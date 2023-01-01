Глагол to be: учим детей основам английской грамматики просто

Для кого эта статья:

Учителя английского языка начальных классов

Родители, помогающие детям изучать английский язык

Второклассники, изучающие основы английской грамматики Глагол to be — это первый серьёзный шаг в мире английской грамматики для маленьких учеников. Этот глагол настолько важен, что без него невозможно составить практически ни одного предложения! 🌟 Но как объяснить второкласснику такое сложное понятие? Не волнуйтесь, мы разберём глагол to be так просто и наглядно, что даже семилетний ребёнок сможет использовать его правильно в своей речи. Давайте превратим грамматику в увлекательное приключение для наших маленьких исследователей английского языка!

Что такое глагол to be в английском языке

Глагол to be — это волшебный глагол английского языка, который переводится как «быть», «находиться» или «являться». Это один из самых важных глаголов, который второклассники встречают в самом начале изучения английского языка. 🏆

Представьте, что глагол to be — это особенный кирпичик, без которого невозможно построить английский домик-предложение. С его помощью мы можем рассказать:

Кто мы такие (I am a pupil — Я ученик)

Где мы находимся (She is at school — Она в школе)

Какие мы (They are happy — Они счастливые)

В русском языке в настоящем времени мы часто пропускаем этот глагол. Например, мы говорим: «Я ученик», а не «Я есть ученик». Но в английском языке глагол to be обязательно должен присутствовать в предложении!

Екатерина Сергеевна, учитель английского языка начальных классов

Когда я впервые представила глагол to be своим второклассникам, я заметила замешательство на их лицах. Тогда я придумала историю о трёх братьях — Am, Is и Are. Каждый из них дружил только с определёнными местоимениями. Am дружил только с I, Is — с he, she, it, а Are — с we, you, they. После этой истории дети стали безошибочно определять, какую форму глагола использовать с каждым местоимением. Когда я спрашивала: "С кем дружит Is?", весь класс хором отвечал: "С he, she, it!". Простые ассоциации творят чудеса с запоминанием грамматики!

Три формы глагола to be: am, is, are для малышей

У глагола to be есть три формы в настоящем времени: am, is и are. Чтобы понять, когда какую форму использовать, представим их как трёх разных персонажей с собственными предпочтениями. 🧩

Форма глагола Когда используется Примеры am Только с местоимением I (я) I am a boy. (Я мальчик.)<br>I am seven. (Мне семь лет.) is С местоимениями he (он), she (она), it (оно/это) He is my friend. (Он мой друг.)<br>She is a teacher. (Она учитель.)<br>It is a cat. (Это кошка.) are С местоимениями we (мы), you (ты/вы), they (они) We are pupils. (Мы ученики.)<br>You are kind. (Ты добрый/Вы добрые.)<br>They are at home. (Они дома.)

Для лучшего запоминания можно использовать цветовые ассоциации: am — красный (только для I), is — синий (для he, she, it), are — зелёный (для we, you, they). Так ребёнку будет проще визуализировать, какую форму с каким местоимением использовать. 🎨

Также важно объяснить, что глагол is используется не только с местоимениями, но и с отдельными существительными в единственном числе:

The cat is black. (Кошка чёрная.)

My name is Peter. (Меня зовут Питер.)

The book is interesting. (Книга интересная.)

А are используется с существительными во множественном числе:

The cats are black. (Кошки чёрные.)

The books are interesting. (Книги интересные.)

Когда использовать am, is и are в предложениях

Чтобы правильно выбрать между am, is и are, нужно всегда смотреть на подлежащее — о ком или о чём говорится в предложении. Давайте разберём это на простых примерах, с которыми сталкиваются второклассники. 🔍

Правило 1: используй am, когда говоришь о себе (I)

I am a pupil. — Я ученик.

I am happy. — Я счастлив.

I am in the classroom. — Я в классе.

Правило 2: используй is, когда говоришь об одном человеке, предмете или животном (he, she, it + существительные в единственном числе)

He is my brother. — Он мой брат.

She is a doctor. — Она доктор.

It is a ball. — Это мяч.

The dog is brown. — Собака коричневая.

Tom is at home. — Том дома.

Правило 3: используй are, когда говоришь о нескольких людях, предметах или животных (we, you, they + существительные во множественном числе)

We are friends. — Мы друзья.

You are clever. — Ты умный./Вы умные.

They are my toys. — Они мои игрушки.

The children are in the garden. — Дети в саду.

Cats and dogs are animals. — Кошки и собаки — животные.

Максим Петрович, методист по раннему обучению английскому языку

На одном из занятий я заметил, что дети путаются, когда нужно использовать is или are с названиями предметов. Тогда я принёс на урок две коробки: в одной лежал один карандаш, в другой — несколько. Мы открывали коробки по очереди. Открывая первую, я говорил: "The pencil is red" и показывал один красный карандаш. Открывая вторую: "The pencils are blue" и показывал несколько синих карандашей. Затем мы играли: я доставал предмет, а дети хором говорили "is" или "are". Это упражнение помогло им понять разницу между единственным и множественным числом и правильно выбирать форму глагола to be. С тех пор путаницы стало значительно меньше!

Глагол to be в утверждениях, вопросах и отрицаниях

Глагол to be может использоваться в трёх типах предложений: утверждениях, вопросах и отрицаниях. Для второклассника важно понимать, как меняется структура предложения в каждом случае. 🧠

1. Утвердительные предложения — самые простые, их строение мы уже разобрали:

I am a pupil. — Я ученик.

She is my sister. — Она моя сестра.

They are at school. — Они в школе.

2. Вопросительные предложения — здесь глагол to be нужно поставить в начало предложения, перед подлежащим:

Am I a pupil? — Я ученик?

Is she my sister? — Она моя сестра?

Are they at school? — Они в школе?

3. Отрицательные предложения — добавляем частицу not после глагола to be:

I am not a teacher. — Я не учитель.

She is not my cousin. — Она не моя двоюродная сестра.

They are not at home. — Они не дома.

Также важно знать, что в разговорной речи и на письме часто используются сокращённые формы:

Полная форма Сокращённая форма Пример I am I'm I'm happy. — Я счастлив. You are You're You're smart. — Ты умный. He is He's He's my brother. — Он мой брат. She is She's She's a teacher. — Она учитель. It is It's It's a book. — Это книга. We are We're We're pupils. — Мы ученики. They are They're They're my friends. — Они мои друзья.

В отрицательных предложениях тоже есть сокращения:

I am not = I'm not

You are not = You aren't или You're not

He is not = He isn't или He's not

She is not = She isn't или She's not

It is not = It isn't или It's not

We are not = We aren't или We're not

They are not = They aren't или They're not

Игровые задания с глаголом to be для второклассников

Изучение грамматики будет эффективным только тогда, когда оно происходит в форме игры. Вот несколько увлекательных заданий, которые помогут второклассникам закрепить знания о глаголе to be. 🎮

1. "Волшебный кубик" Сделайте кубик, на гранях которого написаны местоимения (I, he, she, it, we, you, they). Ребёнок бросает кубик и составляет предложение с выпавшим местоимением и правильной формой глагола to be. Например, выпало "she" — "She is my teacher."

2. "Да или нет" Показывайте ребёнку карточки с изображениями, а он должен составить предложение и ответить "да" или "нет":

Показываете красное яблоко и спрашиваете: "Is it green?" — "No, it is not green. It is red."

Показываете изображение детей в парке и спрашиваете: "Are they at home?" — "No, they are not at home. They are in the park."

3. "Найди ошибку" Напишите на карточках предложения с ошибками в использовании am, is, are. Ребёнок должен найти и исправить ошибку:

I is a boy. ✗ → I am a boy. ✓

She are happy. ✗ → She is happy. ✓

They is at school. ✗ → They are at school. ✓

4. "Цепочка предложений" Игра для группы детей. Первый ребёнок говорит предложение с глаголом to be, например: "I am a pupil." Следующий ребёнок должен изменить одно слово: "I am a teacher." Третий ребёнок продолжает: "She is a teacher." И так далее.

5. "Угадай, кто я?" Один ребёнок загадывает персонажа (человека, животное, предмет), а остальные задают вопросы с глаголом to be, чтобы угадать, кто это:

"Are you a person?" — "Yes, I am."

"Are you a boy?" — "No, I am not."

"Are you a famous person?" — "Yes, I am."

6. "Мини-диалоги" Подготовьте карточки с простыми диалогами, использующими глагол to be, и разыграйте их с ребёнком:

Hello! What's your name?

I'm Mike. And you?

I'm Kate. Are you in class 2B?

Yes, I am. Are you new here?

Yes, I am.

Регулярное выполнение таких заданий поможет детям не только запомнить правила использования глагола to be, но и начать автоматически применять их в речи. 🎯