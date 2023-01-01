Глагол have в английском: все функции и правила употребления

Для кого эта статья:

Студенты английского языка всех уровней

Преподаватели английского языка

Люди, стремящиеся улучшить свою грамотность и понимание английской грамматики Если вы когда-нибудь испытывали ступор при выборе правильной формы глагола "have", вы не одиноки. Этот маленький, но могучий глагол — настоящий хамелеон английского языка, меняющий свои функции и значения в зависимости от контекста. От простого обозначения владения чем-либо до формирования сложных временных конструкций — "have" выступает в множестве ролей, заставляя даже опытных студентов иногда сомневаться в правильности его применения. Давайте разберемся в тонкостях этого универсального глагола, вооружившись практическими примерами, которые помогут вам использовать его безошибочно в любой ситуации. 🔍

Многоликий глагол have: основные функции и роли

Глагол "have" — один из краеугольных камней английской грамматики, способный выполнять три фундаментальные функции, каждая из которых требует особого подхода при употреблении.

Функция Описание Пример Смысловой глагол Обозначает владение, обладание, наличие чего-либо I have a car. (У меня есть машина.) Вспомогательный глагол Помогает формировать перфектные времена I have finished my work. (Я закончил свою работу.) Модальная конструкция Выражает обязанность, необходимость I have to go now. (Мне нужно идти сейчас.)

В зависимости от своей функции, "have" может требовать различных форм для третьего лица единственного числа: "has" для смыслового и вспомогательного использования, но "have to" остаётся неизменным в модальных конструкциях.

Анастасия, преподаватель английского языка Помню случай с моим студентом Андреем, который никак не мог уловить разницу между "have" в разных ролях. Однажды на уроке он сказал: "I have went to the cinema yesterday." Этот момент стал поворотным — я объяснила, что "have" как вспомогательный глагол требует после себя не прошедшей формы, а причастия: "I have gone to the cinema." Мы составили таблицу, где выписали все три функции "have" и примеры к ним. После этого Андрей стал безошибочно определять роль глагола в предложении и правильно строить фразы. Иногда просто нужен визуальный якорь, чтобы закрепить правило!

Важно понимать, что одна и та же форма "have" может иметь совершенно разное значение в зависимости от контекста:

I have a headache. (У меня болит голова.) — смысловой глагол

I have taken aspirin. (Я принял аспирин.) — вспомогательный глагол

I have to rest now. (Мне нужно отдохнуть сейчас.) — модальная конструкция

Эта многофункциональность делает "have" одним из самых гибких и, одновременно, сложных для освоения глаголов английского языка. Мастерство его использования приходит с практикой и пониманием контекста. 🧩

Смысловой глагол have: значения и употребление

Как смысловой глагол, "have" выражает множество оттенков значений, связанных с обладанием, действиями и состояниями. Рассмотрим основные из них с практическими примерами.

1. Владение, обладание и наличие:

She has a beautiful house. — У неё прекрасный дом.

They have three children. — У них трое детей.

Do you have enough money? — У тебя достаточно денег?

2. Родственные и другие отношения:

I have two sisters. — У меня две сестры.

She has many friends. — У неё много друзей.

3. Характеристики и качества:

He has blue eyes. — У него голубые глаза.

This book has 300 pages. — В этой книге 300 страниц.

4. Болезни, ощущения, состояния:

I have a cold. — У меня простуда.

She has a pain in her back. — У неё боль в спине.

5. Действия и опыт:

Let's have lunch together. — Давай пообедаем вместе.

I had a great time at the party. — Я отлично провёл время на вечеринке.

They are having an argument. — Они спорят.

Михаил, переводчик-синхронист Однажды на важных переговорах с британскими партнёрами мой клиент упорно говорил "I am having three factories in Moscow" вместо "I have three factories in Moscow". Британцы были в недоумении — ведь в их понимании фраза звучала так, будто он в данный момент "рожает" или "производит" эти заводы! После встречи я объяснил, что continuous form с глаголом have используется только для обозначения действий (having lunch, having a shower), но не для обозначения владения. Это один из тех случаев, когда неверное употребление глагола может полностью изменить смысл сказанного и даже привести к комичным ситуациям.

При использовании "have" как смыслового глагола важно помнить о его формах в разных временах:

Время Утвердительная форма Вопросительная форма Отрицательная форма Present Simple I/You/We/They have<br>He/She/It has Do I/you/we/they have?<br>Does he/she/it have? I/You/We/They don't have<br>He/She/It doesn't have Past Simple I/You/He/She/It/We/They had Did I/you/he/she/it/we/they have? I/You/He/She/It/We/They didn't have Future Simple I/You/He/She/It/We/They will have Will I/you/he/she/it/we/they have? I/You/He/She/It/We/They won't have

В британском английском также используется альтернативная форма "have got", которая имеет практически то же значение, что и "have" в значении обладания:

I've got a new car. = I have a new car. — У меня новая машина.

Has she got any siblings? = Does she have any siblings? — У неё есть братья или сёстры?

Важно отметить, что форма "have got" используется только в Present Simple. Для прошедшего времени используется только "had". 📝

Have как вспомогательный глагол в грамматике

Второе важнейшее амплуа глагола "have" — роль вспомогательного глагола в перфектных временах. В этой функции он теряет своё лексическое значение и служит только грамматическим целям — формированию временных конструкций.

Вспомогательный "have" участвует в образовании следующих времен:

Present Perfect: I have learned English for five years. — Я изучаю английский пять лет.

I have learned English for five years. — Я изучаю английский пять лет. Past Perfect: She had finished her work before I called. — Она закончила свою работу до того, как я позвонил.

She had finished her work before I called. — Она закончила свою работу до того, как я позвонил. Future Perfect: By next month, they will have completed the project. — К следующему месяцу они завершат проект.

By next month, they will have completed the project. — К следующему месяцу они завершат проект. Present Perfect Continuous: He has been working since morning. — Он работает с утра.

He has been working since morning. — Он работает с утра. Past Perfect Continuous: We had been waiting for an hour when she arrived. — Мы ждали час, когда она приехала.

We had been waiting for an hour when she arrived. — Мы ждали час, когда она приехала. Future Perfect Continuous: By December, I will have been studying here for six years. — К декабрю я буду учиться здесь уже шесть лет.

При использовании "have" в качестве вспомогательного глагола важно правильно согласовывать его с подлежащим и учитывать временную форму:

Present Perfect: have/has + Past Participle (третья форма глагола)

Past Perfect: had + Past Participle

Future Perfect: will have + Past Participle

В вопросительных предложениях вспомогательный глагол "have" ставится перед подлежащим:

Have you ever visited Paris? — Ты когда-нибудь был в Париже?

Had they finished the report before the meeting? — Они закончили отчет до совещания?

В отрицательных предложениях после "have" добавляется отрицательная частица "not":

I have not (haven't) seen this film. — Я не видел этот фильм.

She had not (hadn't) heard about the changes. — Она не слышала об изменениях.

Одна из распространенных ошибок — смешение "have" как вспомогательного глагола в Perfect Tenses и "have" как смыслового глагола:

❌ I have visited my grandparents every summer. (неверно, если имеется в виду регулярное действие) ✅ I visit my grandparents every summer. (верно для регулярного действия) ✅ I have visited my grandparents this summer. (верно для действия, совершенного в текущий период)

В разговорной речи "have" часто сокращается до 've, 's (для has) или 'd (для had):

I've seen this movie before. — Я видел этот фильм раньше.

She's finished her homework. — Она закончила свою домашнюю работу.

They'd already left when we arrived. — Они уже ушли, когда мы приехали.

Мастерство использования "have" в качестве вспомогательного глагола — один из ключевых показателей уровня владения английским языком, поскольку перфектные времена требуют понимания не только формы, но и концепции завершенности действия, его связи с настоящим или другой точкой во времени. 🕰️

Модальные конструкции с глаголом have

В английском языке "have" выступает также в роли модального глагола в нескольких конструкциях, выражающих необходимость, обязанность или возможность совершения действия. Эти конструкции имеют свои особенности формирования и употребления.

1. Have to — необходимость, вызванная внешними обстоятельствами:

I have to finish this report by tomorrow. — Я должен закончить этот отчет к завтрашнему дню.

She has to work late tonight. — Ей нужно работать допоздна сегодня вечером.

Do you have to wear a uniform at school? — Вы должны носить форму в школе?

В отличие от "must", который выражает субъективное чувство долга или внутреннюю необходимость, "have to" обычно обозначает объективную необходимость, вызванную внешними правилами или обстоятельствами.

2. Had to — необходимость в прошлом:

I had to take a taxi because it was raining. — Мне пришлось взять такси, потому что шел дождь.

Did you have to pay for the repairs? — Вам пришлось платить за ремонт?

3. Will have to — необходимость в будущем:

You will have to study harder if you want to pass the exam. — Тебе придется учиться усерднее, если хочешь сдать экзамен.

4. Have got to — более разговорный вариант "have to" (особенно в британском английском):

I've got to leave now. — Мне нужно идти сейчас.

She's got to finish her homework. — Ей нужно закончить домашнее задание.

5. Don't have to / doesn't have to — отсутствие необходимости:

You don't have to come if you're busy. — Тебе не обязательно приходить, если ты занят.

She doesn't have to work on Saturdays. — Ей не нужно работать по субботам.

6. Had better — рекомендация, иногда с оттенком предупреждения:

You had better take an umbrella. It might rain. — Тебе лучше взять зонт. Может пойти дождь.

We had better hurry or we'll miss the train. — Нам лучше поторопиться, иначе мы опоздаем на поезд.

Важно помнить, что модальная конструкция "have to" не меняет форму в третьем лице единственного числа Present Simple, вместо этого изменяется форма вспомогательного глагола "do":

I have to go. — Мне нужно идти.

He has to go. — Ему нужно идти.

Do I have to go? — Мне нужно идти?

Does he have to go? — Ему нужно идти?

При использовании модальных конструкций с "have" важно также учитывать контекст и оттенки значений:

"I must go" (внутреннее убеждение или строгое правило) vs "I have to go" (внешние обстоятельства)

Английские модальные конструкции с "have" придают речи естественность и помогают точно выразить оттенки необходимости, обязанности и рекомендаций, поэтому их правильное использование существенно повышает уровень владения языком. 🚀

Идиоматические выражения с have в повседневной речи

Глагол "have" входит во множество устойчивых выражений и идиом, которые украшают повседневную английскую речь и делают её более естественной и выразительной. Знание этих выражений значительно обогащает словарный запас и помогает лучше понимать носителей языка.

Рассмотрим самые распространённые идиоматические выражения с "have", сгруппированные по тематическим категориям:

Общение и взаимодействие:

To have a word with someone — поговорить с кем-то (обычно кратко)

To have a chat — поболтать

To have a discussion/conversation — провести обсуждение/разговор

To have an argument — поспорить

Эмоции и состояния:

To have fun — веселиться

To have a good/great time — хорошо провести время

To have a bad day — иметь неудачный день

To have a blast — отлично повеселиться

To have butterflies in one's stomach — нервничать (букв. "иметь бабочек в животе")

Повседневные действия:

To have breakfast/lunch/dinner — завтракать/обедать/ужинать

To have a shower/bath — принимать душ/ванну

To have a drink — выпить (алкогольный или безалкогольный напиток)

To have a sleep/nap — вздремнуть

To have a look — взглянуть

Абстрактные концепции:

To have an idea — иметь идею

To have a point — иметь аргумент/быть правым в чем-то

To have second thoughts — передумать

To have an influence on — влиять на

Более сложные идиоматические выражения:

To have a bone to pick with someone — иметь претензию к кому-то

To have a finger in every pie — быть вовлеченным во множество дел

To have an ace up one's sleeve — иметь козырь в рукаве

To have a whale of a time — отлично провести время

To have someone's back — поддерживать кого-то, защищать

Особенность многих из этих выражений в том, что в русском языке им часто соответствуют не словосочетания с глаголом "иметь", а другие конструкции или отдельные глаголы. Например, "to have a shower" переводится как "принять душ", а не "иметь душ".

Для эффективного использования этих выражений полезно запомнить их как единые блоки, обращая внимание на типичные контексты употребления:

✅ "I had a great time at your party last night." (Я отлично провел время на твоей вечеринке вчера вечером.) ✅ "Let's have a quick chat about the project before the meeting." (Давай кратко поговорим о проекте перед встречей.)

Важно также помнить, что многие из этих выражений можно использовать в разных временах, при этом меняется форма глагола "have":

"I have breakfast at 8 am every day." (Я завтракаю в 8 утра каждый день.)

"I had breakfast two hours ago." (Я позавтракал два часа назад.)

"I will have breakfast before the meeting tomorrow." (Я позавтракаю перед завтрашней встречей.)

Использование идиоматических выражений с "have" делает речь более живой и похожей на речь носителей языка. Эти выражения настолько распространены в повседневном общении, что без них английская речь звучит неестественно и формально. Пополняйте свой словарный запас такими выражениями, и ваш английский станет намного более естественным! 🗣️