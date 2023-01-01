Глагол to be: освоение am, is, are для второклассников в игре

Для кого эта статья:

Родители детей, которые учатся в 2 классе

Учителя английского языка для начальных классов

Репетиторы, работающие с детьми младшего школьного возраста Английская грамматика может вызывать тревогу даже у взрослых, что уж говорить о второклассниках! Но глагол to be — это тот самый волшебный ключик, который открывает дверь в мир английского языка. Подобно фундаменту дома, он поддерживает все языковые конструкции. Когда ваш ребенок освоит эти три магических слова — am, is, are — половина битвы за английский уже выиграна! Давайте разберемся, как превратить изучение этого важного глагола в увлекательное приключение, которое вызовет у вашего второклассника не зевоту, а искреннюю заинтересованность. 🚀

Глагол to be для детей 7-8 лет: что нужно знать

Глагол to be — один из фундаментальных элементов английской грамматики, который второклассники осваивают в самом начале изучения языка. В отличие от русского языка, где мы можем сказать "Я умный" без глагола, в английском обязательно нужно использовать связку: "I am smart". Именно поэтому понимание этого глагола так важно.

Для детей 7-8 лет необходимо объяснять грамматику максимально просто и наглядно. Давайте рассмотрим три формы глагола to be:

Am — используется с местоимением I (я)

Is — используется с местоимениями he, she, it (он, она, оно)

Are — используется с местоимениями you, we, they (ты/вы, мы, они)

Детям важно запомнить, что эти формы меняются в зависимости от того, о ком или о чем мы говорим. Можно сравнить это с переодеванием: глагол to be как будто надевает разную одежду в зависимости от погоды (местоимения). 🌦️

Елена Сергеевна, учитель английского языка начальных классов На одном из первых уроков по глаголу to be я заметила, что дети путаются и быстро теряют интерес. Тогда я решила "оживить" этот глагол. Я принесла в класс трёх кукол: одну назвала "Am", вторую — "Is", а третью — "Are". Каждый раз, когда мы составляли предложение, я доставала нужную куклу и сажала её рядом с соответствующей карточкой-местоимением. "I ... happy" — и тут же кукла "Am" прыгала к карточке "I". Дети были в восторге! Через неделю такой игры почти все запомнили, какая форма с каким местоимением используется. Секрет успеха в том, что абстрактное понятие превратилось для них в конкретный персонаж с характером и "предпочтениями".

Важно также объяснить детям, что глагол to be может выполнять две основные функции:

Функция Пример Перевод Описание состояния I am happy. Я счастлив. Описание местоположения He is at school. Он в школе. Указание на принадлежность This is my book. Это моя книга. Указание характеристики They are tall. Они высокие.

Для учеников второго класса достаточно пока запомнить, что глагол to be помогает нам рассказать, какие мы, где находимся и чьи это вещи. Всё остальное будет постепенно добавляться по мере изучения языка.

Формы am, is, are: правила употребления в картинках

Визуальное представление — мощный инструмент обучения, особенно для детей младшего школьного возраста. Давайте рассмотрим, как можно наглядно объяснить правила употребления форм глагола to be.

Для начала хорошо бы создать яркие ассоциации:

I am — можно нарисовать фигурку ребенка, указывающего на себя

You are — фигурка, указывающая на другого человека

He/She/It is — фигурка мальчика/девочки/животного или предмета

We are — группа детей, держащихся за руки

They are — несколько разных фигурок вместе

Отличный способ закрепить эти ассоциации — создать карточки, где на одной стороне будет местоимение с соответствующей формой глагола, а на другой — картинка. 🎨

Для детей также полезно представить информацию в виде простой схемы:

Единственное число Форма глагола to be Пример с картинкой I (Я) am I am a pupil. (Картинка ребёнка в школьной форме) You (Ты) are You are my friend. (Картинка двух друзей) He/She/It (Он/Она/Оно) is He is tall. (Картинка высокого мальчика) Множественное число We (Мы) are We are happy. (Картинка веселых детей) You (Вы) are You are clever. (Картинка группы людей) They (Они) are They are at home. (Картинка людей дома)

Очень эффективно использовать цветовое кодирование: например, все формы "am" можно выделять красным, "is" — синим, а "are" — зеленым. Так ребенок будет лучше запоминать различия между формами.

Для закрепления можно создать красочную стену-памятку в комнате ребенка или в классе, где будут представлены все формы глагола to be с соответствующими картинками. Дети могут сами участвовать в создании этой наглядности, вырезая картинки из журналов или рисуя их.

Запоминаем глагол to be через игровые упражнения

Игра — это естественный способ познания мира для детей. Используя игровой подход, мы можем превратить изучение глагола to be из скучной обязанности в увлекательное приключение. Вот несколько проверенных игр, которые помогут вашим второклашкам легко освоить эту тему. 🎮

Антон Петрович, репетитор английского языка Мой ученик Миша никак не мог запомнить, когда использовать "am", "is" или "are". Традиционные упражнения вызывали у него только зевоту. Тогда я придумал игру "Волшебные превращения". Мы расставили стулья по комнате, и каждый стул стал "волшебным местом" для определённого местоимения. Когда Миша становился на стул с табличкой "I", он должен был быстро сказать "am" и придумать предложение. Стул "He/She/It" требовал сказать "is", а все остальные местоимения — "are". Мы добавили элемент соревнования: за каждый правильный ответ Миша получал фишку, а за ошибку фишку получал я. Через три занятия проблема исчезла, и Миша даже начал гордиться своим знанием глагола to be, показывая родителям, как он быстро "превращается" в разные местоимения и правильно использует нужные формы.

Вот ещё несколько эффективных игр для запоминания глагола to be:

"Мяч-помощник" : дети встают в круг, учитель/родитель бросает мяч и называет местоимение (I, you, he и т.д.), а поймавший должен быстро назвать правильную форму глагола и составить простое предложение.

"Угадай картинку" : подготовьте карточки с разными изображениями. Ребенок берет картинку и составляет предложение с глаголом to be: "It is a cat", "They are bananas".

"Живые местоимения" : каждый ребенок получает карточку с местоимением (I, you, he и т.д.). Когда учитель называет ситуацию ("на пляже", "счастливый"), дети должны составить предложение со своим местоимением и правильной формой глагола.

"To Be Бинго": создайте карточки с сеткой 3x3, в которой будут различные комбинации местоимений и форм глагола. Ведущий называет предложение, а игроки отмечают соответствующие клетки на своих карточках.

Цифровые игры также могут стать отличными помощниками в освоении глагола to be:

"To Be Раннер" : персонаж игры бежит и собирает правильные формы глагола, соответствующие встречающимся местоимениям.

"Грамматический конструктор": приложение, где дети строят предложения, перетаскивая слова в правильном порядке.

Помните, что регулярность важнее продолжительности занятий. Лучше играть в такие игры по 10-15 минут каждый день, чем устраивать длительные, но редкие марафоны по грамматике. 🕒

Использование am, is, are в простых предложениях

Теория остаётся просто теорией, если дети не видят, как применять глагол to be в реальных разговорных ситуациях. Давайте разберём, как использовать формы am, is, are в простых предложениях, которые будут понятны и полезны второклассникам. 🗣️

Для начала сфокусируемся на четырёх основных типах предложений с глаголом to be:

Рассказ о себе: "I am 8 years old." (Мне 8 лет.) Описание других людей или предметов: "She is my sister." (Она моя сестра.) Указание местоположения: "They are at school." (Они в школе.) Описание состояния или характеристики: "We are happy." (Мы счастливы.)

Для каждой ситуации можно составить список полезных фраз, которые ребенок сможет использовать в повседневном общении:

I am a pupil. — Я ученик.

You are my friend. — Ты мой друг.

He is tall. — Он высокий.

She is kind. — Она добрая.

It is a ball. — Это мяч.

We are in the classroom. — Мы в классе.

You are right. — Вы правы.

They are funny. — Они смешные.

Очень важно показать детям, что эти же предложения могут быть отрицательными или вопросительными:

Утвердительное Отрицательное Вопросительное I am a pupil. I am not a pupil. Am I a pupil? She is at home. She is not at home. Is she at home? They are happy. They are not happy. Are they happy?

Для лучшего понимания можно использовать истории с картинками, где персонажи используют глагол to be в разных ситуациях. Например, история о школьном дне:

"I am at school today." (Картинка: ребенок идет в школу)

"My teacher is nice." (Картинка: улыбающийся учитель)

"We are in class 2A." (Картинка: класс с детьми)

"My friends are happy." (Картинка: смеющиеся дети)

Поощряйте детей составлять собственные предложения о себе, своей семье, друзьях и окружении. Это поможет им увидеть практическую ценность глагола to be и быстрее запомнить правила его использования. Например, можно предложить ребенку составить рассказ "All about me" с использованием глагола to be:

I am Sasha.

I am 8 years old.

My mom is a doctor.

My dad is tall.

We are a happy family.

Такие упражнения не только помогают закрепить грамматику, но и развивают навыки самовыражения на английском языке. 📝

Практические задания с глаголом to be для 2 класса

Практика — ключ к успешному освоению любого грамматического материала. Давайте рассмотрим разнообразные задания, которые помогут второклассникам закрепить знания о глаголе to be. 📚

Начнем с простых упражнений и постепенно перейдем к более сложным:

Заполни пропуски — простое, но эффективное упражнение, где нужно вставить правильную форму глагола: I ____ a boy. (am)

She ____ my sister. (is)

Соедини половинки — упражнение на сопоставление местоимений и форм глагола: I • • is

You • • am

He • • are Исправь ошибки — задание на поиск и исправление неправильных форм: I is happy. → I am happy.

She are tall. → She is tall.

They is at school. → They are at school. Преврати предложения — изменение утвердительных предложений в отрицательные или вопросительные: He is a doctor. → Is he a doctor? / He is not a doctor.

They are at home. → Are they at home? / They are not at home.

Для разнообразия можно использовать творческие задания:

Нарисуй и опиши — ребенок рисует что-то по своему выбору и составляет 3-5 предложений с глаголом to be, описывающих рисунок.

— дети задают друг другу вопросы, используя глагол to be: "Are you happy today?", "Is your favorite color blue?"

Угадай, кто я? — один ученик загадывает персонажа (реального или вымышленного), а другие задают вопросы с глаголом to be, чтобы угадать: "Are you a boy?", "Are you from a cartoon?"

Для закрепления материала можно подготовить рабочие листы с интересными заданиями:

Лабиринт to be — ребенок должен пройти лабиринт, выбирая правильный путь с формами глагола to be.

— ребенок должен пройти лабиринт, выбирая правильный путь с формами глагола to be.

Раскраска по коду — различные части картинки раскрашиваются определенными цветами в зависимости от правильной формы глагола.

Не забывайте о регулярной проверке усвоения материала. Это можно делать в форме мини-тестов или игр-соревнований, где дети могут продемонстрировать свои знания в безопасной и поддерживающей атмосфере. 🏆

Важно помнить: для детей 7-8 лет оценка — не главное. Гораздо важнее создать позитивную ассоциацию с изучением английского языка и дать им почувствовать прогресс, даже если он небольшой.