Глагол to be: учим детей основам английской грамматики просто
Для кого эта статья:
- Учителя английского языка начальных классов
- Родители, помогающие детям изучать английский язык
Второклассники, изучающие основы английской грамматики
Глагол to be — это первый серьёзный шаг в мире английской грамматики для маленьких учеников. Этот глагол настолько важен, что без него невозможно составить практически ни одного предложения! 🌟 Но как объяснить второкласснику такое сложное понятие? Не волнуйтесь, мы разберём глагол to be так просто и наглядно, что даже семилетний ребёнок сможет использовать его правильно в своей речи. Давайте превратим грамматику в увлекательное приключение для наших маленьких исследователей английского языка!
Что такое глагол to be в английском языке
Глагол to be — это волшебный глагол английского языка, который переводится как «быть», «находиться» или «являться». Это один из самых важных глаголов, который второклассники встречают в самом начале изучения английского языка. 🏆
Представьте, что глагол to be — это особенный кирпичик, без которого невозможно построить английский домик-предложение. С его помощью мы можем рассказать:
- Кто мы такие (I am a pupil — Я ученик)
- Где мы находимся (She is at school — Она в школе)
- Какие мы (They are happy — Они счастливые)
В русском языке в настоящем времени мы часто пропускаем этот глагол. Например, мы говорим: «Я ученик», а не «Я есть ученик». Но в английском языке глагол to be обязательно должен присутствовать в предложении!
Екатерина Сергеевна, учитель английского языка начальных классов
Когда я впервые представила глагол to be своим второклассникам, я заметила замешательство на их лицах. Тогда я придумала историю о трёх братьях — Am, Is и Are. Каждый из них дружил только с определёнными местоимениями. Am дружил только с I, Is — с he, she, it, а Are — с we, you, they. После этой истории дети стали безошибочно определять, какую форму глагола использовать с каждым местоимением. Когда я спрашивала: "С кем дружит Is?", весь класс хором отвечал: "С he, she, it!". Простые ассоциации творят чудеса с запоминанием грамматики!
Три формы глагола to be: am, is, are для малышей
У глагола to be есть три формы в настоящем времени: am, is и are. Чтобы понять, когда какую форму использовать, представим их как трёх разных персонажей с собственными предпочтениями. 🧩
|Форма глагола
|Когда используется
|Примеры
|am
|Только с местоимением I (я)
|I am a boy. (Я мальчик.)<br>I am seven. (Мне семь лет.)
|is
|С местоимениями he (он), she (она), it (оно/это)
|He is my friend. (Он мой друг.)<br>She is a teacher. (Она учитель.)<br>It is a cat. (Это кошка.)
|are
|С местоимениями we (мы), you (ты/вы), they (они)
|We are pupils. (Мы ученики.)<br>You are kind. (Ты добрый/Вы добрые.)<br>They are at home. (Они дома.)
Для лучшего запоминания можно использовать цветовые ассоциации: am — красный (только для I), is — синий (для he, she, it), are — зелёный (для we, you, they). Так ребёнку будет проще визуализировать, какую форму с каким местоимением использовать. 🎨
Также важно объяснить, что глагол is используется не только с местоимениями, но и с отдельными существительными в единственном числе:
- The cat is black. (Кошка чёрная.)
- My name is Peter. (Меня зовут Питер.)
- The book is interesting. (Книга интересная.)
А are используется с существительными во множественном числе:
- The cats are black. (Кошки чёрные.)
- The books are interesting. (Книги интересные.)
Когда использовать am, is и are в предложениях
Чтобы правильно выбрать между am, is и are, нужно всегда смотреть на подлежащее — о ком или о чём говорится в предложении. Давайте разберём это на простых примерах, с которыми сталкиваются второклассники. 🔍
Правило 1: используй am, когда говоришь о себе (I)
- I am a pupil. — Я ученик.
- I am happy. — Я счастлив.
- I am in the classroom. — Я в классе.
Правило 2: используй is, когда говоришь об одном человеке, предмете или животном (he, she, it + существительные в единственном числе)
- He is my brother. — Он мой брат.
- She is a doctor. — Она доктор.
- It is a ball. — Это мяч.
- The dog is brown. — Собака коричневая.
- Tom is at home. — Том дома.
Правило 3: используй are, когда говоришь о нескольких людях, предметах или животных (we, you, they + существительные во множественном числе)
- We are friends. — Мы друзья.
- You are clever. — Ты умный./Вы умные.
- They are my toys. — Они мои игрушки.
- The children are in the garden. — Дети в саду.
- Cats and dogs are animals. — Кошки и собаки — животные.
Максим Петрович, методист по раннему обучению английскому языку
На одном из занятий я заметил, что дети путаются, когда нужно использовать is или are с названиями предметов. Тогда я принёс на урок две коробки: в одной лежал один карандаш, в другой — несколько. Мы открывали коробки по очереди. Открывая первую, я говорил: "The pencil is red" и показывал один красный карандаш. Открывая вторую: "The pencils are blue" и показывал несколько синих карандашей. Затем мы играли: я доставал предмет, а дети хором говорили "is" или "are". Это упражнение помогло им понять разницу между единственным и множественным числом и правильно выбирать форму глагола to be. С тех пор путаницы стало значительно меньше!
Глагол to be в утверждениях, вопросах и отрицаниях
Глагол to be может использоваться в трёх типах предложений: утверждениях, вопросах и отрицаниях. Для второклассника важно понимать, как меняется структура предложения в каждом случае. 🧠
1. Утвердительные предложения — самые простые, их строение мы уже разобрали:
- I am a pupil. — Я ученик.
- She is my sister. — Она моя сестра.
- They are at school. — Они в школе.
2. Вопросительные предложения — здесь глагол to be нужно поставить в начало предложения, перед подлежащим:
- Am I a pupil? — Я ученик?
- Is she my sister? — Она моя сестра?
- Are they at school? — Они в школе?
3. Отрицательные предложения — добавляем частицу not после глагола to be:
- I am not a teacher. — Я не учитель.
- She is not my cousin. — Она не моя двоюродная сестра.
- They are not at home. — Они не дома.
Также важно знать, что в разговорной речи и на письме часто используются сокращённые формы:
|Полная форма
|Сокращённая форма
|Пример
|I am
|I'm
|I'm happy. — Я счастлив.
|You are
|You're
|You're smart. — Ты умный.
|He is
|He's
|He's my brother. — Он мой брат.
|She is
|She's
|She's a teacher. — Она учитель.
|It is
|It's
|It's a book. — Это книга.
|We are
|We're
|We're pupils. — Мы ученики.
|They are
|They're
|They're my friends. — Они мои друзья.
В отрицательных предложениях тоже есть сокращения:
- I am not = I'm not
- You are not = You aren't или You're not
- He is not = He isn't или He's not
- She is not = She isn't или She's not
- It is not = It isn't или It's not
- We are not = We aren't или We're not
- They are not = They aren't или They're not
Игровые задания с глаголом to be для второклассников
Изучение грамматики будет эффективным только тогда, когда оно происходит в форме игры. Вот несколько увлекательных заданий, которые помогут второклассникам закрепить знания о глаголе to be. 🎮
1. "Волшебный кубик" Сделайте кубик, на гранях которого написаны местоимения (I, he, she, it, we, you, they). Ребёнок бросает кубик и составляет предложение с выпавшим местоимением и правильной формой глагола to be. Например, выпало "she" — "She is my teacher."
2. "Да или нет" Показывайте ребёнку карточки с изображениями, а он должен составить предложение и ответить "да" или "нет":
- Показываете красное яблоко и спрашиваете: "Is it green?" — "No, it is not green. It is red."
- Показываете изображение детей в парке и спрашиваете: "Are they at home?" — "No, they are not at home. They are in the park."
3. "Найди ошибку" Напишите на карточках предложения с ошибками в использовании am, is, are. Ребёнок должен найти и исправить ошибку:
- I is a boy. ✗ → I am a boy. ✓
- She are happy. ✗ → She is happy. ✓
- They is at school. ✗ → They are at school. ✓
4. "Цепочка предложений" Игра для группы детей. Первый ребёнок говорит предложение с глаголом to be, например: "I am a pupil." Следующий ребёнок должен изменить одно слово: "I am a teacher." Третий ребёнок продолжает: "She is a teacher." И так далее.
5. "Угадай, кто я?" Один ребёнок загадывает персонажа (человека, животное, предмет), а остальные задают вопросы с глаголом to be, чтобы угадать, кто это:
- "Are you a person?" — "Yes, I am."
- "Are you a boy?" — "No, I am not."
- "Are you a famous person?" — "Yes, I am."
6. "Мини-диалоги" Подготовьте карточки с простыми диалогами, использующими глагол to be, и разыграйте их с ребёнком:
- Hello! What's your name?
- I'm Mike. And you?
- I'm Kate. Are you in class 2B?
- Yes, I am. Are you new here?
- Yes, I am.
Регулярное выполнение таких заданий поможет детям не только запомнить правила использования глагола to be, но и начать автоматически применять их в речи. 🎯
Глагол to be — это не просто часть грамматики, а ключ к построению базовых предложений в английском языке. Правильное понимание его использования открывает для второклассников целый мир возможностей для общения. Через игру, ассоциации и повторение дети способны освоить этот важный материал без стресса и с удовольствием. Главное помнить: простота объяснения, наглядность и положительное подкрепление — лучшие инструменты для успешного обучения маленьких исследователей английского языка.