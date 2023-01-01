Как освоить английскую грамматику: простая система для новичков

Для кого эта статья:

Люди, начинающие изучение английского языка

Преподаватели английского языка, ищущие методы обучения

Студенты и взрослые специалисты, стремящиеся улучшить свои знания грамматики Подход к изучению английской грамматики часто отпугивает новичков своей мнимой сложностью. На деле структура языка Шекспира и Байрона логичнее, чем вы думаете! 🧠 Как преподаватель с многолетним стажем, я видел сотни студентов, которые уже через месяц систематических занятий легко строили грамотные предложения, забыв о первоначальном страхе. Пришло время разобрать английскую грамматику по косточкам и показать, что освоить её может абсолютно каждый, даже если вы начинаете с абсолютного нуля.

Почему базовые правила английской грамматики проще, чем кажутся

Многие новички приступают к изучению английского с убеждением, что им предстоит многолетний путь, полный сложных правил и исключений. Это первое заблуждение, которое необходимо преодолеть. Английская грамматика на базовом уровне удивительно систематична и логична. 📊

В отличие от русского языка, где мы имеем шесть падежей и сложное склонение существительных, в английском падежная система практически отсутствует. Прилагательные не изменяются по родам и числам. Порядок слов в предложении строго фиксированный, что значительно упрощает построение фраз для начинающих.

Ирина Петрова, преподаватель английского с 15-летним стажем Помню своего студента Алексея, инженера 45 лет, который был уверен, что "английский — не для технарей". На первом занятии он признался: "Я три раза бросал курсы из-за грамматики". Я предложила ему необычный подход — мы разобрали английское предложение как техническую схему, где каждый элемент имеет свою функцию и место. "Представьте, что подлежащее — это главный двигатель, сказуемое — передаточный механизм, а дополнение — конечный результат работы системы," — объяснила я. Через месяц Алексей уже составлял простые технические инструкции на английском и признался: "Если бы мне сразу так объяснили, я бы не потерял столько времени!"

Давайте разберём, почему базовые правила английской грамматики действительно проще, чем кажутся на первый взгляд:

Фиксированный порядок слов — в отличие от русского, где слова можно менять местами, в английском существует чёткая структура. Это как конструктор, где каждая деталь имеет своё место.

— в отличие от русского, где слова можно менять местами, в английском существует чёткая структура. Это как конструктор, где каждая деталь имеет своё место. Минимум падежей — только два: общий и притяжательный. Сравните с шестью падежами в русском языке!

— только два: общий и притяжательный. Сравните с шестью падежами в русском языке! Отсутствие согласования прилагательных — не нужно менять окончания прилагательных в зависимости от рода или числа существительного.

— не нужно менять окончания прилагательных в зависимости от рода или числа существительного. Логичная система времён — несмотря на кажущееся обилие времён, они следуют чёткой и понятной логике.

Сравним сложность базовой грамматики английского с другими популярными языками:

Аспект грамматики Английский Русский Немецкий Количество падежей 2 6 4 Изменение прилагательных Нет По родам, числам, падежам По родам, числам, падежам Спряжение глаголов Минимальное Сложное Сложное Порядок слов Фиксированный Гибкий Строгий, с особенностями

Ключ к успешному освоению английской грамматики — это систематический подход и регулярная практика. Начните с простых конструкций и постепенно добавляйте новые элементы. 🧩

Строим первые фразы: порядок слов в английском предложении

Порядок слов в английском предложении — это фундамент, на котором строится вся грамматика. В отличие от русского языка, где значение часто определяется окончаниями слов, в английском именно порядок слов указывает на их роль в предложении. 🏗️

Базовая структура английского предложения следует формуле SVO (Subject-Verb-Object) — Подлежащее-Сказуемое-Дополнение:

Подлежащее (Subject) : кто или что совершает действие

: кто или что совершает действие Сказуемое (Verb) : само действие

: само действие Дополнение (Object): на кого или на что направлено действие

Например: I (Subject) read (Verb) books (Object) — Я читаю книги.

Этот порядок слов остаётся неизменным в утвердительных предложениях. Для формирования вопроса или отрицания существуют чёткие правила, которые мы рассмотрим ниже.

Сравним типы предложений и их структуру:

Тип предложения Структура Пример Утвердительное Subject + Verb + Object She loves music. Отрицательное Subject + auxiliary + not + Verb + Object She does not love music. Вопросительное Auxiliary + Subject + Verb + Object Does she love music? Вопросительно-отрицательное Auxiliary + Subject + not + Verb + Object Doesn't she love music?

При построении первых фраз обратите внимание на эти важные моменты:

Обязательное наличие подлежащего — в английском нельзя опустить подлежащее, даже если оно очевидно из контекста. Нельзя сказать "Am reading" — только "I am reading".

— в английском нельзя опустить подлежащее, даже если оно очевидно из контекста. Нельзя сказать "Am reading" — только "I am reading". Вспомогательные глаголы — они используются для образования вопросов, отрицаний и некоторых времён (do, does, did, is, am, are и т.д.).

— они используются для образования вопросов, отрицаний и некоторых времён (do, does, did, is, am, are и т.д.). Место наречий — наречия частотности (always, never, often, sometimes) обычно ставятся перед основным глаголом, но после глагола to be: "I always work" vs "I am always working".

— наречия частотности (always, never, often, sometimes) обычно ставятся перед основным глаголом, но после глагола to be: "I always work" vs "I am always working". Место прилагательных — в отличие от русского, в английском прилагательные стоят перед существительными: "красная машина" = "a red car".

Практикуйте построение простых предложений, постепенно усложняя их. Начните с базовых фраз типа "I like coffee" и продвигайтесь к более сложным конструкциям: "I usually drink coffee in the morning before work". 🚀

Английская грамматика для начинающих: времена глаголов

Система времён в английском языке часто становится камнем преткновения для новичков. На первый взгляд кажется, что 12 времён — это огромный объём информации. Однако на начальном этапе достаточно освоить четыре основных времени, которые покрывают большинство повседневных ситуаций. 🕰️

Для простоты понимания времена можно разделить на две группы: простые (Simple) и длительные (Continuous). Начнём с самого распространённого времени — Present Simple.

Present Simple (Настоящее простое время)

Используется для описания:

Регулярных действий и привычек: I play tennis every weekend.

Общеизвестных фактов: The Earth revolves around the Sun.

Расписаний и программ: The train leaves at 5 PM.

Образование: подлежащее + глагол в базовой форме (для 3-го лица единственного числа добавляется окончание -s/-es)

Present Continuous (Настоящее длительное время)

Используется для описания:

Действий, происходящих прямо сейчас: I am writing an email now.

Временных ситуаций: She is staying with her parents until she finds an apartment.

Запланированных действий в ближайшем будущем: We are meeting tomorrow at 10 AM.

Образование: подлежащее + am/is/are + глагол с окончанием -ing

Past Simple (Прошедшее простое время)

Используется для описания:

Завершенных действий в прошлом: I visited Paris last summer.

Последовательности событий: She woke up, got dressed and went to work.

Привычек и состояний в прошлом: We lived in London for ten years.

Образование: подлежащее + глагол во второй форме (для правильных глаголов добавляется окончание -ed)

Future Simple (Будущее простое время)

Используется для описания:

Действий в будущем: I will call you tomorrow.

Обещаний и спонтанных решений: I'll help you with your homework.

Предположений о будущем: I think it will rain later.

Образование: подлежащее + will + базовая форма глагола

Михаил Соколов, методист по английскому языку На одном из первых занятий в группе для начинающих я заметил, как Мария, бухгалтер с 20-летним стажем, отчаянно пыталась запомнить все 12 времён за один раз. На перерыве она подошла ко мне почти в слезах: "У меня не получится. Это слишком сложно". Я предложил ей простую аналогию: "Представьте, что времена глаголов — это как финансовая отчётность. Present Simple — это ваш ежедневный учёт регулярных операций. Present Continuous — это текущие, незавершённые проекты. Past Simple — это закрытый финансовый год. Future Simple — это финансовый план". Её глаза загорелись пониманием. "То есть каждое время — это просто инструмент для определённых задач?" Именно так! Через месяц Мария уже уверенно использовала все четыре базовых времени и помогала другим студентам своими финансовыми аналогиями.

Для эффективного освоения времён рекомендую следовать этой последовательности:

Изучите образование каждого времени (утвердительная, отрицательная и вопросительная формы). Запомните маркеры времени (слова-подсказки, которые указывают на использование определённого времени). Практикуйтесь в составлении предложений, начиная с простых и постепенно усложняя их. Закрепляйте материал через аудирование и чтение, обращая внимание на использование времён в контексте.

Существительные и артикли: ключи к правильной речи

Существительные и артикли составляют значительную часть любого английского предложения. Их правильное использование — один из главных признаков грамотной речи. В отличие от русского языка, в английском перед существительными часто стоят артикли, которые выполняют важную функцию. 🔑

Начнём с основ: в английском языке существует три типа артиклей:

Определённый артикль "the" — используется, когда мы говорим о конкретном, известном предмете.

— используется, когда мы говорим о конкретном, известном предмете. Неопределённый артикль "a/an" — используется, когда мы упоминаем предмет впервые или говорим о любом представителе класса.

— используется, когда мы упоминаем предмет впервые или говорим о любом представителе класса. Нулевой артикль (отсутствие артикля) — используется с некоторыми категориями существительных.

Правила использования артиклей:

Используйте "the", когда: Предмет уникален: the Sun, the Earth

Предмет упоминается повторно: I bought a book. The book is interesting.

Предмет понятен из контекста: Please pass the salt (на столе). Используйте "a/an", когда: Предмет упоминается впервые: I saw a dog.

Говорите о любом представителе класса: A dog is a loyal animal.

"An" используется перед словами, начинающимися с гласного звука: an apple, an hour. Не используйте артикль (нулевой артикль), когда: Говорите о множественном числе в общем смысле: Dogs are loyal animals.

Упоминаете неисчисляемые существительные в общем смысле: Water is essential for life.

Говорите о странах, городах, улицах (с некоторыми исключениями): Russia, Moscow, Oxford Street.

Теперь рассмотрим особенности существительных в английском языке:

1. Множественное число существительных

Основное правило — добавление окончания -s: book – books, dog – dogs

Особые случаи:

Слова, оканчивающиеся на -s, -ss, -sh, -ch, -x, -o: добавляется -es (bus – buses, box – boxes)

Слова, оканчивающиеся на согласную + y: y меняется на i + es (baby – babies)

Некоторые слова имеют неправильные формы: man – men, woman – women, child – children

2. Исчисляемые и неисчисляемые существительные

Исчисляемые существительные можно посчитать (one book, two books), они имеют форму единственного и множественного числа.

Неисчисляемые существительные нельзя посчитать (water, music, information), они не имеют множественного числа и не употребляются с неопределённым артиклем.

3. Притяжательный падеж

Образуется добавлением 's к существительному: John's book (книга Джона)

Если существительное во множественном числе оканчивается на -s, добавляется только апостроф: students' books (книги студентов)

Практические рекомендации по освоению артиклей и существительных:

Начните с базовых правил использования артиклей и постепенно изучайте исключения.

Читайте тексты на английском, обращая внимание на использование артиклей.

Составляйте собственные предложения, применяя правила.

Используйте мнемонические техники для запоминания неправильных форм множественного числа.

Легкие уроки английской грамматики с практическими заданиями

Теория без практики малоэффективна, поэтому давайте перейдём к конкретным упражнениям, которые помогут вам закрепить пройденный материал. Эти упражнения разработаны специально для начинающих и помогут вам шаг за шагом освоить базовую грамматику английского языка. 📝

Рассмотрим структуру эффективного урока английской грамматики:

Этап урока Содержание Время Разминка Короткий диалог с использованием изученного материала 5-10 минут Повторение Проверка домашнего задания, краткий обзор предыдущей темы 10-15 минут Новый материал Объяснение новой грамматической темы с примерами 15-20 минут Практика Упражнения на закрепление новой темы 20-30 минут Заключение Подведение итогов, задание домашней работы 5-10 минут

А теперь перейдём к практическим заданиям, которые вы можете выполнять самостоятельно для закрепления основных грамматических тем.

Упражнение 1: Порядок слов в предложении

Расставьте слова в правильном порядке, чтобы получились грамматически верные предложения:

books / read / I / every day sister / my / coffee / in the morning / drinks do / homework / not / they / on Sundays English / you / speak / do / ? cats / like / milk / usually

Ответы: 1) I read books every day. 2) My sister drinks coffee in the morning. 3) They do not do homework on Sundays. 4) Do you speak English? 5) Cats usually like milk.

Упражнение 2: Выбор правильного времени глагола

Выберите правильную форму глагола в скобках:

She (goes/is going) to work by bus every day. Look! It (rains/is raining) outside. I (visited/was visiting) my grandparents last weekend. We (will go/go) to the cinema tomorrow. He (doesn't like/isn't liking) spicy food.

Ответы: 1) goes 2) is raining 3) visited 4) will go 5) doesn't like

Упражнение 3: Использование артиклей

Вставьте подходящий артикль (a, an, the) или поставьте прочерк (–), если артикль не нужен:

I bought new phone yesterday. phone was expensive. ___ Eiffel Tower is in Paris. Do you have ___ pet? ___ dogs are loyal animals. She plays ___ piano very well.

Ответы: 1) a, The 2) The 3) a 4) – 5) the

Упражнение 4: Множественное число существительных

Образуйте множественное число следующих существительных:

book – ___ child – ___ city – ___ man – ___ box – ___

Ответы: 1) books 2) children 3) cities 4) men 5) boxes

Упражнение 5: Комплексное задание

Переведите предложения на английский язык:

Я читаю книгу каждый вечер. Моя сестра сейчас работает в Лондоне. Мы ходили в кино вчера. Ты пойдёшь на вечеринку завтра? У меня есть собака и две кошки.

Ответы: 1) I read a book every evening. 2) My sister is working in London now. 3) We went to the cinema yesterday. 4) Will you go to the party tomorrow? 5) I have a dog and two cats.

Для максимально эффективного обучения рекомендую:

Выполнять эти упражнения регулярно, уделяя грамматике 15-20 минут ежедневно. 🕒

Проверять свои ответы и анализировать ошибки.

Постепенно усложнять задания, добавляя новые грамматические конструкции.

Совмещать письменные упражнения с устной практикой, проговаривая предложения вслух.

Использовать выученные конструкции в реальном общении или при написании текстов.

Помните, что регулярность важнее продолжительности занятий. Лучше заниматься каждый день по 20 минут, чем раз в неделю по 2 часа. Такой подход обеспечит постепенное и устойчивое продвижение в освоении английской грамматики. 🌟