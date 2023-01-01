Глагол BE в английском: полное руководство к формам и применению

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Переводчики и профессионалы, работающие с английским текстом Глагол BE — настоящий камень преткновения для каждого, кто только начинает изучать английский. Это один из самых непредсказуемых и одновременно самых важных глаголов языка. Почему? Он не просто означает "быть" или "находиться" — BE работает как основа для построения большинства времен, вопросов и отрицаний. Без него невозможно сказать "Я студент", "Она в Лондоне" или построить Present Continuous. К счастью, после этой статьи вы наконец разберетесь со всеми формами и применениями этого грамматического хамелеона — от базовых конструкций до продвинутых нюансов! 🚀

Что такое глагол BE и почему он важен в английском

Глагол BE — это фундаментальный глагол английского языка, который переводится как "быть", "существовать", "находиться". Его уникальность заключается в том, что он выполняет несколько критически важных функций, без которых невозможно построить даже простейшее предложение.

В отличие от большинства других глаголов, BE является неправильным (irregular) и имеет особые формы спряжения в разных временах и лицах. Он не подчиняется общим правилам образования форм, что часто сбивает с толку изучающих язык.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала преподавать, одна моя ученица никак не могла запомнить формы глагола BE. Всё время путала "is" и "are", а в прошедшем времени постоянно использовала "was" для всех лиц. Мы придумали мнемоническую технику: нарисовали человечков с табличками "I am", "You are", "He/She/It is". Затем создали историю, где эти персонажи встречаются и представляются друг другу. Через неделю таких упражнений проблема исчезла — ученица автоматически использовала правильные формы, не задумываясь. Этот случай показал мне, как важно визуализировать абстрактные грамматические правила и связывать их с эмоциями и историями.

Глагол BE выполняет три основные функции:

Смысловой глагол: обозначает состояние, местонахождение или характеристику (I am a teacher. He is at home). Вспомогательный глагол: используется для образования продолженных времен и пассивного залога (She is working. The letter was sent yesterday). Связка: соединяет подлежащее и предикатив (The sky is blue. They were happy).

Каждая из этих функций необходима для построения грамматически правильных конструкций в английском языке. Без понимания глагола BE невозможно:

Правильно представиться и рассказать о себе

Описать местонахождение людей и предметов

Выразить продолженные действия (Progressive/Continuous tenses)

Построить пассивные конструкции

Задать базовые вопросы и дать на них ответы

Именно поэтому глагол BE изучается в самом начале освоения английского языка — он является ключом к дальнейшему грамматическому прогрессу. 🔑

Формы глагола BE: am, is, are, was, were

Чтобы мастерски владеть глаголом BE, необходимо запомнить все его формы в разных временах. В отличие от правильных глаголов, которые следуют предсказуемым паттернам, BE имеет уникальные формы для каждого лица и числа.

Лицо/число Present Simple Past Simple Future Simple I (1-е лицо, ед. число) am was will be You (2-е лицо, ед. и мн. число) are were will be He/She/It (3-е лицо, ед. число) is was will be We/They (1-е и 3-е лицо, мн. число) are were will be

Дополнительные формы глагола BE:

Причастие настоящего времени: being

being Причастие прошедшего времени: been

В отрицательных предложениях BE ведет себя иначе, чем обычные глаголы — он не требует вспомогательного глагола do. Частица "not" просто добавляется после формы BE:

I am not (I'm not) a doctor.

She is not (isn't / she's not) at home.

They were not (weren't) happy with the result.

При построении вопросов с BE происходит инверсия — форма глагола ставится перед подлежащим:

Am I right?

Is she your sister?

Were they at the party?

Также важно запомнить сокращенные формы, которые часто используются в разговорной речи и неформальном письме:

Полная форма Сокращение (утвердительное) Сокращение (отрицательное) I am I'm I'm not You are You're You aren't / You're not He/She/It is He's/She's/It's He isn't/She isn't/It isn't или He's not/She's not/It's not We are We're We aren't / We're not They are They're They aren't / They're not

Овладение этими формами — первый и самый важный шаг к уверенному использованию глагола BE во всех контекстах. 📝

Глагол BE в разных временах и контекстах

После освоения базовых форм глагола BE важно понять, как он работает в разных временных конструкциях. Этот глагол не только сам изменяется по временам, но и служит вспомогательным элементом для образования других временных форм.

Present Continuous (Progressive) BE + V-ing — ключевая формула для выражения действий, происходящих в момент речи:

I am working on a project now. (Я работаю над проектом сейчас.)

They are playing tennis in the park. (Они играют в теннис в парке.)

She is not (isn't) studying at the moment. (Она не учится в данный момент.)

Past Continuous Формы was/were + V-ing используются для описания продолженных действий в прошлом:

I was sleeping when you called. (Я спал, когда ты позвонил.)

They were watching a movie at 8 pm yesterday. (Они смотрели фильм вчера в 8 вечера.)

Future Continuous Will be + V-ing описывает действие, которое будет происходить в определенный момент в будущем:

This time tomorrow I will be flying to Paris. (Завтра в это время я буду лететь в Париж.)

They will be working on the project all next week. (Они будут работать над проектом всю следующую неделю.)

Present Perfect Have/has been используется для выражения опыта или состояний, которые начались в прошлом и продолжаются до настоящего:

I have been a teacher for 10 years. (Я учитель уже 10 лет.)

She has been in London since Monday. (Она находится в Лондоне с понедельника.)

Passive Voice (Пассивный залог) BE в соответствующем времени + Past Participle (V3) используется для построения пассивных конструкций:

The letter is written by John. (Письмо написано Джоном.) – Present Simple Passive

The house was built in 1980. (Дом был построен в 1980 году.) – Past Simple Passive

The problem will be solved soon. (Проблема будет решена скоро.) – Future Simple Passive

Михаил Соколов, лингвист-переводчик Работая над переводом технической документации, я столкнулся с серьезной проблемой: документ был полон пассивных конструкций с глаголом BE. Сначала я переводил их активным залогом, что полностью меняло смысл — вместо "инструкция была разработана компанией" получалось "компания разработала инструкцию". Это принципиально меняло юридический статус документа. Я разработал для себя систему: выделять все формы BE + причастие прошедшего времени красным маркером и внимательно анализировать, сохраняя пассивную структуру в переводе. Этот подход позволил сохранить юридическую точность документа и избежать потенциальных претензий. Теперь я всегда советую начинающим переводчикам: при встрече с BE в тексте задавайте вопрос "Это смысловой глагол или часть грамматической конструкции?" От ответа зависит точность вашего перевода.

Отдельно стоит отметить использование BE в условных предложениях (Conditionals), где он подчиняется общим правилам условных предложений:

If I am free tomorrow, I'll help you. (Conditional 1)

If I were you, I would accept the offer. (Conditional 2)

If she had been more careful, the accident wouldn't have happened. (Conditional 3)

Обратите внимание на особую форму "were" для всех лиц в условных предложениях второго типа — это один из редких случаев использования сослагательного наклонения (Subjunctive Mood) в современном английском. 🔄

Особые случаи применения BE в английском

Помимо стандартных функций, глагол BE участвует в формировании специфических конструкций и идиоматических выражений, которые важно понимать для свободного владения языком. Рассмотрим наиболее важные особые случаи.

1. Конструкция "there + be" — для выражения наличия или существования:

There is a book on the table. (На столе есть книга.)

There are many students in the classroom. (В классе много студентов.)

There will be a meeting tomorrow. (Завтра будет собрание.)

There have been many changes recently. (В последнее время произошло много изменений.)

В этой конструкции форма BE согласуется не с there, а с существительным, которое следует за ним. Это часто вызывает ошибки у изучающих язык.

2. Устойчивые выражения с BE — многочисленные фразеологизмы и устойчивые сочетания:

to be in trouble (быть в беде)

to be in a hurry (спешить)

to be on time (приходить вовремя)

to be late (опаздывать)

to be about to do something (собираться что-то сделать)

to be used to something/doing something (быть привыкшим к чему-то)

3. BE + инфинитив с to — для выражения планов, договорённостей, инструкций или предназначения:

The president is to visit Japan next week. (Президент должен посетить Японию на следующей неделе.)

You are to finish this report by Friday. (Ты должен закончить этот отчет к пятнице.)

This book is to be returned by June 15. (Эту книгу нужно вернуть до 15 июня.)

4. BE + причастие прошедшего времени — описание состояния, а не действия:

I am interested in history. (Я интересуюсь историей.) — состояние, а не процесс

She is married to a doctor. (Она замужем за доктором.) — статус, а не действие

The window is broken. (Окно разбито.) — результат действия

Это отличается от пассивного залога тем, что акцент делается на состоянии, а не на действии.

5. BE going to — для выражения намерений или предсказаний на основе видимых признаков:

I am going to study medicine. (Я собираюсь изучать медицину.) — намерение

Look at those clouds. It is going to rain. (Посмотри на эти облака. Будет дождь.) — предсказание

6. Эмфатическое использование — для усиления значения в восклицательных предложениях:

How beautiful she is! (Какая она красивая!)

What a clever student he is! (Какой он умный студент!)

Важно отметить различия между BE и другими глаголами со схожим значением. Например, BE и HAVE могут иногда переводиться одинаково на русский язык, но имеют разное употребление в английском:

BE HAVE I am cold. (Мне холодно. / Я замерз.) I have a cold. (У меня простуда.) She is 25 years old. (Ей 25 лет.) She has two children. (У неё двое детей.) We are hungry. (Мы голодны.) We have lunch at 12. (Мы обедаем в 12.)

Понимание этих нюансов и различий позволяет достичь более естественного и точного владения английским языком. 🧩

Практика и закрепление: методы освоения глагола BE

Теоретическое понимание глагола BE необходимо дополнить систематической практикой для формирования прочных речевых навыков. Предлагаю эффективные стратегии и упражнения, которые помогут закрепить полученные знания.

Метод 1: Регулярные тренировки с базовыми формами

Таблица форм: создайте собственную визуальную таблицу всех форм BE и регулярно повторяйте её

создайте собственную визуальную таблицу всех форм BE и регулярно повторяйте её Флэш-карточки: сделайте карточки с местоимениями на одной стороне и соответствующими формами BE на другой

сделайте карточки с местоимениями на одной стороне и соответствующими формами BE на другой Речевые паттерны: проговаривайте вслух полные парадигмы "I am, you are, he is..." в разных временах

проговаривайте вслух полные парадигмы "I am, you are, he is..." в разных временах Трансформационные упражнения: преобразуйте утвердительные предложения в отрицательные и вопросительные

Метод 2: Контекстное обучение

Изучение BE в контексте помогает лучше усвоить его применение:

Тематические предложения: составьте 10 предложений о себе, используя разные формы BE

составьте 10 предложений о себе, используя разные формы BE Диалоги: создавайте и практикуйте диалоги, насыщенные разными применениями глагола

создавайте и практикуйте диалоги, насыщенные разными применениями глагола Чтение вслух: находите в текстах предложения с BE и читайте их, обращая внимание на формы и контекст

находите в текстах предложения с BE и читайте их, обращая внимание на формы и контекст Аудирование с фокусом: слушайте аудиоматериалы, концентрируясь на распознавании форм BE

Метод 3: Систематизация ошибок

Анализ собственных ошибок — мощный инструмент обучения:

Журнал ошибок: записывайте свои типичные ошибки с BE и правильные варианты

записывайте свои типичные ошибки с BE и правильные варианты Цветовое кодирование: используйте разные цвета для обозначения форм BE в разных функциях

используйте разные цвета для обозначения форм BE в разных функциях Тестирование: регулярно проходите тесты на использование BE и анализируйте результаты

Метод 4: Интенсивная практика с продвинутыми конструкциями

После освоения базовых форм переходите к более сложным применениям:

Условные предложения: практикуйте использование BE во всех типах условных предложений

практикуйте использование BE во всех типах условных предложений Пассивный залог: трансформируйте активные предложения в пассивные с использованием BE

трансформируйте активные предложения в пассивные с использованием BE Continuous tenses: описывайте действия в разных временных рамках, используя BE + V-ing

описывайте действия в разных временных рамках, используя BE + V-ing Сложные грамматические структуры: используйте BE в сочетании с модальными глаголами, перфектными формами

Метод 5: Мнемонические приемы и визуализация

Создавайте ассоциативные связи для лучшего запоминания:

Рифмы и песенки: "I am, You are, He, She, It is – запомни эти формы на бис!"

"I am, You are, He, She, It is – запомни эти формы на бис!" Истории с персонажами: создайте мини-историю, где каждый персонаж связан с определенной формой BE

создайте мини-историю, где каждый персонаж связан с определенной формой BE Визуальные схемы: нарисуйте древо форм BE с ветвями для разных времен и функций

нарисуйте древо форм BE с ветвями для разных времен и функций Ассоциации: связывайте формы BE с визуальными образами или знакомыми словами

Важно соблюдать несколько принципов эффективной практики:

Регулярность — ежедневная практика даже по 10 минут эффективнее, чем редкие многочасовые занятия Разнообразие — чередуйте различные виды упражнений для поддержания интереса и всестороннего развития Постепенное усложнение — начинайте с простых форм и постепенно переходите к сложным конструкциям Обратная связь — регулярно проверяйте свои навыки или работайте с преподавателем для коррекции ошибок Практическое применение — используйте выученные формы BE в реальном общении на английском языке

Помните, что освоение глагола BE — это не одноразовое событие, а непрерывный процесс, который требует терпения и постоянной практики. Но результат стоит усилий — уверенное владение этим глаголом открывает двери к более сложным грамматическим конструкциям и свободному владению английским языком. 💪