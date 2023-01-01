Глагол have в Present Simple: правила использования и примеры

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Русскоговорящие, желающие улучшить свои навыки в грамматике английского языка Глагол "have" — один из фундаментальных кирпичиков английской грамматики, без которого невозможно построить даже простейшее предложение о своих вещах, привычках или обязанностях. Этот глагол способен вызвать удивительное количество замешательства у изучающих язык, несмотря на кажущуюся простоту. Достаточно лишь перепутать "have" и "has", и вместо грамотного высказывания получится типичная ошибка начинающего. Овладение всеми нюансами использования этого глагола в Present Simple откроет двери к свободному выражению мыслей на повседневные темы и станет прочной основой для изучения более сложных временных форм. 🔑

Основные функции глагола have в Present Simple

Глагол "have" в Present Simple выполняет несколько ключевых функций, делающих его незаменимым в повседневной речи. Понимание этих функций критически важно для правильного построения предложений.

Во-первых, "have" используется для выражения принадлежности — одно из самых распространенных применений этого глагола. Когда необходимо сказать, что у кого-то что-то есть, "have" становится основным инструментом выражения этой мысли.

I have a new laptop. — У меня есть новый ноутбук.

She has two brothers. — У неё есть два брата.

They have a beautiful house. — У них красивый дом.

Во-вторых, "have" применяется для описания регулярных действий и привычек, особенно связанных с приемом пищи, напитков или регулярными событиями:

We have breakfast at 7 am. — Мы завтракаем в 7 утра.

He has coffee every morning. — Он пьёт кофе каждое утро.

They have a meeting on Mondays. — У них собрание по понедельникам.

В-третьих, "have" используется в устойчивых выражениях, описывающих различные состояния и действия:

Выражение с "have" Значение Пример have a shower/bath принимать душ/ванну I have a shower every morning. have a good time хорошо проводить время We always have a good time together. have a conversation вести беседу They have a conversation about politics. have a rest отдыхать She has a rest after work. have a dream видеть сон He often has strange dreams.

В-четвертых, "have" выражает обязанность или необходимость (часто в сочетании с частицей "to"):

I have to finish this project today. — Я должен закончить этот проект сегодня.

She has to visit her doctor. — Она должна посетить своего врача.

Анна, преподаватель английского языка: Когда я только начинала обучать студентов, я заметила интересную закономерность: большинство начинающих безошибочно используют "have" для выражения принадлежности, но часто забывают о других функциях этого глагола. Одна моя студентка, Марина, постоянно говорила "I drink coffee every morning" вместо более идиоматичного "I have coffee every morning". После того как мы провели целое занятие, посвященное различным функциям глагола "have", её речь стала звучать гораздо более естественно. Через месяц занятий Марина уже свободно использовала выражения вроде "have a party", "have fun", "have a meeting". Этот случай показал мне, насколько важно уделять особое внимание многофункциональным глаголам вроде "have".

Наконец, "have" часто встречается в вопросах о характеристиках и свойствах:

What color does it have? — Какого оно цвета?

How many rooms does your house have? — Сколько комнат в твоём доме?

Знание всех этих функций делает глагол "have" по-настоящему универсальным инструментом для выражения множества идей в английском языке. 🛠️

Формы have и has: когда и с кем использовать

Корректное использование форм "have" и "has" — ключевой элемент грамматической точности. В Present Simple эти формы распределяются в зависимости от лица и числа подлежащего.

Форма "have" используется с:

Первым лицом единственного числа: I have a cat. — У меня есть кошка.

a cat. — У меня есть кошка. Вторым лицом единственного и множественного числа: You have an interesting book. — У тебя/вас интересная книга.

an interesting book. — У тебя/вас интересная книга. Первым лицом множественного числа: We have a large family. — У нас большая семья.

a large family. — У нас большая семья. Третьим лицом множественного числа: They have two cars. — У них две машины.

Форма "has" применяется исключительно с:

Третьим лицом единственного числа (he, she, it): He has a dog. — У него есть собака.

a dog. — У него есть собака. Именами собственными в единственном числе: Mary has a new phone. — У Мэри новый телефон.

a new phone. — У Мэри новый телефон. Существительными в единственном числе: The company has 50 employees. — В компании 50 сотрудников.

Лицо/Число Местоимение Форма глагола Пример 1-е л. ед.ч. I have I have a plan. 2-е л. ед.ч. You have You have a ticket. 3-е л. ед.ч. He/She/It has She has time. 1-е л. мн.ч. We have We have options. 2-е л. мн.ч. You have You have friends. 3-е л. мн.ч. They have They have questions.

Типичные ошибки при выборе между "have" и "has" включают:

Неправильное согласование с собирательными существительными: "The team has (не have) won the match." — Команда выиграла матч.

(не have) won the match." — Команда выиграла матч. Путаница при использовании с названиями компаний: "Apple has (не have) released a new iPhone." — Apple выпустила новый iPhone.

(не have) released a new iPhone." — Apple выпустила новый iPhone. Ошибки в предложениях с "each", "every", "everybody", "everyone", "everything", которые всегда требуют формы "has": "Every student has (не have) a textbook." — У каждого студента есть учебник.

Важно помнить, что выбор между "have" и "has" влияет не только на грамматическую правильность, но и на восприятие вашей речи носителями языка. Неверное использование этих форм мгновенно выдает неопытного говорящего. 📝

Утвердительные предложения с have в Present Simple

Утвердительные предложения с глаголом "have" в Present Simple — одна из основополагающих структур английской грамматики. Их построение отличается относительной простотой, что делает их идеальным стартовым пунктом для начинающих изучать язык.

Базовая структура утвердительного предложения с "have" выглядит следующим образом:

Подлежащее + have/has + дополнение (+ обстоятельство)

Примеры:

I have a sister. — У меня есть сестра.

a sister. — У меня есть сестра. You have an interesting hobby. — У тебя интересное хобби.

an interesting hobby. — У тебя интересное хобби. He has a new car. — У него новая машина.

a new car. — У него новая машина. She has two children. — У неё двое детей.

two children. — У неё двое детей. It has four legs. — У него четыре ноги.

four legs. — У него четыре ноги. We have a meeting at 2 pm. — У нас встреча в 2 часа дня.

a meeting at 2 pm. — У нас встреча в 2 часа дня. They have a large house in the countryside. — У них большой дом за городом.

В разговорной речи и неформальном письме часто используются сокращенные формы глагола "have" с местоимениями:

I've got a dog. = I have a dog. — У меня есть собака.

She's got a great idea. = She has a great idea. — У неё отличная идея.

They've got tickets for the concert. = They have tickets for the concert. — У них есть билеты на концерт.

Сергей, преподаватель грамматики английского языка: Работая с российскими студентами, я постоянно сталкиваюсь с одной и той же проблемой — буквальным переводом конструкции "у меня есть" на английский язык. Помню случай с Алексеем, успешным бизнесменом, который часто вел переговоры с иностранными партнерами. Он упрямо говорил "By me is a business proposal" вместо простого "I have a business proposal". На одном из занятий я попросил его в течение дня записывать все фразы, где он использовал "у меня есть", и переводить их на английский. К следующему уроку у него была целая страница примеров с правильной структурой "I have / She has". Этот простой метод помог ему осознать, насколько часто используется конструкция с "have" в английском языке, и за несколько недель привычка говорить "by me is" полностью исчезла. Теперь Алексей проводит международные переговоры уверенно, без этой типичной ошибки русскоговорящих людей.

Некоторые особенности утвердительных предложений с "have":

В британском английском распространена конструкция "have got", которая имеет то же значение, что и просто "have" в Present Simple: "I have got a sister" = "I have a sister". В американском английском предпочтение отдаётся простой форме "have" без "got": "I have a sister". Использование глагола "have" для выражения обязанности часто сопровождается частицей "to": "I have to finish this report today." — Я должен закончить этот отчёт сегодня.

Для усиления утвердительного высказывания с "have" можно использовать наречия частотности, которые обычно ставятся перед основным глаголом, но после вспомогательного:

I always have coffee in the morning. — Я всегда пью кофе утром.

coffee in the morning. — Я всегда пью кофе утром. She often has headaches. — У неё часто болит голова.

headaches. — У неё часто болит голова. They never have problems with this supplier. — У них никогда не бывает проблем с этим поставщиком.

Освоение утвердительных предложений с "have" — это первый шаг к уверенному использованию этого многофункционального глагола в повседневной коммуникации. ✅

Отрицательные и вопросительные формы с have

Построение отрицательных и вопросительных предложений с глаголом "have" в Present Simple имеет свои особенности, которые необходимо учитывать для грамматически корректной речи. Существуют два способа формирования таких предложений: с использованием вспомогательного глагола "do/does" и без него (характерно для британского варианта с конструкцией "have got").

Рассмотрим стандартный способ с использованием вспомогательного глагола:

Отрицательные предложения:

I do not have (don't have) a car. — У меня нет машины.

(don't have) a car. — У меня нет машины. You do not have (don't have) much time. — У тебя/вас немного времени.

(don't have) much time. — У тебя/вас немного времени. He does not have (doesn't have) a brother. — У него нет брата.

(doesn't have) a brother. — У него нет брата. She does not have (doesn't have) any pets. — У неё нет домашних животных.

(doesn't have) any pets. — У неё нет домашних животных. We do not have (don't have) classes on Sundays. — У нас нет занятий по воскресеньям.

(don't have) classes on Sundays. — У нас нет занятий по воскресеньям. They do not have (don't have) children. — У них нет детей.

Общие вопросы:

Do I have enough money? — У меня достаточно денег?

enough money? — У меня достаточно денег? Do you have any questions? — У тебя/вас есть вопросы?

any questions? — У тебя/вас есть вопросы? Does he have a bicycle? — У него есть велосипед?

a bicycle? — У него есть велосипед? Does she have time tomorrow? — У неё будет время завтра?

time tomorrow? — У неё будет время завтра? Do we have a meeting today? — У нас сегодня встреча?

a meeting today? — У нас сегодня встреча? Do they have our address? — У них есть наш адрес?

Специальные вопросы:

What do you have in your bag? — Что у тебя в сумке?

in your bag? — Что у тебя в сумке? How many siblings does she have ? — Сколько у неё братьев и сестёр?

? — Сколько у неё братьев и сестёр? Why does he have two phones? — Почему у него два телефона?

two phones? — Почему у него два телефона? When do they have lunch usually? — Когда они обычно обедают?

lunch usually? — Когда они обычно обедают? Where does your father have his office? — Где находится офис твоего отца?

В британском английском часто используется альтернативная структура с "have got" для образования отрицаний и вопросов без вспомогательного глагола "do/does":

Отрицательные предложения с "have got":

I have not got (haven't got) a car. — У меня нет машины.

(haven't got) a car. — У меня нет машины. She has not got (hasn't got) any pets. — У неё нет домашних животных.

Вопросительные предложения с "have got":

Have you got any questions? — У тебя/вас есть вопросы?

any questions? — У тебя/вас есть вопросы? Has he got a bicycle? — У него есть велосипед?

Для обозначения обязанности с "have to" структура вопросов и отрицаний всегда требует вспомогательного глагола "do/does":

I don't have to work tomorrow. — Мне не нужно работать завтра.

work tomorrow. — Мне не нужно работать завтра. Does she have to attend the meeting? — Она должна присутствовать на собрании?

Распространенные ошибки при построении отрицательных и вопросительных предложений с "have":

Пропуск вспомогательного глагола: ❌ "You have a dog?" вместо правильного ✅ "Do you have a dog?" Неправильное сочетание "have" и "got" в американском английском: ❌ "Do you have got a car?" вместо ✅ "Do you have a car?" или ✅ "Have you got a car?" (британский вариант) Использование "have" вместо "has" с третьим лицом единственного числа: ❌ "Does he have" вместо ✅ "Does he have"

Освоение правильного построения отрицательных и вопросительных форм с "have" значительно расширит ваши коммуникативные возможности в английском языке. 🔄

Особые случаи использования have в английском языке

Глагол "have" в английском языке обладает рядом особенностей и случаев употребления, выходящих за рамки базовых правил. Понимание этих нюансов позволит говорить на более продвинутом уровне и избегать типичных ошибок.

1. "Have" в устойчивых выражениях

Существует целый пласт идиоматических выражений с глаголом "have", которые следует запомнить целиком:

have a word with someone — поговорить с кем-то

have a good time — хорошо проводить время

have a look — взглянуть

have a shower/bath — принимать душ/ванну

have breakfast/lunch/dinner — завтракать/обедать/ужинать

have a party — устраивать вечеринку

have a baby — родить ребенка

have a dream — видеть сон

have fun — веселиться

have a cold/fever — простудиться/иметь жар

Примеры:

I need to have a word with you about the project. — Мне нужно поговорить с тобой о проекте.

you about the project. — Мне нужно поговорить с тобой о проекте. We had a great time at the concert yesterday. — Мы отлично провели время на вчерашнем концерте.

at the concert yesterday. — Мы отлично провели время на вчерашнем концерте. Could you have a look at this document? — Не мог бы ты взглянуть на этот документ?

2. "Have" для выражения опыта

В отличие от глагола "be", "have" часто используется для описания опыта или событий, которые случились с человеком:

I have had this experience before. — У меня уже был такой опыт.

this experience before. — У меня уже был такой опыт. She has had three surgeries. — Она перенесла три операции.

three surgeries. — Она перенесла три операции. They have had many difficulties in their business. — У них было много трудностей в бизнесе.

3. "Have" как вспомогательный глагол

Хотя это выходит за рамки Present Simple, важно понимать, что "have" также функционирует как вспомогательный глагол для образования перфектных времен:

I have worked here for five years. (Present Perfect) — Я работаю здесь пять лет.

here for five years. (Present Perfect) — Я работаю здесь пять лет. She had finished the report before the meeting. (Past Perfect) — Она закончила отчет до собрания.

the report before the meeting. (Past Perfect) — Она закончила отчет до собрания. They will have completed the project by next month. (Future Perfect) — Они завершат проект к следующему месяцу.

4. Региональные различия в использовании "have"

Существуют заметные различия между британским и американским вариантами английского в использовании этого глагола:

В британском английском часто используется структура "have got" для выражения обладания: "I've got a new car."

В американском английском предпочтительнее простая форма "have": "I have a new car."

В британском варианте возможно построение вопросов без вспомогательного глагола "do": "Have you a pen?" (формально, устаревает)

В американском английском такая форма практически не используется, предпочтительно: "Do you have a pen?"

5. "Have" в значении "заставлять сделать"

В значении "заставлять кого-то сделать что-то" или "организовывать выполнение действия" используется конструкция "have + объект + инфинитив без to":

I'll have my assistant call you tomorrow. — Я попрошу моего ассистента позвонить вам завтра.

you tomorrow. — Я попрошу моего ассистента позвонить вам завтра. She had her car repaired last week. — Она отдала свою машину в ремонт на прошлой неделе.

last week. — Она отдала свою машину в ремонт на прошлой неделе. We have our house cleaned every month. — Мы организуем уборку нашего дома каждый месяц.

6. Формальные и неформальные варианты отрицаний с "have"

Формальное: "I do not have any information." — У меня нет никакой информации.

Неформальное: "I don't have any information." — У меня нет никакой информации.

Британское неформальное: "I haven't got any information." — У меня нет никакой информации.

Владение всеми этими особенностями использования глагола "have" поднимет вашу речь на качественно новый уровень и сделает её более естественной и идиоматически правильной. 🌟