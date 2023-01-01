150 английских идиом: превращаем базовый язык в живую речь

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, планирующие деловые поездки или общение с носителями языка Представьте, вы ведёте деловые переговоры с британским партнёром, и он вдруг говорит: "Let's not beat around the bush". Если вы не знакомы с идиомами, можете растеряться, хотя он всего лишь предлагает перейти к сути. Идиомы — это настоящие жемчужины языка, которые превращают базовый английский в живую, красочную речь. Они отражают культуру, историю и менталитет народа лучше любого учебника. Давайте погрузимся в мир 150 важнейших английских идиом, которые сделают вашу речь по-настоящему аутентичной и помогут понимать англоговорящих собеседников на совершенно новом уровне. 🗣️

Что такое идиомы и почему они важны для изучающих английский

Идиомы — это устойчивые выражения, смысл которых нельзя вывести из дословного перевода составляющих их слов. Например, когда англичанин говорит "It's raining cats and dogs", он вовсе не имеет в виду, что с неба падают домашние животные. Это просто означает, что идёт сильный дождь.

Почему же так важно изучать идиомы? Прежде всего, носители языка используют их постоянно — в среднем 3-4 идиомы на каждые 5 минут неформального разговора. Без понимания этих выражений полноценное общение невозможно.

Мария Степанова, преподаватель английского с 12-летним стажем Однажды ко мне на курс пришёл студент, который 10 лет изучал "правильный" академический английский. Он блестяще знал грамматику и имел внушительный словарный запас. Однако, попав на стажировку в Лондон, он чувствовал себя потерянным. Коллеги постоянно использовали выражения вроде "I'm feeling under the weather" или "That project costs an arm and a leg", а он понимал каждое слово по отдельности, но смысл фраз ускользал. Через три месяца активного изучения идиом он уже свободно общался в неформальной обстановке и даже сам начал употреблять выражения вроде "hit the nail on the head" (попасть в точку). Идиомы буквально открыли ему дверь в реальный английский язык.

Владение идиомами даёт множество преимуществ:

Понимание контекста. Исследования показывают, что до 40% смысла повседневной речи англоговорящих людей передаётся через идиоматические выражения.

Исследования показывают, что до 40% смысла повседневной речи англоговорящих людей передаётся через идиоматические выражения. Культурное погружение. Идиомы отражают историю, традиции и менталитет народа.

Идиомы отражают историю, традиции и менталитет народа. Беглость речи. Использование идиом делает вашу речь более естественной и близкой к речи носителя языка.

Использование идиом делает вашу речь более естественной и близкой к речи носителя языка. Успех на экзаменах. В тестах IELTS, TOEFL и других международных экзаменах высоко оценивается умение использовать идиоматические выражения.

Интересно, что происхождение многих английских идиом связано с историческими событиями, морскими традициями, спортом и даже средневековыми обычаями. Например, выражение "to show the white flag" (показать белый флаг) происходит из военной практики, когда поднятый белый флаг означал капитуляцию. 🏳️

Идиомы по темам: от бизнеса до повседневной жизни

Изучать идиомы удобнее всего по тематическим группам. Это не только облегчает запоминание, но и помогает быстрее находить подходящее выражение в конкретной ситуации. Рассмотрим наиболее распространённые категории идиом в английском языке.

Бизнес и работа

Cut corners — срезать углы, делать что-то быстро и небрежно

— срезать углы, делать что-то быстро и небрежно Back to the drawing board — начать всё сначала

— начать всё сначала Think outside the box — мыслить нестандартно

— мыслить нестандартно Bring to the table — предлагать (навыки, опыт)

— предлагать (навыки, опыт) Ball is in your court — теперь твой ход, твоя очередь действовать

Деньги и финансы

Break the bank — разориться

— разориться Burn a hole in your pocket — деньги не держатся

— деньги не держатся Cost an arm and a leg — стоить очень дорого

— стоить очень дорого Tighten your belt — экономить

— экономить Make ends meet — сводить концы с концами

Отношения и общение

Break the ice — начать разговор, преодолеть неловкость

— начать разговор, преодолеть неловкость Get along like a house on fire — отлично ладить

— отлично ладить Give someone the cold shoulder — игнорировать кого-то

— игнорировать кого-то See eye to eye — полностью соглашаться

— полностью соглашаться Speak of the devil — легок на помине

Тематика Количество распространенных идиом Частота использования в речи носителей Бизнес и работа более 200 очень высокая (ежедневно) Деньги и финансы около 150 высокая (несколько раз в неделю) Отношения и общение более 300 чрезвычайно высокая (многократно в день) Время около 100 высокая (ежедневно) Эмоции и чувства около 250 очень высокая (многократно в день)

Время и приоритеты

Beat the clock — успеть вовремя

— успеть вовремя Call it a day — закончить работу на сегодня

— закончить работу на сегодня On the back burner — отложить на потом

— отложить на потом In the nick of time — в последний момент

— в последний момент Once in a blue moon — очень редко

Эмоции и чувства

Down in the dumps — в унынии

— в унынии Over the moon — очень счастлив

— очень счастлив Lose your cool — выйти из себя

— выйти из себя Face the music — принять последствия своих действий

— принять последствия своих действий Wear your heart on your sleeve — открыто проявлять эмоции

Примечательно, что многие английские идиомы имеют эквиваленты в русском языке, хотя образы могут различаться. Например, английская идиома "It's raining cats and dogs" (буквально "дождь из кошек и собак") соответствует русскому выражению "льёт как из ведра". 🌧️

Топ-50 самых популярных английских идиом с переводом

Вот 50 наиболее часто используемых идиом, которые стоит знать каждому изучающему английский язык. Эти выражения встречаются практически во всех сферах: от деловой переписки до повседневного общения и художественной литературы.

Идиома Дословный перевод Значение Пример использования A piece of cake Кусок торта Очень просто, легко The test was a piece of cake. Add fuel to the fire Подлить масла в огонь Усугубить ситуацию His comment just added fuel to the fire. Bite the bullet Прикусить пулю Стойко переносить трудности I'll have to bite the bullet and tell him the truth. Break a leg Сломать ногу Пожелание удачи Break a leg at your performance tonight! Cost an arm and a leg Стоить руку и ногу Быть очень дорогим That new phone costs an arm and a leg. Don't judge a book by its cover Не суди о книге по обложке Не делай поспешных выводов He seems unfriendly, but don't judge a book by its cover. Hit the nail on the head Ударить по гвоздю по шляпке Сказать точно в цель You hit the nail on the head with your analysis. Kill two birds with one stone Убить двух птиц одним камнем Решить две задачи одновременно By taking this route, we'll kill two birds with one stone. The ball is in your court Мяч на твоей стороне Теперь твоя очередь действовать I've made my offer, the ball is in your court now. Under the weather Под погодой Плохо себя чувствовать I'm feeling a bit under the weather today.

И ещё 40 распространенных идиом:

Barking up the wrong tree — заблуждаться, идти по ложному следу

— заблуждаться, идти по ложному следу Beat around the bush — ходить вокруг да около

— ходить вокруг да около Bite off more than you can chew — взять на себя слишком много

— взять на себя слишком много Break the ice — растопить лед, начать разговор

— растопить лед, начать разговор Burn bridges — сжигать мосты

— сжигать мосты Call it a day — закончить на сегодня

— закончить на сегодня Caught between a rock and a hard place — между молотом и наковальней

— между молотом и наковальней Cross that bridge when you come to it — решать проблемы по мере поступления

— решать проблемы по мере поступления Cry over spilled milk — плакать над пролитым молоком

— плакать над пролитым молоком Cut to the chase — перейти к сути

— перейти к сути Devil's advocate — адвокат дьявола

— адвокат дьявола Down to earth — приземлённый, практичный

— приземлённый, практичный Every cloud has a silver lining — нет худа без добра

— нет худа без добра Get your act together — взять себя в руки

— взять себя в руки Give someone the cold shoulder — игнорировать кого-то

— игнорировать кого-то Go down in flames — потерпеть громкое поражение

— потерпеть громкое поражение Hang in there — держаться, не сдаваться

— держаться, не сдаваться Hit the road — отправиться в путь

— отправиться в путь In the same boat — в одной лодке

— в одной лодке Jump on the bandwagon — присоединиться к популярному движению

— присоединиться к популярному движению Keep your chin up — не унывать

— не унывать Let the cat out of the bag — выдать секрет

— выдать секрет Make a long story short — говоря коротко

— говоря коротко Miss the boat — упустить возможность

— упустить возможность On the fence — колебаться, не принимать решения

— колебаться, не принимать решения On thin ice — на тонком льду

— на тонком льду Once in a blue moon — очень редко

— очень редко Out of the blue — неожиданно

— неожиданно Pull your socks up — взять себя в руки, собраться

— взять себя в руки, собраться Put all your eggs in one basket — рисковать всем сразу

— рисковать всем сразу Rain check — отложить на другой раз

— отложить на другой раз Raining cats and dogs — льёт как из ведра

— льёт как из ведра Read between the lines — читать между строк

— читать между строк See eye to eye — сходиться во мнениях

— сходиться во мнениях Sit on the fence — занимать нейтральную позицию

— занимать нейтральную позицию Speak of the devil — легок на помине

— легок на помине Take with a grain of salt — относиться скептически

— относиться скептически The elephant in the room — очевидная проблема, которую избегают обсуждать

— очевидная проблема, которую избегают обсуждать The last straw — последняя капля

— последняя капля When pigs fly — когда рак на горе свистнет

Изучение этих 50 идиом даст вам прочную основу для понимания разговорного английского и сделает вашу речь более естественной. Многие из этих выражений имеют интересную историю происхождения. Например, идиома "bite the bullet" (стойко переносить трудности) появилась во времена, когда солдатам во время операций без анестезии предлагали закусить пулю, чтобы отвлечься от боли. 🔍

Как использовать идиомы в разговорной речи: контекст и нюансы

Знать значение идиом недостаточно — нужно уметь правильно их использовать. Неуместное или неверное употребление может вызвать недопонимание или даже поставить вас в неловкое положение.

Алексей Владимиров, переводчик-синхронист Помню случай, когда на международной конференции российский бизнесмен, желая произвести впечатление на американских партнеров, постоянно употреблял идиомы, которые выучил накануне. Когда дело дошло до обсуждения сложных финансовых вопросов, он заявил: "Let's not beat around the bush, I'm feeling under the weather about these numbers." Американцы были в замешательстве: первая часть фразы (давайте не будем ходить вокруг да около) была уместна, но вторая (я плохо себя чувствую из-за этих цифр) использована неверно. Выражение "under the weather" относится только к физическому недомоганию. Правильнее было сказать: "I'm concerned about these figures" или использовать идиому "I have cold feet about these numbers". Этот случай научил меня, что недостаточно просто знать идиомы — нужно понимать их контекст и нюансы использования.

Вот несколько ключевых правил использования идиом:

Учитывайте формальность ситуации. Многие идиомы имеют разговорный характер и не подходят для официальных документов или выступлений.

Многие идиомы имеют разговорный характер и не подходят для официальных документов или выступлений. Обращайте внимание на культурный контекст. Некоторые идиомы могут быть специфичны для определённых регионов (британский vs. американский английский).

Некоторые идиомы могут быть специфичны для определённых регионов (британский vs. американский английский). Не искажайте структуру идиомы. Изменение слов может полностью исказить смысл.

Изменение слов может полностью исказить смысл. Используйте идиомы дозированно. Переизбыток делает речь неестественной даже для носителей языка.

Существуют также важные различия между британскими и американскими идиомами. Например, в Великобритании говорят "flogging a dead horse" (стегать мёртвую лошадь), а в США — "beating a dead horse" (бить мёртвую лошадь) для обозначения бессмысленных усилий. 🐎

Особое внимание следует уделить идиомам, которые могут звучать оскорбительно или неполиткорректно в определённом контексте. Например, фраза "Indian giver" (человек, который даёт что-то, а потом забирает обратно) сейчас считается оскорбительной и устаревшей.

Идиомы часто используются в определённых жизненных ситуациях:

Деловые переговоры: "Let's get down to brass tacks" (давайте перейдём к делу), "ball is in your court" (теперь ваш ход).

"Let's get down to brass tacks" (давайте перейдём к делу), "ball is in your court" (теперь ваш ход). Решение проблем: "Think outside the box" (мыслить нестандартно), "back to the drawing board" (начать с начала).

"Think outside the box" (мыслить нестандартно), "back to the drawing board" (начать с начала). Общение с коллегами: "Touch base" (быть на связи), "put heads together" (объединить усилия).

"Touch base" (быть на связи), "put heads together" (объединить усилия). Неформальные встречи: "Break the ice" (растопить лёд), "speak of the devil" (лёгок на помине).

При использовании идиом важно помнить о грамматической структуре. Например, некоторые идиомы требуют определённых предлогов: "on cloud nine" (на седьмом небе от счастья), а не "in cloud nine". 📝

Практические упражнения для запоминания английских идиом

Изучение 150 идиом может показаться сложной задачей, но с правильным подходом это вполне достижимо. Вот эффективные методы, которые помогут вам не только запомнить, но и начать правильно использовать идиомы.

1. Группировка и ассоциации

Объединяйте идиомы по смыслу или ключевым словам. Например, идиомы с животными:

Let the cat out of the bag — выдать секрет

— выдать секрет Like a bull in a china shop — как слон в посудной лавке

— как слон в посудной лавке Hold your horses — не торопиться, сдерживаться

— не торопиться, сдерживаться Monkey business — сомнительная деятельность

— сомнительная деятельность The elephant in the room — очевидная проблема, которую избегают обсуждать

2. Контекстуальные карточки

Создайте карточки, где на одной стороне будет идиома с примером использования, а на другой — её значение. Просматривайте их в свободное время.

Лицевая сторона: "Break a leg! — I have an important presentation today." "Break a leg!"

"Break a leg! — I have an important presentation today." "Break a leg!" Обратная сторона: Пожелание удачи (особенно перед выступлением)

3. Ежедневная практика

Выберите 3-5 идиом в неделю и старайтесь использовать их в повседневной речи или письме. Даже если вы говорите на родном языке, мысленно отмечайте ситуации, где можно было бы использовать английскую идиому.

4. Интерактивные упражнения

Вот несколько упражнений для практики:

Заполните пропуски: "The concert tickets sold out quickly. We should have bought them earlier, but we ___ the boat." (missed) Соедините части идиомы: "break" + "the ice" = начать разговор, преодолеть неловкость Найдите лишнее: "speak of the devil" / "talk of the angel" / "look what the cat dragged in" (все выражения означают появление человека, о котором только что говорили, кроме второго, которое не существует) Распознайте идиому по картинке: изображение человека, стоящего между двумя стенами → "between a rock and a hard place"

5. Использование технологий

Существует множество приложений для изучения идиом:

Anki — программа для работы с карточками по принципу интервальных повторений

— программа для работы с карточками по принципу интервальных повторений Quizlet — создание наборов карточек и различных тестов

— создание наборов карточек и различных тестов Idioms in English — специализированное приложение для изучения идиом

Также полезно слушать подкасты и смотреть видео, посвященные идиомам, где объясняются их происхождение и контекст использования. 🎧

6. Создание ситуаций и диалогов

Составляйте короткие диалоги, включающие изучаемые идиомы. Это поможет увидеть их в контексте.

Пример диалога:

How was your exam?

It was a piece of cake! I studied all week.

That's great! I'm still on the fence about taking that course.

Don't miss the boat. Registration closes tomorrow.

You're right. I should stop beating around the bush and just sign up.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет вам не просто запомнить идиомы, но и использовать их естественно и уместно, что значительно повысит ваш уровень владения английским языком. 🚀