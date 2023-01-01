Глагол to be в английском языке: все формы и правила применения

Для кого эта статья:

Для начинающих изучать английский язык

Для преподавателей английского языка

Для людей, испытывающих трудности в использовании глагола "to be" Глагол "to be" – настоящий фундамент английского языка, без которого невозможно построить ни одного предложения. Удивительно, но именно этот компактный глагол часто становится камнем преткновения даже для тех, кто годами изучает английский! 🤔 Причина проста: его формы меняются в зависимости от лица, числа и времени, что требует системного подхода к освоению. Предлагаю не просто разобрать теорию, но и закрепить знания практикой – ведь только так можно действительно овладеть этим важнейшим инструментом английской речи.

Основные формы глагола to be и их значение в речи

Глагол "to be" – один из самых многофункциональных в английском языке. Он выполняет роль связки между подлежащим и сказуемым и имеет несколько форм, которые меняются в зависимости от лица, числа и времени.

В настоящем времени (Present Simple) глагол "to be" имеет три формы:

am – используется с местоимением первого лица единственного числа (I)

– используется с местоимением первого лица единственного числа (I) is – используется с местоимениями третьего лица единственного числа (he, she, it)

– используется с местоимениями третьего лица единственного числа (he, she, it) are – используется с местоимениями второго лица единственного и множественного числа (you), а также с местоимениями первого и третьего лица множественного числа (we, they)

В прошедшем времени (Past Simple) глагол "to be" имеет две формы:

was – используется с местоименим первого и третьего лица единственного числа (I, he, she, it)

– используется с местоименим первого и третьего лица единственного числа (I, he, she, it) were – используется с местоимениями второго лица единственного и множественного числа (you), а также с местоимениями первого и третьего лица множественного числа (we, they)

В будущем времени (Future Simple) глагол "to be" образуется с помощью вспомогательного глагола "will" и инфинитива "be":

will be – используется со всеми лицами и числами

Время I You He/She/It We/They Present am are is are Past was were was were Future will be will be will be will be

Глагол "to be" имеет несколько ключевых значений в речи:

Указание на состояние или положение: I am tired (Я устал) Указание на профессию или занятие: She is a doctor (Она врач) Описание характеристик: The book is interesting (Книга интересная) Указание на местоположение: We are at home (Мы дома) Образование длительных времен: He is reading (Он читает) Образование пассивного залога: The letter was written (Письмо было написано)

Наталья, преподаватель английского языка со стажем 15 лет: Когда я только начинала преподавать, меня удивило, что даже взрослые студенты путаются в формах глагола "to be". Одна моя ученица, руководитель отдела в крупной компании, постоянно говорила "I is" вместо "I am". Я предложила ей мнемонический прием: каждое утро, глядя в зеркало, произносить "I am a successful manager". Через неделю она не только запомнила правильную форму, но и почувствовала себя увереннее на деловых встречах с иностранными партнерами. Иногда самые простые упражнения дают наилучший результат!

Глагол to be в настоящем времени: задания с ответами

Практические упражнения – ключ к успешному освоению глагола "to be" в настоящем времени. Давайте рассмотрим несколько типов заданий, которые помогут закрепить материал. 🔍

Упражнение 1: Вставьте правильную форму глагола "to be" (am, is, are)

I ____ a student. He ____ a doctor. They ____ my friends. We ____ from Russia. She ____ an engineer. The book ____ on the table. You ____ my best friend. The cats ____ in the garden. My name ____ John. These exercises ____ easy.

Ответы: 1. am, 2. is, 3. are, 4. are, 5. is, 6. is, 7. are, 8. are, 9. is, 10. are

Упражнение 2: Составьте предложения из данных слов, используя глагол "to be"

she / happy / today I / hungry / now we / at the cinema / yesterday evening my brother / a programmer / at Google they / from / Spain

Ответы:

She is happy today. I am hungry now. We are at the cinema yesterday evening. (Примечание: здесь лучше использовать прошедшее время – "We were at the cinema yesterday evening") My brother is a programmer at Google. They are from Spain.

Упражнение 3: Заполните пропуски в диалоге

A: Hello! What's your name? B: My name Anna. What your name? A: I David. you a student? B: Yes, I . I a student at Oxford University. Where you from? A: I from Canada, but now I in London. My parents still in Canada.

Ответы: is, is, am, are, am, am, are, am, am, are

Упражнение 4: Определите ошибки в следующих предложениях и исправьте их

I is a teacher. She are from Italy. They is my cousins. We is happy to see you. The cat are on the roof.

Ответы:

I am a teacher. She is from Italy. They are my cousins. We are happy to see you. The cat is on the roof.

Помните, что регулярная практика – залог успешного освоения любого грамматического материала. Старайтесь выполнять эти упражнения ежедневно, и вскоре вы заметите, что правильные формы глагола "to be" стали использоваться автоматически. 💪

Прошедшее и будущее время глагола to be: практика

Освоив формы глагола "to be" в настоящем времени, переходим к его использованию в прошедшем (Past Simple) и будущем (Future Simple) временах. Эти формы позволят вам расширить временной диапазон высказываний и сделать вашу речь более разнообразной. ⏰

Формы глагола "to be" в прошедшем времени (Past Simple):

was – используется с I, he, she, it

– используется с I, he, she, it were – используется с you, we, they

Форма глагола "to be" в будущем времени (Future Simple):

will be – используется со всеми местоимениями

Упражнение 1: Заполните пропуски, используя was/were

I ____ at the library yesterday. She ____ very happy about her new job. They ____ late for the meeting. We ____ friends since childhood. The weather ____ terrible last weekend. You ____ right about the situation. The children ____ tired after the long journey. He ____ a famous actor in the 1990s. The cats ____ in the garden all day. It ____ a difficult decision to make.

Ответы: 1. was, 2. was, 3. were, 4. were, 5. was, 6. were, 7. were, 8. was, 9. were, 10. was

Упражнение 2: Переведите предложения на английский язык, используя глагол "to be" в прошедшем времени

Я был занят вчера. Она была учителем в прошлом году. Мы были на концерте в субботу. Они были очень уставшими после работы. Ты был прав насчет этого фильма.

Ответы:

I was busy yesterday. She was a teacher last year. We were at the concert on Saturday. They were very tired after work. You were right about this movie.

Упражнение 3: Заполните пропуски, используя will be

I ____ at the meeting tomorrow. She ____ a doctor after she graduates from university. We ____ happy to see you next week. They ____ in Paris for their anniversary. The weather ____ better next weekend, I hope.

Ответы: 1. will be, 2. will be, 3. will be, 4. will be, 5. will be

Упражнение 4: Составьте предложения, используя данные слова и глагол "to be" в соответствующем времени

Подлежащее Время Дополнение/Обстоятельство Ответ I Past at school yesterday I was at school yesterday. She Future ready by 5 o'clock She will be ready by 5 o'clock. They Past very surprised by the news They were very surprised by the news. We Future in London next summer We will be in London next summer. The film Past interesting The film was interesting.

Максим, репетитор английского языка: Однажды ко мне обратился студент, который готовился к собеседованию в международную компанию. Его уровень был неплохой, но он постоянно путался в формах глагола "to be" в разных временах. Мы разработали систему: для Past Simple он представлял себя в вчерашнем дне (I was, they were), для Future Simple – в завтрашнем (I will be). Через две недели интенсивных занятий он не только перестал делать эти ошибки, но и успешно прошел собеседование. Работодатель отметил его грамотную речь и четкость изложения мыслей. Этот случай еще раз подтвердил: правильное использование базовых структур языка – залог успешной коммуникации.

Упражнения на отрицательные и вопросительные формы to be

Умение формировать отрицания и вопросы с глаголом "to be" – важнейший навык для полноценного общения на английском языке. Давайте разберемся с правилами образования этих форм и закрепим их практическими упражнениями. 🧩

Отрицательные формы глагола "to be" образуются добавлением частицы "not" после формы глагола:

I am not (I'm not) – Я не...

You are not (you aren't / you're not) – Ты не... / Вы не...

He/She/It is not (he/she/it isn't / he's/she's/it's not) – Он/Она/Оно не...

We/They are not (we/they aren't / we're/they're not) – Мы/Они не...

Вопросительные формы глагола "to be" образуются путем постановки формы глагола перед подлежащим:

Am I...? – Я...?

Are you...? – Ты...? / Вы...?

Is he/she/it...? – Он/Она/Оно...?

Are we/they...? – Мы/Они...?

Упражнение 1: Преобразуйте утвердительные предложения в отрицательные

I am a doctor. She is happy. They are from Spain. We are ready for the exam. He is a good swimmer.

Ответы:

I am not (I'm not) a doctor. She is not (She isn't / She's not) happy. They are not (They aren't / They're not) from Spain. We are not (We aren't / We're not) ready for the exam. He is not (He isn't / He's not) a good swimmer.

Упражнение 2: Преобразуйте утвердительные предложения в вопросительные

You are a student. He is from Germany. They are at home. She is tired. We are late.

Ответы:

Are you a student? Is he from Germany? Are they at home? Is she tired? Are we late?

Упражнение 3: Ответьте на вопросы, используя краткие формы ответов

Are you a teacher? (Yes) Is she your sister? (No) Are they at work now? (Yes) Is he a doctor? (No) Are we in the right place? (Yes)

Ответы:

Yes, I am. No, she isn't. Yes, they are. No, he isn't. Yes, we are.

Упражнение 4: Составьте общие и специальные вопросы к следующим предложениям

She is a dentist. (What / general question) They are in the park. (Where / general question) He is tired after work. (Why / general question) We are ready for the presentation. (general question) I am 25 years old. (How old / general question)

Ответы: Общие вопросы:

Is she a dentist? Are they in the park? Is he tired after work? Are we ready for the presentation? Am I 25 years old?

Специальные вопросы:

What is she? / What does she do? Where are they? Why is he tired? (не требуется для этого пункта) How old am I?

Упражнение 5: Исправьте ошибки в следующих вопросах и отрицаниях

She not is happy. Is they from London? You is not a student? Am they ready? He are not my friend.

Ответы:

She is not happy. / She isn't happy. Are they from London? You are not a student? / Are you not a student? / Aren't you a student? Are they ready? He is not my friend. / He isn't my friend.

Обратите внимание, что в разговорной речи часто используются сокращенные формы: isn't, aren't, I'm not и т.д. Это совершенно нормально и даже предпочтительно для достижения естественного звучания речи. 👌

Практические ситуации использования глагола to be

Глагол "to be" – не просто грамматическая единица, а инструмент, без которого невозможно выразить множество жизненных ситуаций. Давайте рассмотрим наиболее типичные контексты его использования и попрактикуемся в составлении предложений. 🌟

1. Знакомство и представление

При первой встрече мы часто используем глагол "to be", чтобы представиться и узнать базовую информацию о собеседнике:

"I am John. What is your name?" – "Я Джон. Как тебя зовут?"

"Are you new here?" – "Ты здесь новенький?"

"She is my colleague, Anna." – "Это моя коллега, Анна."

Практическое задание: Составьте диалог знакомства, используя как минимум 5 форм глагола "to be".

2. Описание людей и предметов

Глагол "to be" незаменим для описания внешности, характера и свойств:

"The book is interesting." – "Книга интересная."

"They are tall and athletic." – "Они высокие и атлетичные."

"She is kind and intelligent." – "Она добрая и умная."

Практическое задание: Опишите своего друга или любимого персонажа, используя не менее 7 прилагательных с глаголом "to be".

3. Указание на местоположение

Когда нужно сказать, где находится человек или предмет, мы также используем "to be":

"The keys are on the table." – "Ключи на столе."

"I am at home now." – "Я сейчас дома."

"Will you be at the meeting tomorrow?" – "Ты будешь на встрече завтра?"

Практическое задание: Составьте 5 предложений о том, где находятся различные предметы в вашей комнате.

4. Выражение состояния и чувств

Глагол "to be" помогает выразить наше физическое и эмоциональное состояние:

"I am tired after a long day." – "Я устал после долгого дня."

"Are you hungry?" – "Ты голоден?"

"She was sad when she heard the news." – "Она была грустной, когда услышала новости."

Практическое задание: Напишите 5 предложений о своем настроении и самочувствии в разное время дня.

5. Разговор о профессиях и ролях

Когда мы говорим о том, кем является человек по профессии или какую роль он выполняет, мы используем "to be":

"He is a doctor." – "Он врач."

"They are students." – "Они студенты."

"I will be a team leader next month." – "В следующем месяце я буду руководителем команды."

Практическое задание: Составьте 5 предложений о профессиях членов вашей семьи или друзей.

6. Выражение мнений и суждений

Глагол "to be" помогает нам выражать мнения, суждения и оценки:

"This film is great!" – "Этот фильм отличный!"

"The new restaurant isn't as good as the old one." – "Новый ресторан не так хорош, как старый."

"Were you impressed by the performance?" – "Тебя впечатлило выступление?"

Практическое задание: Выразите свое мнение о 5 разных вещах (фильм, книга, город, еда и т.д.), используя глагол "to be".

7. Комплексное упражнение: Опишите свой день

Напишите короткий рассказ о своем обычном дне или о том, как прошел вчерашний день, используя глагол "to be" во всех изученных временах. Включите информацию о:

Вашем самочувствии в разное время дня

Местах, где вы были или будете

Людях, с которыми вы встречались

Вашей оценке событий и впечатлениях

Пример начала рассказа: "I am always tired in the morning. Yesterday I was especially sleepy because I was at a party the night before. My breakfast was delicious, but I was in a hurry, so I didn't enjoy it fully. My colleagues were surprised to see me at work on time. Tomorrow I will be more careful with my schedule."

Помните, что языковые навыки развиваются только через практику. Старайтесь использовать глагол "to be" в повседневной речи, обращая внимание на правильные формы в зависимости от лица, числа и времени. Чем больше вы практикуетесь, тем естественнее становится ваша речь. 🎯