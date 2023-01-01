Глагол to be в английском языке: все формы и правила применения
Для кого эта статья:
- Для начинающих изучать английский язык
- Для преподавателей английского языка
Для людей, испытывающих трудности в использовании глагола "to be"
Глагол "to be" – настоящий фундамент английского языка, без которого невозможно построить ни одного предложения. Удивительно, но именно этот компактный глагол часто становится камнем преткновения даже для тех, кто годами изучает английский! 🤔 Причина проста: его формы меняются в зависимости от лица, числа и времени, что требует системного подхода к освоению. Предлагаю не просто разобрать теорию, но и закрепить знания практикой – ведь только так можно действительно овладеть этим важнейшим инструментом английской речи.
Основные формы глагола to be и их значение в речи
Глагол "to be" – один из самых многофункциональных в английском языке. Он выполняет роль связки между подлежащим и сказуемым и имеет несколько форм, которые меняются в зависимости от лица, числа и времени.
В настоящем времени (Present Simple) глагол "to be" имеет три формы:
- am – используется с местоимением первого лица единственного числа (I)
- is – используется с местоимениями третьего лица единственного числа (he, she, it)
- are – используется с местоимениями второго лица единственного и множественного числа (you), а также с местоимениями первого и третьего лица множественного числа (we, they)
В прошедшем времени (Past Simple) глагол "to be" имеет две формы:
- was – используется с местоименим первого и третьего лица единственного числа (I, he, she, it)
- were – используется с местоимениями второго лица единственного и множественного числа (you), а также с местоимениями первого и третьего лица множественного числа (we, they)
В будущем времени (Future Simple) глагол "to be" образуется с помощью вспомогательного глагола "will" и инфинитива "be":
- will be – используется со всеми лицами и числами
|Время
|I
|You
|He/She/It
|We/They
|Present
|am
|are
|is
|are
|Past
|was
|were
|was
|were
|Future
|will be
|will be
|will be
|will be
Глагол "to be" имеет несколько ключевых значений в речи:
- Указание на состояние или положение: I am tired (Я устал)
- Указание на профессию или занятие: She is a doctor (Она врач)
- Описание характеристик: The book is interesting (Книга интересная)
- Указание на местоположение: We are at home (Мы дома)
- Образование длительных времен: He is reading (Он читает)
- Образование пассивного залога: The letter was written (Письмо было написано)
Наталья, преподаватель английского языка со стажем 15 лет: Когда я только начинала преподавать, меня удивило, что даже взрослые студенты путаются в формах глагола "to be". Одна моя ученица, руководитель отдела в крупной компании, постоянно говорила "I is" вместо "I am". Я предложила ей мнемонический прием: каждое утро, глядя в зеркало, произносить "I am a successful manager". Через неделю она не только запомнила правильную форму, но и почувствовала себя увереннее на деловых встречах с иностранными партнерами. Иногда самые простые упражнения дают наилучший результат!
Глагол to be в настоящем времени: задания с ответами
Практические упражнения – ключ к успешному освоению глагола "to be" в настоящем времени. Давайте рассмотрим несколько типов заданий, которые помогут закрепить материал. 🔍
Упражнение 1: Вставьте правильную форму глагола "to be" (am, is, are)
- I ____ a student.
- He ____ a doctor.
- They ____ my friends.
- We ____ from Russia.
- She ____ an engineer.
- The book ____ on the table.
- You ____ my best friend.
- The cats ____ in the garden.
- My name ____ John.
- These exercises ____ easy.
Ответы: 1. am, 2. is, 3. are, 4. are, 5. is, 6. is, 7. are, 8. are, 9. is, 10. are
Упражнение 2: Составьте предложения из данных слов, используя глагол "to be"
- she / happy / today
- I / hungry / now
- we / at the cinema / yesterday evening
- my brother / a programmer / at Google
- they / from / Spain
Ответы:
- She is happy today.
- I am hungry now.
- We are at the cinema yesterday evening. (Примечание: здесь лучше использовать прошедшее время – "We were at the cinema yesterday evening")
- My brother is a programmer at Google.
- They are from Spain.
Упражнение 3: Заполните пропуски в диалоге
A: Hello! What's your name? B: My name Anna. What your name? A: I David. you a student? B: Yes, I . I a student at Oxford University. Where you from? A: I from Canada, but now I in London. My parents still in Canada.
Ответы: is, is, am, are, am, am, are, am, am, are
Упражнение 4: Определите ошибки в следующих предложениях и исправьте их
- I is a teacher.
- She are from Italy.
- They is my cousins.
- We is happy to see you.
- The cat are on the roof.
Ответы:
- I am a teacher.
- She is from Italy.
- They are my cousins.
- We are happy to see you.
- The cat is on the roof.
Помните, что регулярная практика – залог успешного освоения любого грамматического материала. Старайтесь выполнять эти упражнения ежедневно, и вскоре вы заметите, что правильные формы глагола "to be" стали использоваться автоматически. 💪
Прошедшее и будущее время глагола to be: практика
Освоив формы глагола "to be" в настоящем времени, переходим к его использованию в прошедшем (Past Simple) и будущем (Future Simple) временах. Эти формы позволят вам расширить временной диапазон высказываний и сделать вашу речь более разнообразной. ⏰
Формы глагола "to be" в прошедшем времени (Past Simple):
- was – используется с I, he, she, it
- were – используется с you, we, they
Форма глагола "to be" в будущем времени (Future Simple):
- will be – используется со всеми местоимениями
Упражнение 1: Заполните пропуски, используя was/were
- I ____ at the library yesterday.
- She ____ very happy about her new job.
- They ____ late for the meeting.
- We ____ friends since childhood.
- The weather ____ terrible last weekend.
- You ____ right about the situation.
- The children ____ tired after the long journey.
- He ____ a famous actor in the 1990s.
- The cats ____ in the garden all day.
- It ____ a difficult decision to make.
Ответы: 1. was, 2. was, 3. were, 4. were, 5. was, 6. were, 7. were, 8. was, 9. were, 10. was
Упражнение 2: Переведите предложения на английский язык, используя глагол "to be" в прошедшем времени
- Я был занят вчера.
- Она была учителем в прошлом году.
- Мы были на концерте в субботу.
- Они были очень уставшими после работы.
- Ты был прав насчет этого фильма.
Ответы:
- I was busy yesterday.
- She was a teacher last year.
- We were at the concert on Saturday.
- They were very tired after work.
- You were right about this movie.
Упражнение 3: Заполните пропуски, используя will be
- I ____ at the meeting tomorrow.
- She ____ a doctor after she graduates from university.
- We ____ happy to see you next week.
- They ____ in Paris for their anniversary.
- The weather ____ better next weekend, I hope.
Ответы: 1. will be, 2. will be, 3. will be, 4. will be, 5. will be
Упражнение 4: Составьте предложения, используя данные слова и глагол "to be" в соответствующем времени
|Подлежащее
|Время
|Дополнение/Обстоятельство
|Ответ
|I
|Past
|at school yesterday
|I was at school yesterday.
|She
|Future
|ready by 5 o'clock
|She will be ready by 5 o'clock.
|They
|Past
|very surprised by the news
|They were very surprised by the news.
|We
|Future
|in London next summer
|We will be in London next summer.
|The film
|Past
|interesting
|The film was interesting.
Максим, репетитор английского языка: Однажды ко мне обратился студент, который готовился к собеседованию в международную компанию. Его уровень был неплохой, но он постоянно путался в формах глагола "to be" в разных временах. Мы разработали систему: для Past Simple он представлял себя в вчерашнем дне (I was, they were), для Future Simple – в завтрашнем (I will be). Через две недели интенсивных занятий он не только перестал делать эти ошибки, но и успешно прошел собеседование. Работодатель отметил его грамотную речь и четкость изложения мыслей. Этот случай еще раз подтвердил: правильное использование базовых структур языка – залог успешной коммуникации.
Упражнения на отрицательные и вопросительные формы to be
Умение формировать отрицания и вопросы с глаголом "to be" – важнейший навык для полноценного общения на английском языке. Давайте разберемся с правилами образования этих форм и закрепим их практическими упражнениями. 🧩
Отрицательные формы глагола "to be" образуются добавлением частицы "not" после формы глагола:
- I am not (I'm not) – Я не...
- You are not (you aren't / you're not) – Ты не... / Вы не...
- He/She/It is not (he/she/it isn't / he's/she's/it's not) – Он/Она/Оно не...
- We/They are not (we/they aren't / we're/they're not) – Мы/Они не...
Вопросительные формы глагола "to be" образуются путем постановки формы глагола перед подлежащим:
- Am I...? – Я...?
- Are you...? – Ты...? / Вы...?
- Is he/she/it...? – Он/Она/Оно...?
- Are we/they...? – Мы/Они...?
Упражнение 1: Преобразуйте утвердительные предложения в отрицательные
- I am a doctor.
- She is happy.
- They are from Spain.
- We are ready for the exam.
- He is a good swimmer.
Ответы:
- I am not (I'm not) a doctor.
- She is not (She isn't / She's not) happy.
- They are not (They aren't / They're not) from Spain.
- We are not (We aren't / We're not) ready for the exam.
- He is not (He isn't / He's not) a good swimmer.
Упражнение 2: Преобразуйте утвердительные предложения в вопросительные
- You are a student.
- He is from Germany.
- They are at home.
- She is tired.
- We are late.
Ответы:
- Are you a student?
- Is he from Germany?
- Are they at home?
- Is she tired?
- Are we late?
Упражнение 3: Ответьте на вопросы, используя краткие формы ответов
- Are you a teacher? (Yes)
- Is she your sister? (No)
- Are they at work now? (Yes)
- Is he a doctor? (No)
- Are we in the right place? (Yes)
Ответы:
- Yes, I am.
- No, she isn't.
- Yes, they are.
- No, he isn't.
- Yes, we are.
Упражнение 4: Составьте общие и специальные вопросы к следующим предложениям
- She is a dentist. (What / general question)
- They are in the park. (Where / general question)
- He is tired after work. (Why / general question)
- We are ready for the presentation. (general question)
- I am 25 years old. (How old / general question)
Ответы: Общие вопросы:
- Is she a dentist?
- Are they in the park?
- Is he tired after work?
- Are we ready for the presentation?
- Am I 25 years old?
Специальные вопросы:
- What is she? / What does she do?
- Where are they?
- Why is he tired?
- (не требуется для этого пункта)
- How old am I?
Упражнение 5: Исправьте ошибки в следующих вопросах и отрицаниях
- She not is happy.
- Is they from London?
- You is not a student?
- Am they ready?
- He are not my friend.
Ответы:
- She is not happy. / She isn't happy.
- Are they from London?
- You are not a student? / Are you not a student? / Aren't you a student?
- Are they ready?
- He is not my friend. / He isn't my friend.
Обратите внимание, что в разговорной речи часто используются сокращенные формы: isn't, aren't, I'm not и т.д. Это совершенно нормально и даже предпочтительно для достижения естественного звучания речи. 👌
Практические ситуации использования глагола to be
Глагол "to be" – не просто грамматическая единица, а инструмент, без которого невозможно выразить множество жизненных ситуаций. Давайте рассмотрим наиболее типичные контексты его использования и попрактикуемся в составлении предложений. 🌟
1. Знакомство и представление
При первой встрече мы часто используем глагол "to be", чтобы представиться и узнать базовую информацию о собеседнике:
- "I am John. What is your name?" – "Я Джон. Как тебя зовут?"
- "Are you new here?" – "Ты здесь новенький?"
- "She is my colleague, Anna." – "Это моя коллега, Анна."
Практическое задание: Составьте диалог знакомства, используя как минимум 5 форм глагола "to be".
2. Описание людей и предметов
Глагол "to be" незаменим для описания внешности, характера и свойств:
- "The book is interesting." – "Книга интересная."
- "They are tall and athletic." – "Они высокие и атлетичные."
- "She is kind and intelligent." – "Она добрая и умная."
Практическое задание: Опишите своего друга или любимого персонажа, используя не менее 7 прилагательных с глаголом "to be".
3. Указание на местоположение
Когда нужно сказать, где находится человек или предмет, мы также используем "to be":
- "The keys are on the table." – "Ключи на столе."
- "I am at home now." – "Я сейчас дома."
- "Will you be at the meeting tomorrow?" – "Ты будешь на встрече завтра?"
Практическое задание: Составьте 5 предложений о том, где находятся различные предметы в вашей комнате.
4. Выражение состояния и чувств
Глагол "to be" помогает выразить наше физическое и эмоциональное состояние:
- "I am tired after a long day." – "Я устал после долгого дня."
- "Are you hungry?" – "Ты голоден?"
- "She was sad when she heard the news." – "Она была грустной, когда услышала новости."
Практическое задание: Напишите 5 предложений о своем настроении и самочувствии в разное время дня.
5. Разговор о профессиях и ролях
Когда мы говорим о том, кем является человек по профессии или какую роль он выполняет, мы используем "to be":
- "He is a doctor." – "Он врач."
- "They are students." – "Они студенты."
- "I will be a team leader next month." – "В следующем месяце я буду руководителем команды."
Практическое задание: Составьте 5 предложений о профессиях членов вашей семьи или друзей.
6. Выражение мнений и суждений
Глагол "to be" помогает нам выражать мнения, суждения и оценки:
- "This film is great!" – "Этот фильм отличный!"
- "The new restaurant isn't as good as the old one." – "Новый ресторан не так хорош, как старый."
- "Were you impressed by the performance?" – "Тебя впечатлило выступление?"
Практическое задание: Выразите свое мнение о 5 разных вещах (фильм, книга, город, еда и т.д.), используя глагол "to be".
7. Комплексное упражнение: Опишите свой день
Напишите короткий рассказ о своем обычном дне или о том, как прошел вчерашний день, используя глагол "to be" во всех изученных временах. Включите информацию о:
- Вашем самочувствии в разное время дня
- Местах, где вы были или будете
- Людях, с которыми вы встречались
- Вашей оценке событий и впечатлениях
Пример начала рассказа: "I am always tired in the morning. Yesterday I was especially sleepy because I was at a party the night before. My breakfast was delicious, but I was in a hurry, so I didn't enjoy it fully. My colleagues were surprised to see me at work on time. Tomorrow I will be more careful with my schedule."
Помните, что языковые навыки развиваются только через практику. Старайтесь использовать глагол "to be" в повседневной речи, обращая внимание на правильные формы в зависимости от лица, числа и времени. Чем больше вы практикуетесь, тем естественнее становится ваша речь. 🎯
Владение глаголом "to be" – это гораздо больше, чем просто знание его форм. Это способность выражать свои мысли, чувства и состояния, описывать мир вокруг и взаимодействовать с ним. Сосредоточившись на правильном использовании этого фундаментального глагола, вы создаете прочную основу для дальнейшего изучения английского языка. Регулярно возвращайтесь к упражнениям этой статьи, постепенно увеличивая скорость и уверенность выполнения. Не бойтесь ошибок – они часть процесса обучения. Главное – практика, которая превращает знание в навык.