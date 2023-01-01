Глагол have в английском: все функции и правила употребления#Изучение английского
Если вы когда-нибудь испытывали ступор при выборе правильной формы глагола "have", вы не одиноки. Этот маленький, но могучий глагол — настоящий хамелеон английского языка, меняющий свои функции и значения в зависимости от контекста. От простого обозначения владения чем-либо до формирования сложных временных конструкций — "have" выступает в множестве ролей, заставляя даже опытных студентов иногда сомневаться в правильности его применения. Давайте разберемся в тонкостях этого универсального глагола, вооружившись практическими примерами, которые помогут вам использовать его безошибочно в любой ситуации. 🔍
Многоликий глагол have: основные функции и роли
Глагол "have" — один из краеугольных камней английской грамматики, способный выполнять три фундаментальные функции, каждая из которых требует особого подхода при употреблении.
|Функция
|Описание
|Пример
|Смысловой глагол
|Обозначает владение, обладание, наличие чего-либо
|I have a car. (У меня есть машина.)
|Вспомогательный глагол
|Помогает формировать перфектные времена
|I have finished my work. (Я закончил свою работу.)
|Модальная конструкция
|Выражает обязанность, необходимость
|I have to go now. (Мне нужно идти сейчас.)
В зависимости от своей функции, "have" может требовать различных форм для третьего лица единственного числа: "has" для смыслового и вспомогательного использования, но "have to" остаётся неизменным в модальных конструкциях.
Анастасия, преподаватель английского языка Помню случай с моим студентом Андреем, который никак не мог уловить разницу между "have" в разных ролях. Однажды на уроке он сказал: "I have went to the cinema yesterday." Этот момент стал поворотным — я объяснила, что "have" как вспомогательный глагол требует после себя не прошедшей формы, а причастия: "I have gone to the cinema." Мы составили таблицу, где выписали все три функции "have" и примеры к ним. После этого Андрей стал безошибочно определять роль глагола в предложении и правильно строить фразы. Иногда просто нужен визуальный якорь, чтобы закрепить правило!
Важно понимать, что одна и та же форма "have" может иметь совершенно разное значение в зависимости от контекста:
- I have a headache. (У меня болит голова.) — смысловой глагол
- I have taken aspirin. (Я принял аспирин.) — вспомогательный глагол
- I have to rest now. (Мне нужно отдохнуть сейчас.) — модальная конструкция
Эта многофункциональность делает "have" одним из самых гибких и, одновременно, сложных для освоения глаголов английского языка. Мастерство его использования приходит с практикой и пониманием контекста. 🧩
Смысловой глагол have: значения и употребление
Как смысловой глагол, "have" выражает множество оттенков значений, связанных с обладанием, действиями и состояниями. Рассмотрим основные из них с практическими примерами.
1. Владение, обладание и наличие:
- She has a beautiful house. — У неё прекрасный дом.
- They have three children. — У них трое детей.
- Do you have enough money? — У тебя достаточно денег?
2. Родственные и другие отношения:
- I have two sisters. — У меня две сестры.
- She has many friends. — У неё много друзей.
3. Характеристики и качества:
- He has blue eyes. — У него голубые глаза.
- This book has 300 pages. — В этой книге 300 страниц.
4. Болезни, ощущения, состояния:
- I have a cold. — У меня простуда.
- She has a pain in her back. — У неё боль в спине.
5. Действия и опыт:
- Let's have lunch together. — Давай пообедаем вместе.
- I had a great time at the party. — Я отлично провёл время на вечеринке.
- They are having an argument. — Они спорят.
Михаил, переводчик-синхронист Однажды на важных переговорах с британскими партнёрами мой клиент упорно говорил "I am having three factories in Moscow" вместо "I have three factories in Moscow". Британцы были в недоумении — ведь в их понимании фраза звучала так, будто он в данный момент "рожает" или "производит" эти заводы! После встречи я объяснил, что continuous form с глаголом have используется только для обозначения действий (having lunch, having a shower), но не для обозначения владения. Это один из тех случаев, когда неверное употребление глагола может полностью изменить смысл сказанного и даже привести к комичным ситуациям.
При использовании "have" как смыслового глагола важно помнить о его формах в разных временах:
|Время
|Утвердительная форма
|Вопросительная форма
|Отрицательная форма
|Present Simple
|I/You/We/They have<br>He/She/It has
|Do I/you/we/they have?<br>Does he/she/it have?
|I/You/We/They don't have<br>He/She/It doesn't have
|Past Simple
|I/You/He/She/It/We/They had
|Did I/you/he/she/it/we/they have?
|I/You/He/She/It/We/They didn't have
|Future Simple
|I/You/He/She/It/We/They will have
|Will I/you/he/she/it/we/they have?
|I/You/He/She/It/We/They won't have
В британском английском также используется альтернативная форма "have got", которая имеет практически то же значение, что и "have" в значении обладания:
- I've got a new car. = I have a new car. — У меня новая машина.
- Has she got any siblings? = Does she have any siblings? — У неё есть братья или сёстры?
Важно отметить, что форма "have got" используется только в Present Simple. Для прошедшего времени используется только "had". 📝
Have как вспомогательный глагол в грамматике
Второе важнейшее амплуа глагола "have" — роль вспомогательного глагола в перфектных временах. В этой функции он теряет своё лексическое значение и служит только грамматическим целям — формированию временных конструкций.
Вспомогательный "have" участвует в образовании следующих времен:
- Present Perfect: I have learned English for five years. — Я изучаю английский пять лет.
- Past Perfect: She had finished her work before I called. — Она закончила свою работу до того, как я позвонил.
- Future Perfect: By next month, they will have completed the project. — К следующему месяцу они завершат проект.
- Present Perfect Continuous: He has been working since morning. — Он работает с утра.
- Past Perfect Continuous: We had been waiting for an hour when she arrived. — Мы ждали час, когда она приехала.
- Future Perfect Continuous: By December, I will have been studying here for six years. — К декабрю я буду учиться здесь уже шесть лет.
При использовании "have" в качестве вспомогательного глагола важно правильно согласовывать его с подлежащим и учитывать временную форму:
- Present Perfect: have/has + Past Participle (третья форма глагола)
- Past Perfect: had + Past Participle
- Future Perfect: will have + Past Participle
В вопросительных предложениях вспомогательный глагол "have" ставится перед подлежащим:
- Have you ever visited Paris? — Ты когда-нибудь был в Париже?
- Had they finished the report before the meeting? — Они закончили отчет до совещания?
В отрицательных предложениях после "have" добавляется отрицательная частица "not":
- I have not (haven't) seen this film. — Я не видел этот фильм.
- She had not (hadn't) heard about the changes. — Она не слышала об изменениях.
Одна из распространенных ошибок — смешение "have" как вспомогательного глагола в Perfect Tenses и "have" как смыслового глагола:
❌ I have visited my grandparents every summer. (неверно, если имеется в виду регулярное действие) ✅ I visit my grandparents every summer. (верно для регулярного действия) ✅ I have visited my grandparents this summer. (верно для действия, совершенного в текущий период)
В разговорной речи "have" часто сокращается до 've, 's (для has) или 'd (для had):
- I've seen this movie before. — Я видел этот фильм раньше.
- She's finished her homework. — Она закончила свою домашнюю работу.
- They'd already left when we arrived. — Они уже ушли, когда мы приехали.
Мастерство использования "have" в качестве вспомогательного глагола — один из ключевых показателей уровня владения английским языком, поскольку перфектные времена требуют понимания не только формы, но и концепции завершенности действия, его связи с настоящим или другой точкой во времени. 🕰️
Модальные конструкции с глаголом have
В английском языке "have" выступает также в роли модального глагола в нескольких конструкциях, выражающих необходимость, обязанность или возможность совершения действия. Эти конструкции имеют свои особенности формирования и употребления.
1. Have to — необходимость, вызванная внешними обстоятельствами:
- I have to finish this report by tomorrow. — Я должен закончить этот отчет к завтрашнему дню.
- She has to work late tonight. — Ей нужно работать допоздна сегодня вечером.
- Do you have to wear a uniform at school? — Вы должны носить форму в школе?
В отличие от "must", который выражает субъективное чувство долга или внутреннюю необходимость, "have to" обычно обозначает объективную необходимость, вызванную внешними правилами или обстоятельствами.
2. Had to — необходимость в прошлом:
- I had to take a taxi because it was raining. — Мне пришлось взять такси, потому что шел дождь.
- Did you have to pay for the repairs? — Вам пришлось платить за ремонт?
3. Will have to — необходимость в будущем:
- You will have to study harder if you want to pass the exam. — Тебе придется учиться усерднее, если хочешь сдать экзамен.
4. Have got to — более разговорный вариант "have to" (особенно в британском английском):
- I've got to leave now. — Мне нужно идти сейчас.
- She's got to finish her homework. — Ей нужно закончить домашнее задание.
5. Don't have to / doesn't have to — отсутствие необходимости:
- You don't have to come if you're busy. — Тебе не обязательно приходить, если ты занят.
- She doesn't have to work on Saturdays. — Ей не нужно работать по субботам.
6. Had better — рекомендация, иногда с оттенком предупреждения:
- You had better take an umbrella. It might rain. — Тебе лучше взять зонт. Может пойти дождь.
- We had better hurry or we'll miss the train. — Нам лучше поторопиться, иначе мы опоздаем на поезд.
Важно помнить, что модальная конструкция "have to" не меняет форму в третьем лице единственного числа Present Simple, вместо этого изменяется форма вспомогательного глагола "do":
- I have to go. — Мне нужно идти.
- He has to go. — Ему нужно идти.
- Do I have to go? — Мне нужно идти?
- Does he have to go? — Ему нужно идти?
При использовании модальных конструкций с "have" важно также учитывать контекст и оттенки значений:
"I must go" (внутреннее убеждение или строгое правило) vs "I have to go" (внешние обстоятельства)
Английские модальные конструкции с "have" придают речи естественность и помогают точно выразить оттенки необходимости, обязанности и рекомендаций, поэтому их правильное использование существенно повышает уровень владения языком. 🚀
Идиоматические выражения с have в повседневной речи
Глагол "have" входит во множество устойчивых выражений и идиом, которые украшают повседневную английскую речь и делают её более естественной и выразительной. Знание этих выражений значительно обогащает словарный запас и помогает лучше понимать носителей языка.
Рассмотрим самые распространённые идиоматические выражения с "have", сгруппированные по тематическим категориям:
Общение и взаимодействие:
- To have a word with someone — поговорить с кем-то (обычно кратко)
- To have a chat — поболтать
- To have a discussion/conversation — провести обсуждение/разговор
- To have an argument — поспорить
Эмоции и состояния:
- To have fun — веселиться
- To have a good/great time — хорошо провести время
- To have a bad day — иметь неудачный день
- To have a blast — отлично повеселиться
- To have butterflies in one's stomach — нервничать (букв. "иметь бабочек в животе")
Повседневные действия:
- To have breakfast/lunch/dinner — завтракать/обедать/ужинать
- To have a shower/bath — принимать душ/ванну
- To have a drink — выпить (алкогольный или безалкогольный напиток)
- To have a sleep/nap — вздремнуть
- To have a look — взглянуть
Абстрактные концепции:
- To have an idea — иметь идею
- To have a point — иметь аргумент/быть правым в чем-то
- To have second thoughts — передумать
- To have an influence on — влиять на
Более сложные идиоматические выражения:
- To have a bone to pick with someone — иметь претензию к кому-то
- To have a finger in every pie — быть вовлеченным во множество дел
- To have an ace up one's sleeve — иметь козырь в рукаве
- To have a whale of a time — отлично провести время
- To have someone's back — поддерживать кого-то, защищать
Особенность многих из этих выражений в том, что в русском языке им часто соответствуют не словосочетания с глаголом "иметь", а другие конструкции или отдельные глаголы. Например, "to have a shower" переводится как "принять душ", а не "иметь душ".
Для эффективного использования этих выражений полезно запомнить их как единые блоки, обращая внимание на типичные контексты употребления:
✅ "I had a great time at your party last night." (Я отлично провел время на твоей вечеринке вчера вечером.) ✅ "Let's have a quick chat about the project before the meeting." (Давай кратко поговорим о проекте перед встречей.)
Важно также помнить, что многие из этих выражений можно использовать в разных временах, при этом меняется форма глагола "have":
- "I have breakfast at 8 am every day." (Я завтракаю в 8 утра каждый день.)
- "I had breakfast two hours ago." (Я позавтракал два часа назад.)
- "I will have breakfast before the meeting tomorrow." (Я позавтракаю перед завтрашней встречей.)
Использование идиоматических выражений с "have" делает речь более живой и похожей на речь носителей языка. Эти выражения настолько распространены в повседневном общении, что без них английская речь звучит неестественно и формально. Пополняйте свой словарный запас такими выражениями, и ваш английский станет намного более естественным! 🗣️
Глагол "have" — действительно уникальный инструмент английского языка, сочетающий в себе простоту формы и многогранность функций. Освоив его различные роли — от обозначения владения до формирования сложных грамматических конструкций и идиоматических выражений — вы значительно повысите уровень своего английского. Помните, что ключ к мастерству лежит не только в понимании правил, но и в регулярной практике. Включайте конструкции с "have" в свою повседневную речь, анализируйте их употребление в аутентичных текстах и аудиоматериалах, и со временем вы будете использовать их так же естественно, как и носители языка.