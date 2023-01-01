Инфинитив в английском языке: от базовых форм к сложным конструкциям

Люди, стремящиеся улучшить грамматические навыки в английском Инфинитив — одна из тех грамматических конструкций, которая ставит в тупик многих изучающих английский язык. "To be or not to be" — знаменитая фраза Шекспира демонстрирует не только философский вопрос, но и классическое использование инфинитива. Овладение этой формой глагола открывает двери к более сложным и выразительным языковым конструкциям, делая вашу речь естественной и грамотной. 🧠 Погрузимся в мир инфинитива — от базовых форм до сложных конструкций, которые превратят ваш английский из базового в профессиональный.

Что такое инфинитив в английском языке и его базовые формы

Инфинитив — это неличная форма глагола, которая называет действие без указания на время, лицо или число. В английском языке инфинитив обычно узнаваем по частице "to" перед основной формой глагола: to work, to play, to study.

По сути, инфинитив — это глагол в чистом виде, отвечающий на вопрос "что делать?". Он функционирует как существительное, прилагательное или наречие, сохраняя при этом глагольные свойства.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню, как одна моя студентка постоянно путалась в использовании инфинитива. Девушка с блестящим словарным запасом, она терялась, когда нужно было выбирать между "to" и голым инфинитивом. Мы разработали систему: на одной стороне карточки — предложение с пропуском, на другой — правильный ответ с объяснением правила. Через месяц таких тренировок она не только перестала делать ошибки, но и начала интуитивно чувствовать, когда нужен инфинитив с "to", а когда без. Ключ к успеху — регулярная практика с фокусом на конкретные конструкции.

В английском языке инфинитив имеет две основные формы:

Full infinitive (полный инфинитив) : to walk, to read, to speak

: to walk, to read, to speak Bare infinitive (голый инфинитив): walk, read, speak

Базовые функции инфинитива в предложении:

Функция Пример Пояснение Подлежащее To learn English requires practice. Инфинитив выступает в роли подлежащего Дополнение I want to travel abroad. Инфинитив дополняет значение глагола "want" Часть сказуемого My plan is to finish this project by Friday. Инфинитив формирует составное именное сказуемое Определение I need something to eat. Инфинитив описывает существительное "something" Обстоятельство She came to help us. Инфинитив указывает на цель действия

Инфинитив может вызывать трудности у изучающих английский язык из-за многообразия его функций и особенностей использования. Однако, понимание базовых принципов существенно упрощает процесс освоения этой грамматической формы. 📝

Инфинитив с частицей to: когда и как правильно использовать

Инфинитив с частицей "to" (to-infinitive) — это наиболее распространенная форма инфинитива в английском языке. Частица "to" в данном случае не является предлогом, а служит маркером инфинитива.

Основные случаи использования инфинитива с "to":

После большинства глаголов: I decided to learn French. (Я решил выучить французский.) После прилагательных: I'm happy to help you. (Я рад помочь тебе.) После многих существительных: They have a desire to succeed. (У них есть желание преуспеть.) Для выражения цели: I went to the store to buy milk. (Я пошел в магазин, чтобы купить молоко.) В конструкциях с too/enough: She's too young to watch this movie. (Она слишком молода, чтобы смотреть этот фильм.)

Особого внимания заслуживают глаголы, после которых всегда используется инфинитив с "to":

Глаголы желания и намерения : want, wish, hope, plan, decide

: want, wish, hope, plan, decide Глаголы эмоционального отношения : love, like, hate (в определенных контекстах)

: love, like, hate (в определенных контекстах) Глаголы, выражающие мнение : believe, consider, expect

: believe, consider, expect Глаголы, указывающие на согласие/несогласие: agree, refuse, promise

Примеры предложений с инфинитивом с "to":

They promised to arrive on time. (Они обещали прибыть вовремя.)

He seems to understand the problem. (Кажется, он понимает проблему.)

This book is difficult to read. (Эту книгу трудно читать.)

We're planning to visit London next summer. (Мы планируем посетить Лондон следующим летом.)

Важно также помнить о конструкциях с инфинитивом цели, где "to" часто переводится как "чтобы":

I called to invite you to dinner. (Я позвонил, чтобы пригласить тебя на ужин.)

She studied hard to pass the exam. (Она усердно училась, чтобы сдать экзамен.)

Инфинитив с "to" также используется в специальных грамматических конструкциях, например:

Complex Object: I want you to help me. (Я хочу, чтобы ты помог мне.)

Complex Subject: He is said to be very talented. (Говорят, что он очень талантлив.)

For + to-infinitive: For him to succeed, he needs to work harder. (Чтобы он преуспел, ему нужно работать усерднее.)

Освоение правильного использования инфинитива с "to" — важный шаг к грамматически правильной и естественно звучащей английской речи. 🌟

Инфинитив без частицы to: ключевые особенности применения

Инфинитив без частицы "to" (bare infinitive) используется в специфических грамматических контекстах. Его применение строго регламентировано и требует особого внимания от изучающих английский язык.

Михаил Соколов, лингвист-методист На одном из международных экзаменов студенту попалось задание, где нужно было выбрать правильную форму инфинитива после модальных глаголов. Парень прекрасно знал значения всех модальных глаголов, но постоянно добавлял "to" после них: "I must to go", "She can to swim". Мы разработали мнемоническое правило: "Модальные глаголы — как VIP-персоны, они не ждут в очереди с частицей to". Этот образ помог ему запомнить правило раз и навсегда, а на экзамене он не допустил ни одной ошибки в использовании голого инфинитива. Иногда простая ассоциация работает эффективнее многочасовых зубрежек.

Основные случаи использования голого инфинитива:

Ситуация Примеры После модальных глаголов (must, can, may, should и др.) You should call your mother.<br>He can speak three languages. После глаголов восприятия (see, hear, feel, watch, notice) в активном залоге I saw him cross the street.<br>We heard them sing. После глаголов let и make They let me go early.<br>She made him apologize. В конструкциях "had better" и "would rather" You'd better go now.<br>I would rather stay at home. После why not Why not join us for dinner?

Особое внимание стоит обратить на следующие нюансы:

После глагола help можно использовать как инфинитив с "to", так и без него: She helped me (to) carry the bags.

Глагол do часто используется с голым инфинитивом в вопросах и отрицаниях: Do you speak English? I don't like coffee.

В императиве (повелительном наклонении) используется голый инфинитив: Come here! Don't touch that!

Отдельно следует рассмотреть конструкцию с союзом "but" после глаголов do, does, did:

I did nothing but complain all day. (Я только и делал, что жаловался весь день.)

She does nothing but talk about her new job. (Она только и делает, что говорит о своей новой работе.)

Важно отметить разницу в значении при использовании глаголов восприятия с разными формами инфинитива:

I saw him cross the road. (Я видел, как он переходил дорогу — я видел весь процесс.)

I saw him to cross the road. (Я проследил, чтобы он перешел дорогу — я убедился, что он перешел.)

Понимание и правильное применение голого инфинитива — ключ к грамматически корректной английской речи, особенно при использовании модальных глаголов и конструкций с глаголами восприятия. 👁️

Шесть форм инфинитива в английском языке и их функции

В английском языке инфинитив имеет шесть форм, которые отражают категории залога (активный или пассивный) и аспекта (простой, длительный, перфектный или перфектно-длительный). Понимание этих форм позволяет точно выражать временные отношения и залоговые значения.

Рассмотрим все шесть форм инфинитива:

Simple Active (Простой активный): to write Simple Passive (Простой пассивный): to be written Continuous Active (Длительный активный): to be writing Perfect Active (Перфектный активный): to have written Perfect Passive (Перфектный пассивный): to have been written Perfect Continuous Active (Перфектно-длительный активный): to have been writing

Каждая из этих форм имеет свои особенности использования и передает определенные оттенки значения:

Simple Active используется для обозначения действия, которое происходит одновременно с действием глагола-сказуемого или после него:

I want to visit Paris. (Я хочу посетить Париж.)

Simple Passive используется, когда объект является получателем действия:

The criminal expects to be arrested soon. (Преступник ожидает, что его скоро арестуют.)

Continuous Active подчеркивает процесс действия, его длительность:

I hate to be working late. (Я ненавижу работать допоздна.)

Perfect Active указывает на действие, которое предшествует действию, выраженному глаголом-сказуемым:

I'm glad to have met you. (Я рад, что встретил тебя.)

Perfect Passive указывает на действие в пассивном залоге, которое произошло до основного действия:

The house seems to have been built in the 19th century. (Кажется, дом был построен в 19 веке.)

Perfect Continuous Active указывает на длительное действие, которое началось до основного действия и продолжалось до него:

She claims to have been working on this project for five years. (Она утверждает, что работает над этим проектом уже пять лет.)

Важно понимать, что не все формы инфинитива одинаково часто используются в повседневной речи. Наиболее распространены Simple Active и Simple Passive, в то время как Perfect Continuous Active встречается относительно редко.

Для лучшего понимания рассмотрим сравнительную таблицу с переводом на русский язык:

Форма инфинтива Пример Перевод Simple Active to write писать, написать Simple Passive to be written быть написанным Continuous Active to be writing быть в процессе написания Perfect Active to have written уже написать (к определенному моменту) Perfect Passive to have been written быть уже написанным (к определенному моменту) Perfect Continuous Active to have been writing писать в течение некоторого времени (к определенному моменту)

Использование правильной формы инфинитива — это показатель высокого уровня владения английским языком, позволяющий точно передавать временные и залоговые отношения. ⏰

Типичные конструкции с инфинитивом в повседневной речи

Инфинитивные конструкции повсеместно встречаются в английском языке и являются неотъемлемой частью как повседневной речи, так и формального общения. Рассмотрим наиболее распространенные и полезные конструкции.

1. Complex Object (Сложное дополнение)

Конструкция "Complex Object" состоит из существительного (или местоимения в объектном падеже) и инфинитива. Она используется после определенных глаголов восприятия, желания и заставления:

I want you to help me with this task. (Я хочу, чтобы ты помог мне с этой задачей.)

tomorrow. (Мы ожидаем, что доставка прибудет завтра.) They heard the burglar break into the house. (Они слышали, как грабитель ворвался в дом.)

2. Complex Subject (Сложное подлежащее)

Конструкция "Complex Subject" состоит из существительного (или местоимения) и инфинитива, разделенных глаголом-связкой. Она часто используется для выражения общепринятого мнения:

She is said to be a talented musician. (Говорят, что она талантливый музыкант.)

They are known to have lived here for decades. (Известно, что они живут здесь десятилетиями.)

3. For + to-infinitive

Эта конструкция используется для обозначения цели, намерения или для выражения мнения о чем-либо:

It's important for students to practice regularly. (Для студентов важно регулярно практиковаться.)

The best thing would be for everyone to agree. (Лучшим решением было бы для всех согласиться.)

4. Инфинитив цели

Инфинитив часто используется для выражения цели действия:

I went to the store to buy some milk. (Я пошел в магазин, чтобы купить немного молока.)

We came early to get good seats. (Мы пришли рано, чтобы занять хорошие места.)

5. Конструкции too/enough + инфинитив

Эти конструкции используются для выражения достаточности или чрезмерности:

The coffee is too hot to drink . (Кофе слишком горячий, чтобы его пить.)

The problem is too complex to solve quickly. (Проблема слишком сложная, чтобы решить её быстро.)

6. Вопросительные слова + инфинитив

Эта конструкция используется в косвенных вопросах или для выражения неуверенности:

I don't know what to do . (Я не знаю, что делать.)

Tell me where to put these books. (Скажи мне, куда положить эти книги.)

7. It + be + прилагательное + инфинитив

Эта конструкция используется для выражения мнения о действии:

It's easy to learn a language when you're young. (Легко учить язык, когда ты молод.)

It would be nice to meet your parents. (Было бы приятно познакомиться с твоими родителями.)

Регулярное использование этих конструкций в речи значительно повышает её грамматическую сложность и делает её более естественной и насыщенной. Практикуя эти структуры, вы постепенно начнете использовать их интуитивно, без необходимости постоянно вспоминать правила. 🗣️