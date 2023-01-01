Герундий в английском языке: что это такое и как использовать

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои навыки в грамматике английского Помните момент, когда вы впервые столкнулись с герундием в английском языке? Для многих это становится настоящей головоломкой: "Почему здесь нужно использовать глагол с окончанием -ing, а не обычный инфинитив?" Путаница с герундием — одна из самых распространённых проблем у начинающих изучать английский. Но поверьте, понять эту грамматическую конструкцию гораздо проще, чем кажется! Сегодня мы разложим герундий "по полочкам" так, что вы не только поймёте, что это такое, но и начнёте уверенно применять его в своей речи. 🚀

Что такое герундий и когда его используют

Герундий — это форма глагола, которая оканчивается на -ing и функционирует как существительное. Другими словами, это "глагол в маске существительного". В русском языке близким аналогом можно считать отглагольные существительные, такие как "чтение", "плавание" или "бег".

Например, английское слово "swimming" (плавание) — это герундий от глагола "to swim" (плавать). Когда мы говорим "I enjoy swimming" (Мне нравится плавание/плавать), "swimming" выполняет роль существительного, но сохраняет свою глагольную природу.

Екатерина Сомова, преподаватель английского языка Когда я только начинала изучать английский, герундий казался мне чем-то сверхсложным. Всё изменилось после одного случая. Я разговаривала с носителем языка и сказала: "I want to try fish a freshwater fish". Он засмеялся и поправил меня: "I want to try fishing a freshwater fish". Этот момент стал для меня переломным — я поняла, что fishing (ловля рыбы) работает как существительное, а не как глагол в этом предложении. После этого я придумала простую мнемонику для своих учеников: "Если вы можете поставить слово 'это' перед действием, вероятно, вам нужен герундий". Например: "Плавание (это) полезно" — "Swimming is healthy". Этот приём помог десяткам моих студентов.

Когда же использовать герундий? Вот основные случаи:

После определённых глаголов: enjoy, mind, finish, suggest, consider, avoid, delay, deny, risk

После предлогов: before eating, after working, by studying

В качестве подлежащего: Reading helps improve vocabulary

После определённых выражений: It's no use, It's worth, There's no point in

После глаголов с предлогами: think of doing, be interested in learning

Ситуация Пример с герундием Перевод После глагола enjoy I enjoy dancing. Мне нравится танцевать. После предлога Before leaving, lock the door. Перед уходом закройте дверь. В роли подлежащего Swimming is good exercise. Плавание — хорошее упражнение. После would you mind Would you mind waiting? Не могли бы вы подождать?

Как образуется герундий в английском языке

Образование герундия — одна из самых простых вещей в английской грамматике. 😌 Всё, что нужно сделать, это добавить окончание -ing к базовой форме глагола. Однако есть несколько правил правописания, которые стоит запомнить:

Обычные глаголы: просто добавляем -ing walk → walking (ходить → хождение)

read → reading (читать → чтение)

speak → speaking (говорить → говорение) Глаголы, оканчивающиеся на -e: убираем -e и добавляем -ing write → writing (писать → писание)

have → having (иметь → имение)

make → making (делать → делание) Короткие глаголы с одной гласной и согласной в конце: удваиваем последнюю согласную и добавляем -ing swim → swimming (плавать → плавание)

run → running (бежать → бег)

stop → stopping (останавливать → остановка) Глаголы, оканчивающиеся на -ie: меняем -ie на -y и добавляем -ing lie → lying (лежать → лежание)

die → dying (умирать → умирание)

tie → tying (связывать → связывание)

Образовывать отрицательную форму герундия просто — достаточно поставить "not" перед герундием:

Not smoking is good for your health. (Не курение полезно для здоровья.)

I appreciate not being interrupted. (Я ценю, когда меня не прерывают.)

Основные функции герундия в предложении

Герундий — настоящий "многостаночник" в английском предложении. Он может выполнять разные синтаксические функции, что делает его чрезвычайно гибким и полезным. 🔄 Давайте рассмотрим основные роли, которые он может играть:

Подлежащее : Герундий может быть главным действующим лицом предложения

: Герундий может быть главным действующим лицом предложения Swimming is my favorite sport. (Плавание — мой любимый вид спорта.)

Smoking causes cancer. (Курение вызывает рак.)

Дополнение : Герундий может быть объектом действия

: Герундий может быть объектом действия I enjoy cooking. (Мне нравится готовить.)

She avoids eating fast food. (Она избегает есть фастфуд.)

Часть составного сказуемого : После глагола-связки

: После глагола-связки My job is teaching English. (Моя работа — преподавание английского.)

Her hobby is collecting stamps. (Её хобби — коллекционирование марок.)

Определение : Герундий может описывать существительное

: Герундий может описывать существительное I have a swimming lesson today. (У меня сегодня урок плавания.)

The waiting room is full. (Комната ожидания полна.)

Обстоятельство : После предлогов герундий указывает на обстоятельства

: После предлогов герундий указывает на обстоятельства After finishing work, I went home. (После завершения работы я пошёл домой.)

By practicing daily, you will improve. (Практикуясь ежедневно, вы улучшитесь.)

Функция в предложении Пример Комментарий Подлежащее Learning English takes time. Герундий начинает предложение и является его темой Прямое дополнение I love running. Герундий следует прямо после глагола Предложное дополнение She's afraid of flying. Герундий следует за предлогом Часть сказуемого My hobby is gardening. Герундий используется после глагола-связки Обстоятельство By working hard, you'll succeed. Герундий с предлогом описывает как, когда или почему

Понимание различных функций герундия поможет вам не только правильно строить предложения, но и лучше понимать их структуру при чтении и слушании английской речи.

Герундий или инфинитив: в чем разница

Одна из самых распространённых трудностей у изучающих английский — выбор между герундием (глагол + ing) и инфинитивом (to + глагол). Эта путаница понятна, ведь в русском языке мы часто используем одну и ту же форму там, где в английском нужны разные конструкции. 🤔

Алексей Петров, методист языковых программ У меня был студент Максим, который постоянно путался между герундием и инфинитивом. Однажды на уроке он сказал: "I want going to Paris" вместо "I want to go to Paris". Чтобы помочь ему, я предложил простую систему: "Представь, что герундий — это действие, которое уже происходит, или общая концепция. А инфинитив — это цель, намерение или что-то, что только предстоит". Мы начали играть в игру "герундий или инфинитив", где я называл глагол, а Максим составлял два предложения: одно с герундием, другое с инфинитивом. Например, для глагола "read": "I enjoy reading books" и "I want to read this book". Через две недели таких упражнений Максим практически перестал делать ошибки в выборе формы.

Основные различия:

Герундий (глагол + -ing):

(глагол + -ing): Выражает процесс или общее понятие

Часто обозначает действие, которое уже началось или происходит регулярно

Используется после определённых глаголов и предлогов

Инфинитив (to + глагол):

(to + глагол): Выражает цель, намерение или будущее действие

Часто указывает на конкретное однократное действие

Используется после других определённых глаголов

Существуют глаголы, после которых можно использовать только герундий, только инфинитив или оба варианта (иногда с изменением значения).

Глаголы, требующие герундия:

enjoy — наслаждаться (I enjoy reading — Мне нравится читать)

finish — заканчивать (She finished writing — Она закончила писать)

consider — рассматривать (They considered moving — Они рассматривали возможность переезда)

avoid — избегать (He avoids speaking in public — Он избегает выступлений на публике)

suggest — предлагать (I suggested going out — Я предложил пойти куда-нибудь)

Глаголы, требующие инфинитива:

want — хотеть (I want to learn — Я хочу учиться)

hope — надеяться (She hopes to visit — Она надеется посетить)

agree — соглашаться (They agreed to help — Они согласились помочь)

decide — решать (He decided to stay — Он решил остаться)

promise — обещать (I promised to call — Я обещал позвонить)

Глаголы, которые могут использоваться с обеими формами (иногда с изменением значения):

remember — помнить

I remember meeting her (Я помню, как встретил её — воспоминание о прошлом)

Remember to lock the door (Не забудь запереть дверь — напоминание о будущем действии)

stop — останавливаться

He stopped smoking (Он бросил курить — прекратил привычку)

He stopped to smoke (Он остановился, чтобы покурить — прервался для действия)

Частые ошибки при использовании герундия

Даже опытные изучающие английский язык иногда допускают ошибки с герундием. Давайте рассмотрим самые распространённые из них, чтобы вы могли их избежать. 🚫

Ошибка 1: Использование инфинитива вместо герундия после определённых глаголов

Неверно: ❌ I enjoy to swim.

Верно: ✅ I enjoy swimming.

После глаголов enjoy, mind, finish, consider, avoid и других должен следовать герундий, а не инфинитив.

Ошибка 2: Использование базовой формы глагола после предлогов

Неверно: ❌ I am interested in learn English.

Верно: ✅ I am interested in learning English.

После предлогов (in, on, about, of, for, before, after) всегда используется герундий.

Ошибка 3: Неправильное притяжательное местоимение перед герундием

Неверно: ❌ I appreciate you helping me. (В формальной речи)

Верно: ✅ I appreciate your helping me. (Более формально)

В более формальном английском перед герундием часто используется притяжательное местоимение, а не личное.

Ошибка 4: Забывание об изменении правописания при образовании герундия

Неверно: ❌ He is runing every morning.

Верно: ✅ He is running every morning.

Не забывайте удваивать последнюю согласную в коротких глаголах с одной гласной и одной согласной на конце.

Ошибка 5: Неправильное использование отрицания с герундием

Неверно: ❌ I suggested not to go there.

Верно: ✅ I suggested not going there.

С глаголами, требующими герундия, отрицание образуется с "not" перед герундием.

Ошибка 6: Путаница в значениях при использовании герундия или инфинитива

He stopped smoking. (Он бросил курить — полностью прекратил)

He stopped to smoke. (Он остановился, чтобы покурить — сделал перерыв)

Обратите внимание, как меняется значение в зависимости от выбора формы глагола.

Практикуйтесь в использовании герундия, замечайте его в английских текстах и речи — это лучший способ избежать типичных ошибок. Со временем выбор правильной формы станет для вас автоматическим! 💪