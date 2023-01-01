Глагол to be: освоение am, is, are для второклассников в игре
Английская грамматика может вызывать тревогу даже у взрослых, что уж говорить о второклассниках! Но глагол to be — это тот самый волшебный ключик, который открывает дверь в мир английского языка. Подобно фундаменту дома, он поддерживает все языковые конструкции. Когда ваш ребенок освоит эти три магических слова — am, is, are — половина битвы за английский уже выиграна! Давайте разберемся, как превратить изучение этого важного глагола в увлекательное приключение, которое вызовет у вашего второклассника не зевоту, а искреннюю заинтересованность. 🚀
Глагол to be для детей 7-8 лет: что нужно знать
Глагол to be — один из фундаментальных элементов английской грамматики, который второклассники осваивают в самом начале изучения языка. В отличие от русского языка, где мы можем сказать "Я умный" без глагола, в английском обязательно нужно использовать связку: "I am smart". Именно поэтому понимание этого глагола так важно.
Для детей 7-8 лет необходимо объяснять грамматику максимально просто и наглядно. Давайте рассмотрим три формы глагола to be:
- Am — используется с местоимением I (я)
- Is — используется с местоимениями he, she, it (он, она, оно)
- Are — используется с местоимениями you, we, they (ты/вы, мы, они)
Детям важно запомнить, что эти формы меняются в зависимости от того, о ком или о чем мы говорим. Можно сравнить это с переодеванием: глагол to be как будто надевает разную одежду в зависимости от погоды (местоимения). 🌦️
Елена Сергеевна, учитель английского языка начальных классов
На одном из первых уроков по глаголу to be я заметила, что дети путаются и быстро теряют интерес. Тогда я решила "оживить" этот глагол. Я принесла в класс трёх кукол: одну назвала "Am", вторую — "Is", а третью — "Are". Каждый раз, когда мы составляли предложение, я доставала нужную куклу и сажала её рядом с соответствующей карточкой-местоимением. "I ... happy" — и тут же кукла "Am" прыгала к карточке "I". Дети были в восторге! Через неделю такой игры почти все запомнили, какая форма с каким местоимением используется. Секрет успеха в том, что абстрактное понятие превратилось для них в конкретный персонаж с характером и "предпочтениями".
Важно также объяснить детям, что глагол to be может выполнять две основные функции:
|Функция
|Пример
|Перевод
|Описание состояния
|I am happy.
|Я счастлив.
|Описание местоположения
|He is at school.
|Он в школе.
|Указание на принадлежность
|This is my book.
|Это моя книга.
|Указание характеристики
|They are tall.
|Они высокие.
Для учеников второго класса достаточно пока запомнить, что глагол to be помогает нам рассказать, какие мы, где находимся и чьи это вещи. Всё остальное будет постепенно добавляться по мере изучения языка.
Формы am, is, are: правила употребления в картинках
Визуальное представление — мощный инструмент обучения, особенно для детей младшего школьного возраста. Давайте рассмотрим, как можно наглядно объяснить правила употребления форм глагола to be.
Для начала хорошо бы создать яркие ассоциации:
- I am — можно нарисовать фигурку ребенка, указывающего на себя
- You are — фигурка, указывающая на другого человека
- He/She/It is — фигурка мальчика/девочки/животного или предмета
- We are — группа детей, держащихся за руки
- They are — несколько разных фигурок вместе
Отличный способ закрепить эти ассоциации — создать карточки, где на одной стороне будет местоимение с соответствующей формой глагола, а на другой — картинка. 🎨
Для детей также полезно представить информацию в виде простой схемы:
|Единственное число
|Форма глагола to be
|Пример с картинкой
|I (Я)
|am
|I am a pupil. (Картинка ребёнка в школьной форме)
|You (Ты)
|are
|You are my friend. (Картинка двух друзей)
|He/She/It (Он/Она/Оно)
|is
|He is tall. (Картинка высокого мальчика)
|Множественное число
|We (Мы)
|are
|We are happy. (Картинка веселых детей)
|You (Вы)
|are
|You are clever. (Картинка группы людей)
|They (Они)
|are
|They are at home. (Картинка людей дома)
Очень эффективно использовать цветовое кодирование: например, все формы "am" можно выделять красным, "is" — синим, а "are" — зеленым. Так ребенок будет лучше запоминать различия между формами.
Для закрепления можно создать красочную стену-памятку в комнате ребенка или в классе, где будут представлены все формы глагола to be с соответствующими картинками. Дети могут сами участвовать в создании этой наглядности, вырезая картинки из журналов или рисуя их.
Запоминаем глагол to be через игровые упражнения
Игра — это естественный способ познания мира для детей. Используя игровой подход, мы можем превратить изучение глагола to be из скучной обязанности в увлекательное приключение. Вот несколько проверенных игр, которые помогут вашим второклашкам легко освоить эту тему. 🎮
Антон Петрович, репетитор английского языка
Мой ученик Миша никак не мог запомнить, когда использовать "am", "is" или "are". Традиционные упражнения вызывали у него только зевоту. Тогда я придумал игру "Волшебные превращения". Мы расставили стулья по комнате, и каждый стул стал "волшебным местом" для определённого местоимения. Когда Миша становился на стул с табличкой "I", он должен был быстро сказать "am" и придумать предложение. Стул "He/She/It" требовал сказать "is", а все остальные местоимения — "are". Мы добавили элемент соревнования: за каждый правильный ответ Миша получал фишку, а за ошибку фишку получал я. Через три занятия проблема исчезла, и Миша даже начал гордиться своим знанием глагола to be, показывая родителям, как он быстро "превращается" в разные местоимения и правильно использует нужные формы.
Вот ещё несколько эффективных игр для запоминания глагола to be:
- "Мяч-помощник": дети встают в круг, учитель/родитель бросает мяч и называет местоимение (I, you, he и т.д.), а поймавший должен быстро назвать правильную форму глагола и составить простое предложение.
- "Угадай картинку": подготовьте карточки с разными изображениями. Ребенок берет картинку и составляет предложение с глаголом to be: "It is a cat", "They are bananas".
- "Живые местоимения": каждый ребенок получает карточку с местоимением (I, you, he и т.д.). Когда учитель называет ситуацию ("на пляже", "счастливый"), дети должны составить предложение со своим местоимением и правильной формой глагола.
- "To Be Бинго": создайте карточки с сеткой 3x3, в которой будут различные комбинации местоимений и форм глагола. Ведущий называет предложение, а игроки отмечают соответствующие клетки на своих карточках.
Цифровые игры также могут стать отличными помощниками в освоении глагола to be:
- "To Be Раннер": персонаж игры бежит и собирает правильные формы глагола, соответствующие встречающимся местоимениям.
- "Грамматический конструктор": приложение, где дети строят предложения, перетаскивая слова в правильном порядке.
Помните, что регулярность важнее продолжительности занятий. Лучше играть в такие игры по 10-15 минут каждый день, чем устраивать длительные, но редкие марафоны по грамматике. 🕒
Использование am, is, are в простых предложениях
Теория остаётся просто теорией, если дети не видят, как применять глагол to be в реальных разговорных ситуациях. Давайте разберём, как использовать формы am, is, are в простых предложениях, которые будут понятны и полезны второклассникам. 🗣️
Для начала сфокусируемся на четырёх основных типах предложений с глаголом to be:
- Рассказ о себе: "I am 8 years old." (Мне 8 лет.)
- Описание других людей или предметов: "She is my sister." (Она моя сестра.)
- Указание местоположения: "They are at school." (Они в школе.)
- Описание состояния или характеристики: "We are happy." (Мы счастливы.)
Для каждой ситуации можно составить список полезных фраз, которые ребенок сможет использовать в повседневном общении:
- I am a pupil. — Я ученик.
- You are my friend. — Ты мой друг.
- He is tall. — Он высокий.
- She is kind. — Она добрая.
- It is a ball. — Это мяч.
- We are in the classroom. — Мы в классе.
- You are right. — Вы правы.
- They are funny. — Они смешные.
Очень важно показать детям, что эти же предложения могут быть отрицательными или вопросительными:
|Утвердительное
|Отрицательное
|Вопросительное
|I am a pupil.
|I am not a pupil.
|Am I a pupil?
|She is at home.
|She is not at home.
|Is she at home?
|They are happy.
|They are not happy.
|Are they happy?
Для лучшего понимания можно использовать истории с картинками, где персонажи используют глагол to be в разных ситуациях. Например, история о школьном дне:
- "I am at school today." (Картинка: ребенок идет в школу)
- "My teacher is nice." (Картинка: улыбающийся учитель)
- "We are in class 2A." (Картинка: класс с детьми)
- "My friends are happy." (Картинка: смеющиеся дети)
Поощряйте детей составлять собственные предложения о себе, своей семье, друзьях и окружении. Это поможет им увидеть практическую ценность глагола to be и быстрее запомнить правила его использования. Например, можно предложить ребенку составить рассказ "All about me" с использованием глагола to be:
- I am Sasha.
- I am 8 years old.
- My mom is a doctor.
- My dad is tall.
- We are a happy family.
Такие упражнения не только помогают закрепить грамматику, но и развивают навыки самовыражения на английском языке. 📝
Практические задания с глаголом to be для 2 класса
Практика — ключ к успешному освоению любого грамматического материала. Давайте рассмотрим разнообразные задания, которые помогут второклассникам закрепить знания о глаголе to be. 📚
Начнем с простых упражнений и постепенно перейдем к более сложным:
Заполни пропуски — простое, но эффективное упражнение, где нужно вставить правильную форму глагола:
- I ____ a boy. (am)
- She ____ my sister. (is)
- We ____ friends. (are)
Соедини половинки — упражнение на сопоставление местоимений и форм глагола:
- I • • is
- You • • am
- He • • are
Исправь ошибки — задание на поиск и исправление неправильных форм:
- I is happy. → I am happy.
- She are tall. → She is tall.
- They is at school. → They are at school.
Преврати предложения — изменение утвердительных предложений в отрицательные или вопросительные:
- He is a doctor. → Is he a doctor? / He is not a doctor.
- They are at home. → Are they at home? / They are not at home.
Для разнообразия можно использовать творческие задания:
- Нарисуй и опиши — ребенок рисует что-то по своему выбору и составляет 3-5 предложений с глаголом to be, описывающих рисунок.
- Интервью с другом — дети задают друг другу вопросы, используя глагол to be: "Are you happy today?", "Is your favorite color blue?"
- Угадай, кто я? — один ученик загадывает персонажа (реального или вымышленного), а другие задают вопросы с глаголом to be, чтобы угадать: "Are you a boy?", "Are you from a cartoon?"
Для закрепления материала можно подготовить рабочие листы с интересными заданиями:
- Лабиринт to be — ребенок должен пройти лабиринт, выбирая правильный путь с формами глагола to be.
- Раскраска по коду — различные части картинки раскрашиваются определенными цветами в зависимости от правильной формы глагола.
- Кроссворд с подсказками — где ответами являются простые предложения с глаголом to be.
Не забывайте о регулярной проверке усвоения материала. Это можно делать в форме мини-тестов или игр-соревнований, где дети могут продемонстрировать свои знания в безопасной и поддерживающей атмосфере. 🏆
Важно помнить: для детей 7-8 лет оценка — не главное. Гораздо важнее создать позитивную ассоциацию с изучением английского языка и дать им почувствовать прогресс, даже если он небольшой.
Освоение глагола to be — это не просто запоминание грамматических правил, а первый важный шаг вашего ребенка к свободному общению на английском языке. Когда дети понимают базовую структуру языка через игру и практические задания, они приобретают уверенность и мотивацию для дальнейшего обучения. Помните, что последовательность и регулярность гораздо важнее интенсивности занятий. Создайте языковую среду дома: используйте простые фразы с глаголом to be в повседневном общении, отмечайте успехи ребенка и превращайте каждую ошибку в возможность для обучения. И самое главное — сохраняйте элемент удовольствия в процессе изучения языка. Когда грамматика становится частью игры, она перестает быть чем-то пугающим и превращается в интересное приключение!