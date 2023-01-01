Герундий в английском языке: что это такое и как использовать#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Начинающие изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка
Люди, желающие улучшить свои навыки в грамматике английского
Помните момент, когда вы впервые столкнулись с герундием в английском языке? Для многих это становится настоящей головоломкой: "Почему здесь нужно использовать глагол с окончанием -ing, а не обычный инфинитив?" Путаница с герундием — одна из самых распространённых проблем у начинающих изучать английский. Но поверьте, понять эту грамматическую конструкцию гораздо проще, чем кажется! Сегодня мы разложим герундий "по полочкам" так, что вы не только поймёте, что это такое, но и начнёте уверенно применять его в своей речи. 🚀
Что такое герундий и когда его используют
Герундий — это форма глагола, которая оканчивается на -ing и функционирует как существительное. Другими словами, это "глагол в маске существительного". В русском языке близким аналогом можно считать отглагольные существительные, такие как "чтение", "плавание" или "бег".
Например, английское слово "swimming" (плавание) — это герундий от глагола "to swim" (плавать). Когда мы говорим "I enjoy swimming" (Мне нравится плавание/плавать), "swimming" выполняет роль существительного, но сохраняет свою глагольную природу.
Екатерина Сомова, преподаватель английского языка
Когда я только начинала изучать английский, герундий казался мне чем-то сверхсложным. Всё изменилось после одного случая. Я разговаривала с носителем языка и сказала: "I want to try fish a freshwater fish". Он засмеялся и поправил меня: "I want to try fishing a freshwater fish". Этот момент стал для меня переломным — я поняла, что fishing (ловля рыбы) работает как существительное, а не как глагол в этом предложении. После этого я придумала простую мнемонику для своих учеников: "Если вы можете поставить слово 'это' перед действием, вероятно, вам нужен герундий". Например: "Плавание (это) полезно" — "Swimming is healthy". Этот приём помог десяткам моих студентов.
Когда же использовать герундий? Вот основные случаи:
- После определённых глаголов: enjoy, mind, finish, suggest, consider, avoid, delay, deny, risk
- После предлогов: before eating, after working, by studying
- В качестве подлежащего: Reading helps improve vocabulary
- После определённых выражений: It's no use, It's worth, There's no point in
- После глаголов с предлогами: think of doing, be interested in learning
|Ситуация
|Пример с герундием
|Перевод
|После глагола enjoy
|I enjoy dancing.
|Мне нравится танцевать.
|После предлога
|Before leaving, lock the door.
|Перед уходом закройте дверь.
|В роли подлежащего
|Swimming is good exercise.
|Плавание — хорошее упражнение.
|После would you mind
|Would you mind waiting?
|Не могли бы вы подождать?
Как образуется герундий в английском языке
Образование герундия — одна из самых простых вещей в английской грамматике. 😌 Всё, что нужно сделать, это добавить окончание -ing к базовой форме глагола. Однако есть несколько правил правописания, которые стоит запомнить:
Обычные глаголы: просто добавляем -ing
- walk → walking (ходить → хождение)
- read → reading (читать → чтение)
- speak → speaking (говорить → говорение)
Глаголы, оканчивающиеся на -e: убираем -e и добавляем -ing
- write → writing (писать → писание)
- have → having (иметь → имение)
- make → making (делать → делание)
Короткие глаголы с одной гласной и согласной в конце: удваиваем последнюю согласную и добавляем -ing
- swim → swimming (плавать → плавание)
- run → running (бежать → бег)
- stop → stopping (останавливать → остановка)
Глаголы, оканчивающиеся на -ie: меняем -ie на -y и добавляем -ing
- lie → lying (лежать → лежание)
- die → dying (умирать → умирание)
- tie → tying (связывать → связывание)
Образовывать отрицательную форму герундия просто — достаточно поставить "not" перед герундием:
- Not smoking is good for your health. (Не курение полезно для здоровья.)
- I appreciate not being interrupted. (Я ценю, когда меня не прерывают.)
Основные функции герундия в предложении
Герундий — настоящий "многостаночник" в английском предложении. Он может выполнять разные синтаксические функции, что делает его чрезвычайно гибким и полезным. 🔄 Давайте рассмотрим основные роли, которые он может играть:
- Подлежащее: Герундий может быть главным действующим лицом предложения
- Swimming is my favorite sport. (Плавание — мой любимый вид спорта.)
Smoking causes cancer. (Курение вызывает рак.)
- Дополнение: Герундий может быть объектом действия
- I enjoy cooking. (Мне нравится готовить.)
She avoids eating fast food. (Она избегает есть фастфуд.)
- Часть составного сказуемого: После глагола-связки
- My job is teaching English. (Моя работа — преподавание английского.)
Her hobby is collecting stamps. (Её хобби — коллекционирование марок.)
- Определение: Герундий может описывать существительное
- I have a swimming lesson today. (У меня сегодня урок плавания.)
The waiting room is full. (Комната ожидания полна.)
- Обстоятельство: После предлогов герундий указывает на обстоятельства
- After finishing work, I went home. (После завершения работы я пошёл домой.)
- By practicing daily, you will improve. (Практикуясь ежедневно, вы улучшитесь.)
|Функция в предложении
|Пример
|Комментарий
|Подлежащее
|Learning English takes time.
|Герундий начинает предложение и является его темой
|Прямое дополнение
|I love running.
|Герундий следует прямо после глагола
|Предложное дополнение
|She's afraid of flying.
|Герундий следует за предлогом
|Часть сказуемого
|My hobby is gardening.
|Герундий используется после глагола-связки
|Обстоятельство
|By working hard, you'll succeed.
|Герундий с предлогом описывает как, когда или почему
Понимание различных функций герундия поможет вам не только правильно строить предложения, но и лучше понимать их структуру при чтении и слушании английской речи.
Герундий или инфинитив: в чем разница
Одна из самых распространённых трудностей у изучающих английский — выбор между герундием (глагол + ing) и инфинитивом (to + глагол). Эта путаница понятна, ведь в русском языке мы часто используем одну и ту же форму там, где в английском нужны разные конструкции. 🤔
Алексей Петров, методист языковых программ
У меня был студент Максим, который постоянно путался между герундием и инфинитивом. Однажды на уроке он сказал: "I want going to Paris" вместо "I want to go to Paris". Чтобы помочь ему, я предложил простую систему: "Представь, что герундий — это действие, которое уже происходит, или общая концепция. А инфинитив — это цель, намерение или что-то, что только предстоит". Мы начали играть в игру "герундий или инфинитив", где я называл глагол, а Максим составлял два предложения: одно с герундием, другое с инфинитивом. Например, для глагола "read": "I enjoy reading books" и "I want to read this book". Через две недели таких упражнений Максим практически перестал делать ошибки в выборе формы.
Основные различия:
- Герундий (глагол + -ing):
- Выражает процесс или общее понятие
- Часто обозначает действие, которое уже началось или происходит регулярно
Используется после определённых глаголов и предлогов
- Инфинитив (to + глагол):
- Выражает цель, намерение или будущее действие
- Часто указывает на конкретное однократное действие
- Используется после других определённых глаголов
Существуют глаголы, после которых можно использовать только герундий, только инфинитив или оба варианта (иногда с изменением значения).
Глаголы, требующие герундия:
- enjoy — наслаждаться (I enjoy reading — Мне нравится читать)
- finish — заканчивать (She finished writing — Она закончила писать)
- consider — рассматривать (They considered moving — Они рассматривали возможность переезда)
- avoid — избегать (He avoids speaking in public — Он избегает выступлений на публике)
- suggest — предлагать (I suggested going out — Я предложил пойти куда-нибудь)
Глаголы, требующие инфинитива:
- want — хотеть (I want to learn — Я хочу учиться)
- hope — надеяться (She hopes to visit — Она надеется посетить)
- agree — соглашаться (They agreed to help — Они согласились помочь)
- decide — решать (He decided to stay — Он решил остаться)
- promise — обещать (I promised to call — Я обещал позвонить)
Глаголы, которые могут использоваться с обеими формами (иногда с изменением значения):
- remember — помнить
- I remember meeting her (Я помню, как встретил её — воспоминание о прошлом)
Remember to lock the door (Не забудь запереть дверь — напоминание о будущем действии)
- stop — останавливаться
- He stopped smoking (Он бросил курить — прекратил привычку)
- He stopped to smoke (Он остановился, чтобы покурить — прервался для действия)
Частые ошибки при использовании герундия
Даже опытные изучающие английский язык иногда допускают ошибки с герундием. Давайте рассмотрим самые распространённые из них, чтобы вы могли их избежать. 🚫
Ошибка 1: Использование инфинитива вместо герундия после определённых глаголов
- Неверно: ❌ I enjoy to swim.
- Верно: ✅ I enjoy swimming.
После глаголов enjoy, mind, finish, consider, avoid и других должен следовать герундий, а не инфинитив.
Ошибка 2: Использование базовой формы глагола после предлогов
- Неверно: ❌ I am interested in learn English.
- Верно: ✅ I am interested in learning English.
После предлогов (in, on, about, of, for, before, after) всегда используется герундий.
Ошибка 3: Неправильное притяжательное местоимение перед герундием
- Неверно: ❌ I appreciate you helping me. (В формальной речи)
- Верно: ✅ I appreciate your helping me. (Более формально)
В более формальном английском перед герундием часто используется притяжательное местоимение, а не личное.
Ошибка 4: Забывание об изменении правописания при образовании герундия
- Неверно: ❌ He is runing every morning.
- Верно: ✅ He is running every morning.
Не забывайте удваивать последнюю согласную в коротких глаголах с одной гласной и одной согласной на конце.
Ошибка 5: Неправильное использование отрицания с герундием
- Неверно: ❌ I suggested not to go there.
- Верно: ✅ I suggested not going there.
С глаголами, требующими герундия, отрицание образуется с "not" перед герундием.
Ошибка 6: Путаница в значениях при использовании герундия или инфинитива
- He stopped smoking. (Он бросил курить — полностью прекратил)
- He stopped to smoke. (Он остановился, чтобы покурить — сделал перерыв)
Обратите внимание, как меняется значение в зависимости от выбора формы глагола.
Практикуйтесь в использовании герундия, замечайте его в английских текстах и речи — это лучший способ избежать типичных ошибок. Со временем выбор правильной формы станет для вас автоматическим! 💪
Герундий — это не просто еще одно грамматическое правило, а мощный инструмент, делающий вашу английскую речь более гибкой и естественной. Регулярное использование герундия в разговорной практике поможет вам быстрее перейти от "изучающего язык" к "говорящему на языке". Тренируйтесь ежедневно, замечайте герундий в текстах и аудио, создавайте собственные предложения — и вскоре эта грамматическая конструкция станет вашим надежным помощником, а не источником сомнений. Помните: каждая освоенная грамматическая конструкция приближает вас к свободному владению английским.