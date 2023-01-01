Многозначный глагол bear в английском: разбираемся с нюансами

Изучение английского языка часто превращается в настоящий квест по освоению многозначных глаголов, и "bear" определенно занимает почетное место среди самых коварных лексических единиц. Этот непредсказуемый глагол способен полностью изменить смысл предложения в зависимости от контекста, заставляя даже продвинутых студентов чувствовать неуверенность. Многие изучающие язык совершают критические ошибки при использовании его различных форм и значений. Давайте раз и навсегда разберемся со всеми гранями этого лингвистического хамелеона и научимся безошибочно применять его в любой ситуации. 🔍

Основные значения глагола bear в английском языке

Глагол "bear" представляет собой настоящую головоломку для изучающих английский язык. Этот многоликий глагол вмещает целую палитру значений, каждое из которых требует особого внимания. Рассмотрим основные смысловые вариации:

Нести, переносить (физически) : She could barely bear the weight of the heavy box. — Она едва могла нести тяжелую коробку.

: She could barely bear the weight of the heavy box. — Она едва могла нести тяжелую коробку. Терпеть, выносить : I cannot bear his constant complaints. — Я не могу терпеть его постоянные жалобы.

: I cannot bear his constant complaints. — Я не могу терпеть его постоянные жалобы. Рожать, производить на свет : She bore five children. — Она родила пятерых детей.

: She bore five children. — Она родила пятерых детей. Приносить (плоды, результаты) : This tree bears delicious apples every autumn. — Это дерево приносит вкусные яблоки каждую осень.

: This tree bears delicious apples every autumn. — Это дерево приносит вкусные яблоки каждую осень. Держать, поддерживать : The pillars bear the weight of the entire structure. — Колонны поддерживают вес всей конструкции.

: The pillars bear the weight of the entire structure. — Колонны поддерживают вес всей конструкции. Иметь отношение: His statement bears little relevance to our discussion. — Его утверждение имеет мало отношения к нашей дискуссии.

Примечательно, что контекст играет решающую роль при определении конкретного значения глагола "bear". Одно и то же слово может радикально менять смысл предложения в зависимости от окружающих слов и общей ситуации.

Категория значений Примеры использования Контекстуальные особенности Физические действия Bear a load, bear arms Используется с конкретными объектами Эмоциональные состояния Bear pain, bear disappointment Часто с абстрактными понятиями Производство Bear fruit, bear children Указывает на создание/появление Ответственность Bear responsibility, bear consequences Сочетается со словами, обозначающими обязательства

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на продвинутом курсе я попросила группу перевести простое предложение "I can't bear it". Ученики предложили варианты от "я не могу это нести" до "я не могу это родить", что вызвало всеобщий смех. Это был переломный момент, когда я поняла, насколько важно систематизировать значения многозначных глаголов. Я разработала метод "контекстуальных якорей" — для каждого значения мы создавали яркие ассоциативные связи. Для "bear" в значении "терпеть" мы представляли медведя (bear), терпеливо ожидающего рыбу в реке. Через месяц использования этой методики 90% группы безошибочно определяли правильное значение глагола в любом контексте. Теперь я всегда начинаю изучение сложных глаголов именно с создания таких якорей.

Важно отметить, что в современной разговорной речи некоторые значения глагола "bear" используются реже, уступая место более распространенным синонимам. Так, вместо "to bear a child" чаще говорят "to give birth to", а выражение "to bear responsibility" может заменяться на "to take responsibility". Однако в формальной речи, литературе и официальных документах традиционные употребления сохраняют свою актуальность. 📚

Грамматические формы bear-bore-borne/born

Правильное использование грамматических форм глагола "bear" представляет собой отдельную сложность. Этот неправильный глагол имеет следующие основные формы:

Инфинитив/Present Simple : bear

: bear Past Simple : bore

: bore Past Participle : borne/born

: borne/born Present Participle: bearing

Особого внимания заслуживает различие между формами причастия прошедшего времени "borne" и "born". Хотя они происходят от одного глагола, их употребление строго регламентировано:

Форма Использование Пример born Используется исключительно в значении "рожденный" He was born in 1990. — Он родился в 1990 году. borne Используется во всех остальных значениях глагола "bear" The costs will be borne by the company. — Расходы будут покрыты компанией.

При образовании времен группы Perfect и пассивного залога необходимо помнить об этом различии:

The tree has borne fruit for many years. — Дерево приносило плоды много лет. (Perfect Active)

The consequences must be borne by all of us. — Последствия должны быть понесены всеми нами. (Passive Voice)

She has borne three children. — Она родила троих детей. (Perfect Active при указании на процесс)

Their youngest child was born last summer. — Их младший ребенок родился прошлым летом. (Passive Voice при указании на факт рождения)

Стоит отметить, что в некоторых контекстах формы глагола "bear" могут быть заменены другими, более распространенными в повседневной речи глаголами, особенно в разговорном американском английском. Например, вместо "She bore the pain stoically" можно услышать "She endured/handled the pain stoically". 🔄

Фразовые глаголы с bear и их применение

Фразовые глаголы с "bear" представляют особый интерес для продвинутого изучения английского языка. Хотя их количество не так велико, как у некоторых других базовых глаголов, каждая комбинация обладает уникальным значением, которое часто невозможно логически вывести из составляющих частей.

Рассмотрим наиболее распространенные фразовые глаголы с "bear":

Bear down — давить, нажимать; прилагать усилия During labor, the midwife told her to bear down. — Во время родов акушерка сказала ей тужиться.

Bear down on/upon — наступать, надвигаться; оказывать давление The government is bearing down on tax evaders. — Правительство оказывает давление на уклоняющихся от налогов.

Bear out — подтверждать, поддерживать (утверждение) The new evidence bears out his version of events. — Новые доказательства подтверждают его версию событий.

Bear up — держаться, не падать духом She's bearing up well despite all her problems. — Она хорошо держится, несмотря на все свои проблемы.

Bear with — проявлять терпение, быть терпеливым Please bear with me while I try to solve this problem. — Пожалуйста, наберитесь терпения, пока я пытаюсь решить эту проблему.

Использование фразовых глаголов с "bear" требует внимания к нюансам. Например, "bear with" почти всегда используется в повелительном наклонении как вежливая просьба о терпении, а "bear up" часто применяется в ситуациях, связанных с преодолением трудностей или горя.

Михаил Соловьев, переводчик-синхронист В начале карьеры я столкнулся с ситуацией, когда на международной конференции британский докладчик начал свою речь фразой "Please bear with me, I'm fighting a cold today." Я перевел это как "Пожалуйста, потерпите меня, я сегодня борюсь с холодом", вызвав недоумение у аудитории. Позже выяснилось, что выражение "fighting a cold" означает "борюсь с простудой", а "bear with me" — просьба проявить терпение. Это стало моим переломным моментом в изучении идиоматических выражений и фразовых глаголов. Я создал личный словарь подобных выражений, который пополнял после каждой ошибки. Через год моя точность перевода фразовых глаголов и идиом возросла с 60% до 95%. Теперь я никогда не перевожу фразовый глагол дословно, не проверив его идиоматическое значение.

В формальном языке фразовые глаголы с "bear" встречаются реже, чем в разговорной речи. В деловой и официальной коммуникации они часто заменяются более формальными эквивалентами. Например, вместо "The results bear out our hypothesis" в научной статье вероятнее будет использовано "The results confirm/substantiate our hypothesis". 📝

Bear в идиомах и устойчивых выражениях

Глагол "bear" образует множество идиоматических выражений, которые прочно вошли в английский язык. Знание этих выражений существенно обогащает речь и позволяет понимать более сложные тексты и диалоги.

Вот наиболее употребительные идиомы с глаголом "bear":

Bear fruit — приносить результаты, оказаться успешным Their negotiations finally bore fruit after months of talks. — Их переговоры наконец принесли результаты после месяцев обсуждений.

Bear in mind — иметь в виду, помнить о чем-то Bear in mind that the office closes early on Fridays. — Имейте в виду, что офис закрывается раньше по пятницам.

Bear the brunt of — принимать на себя основной удар The coastal regions bore the brunt of the hurricane. — Прибрежные регионы приняли на себя основной удар урагана.

Bear a grudge/bear ill will — затаить обиду, держать зло She's not the type to bear grudges; she'll forgive you. — Она не из тех, кто затаивает обиды; она простит тебя.

Bear a resemblance to — быть похожим на кого-то The child bears a striking resemblance to her grandmother. — Ребенок поразительно похож на свою бабушку.

Can't bear the thought of — не выносить мысли о чем-то I can't bear the thought of living alone. — Я не выношу мысли о том, чтобы жить в одиночестве.

Bring to bear — применить, мобилизовать (ресурсы, силы) They brought all their expertise to bear on solving the crisis. — Они применили все свои знания для решения кризиса.

Идиоматические выражения с "bear" активно используются как в разговорной речи, так и в литературе, публицистике и деловой коммуникации. Они придают высказыванию образность и эмоциональную окраску, делая его более выразительным. 🎭

Интересно отметить, что некоторые идиомы имеют историческое происхождение. Например, выражение "bear arms" (носить оружие) восходит к средневековым временам и сейчас часто встречается в юридических документах, особенно в контексте конституционных прав. А фраза "bear witness" (свидетельствовать) имеет библейское происхождение.

Для эффективного освоения этих выражений рекомендуется не только запоминать их значения, но и обращать внимание на контекст их использования, грамматические особенности и возможные вариации.

Сложности перевода и многозначность bear

Перевод глагола "bear" представляет значительные трудности из-за его семантической многогранности. Одно и то же слово в английском языке может требовать совершенно разных эквивалентов при переводе на русский язык в зависимости от контекста.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются переводчики и изучающие язык:

Контекстуальная зависимость : Без понимания широкого контекста невозможно определить точное значение глагола "bear" в предложении.

: Без понимания широкого контекста невозможно определить точное значение глагола "bear" в предложении. Стилистические различия : В формальном английском "bear" используется чаще, чем его эквиваленты в формальном русском.

: В формальном английском "bear" используется чаще, чем его эквиваленты в формальном русском. Идиоматические выражения : Дословный перевод идиом с "bear" приводит к бессмысленным конструкциям.

: Дословный перевод идиом с "bear" приводит к бессмысленным конструкциям. Грамматические особенности: Различие между "borne" и "born" часто упускается из виду при переводе.

Рассмотрим типичные ошибки перевода и способы их преодоления:

Английское выражение Ошибочный перевод Правильный перевод I can't bear this noise Я не могу нести этот шум Я не могу терпеть/выносить этот шум Bear in mind Неси в уме Имей в виду, помни This bears no relation to Это не несет отношения к Это не имеет отношения к The investment bore interest Инвестиция несла интерес Инвестиция приносила проценты

Для адекватного перевода многозначного глагола "bear" необходимо:

Анализировать синтаксическую структуру: Прямое дополнение после "bear" часто подсказывает верное значение (bear + responsibility, pain, children, fruit). Учитывать сочетаемость: Определенные слова регулярно сочетаются с определенными значениями "bear" (bear + witness, arms, signature). Обращать внимание на предлоги: Предлоги после "bear" могут полностью менять значение (bear with, bear on, bear out). Распознавать устойчивые выражения: Необходимо знать и распознавать идиомы с "bear" целиком, а не пытаться переводить их покомпонентно.

Профессиональные переводчики рекомендуют создавать персональный глоссарий значений "bear" с примерами из различных стилей и жанров. Такой подход позволяет систематизировать знания и быстрее находить подходящие эквиваленты при переводе. 🔄