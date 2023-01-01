Глагол BE в английском: полное руководство к формам и применению

Для кого эта статья:

  • Начинающие изучающие английский язык
  • Преподаватели английского языка

  • Переводчики и профессионалы, работающие с английским текстом

    Глагол BE — настоящий камень преткновения для каждого, кто только начинает изучать английский. Это один из самых непредсказуемых и одновременно самых важных глаголов языка. Почему? Он не просто означает "быть" или "находиться" — BE работает как основа для построения большинства времен, вопросов и отрицаний. Без него невозможно сказать "Я студент", "Она в Лондоне" или построить Present Continuous. К счастью, после этой статьи вы наконец разберетесь со всеми формами и применениями этого грамматического хамелеона — от базовых конструкций до продвинутых нюансов! 🚀

Что такое глагол BE и почему он важен в английском

Глагол BE — это фундаментальный глагол английского языка, который переводится как "быть", "существовать", "находиться". Его уникальность заключается в том, что он выполняет несколько критически важных функций, без которых невозможно построить даже простейшее предложение.

В отличие от большинства других глаголов, BE является неправильным (irregular) и имеет особые формы спряжения в разных временах и лицах. Он не подчиняется общим правилам образования форм, что часто сбивает с толку изучающих язык.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Когда я только начинала преподавать, одна моя ученица никак не могла запомнить формы глагола BE. Всё время путала "is" и "are", а в прошедшем времени постоянно использовала "was" для всех лиц. Мы придумали мнемоническую технику: нарисовали человечков с табличками "I am", "You are", "He/She/It is". Затем создали историю, где эти персонажи встречаются и представляются друг другу. Через неделю таких упражнений проблема исчезла — ученица автоматически использовала правильные формы, не задумываясь. Этот случай показал мне, как важно визуализировать абстрактные грамматические правила и связывать их с эмоциями и историями.

Глагол BE выполняет три основные функции:

  1. Смысловой глагол: обозначает состояние, местонахождение или характеристику (I am a teacher. He is at home).
  2. Вспомогательный глагол: используется для образования продолженных времен и пассивного залога (She is working. The letter was sent yesterday).
  3. Связка: соединяет подлежащее и предикатив (The sky is blue. They were happy).

Каждая из этих функций необходима для построения грамматически правильных конструкций в английском языке. Без понимания глагола BE невозможно:

  • Правильно представиться и рассказать о себе
  • Описать местонахождение людей и предметов
  • Выразить продолженные действия (Progressive/Continuous tenses)
  • Построить пассивные конструкции
  • Задать базовые вопросы и дать на них ответы

Именно поэтому глагол BE изучается в самом начале освоения английского языка — он является ключом к дальнейшему грамматическому прогрессу. 🔑

Формы глагола BE: am, is, are, was, were

Чтобы мастерски владеть глаголом BE, необходимо запомнить все его формы в разных временах. В отличие от правильных глаголов, которые следуют предсказуемым паттернам, BE имеет уникальные формы для каждого лица и числа.

Лицо/число Present Simple Past Simple Future Simple
I (1-е лицо, ед. число) am was will be
You (2-е лицо, ед. и мн. число) are were will be
He/She/It (3-е лицо, ед. число) is was will be
We/They (1-е и 3-е лицо, мн. число) are were will be

Дополнительные формы глагола BE:

  • Причастие настоящего времени: being
  • Причастие прошедшего времени: been

В отрицательных предложениях BE ведет себя иначе, чем обычные глаголы — он не требует вспомогательного глагола do. Частица "not" просто добавляется после формы BE:

  • I am not (I'm not) a doctor.
  • She is not (isn't / she's not) at home.
  • They were not (weren't) happy with the result.

При построении вопросов с BE происходит инверсия — форма глагола ставится перед подлежащим:

  • Am I right?
  • Is she your sister?
  • Were they at the party?

Также важно запомнить сокращенные формы, которые часто используются в разговорной речи и неформальном письме:

Полная форма Сокращение (утвердительное) Сокращение (отрицательное)
I am I'm I'm not
You are You're You aren't / You're not
He/She/It is He's/She's/It's He isn't/She isn't/It isn't или He's not/She's not/It's not
We are We're We aren't / We're not
They are They're They aren't / They're not

Овладение этими формами — первый и самый важный шаг к уверенному использованию глагола BE во всех контекстах. 📝

Глагол BE в разных временах и контекстах

После освоения базовых форм глагола BE важно понять, как он работает в разных временных конструкциях. Этот глагол не только сам изменяется по временам, но и служит вспомогательным элементом для образования других временных форм.

Present Continuous (Progressive) BE + V-ing — ключевая формула для выражения действий, происходящих в момент речи:

  • I am working on a project now. (Я работаю над проектом сейчас.)
  • They are playing tennis in the park. (Они играют в теннис в парке.)
  • She is not (isn't) studying at the moment. (Она не учится в данный момент.)

Past Continuous Формы was/were + V-ing используются для описания продолженных действий в прошлом:

  • I was sleeping when you called. (Я спал, когда ты позвонил.)
  • They were watching a movie at 8 pm yesterday. (Они смотрели фильм вчера в 8 вечера.)

Future Continuous Will be + V-ing описывает действие, которое будет происходить в определенный момент в будущем:

  • This time tomorrow I will be flying to Paris. (Завтра в это время я буду лететь в Париж.)
  • They will be working on the project all next week. (Они будут работать над проектом всю следующую неделю.)

Present Perfect Have/has been используется для выражения опыта или состояний, которые начались в прошлом и продолжаются до настоящего:

  • I have been a teacher for 10 years. (Я учитель уже 10 лет.)
  • She has been in London since Monday. (Она находится в Лондоне с понедельника.)

Passive Voice (Пассивный залог) BE в соответствующем времени + Past Participle (V3) используется для построения пассивных конструкций:

  • The letter is written by John. (Письмо написано Джоном.) – Present Simple Passive
  • The house was built in 1980. (Дом был построен в 1980 году.) – Past Simple Passive
  • The problem will be solved soon. (Проблема будет решена скоро.) – Future Simple Passive

Михаил Соколов, лингвист-переводчик

Работая над переводом технической документации, я столкнулся с серьезной проблемой: документ был полон пассивных конструкций с глаголом BE. Сначала я переводил их активным залогом, что полностью меняло смысл — вместо "инструкция была разработана компанией" получалось "компания разработала инструкцию". Это принципиально меняло юридический статус документа.

Я разработал для себя систему: выделять все формы BE + причастие прошедшего времени красным маркером и внимательно анализировать, сохраняя пассивную структуру в переводе. Этот подход позволил сохранить юридическую точность документа и избежать потенциальных претензий. Теперь я всегда советую начинающим переводчикам: при встрече с BE в тексте задавайте вопрос "Это смысловой глагол или часть грамматической конструкции?" От ответа зависит точность вашего перевода.

Отдельно стоит отметить использование BE в условных предложениях (Conditionals), где он подчиняется общим правилам условных предложений:

  • If I am free tomorrow, I'll help you. (Conditional 1)
  • If I were you, I would accept the offer. (Conditional 2)
  • If she had been more careful, the accident wouldn't have happened. (Conditional 3)

Обратите внимание на особую форму "were" для всех лиц в условных предложениях второго типа — это один из редких случаев использования сослагательного наклонения (Subjunctive Mood) в современном английском. 🔄

Особые случаи применения BE в английском

Помимо стандартных функций, глагол BE участвует в формировании специфических конструкций и идиоматических выражений, которые важно понимать для свободного владения языком. Рассмотрим наиболее важные особые случаи.

1. Конструкция "there + be" — для выражения наличия или существования:

  • There is a book on the table. (На столе есть книга.)
  • There are many students in the classroom. (В классе много студентов.)
  • There will be a meeting tomorrow. (Завтра будет собрание.)
  • There have been many changes recently. (В последнее время произошло много изменений.)

В этой конструкции форма BE согласуется не с there, а с существительным, которое следует за ним. Это часто вызывает ошибки у изучающих язык.

2. Устойчивые выражения с BE — многочисленные фразеологизмы и устойчивые сочетания:

  • to be in trouble (быть в беде)
  • to be in a hurry (спешить)
  • to be on time (приходить вовремя)
  • to be late (опаздывать)
  • to be about to do something (собираться что-то сделать)
  • to be used to something/doing something (быть привыкшим к чему-то)

3. BE + инфинитив с to — для выражения планов, договорённостей, инструкций или предназначения:

  • The president is to visit Japan next week. (Президент должен посетить Японию на следующей неделе.)
  • You are to finish this report by Friday. (Ты должен закончить этот отчет к пятнице.)
  • This book is to be returned by June 15. (Эту книгу нужно вернуть до 15 июня.)

4. BE + причастие прошедшего времени — описание состояния, а не действия:

  • I am interested in history. (Я интересуюсь историей.) — состояние, а не процесс
  • She is married to a doctor. (Она замужем за доктором.) — статус, а не действие
  • The window is broken. (Окно разбито.) — результат действия

Это отличается от пассивного залога тем, что акцент делается на состоянии, а не на действии.

5. BE going to — для выражения намерений или предсказаний на основе видимых признаков:

  • I am going to study medicine. (Я собираюсь изучать медицину.) — намерение
  • Look at those clouds. It is going to rain. (Посмотри на эти облака. Будет дождь.) — предсказание

6. Эмфатическое использование — для усиления значения в восклицательных предложениях:

  • How beautiful she is! (Какая она красивая!)
  • What a clever student he is! (Какой он умный студент!)

Важно отметить различия между BE и другими глаголами со схожим значением. Например, BE и HAVE могут иногда переводиться одинаково на русский язык, но имеют разное употребление в английском:

BE HAVE
I am cold. (Мне холодно. / Я замерз.) I have a cold. (У меня простуда.)
She is 25 years old. (Ей 25 лет.) She has two children. (У неё двое детей.)
We are hungry. (Мы голодны.) We have lunch at 12. (Мы обедаем в 12.)

Понимание этих нюансов и различий позволяет достичь более естественного и точного владения английским языком. 🧩

Практика и закрепление: методы освоения глагола BE

Теоретическое понимание глагола BE необходимо дополнить систематической практикой для формирования прочных речевых навыков. Предлагаю эффективные стратегии и упражнения, которые помогут закрепить полученные знания.

Метод 1: Регулярные тренировки с базовыми формами

  • Таблица форм: создайте собственную визуальную таблицу всех форм BE и регулярно повторяйте её
  • Флэш-карточки: сделайте карточки с местоимениями на одной стороне и соответствующими формами BE на другой
  • Речевые паттерны: проговаривайте вслух полные парадигмы "I am, you are, he is..." в разных временах
  • Трансформационные упражнения: преобразуйте утвердительные предложения в отрицательные и вопросительные

Метод 2: Контекстное обучение

Изучение BE в контексте помогает лучше усвоить его применение:

  • Тематические предложения: составьте 10 предложений о себе, используя разные формы BE
  • Диалоги: создавайте и практикуйте диалоги, насыщенные разными применениями глагола
  • Чтение вслух: находите в текстах предложения с BE и читайте их, обращая внимание на формы и контекст
  • Аудирование с фокусом: слушайте аудиоматериалы, концентрируясь на распознавании форм BE

Метод 3: Систематизация ошибок

Анализ собственных ошибок — мощный инструмент обучения:

  • Журнал ошибок: записывайте свои типичные ошибки с BE и правильные варианты
  • Цветовое кодирование: используйте разные цвета для обозначения форм BE в разных функциях
  • Тестирование: регулярно проходите тесты на использование BE и анализируйте результаты

Метод 4: Интенсивная практика с продвинутыми конструкциями

После освоения базовых форм переходите к более сложным применениям:

  • Условные предложения: практикуйте использование BE во всех типах условных предложений
  • Пассивный залог: трансформируйте активные предложения в пассивные с использованием BE
  • Continuous tenses: описывайте действия в разных временных рамках, используя BE + V-ing
  • Сложные грамматические структуры: используйте BE в сочетании с модальными глаголами, перфектными формами

Метод 5: Мнемонические приемы и визуализация

Создавайте ассоциативные связи для лучшего запоминания:

  • Рифмы и песенки: "I am, You are, He, She, It is – запомни эти формы на бис!"
  • Истории с персонажами: создайте мини-историю, где каждый персонаж связан с определенной формой BE
  • Визуальные схемы: нарисуйте древо форм BE с ветвями для разных времен и функций
  • Ассоциации: связывайте формы BE с визуальными образами или знакомыми словами

Важно соблюдать несколько принципов эффективной практики:

  1. Регулярность — ежедневная практика даже по 10 минут эффективнее, чем редкие многочасовые занятия
  2. Разнообразие — чередуйте различные виды упражнений для поддержания интереса и всестороннего развития
  3. Постепенное усложнение — начинайте с простых форм и постепенно переходите к сложным конструкциям
  4. Обратная связь — регулярно проверяйте свои навыки или работайте с преподавателем для коррекции ошибок
  5. Практическое применение — используйте выученные формы BE в реальном общении на английском языке

Помните, что освоение глагола BE — это не одноразовое событие, а непрерывный процесс, который требует терпения и постоянной практики. Но результат стоит усилий — уверенное владение этим глаголом открывает двери к более сложным грамматическим конструкциям и свободному владению английским языком. 💪

Глагол BE — это не просто грамматический элемент, а ключ к свободному выражению мыслей на английском языке. Освоив все его формы и функции, вы заложите фундамент для дальнейшего прогресса. Изучение BE похоже на освоение базовых аккордов в музыке — сначала кажется сложным, но затем становится автоматическим и открывает безграничные возможности для самовыражения. Не бойтесь ошибок, практикуйтесь регулярно и скоро вы заметите, что формы am, is, are, was и were стали естественной частью вашей английской речи.

