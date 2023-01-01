ТОП-7 глаголов-связок в английском: как правильно использовать

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык, включая начинающих и продвинутых.

Преподаватели английского языка, желающие улучшить методику обучения.

Окружение, заинтересованное в улучшении навыков грамматики и письма на английском языке. Знакомство с глаголами-связками в английском языке открывает двери к грамотной и выразительной речи. Эти языковые инструменты формируют фундамент предложения, соединяя подлежащее с именной частью сказуемого словно невидимый мост. Без глаголов-связок невозможно построить правильное английское предложение, как невозможно пересечь реку без моста. В этой статье мы разберем ТОП-7 самых распространенных глаголов-связок, изучим их особенности в различных временах и предоставим практические упражнения для закрепления материала. Готовы улучшить свой английский на несколько уровней? 🚀 Давайте начнем!

Что такое глаголы-связки в английском языке

Глаголы-связки (linking verbs) — это особая категория глаголов, которые не выражают действие, а служат для соединения подлежащего с именной частью сказуемого. Они образуют связь между субъектом предложения и его характеристикой, состоянием или качеством.

Основная функция глагола-связки заключается в том, чтобы:

Связывать подлежащее с прилагательным: She is beautiful.

Связывать подлежащее с существительным: Tom became a doctor.

Связывать подлежащее с местоимением: The winner is me.

Связывать подлежащее с наречием: The meeting is tomorrow.

В отличие от обычных глаголов, глаголы-связки не передают действие — они показывают состояние или положение субъекта. Представьте, что обычный глагол — это движущийся поезд, а глагол-связка — мост между двумя берегами.

Глаголы-связки можно разделить на три основные категории:

Категория Описание Примеры глаголов Глаголы состояния Выражают состояние или положение субъекта be, seem, appear Глаголы изменения состояния Указывают на процесс изменения качества или состояния become, grow, turn, get Глаголы чувственного восприятия Могут выступать как связки в определенных контекстах look, feel, smell, taste, sound

Мария Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Помню случай с одной из моих учениц, Анной. Она постоянно путала глаголы-связки с обычными глаголами и строила предложения вроде "She beautiful" вместо "She is beautiful". Мы начали занятия с простой визуализации: я предложила ей представлять предложение как поезд, где подлежащее — это первый вагон, сказуемое — второй, а глагол-связка — сцепка между ними.

"Без сцепки вагоны не могут держаться вместе, и поезд не поедет", — объясняла я. После этой метафоры Анна стала замечать отсутствующие глаголы-связки в своей речи и быстро исправила эту ошибку. Через месяц она уже безошибочно использовала "am", "is", "are" и другие связки в своей речи.

ТОП-7 глаголов-связок с практическими примерами

Рассмотрим семь наиболее употребительных глаголов-связок, которые следует знать каждому изучающему английский язык. Каждый из этих глаголов имеет свои особенности и нюансы использования. 🔍

1. Be (am, is, are, was, were, been)

Самый распространенный глагол-связка в английском языке. Используется для обозначения состояния, качества, идентичности или местоположения.

I am happy. — Я счастлив.

2. Become

Указывает на процесс изменения состояния или превращения в кого-либо/что-либо.

She became famous after her first novel. — Она стала известной после своего первого романа.

3. Seem

Выражает впечатление или видимость.

He seems tired today. — Он выглядит уставшим сегодня.

4. Look

Описывает внешний вид или впечатление, основанное на визуальном восприятии.

You look beautiful in this dress. — Ты выглядишь красиво в этом платье.

5. Feel

Описывает физические или эмоциональные ощущения.

I feel sick after eating that food. — Я чувствую себя плохо после того, как съел эту еду.

6. Sound

Выражает впечатление, основанное на звуковом восприятии.

Your idea sounds interesting. — Твоя идея звучит интересно.

7. Remain

Указывает на сохранение состояния или положения.

The situation remains unchanged. — Ситуация остается неизменной.

Важно отметить, что некоторые из этих глаголов могут функционировать и как обычные глаголы действия в других контекстах. Например:

"I feel the fabric" (действие) vs "I feel tired" (связка)

Особенности употребления глаголов-связок в разных временах

Глаголы-связки, как и другие глаголы английского языка, изменяются в зависимости от времени. Однако есть некоторые особенности, которые важно учитывать при их использовании в различных временных формах. 🕒

Present Simple

В настоящем простом времени глаголы-связки используются для описания постоянных качеств, состояний или фактов:

Water is transparent. — Вода прозрачна.

Past Simple

В прошедшем простом времени глаголы-связки описывают состояния или качества, которые были характерны в прошлом:

She was happy yesterday. — Вчера она была счастлива.

Future Simple

Для выражения будущих состояний или качеств используются конструкции с "will" или "be going to":

I will be careful next time. — В следующий раз я буду осторожен.

Present Continuous

Глагол "be" в длительном времени может использоваться для описания временных состояний или поведения:

You are being silly. — Ты ведешь себя глупо (сейчас).

Важно отметить, что большинство других глаголов-связок не используются в continuous forms:

❌ She is seeming tired. — Неправильно

Perfect Tenses

В совершенных временах глаголы-связки выражают состояния или качества, которые начались в прошлом и имеют связь с настоящим или другой точкой отсчета:

She has been a doctor for 10 years. — Она является врачом уже 10 лет.

Алексей Соколов, переводчик и языковой консультант

Когда я только начинал преподавать английский, ко мне пришел Михаил, бизнесмен, который часто проводил международные переговоры. Он жаловался, что его партнеры часто неправильно его понимают, особенно когда он говорит о своих чувствах или впечатлениях.

Мы проанализировали его речь и обнаружили, что он постоянно путал временные формы глаголов-связок. Например, он говорил "I am being sure about this contract" вместо простого "I am sure about this contract". Мы разработали специальную таблицу времен для глаголов-связок и провели серию тренингов.

Через три месяца Михаил сообщил мне, что качество его деловых переговоров значительно улучшилось, а партнеры отметили прогресс в его английском. Этот случай показал мне, насколько важно пониманиетонкостей употребления глаголов-связок в разных временах для успешной коммуникации.

Распространенные ошибки при использовании linking verbs

При изучении английского языка многие учащиеся сталкиваются с определенными трудностями в использовании глаголов-связок. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки и способы их избежать. ⚠️

1. Пропуск глагола-связки

Одна из самых частых ошибок, особенно среди носителей языков, где связки могут отсутствовать в настоящем времени (например, русский язык).

❌ She beautiful. — Неправильно

✓ She is beautiful. — Правильно

2. Неправильный выбор между прилагательным и наречием

После глаголов-связок следует использовать прилагательные, а не наречия:

❌ She looks beautifully . — Неправильно

❌ The food tastes goodly . — Неправильно

3. Использование глаголов-связок в продолженных временах

Большинство глаголов-связок не используются в продолженных временах, за исключением особых случаев с глаголом "be":

❌ He is seeming tired. — Неправильно

❌ The soup is tasting good. — Неправильно

4. Смешение глаголов-связок с глаголами действия

Некоторые глаголы могут функционировать и как связки, и как глаголы действия, что часто приводит к путанице:

Глагол Как глагол-связка Как глагол действия look She looks happy. (Она выглядит счастливой.) She looks at the picture. (Она смотрит на картину.) feel The water feels cold. (Вода кажется холодной.) I feel the texture of the fabric. (Я ощущаю текстуру ткани.) smell The flowers smell sweet. (Цветы пахнут сладко.) The dog smells the food. (Собака нюхает еду.) taste The cake tastes delicious. (Торт вкусный.) I taste the soup to check if it's ready. (Я пробую суп, чтобы проверить, готов ли он.)

5. Неправильное согласование подлежащего и глагола-связки

Глагол-связка должен согласовываться с подлежащим в числе и лице:

❌ The children is happy. — Неправильно

❌ You is smart. — Неправильно

6. Двойное отрицание

В английском языке двойное отрицание не используется:

❌ She doesn't seem not interested. — Неправильно

7. Неправильное использование в вопросах

В вопросительных предложениях с глаголом "be" этот глагол выносится перед подлежащим, в то время как с другими глаголами-связками используется вспомогательный глагол "do":

✓ Are you happy? — Правильно (с be)

✓ Do you seem happy? — Правильно (с другими глаголами-связками)

Упражнения для закрепления материала о глаголах-связках

Теория без практики мало что значит в изучении языка. Предлагаю набор упражнений, которые помогут вам освоить глаголы-связки на практике и закрепить полученные знания. 📝

Упражнение 1: Заполните пропуски подходящими глаголами-связками

The coffee ___ (smell) amazing. She ___ (be) a doctor for 10 years. The sky ___ (look) cloudy today. They ___ (seem) very friendly at the party. The temperature ___ (remain) stable for the last few hours. This soup ___ (taste) delicious. After the accident, he ___ (become) more careful when driving. The music ___ (sound) too loud for my liking. Despite the rain, we ___ (be) happy during our vacation. The silk fabric ___ (feel) very soft.

Ответы: 1. smells, 2. has been, 3. looks, 4. seemed, 5. has remained, 6. tastes, 7. became, 8. sounds, 9. were, 10. feels.

Упражнение 2: Исправьте ошибки в предложениях

She looking tired today. The music sounding beautiful. They be happy about the news. The dog is seeming hungry. The flowers smelling sweet in the garden. He been a teacher since 2010. The food tastes goodly. I am feeling badly after the long journey. The children is being noisy. The problem appear difficult.

Ответы: 1. She looks tired today. 2. The music sounds beautiful. 3. They are happy about the news. 4. The dog seems hungry. 5. The flowers smell sweet in the garden. 6. He has been a teacher since 2010. 7. The food tastes good. 8. I feel bad after the long journey. 9. The children are being noisy. 10. The problem appears difficult.

Упражнение 3: Трансформация времен

Измените время глаголов-связок в следующих предложениях согласно указаниям:

She is happy. (Past Simple) They seem interested. (Future Simple) The cake tastes good. (Past Simple) I become tired after long meetings. (Present Perfect) The children are being noisy. (Past Simple)

Ответы: 1. She was happy. 2. They will seem interested. 3. The cake tasted good. 4. I have become tired after long meetings. 5. The children were being noisy.

Упражнение 4: Преобразуйте глаголы-связки в отрицательную и вопросительную форму

Для каждого предложения составьте отрицательную и вопросительную форму:

She is a doctor. The food tastes good. They became friends in college. The movie seems interesting. The water feels cold.

Ответы:

Отрицание: She is not a doctor. Вопрос: Is she a doctor? Отрицание: The food does not taste good. Вопрос: Does the food taste good? Отрицание: They did not become friends in college. Вопрос: Did they become friends in college? Отрицание: The movie does not seem interesting. Вопрос: Does the movie seem interesting? Отрицание: The water does not feel cold. Вопрос: Does the water feel cold?

Упражнение 5: Составьте предложения с глаголами-связками

Составьте полные предложения, используя данные слова и подходящий глагол-связка:

she / talented / musician the weather / cold / yesterday the movie / boring the situation / complicated / after the meeting the roses / beautiful / in the garden the medicine / bitter her brother / doctor / last year the explanation / confusing the new chair / comfortable the children / excited / about the trip

Регулярная практика с этими упражнениями поможет вам лучше понять глаголы-связки и уверенно использовать их в повседневной речи и письме. Не забывайте анализировать свои ошибки и повторять материал для достижения лучших результатов! 💪