которые отражают время и залог. Понимание этих форм поможет вам точнее выражать мысли и правильно строить предложения. 📚

Основные формы инфинитива:

Форма инфинитива Активный залог Пассивный залог Простая (Simple) to write to be written Длительная (Continuous) to be writing — Перфектная (Perfect) to have written to have been written Перфектно-длительная (Perfect Continuous) to have been writing —

Каждая форма используется в определённых ситуациях:

Простая форма (Simple) — для обозначения действия в настоящем или будущем: I want to visit Paris next summer. (Я хочу посетить Париж следующим летом.)

Понимание разных форм инфинитива открывает новые возможности для более точного выражения мыслей. Начинающим лучше сначала освоить простую форму и постепенно переходить к более сложным.

Инфинитив с частицей to и без нее

Одна из особенностей английского инфинитива, которая часто сбивает с толку новичков, — это использование частицы "to". В большинстве случаев инфинитив употребляется с этой частицей, но существуют ситуации, когда мы используем "голый инфинитив" (bare infinitive) без "to". 🧩

Случаи, когда инфинитив используется с частицей to:

После большинства глаголов: I decided to go home. (Я решил идти домой.)

Случаи, когда инфинитив используется без частицы to:

После модальных глаголов (most, must, should, can, may и др.): You should go now. (Тебе следует идти сейчас.)

Михаил Соловьев, преподаватель-методист курсов английского языка

Когда я только начинал учить английский, правило "после модальных глаголов инфинитив без to" казалось мне странным исключением. Но со временем я понял логику: модальные глаголы уже модифицируют основной глагол, поэтому дополнительный "соединитель" не нужен. Теперь, объясняя это своим ученикам, я использую метафору дороги: модальный глагол и основной глагол — как два соседних дома на одной улице, им не нужен мостик-переход (to). А вот между обычными глаголами, как "want + глагол" или "decide + глагол", этот мостик необходим. Такая визуализация помогает моим студентам запомнить это правило раз и навсегда.

Интересный случай представляет глагол "help", который может использоваться как с частицей "to", так и без неё:

She helped me to carry the bags. (Она помогла мне нести сумки.)

the bags. (Она помогла мне нести сумки.) She helped me carry the bags. (Она помогла мне нести сумки.)

Оба варианта считаются правильными, хотя в американском английском чаще используется вариант без "to".

Когда использовать инфинитив в повседневной речи

Инфинитив — это не просто грамматическая форма, а мощный инструмент для выражения мыслей в повседневном общении. Давайте рассмотрим наиболее распространённые ситуации, когда вам понадобится инфинитив. 🗣️

1. Выражение намерений и планов Инфинитив отлично подходит для рассказа о ваших планах и целях:

I plan to visit my grandparents this weekend. (Я планирую навестить бабушку и дедушку в эти выходные.)

2. Объяснение причин и целей Используйте инфинитив, чтобы объяснить, зачем вы что-то делаете:

I went to the store to buy some milk. (Я пошёл в магазин, чтобы купить молока.)

3. Выражение эмоциональных реакций Инфинитив помогает выражать ваши чувства по поводу различных событий:

I was happy to hear from you. (Я был рад получить от тебя весточку.)

4. Повседневные просьбы и предложения Инфинитив незаменим при выражении просьб и предложений:

Could you help me to move this table? (Не могли бы вы помочь мне передвинуть этот стол?)

5. Советы и рекомендации Когда нужно что-то посоветовать, инфинитив приходит на помощь:

The best way to learn a language is to practice every day. (Лучший способ выучить язык — практиковаться каждый день.)

Обратите внимание, что в разговорной речи носители языка часто используют инфинитив в сокращённых конструкциях:

Вместо "I want to go" можно услышать "I wanna go"

Эти сокращения характерны для неформального общения и помогают звучать более естественно. Однако в письменной речи и формальных ситуациях следует использовать полные формы.

Распространенные ошибки при употреблении инфинитива

Даже опытные изучающие английский язык иногда допускают ошибки с инфинитивом. Рассмотрим наиболее типичные ошибки и способы их избежать. 🚫

1. Ошибка с "to" после модальных глаголов Одна из самых распространённых ошибок — использование частицы "to" после модальных глаголов:

❌ I can to speak English.

❌ She must to go now.

2. Разделение инфинитива (split infinitive) Традиционно считалось ошибкой разделять частицу "to" и глагол наречием, но современный английский допускает это. Тем не менее, в формальной речи лучше избегать разделенных инфинитивов:

❓ I want to quickly finish this task. (Разделенный инфинитив)

3. Неправильное использование герундия вместо инфинитива (и наоборот) Некоторые глаголы требуют после себя герундия (-ing форма), а не инфинитива:

❌ I enjoy to swim in the ocean.

❌ I decided going to college.

4. Пропуск "to" там, где оно необходимо Иногда учащиеся пропускают "to" в конструкциях, где оно обязательно:

❌ I want buy a new phone.

❌ She hopes visit Paris someday.

5. Неправильное использование форм инфинитива Часто возникает путаница с выбором правильной формы инфинитива (простой, длительной, перфектной):

❌ I am happy to see you yesterday. (Неправильное время)

❌ He claims to live here for 10 years. (Не отражает продолжительность)

Чтобы избежать этих ошибок, полезно составить список глаголов, которые обычно используются:

С инфинитивом (+ to) С герундием (-ing) Можно оба варианта want, decide, hope, expect, promise enjoy, avoid, consider, finish, suggest like, love, hate, start, begin agree, appear, arrange, choose admit, appreciate, deny, mind continue, intend, prefer, propose learn, manage, offer, plan, seem practice, risk, can't help, keep remember, forget, try, stop

Регулярная практика и внимание к типичным конструкциям помогут вам избегать этих распространённых ошибок и правильно использовать инфинитив в речи.