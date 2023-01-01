Герундий в английском языке: что это такое и как использовать

Для кого эта статья:

  • Начинающие изучающие английский язык
  • Преподаватели английского языка

  • Люди, желающие улучшить свои навыки в грамматике английского

    Помните момент, когда вы впервые столкнулись с герундием в английском языке? Для многих это становится настоящей головоломкой: "Почему здесь нужно использовать глагол с окончанием -ing, а не обычный инфинитив?" Путаница с герундием — одна из самых распространённых проблем у начинающих изучать английский. Но поверьте, понять эту грамматическую конструкцию гораздо проще, чем кажется! Сегодня мы разложим герундий "по полочкам" так, что вы не только поймёте, что это такое, но и начнёте уверенно применять его в своей речи. 🚀

Что такое герундий и когда его используют

Герундий — это форма глагола, которая оканчивается на -ing и функционирует как существительное. Другими словами, это "глагол в маске существительного". В русском языке близким аналогом можно считать отглагольные существительные, такие как "чтение", "плавание" или "бег".

Например, английское слово "swimming" (плавание) — это герундий от глагола "to swim" (плавать). Когда мы говорим "I enjoy swimming" (Мне нравится плавание/плавать), "swimming" выполняет роль существительного, но сохраняет свою глагольную природу.

Екатерина Сомова, преподаватель английского языка

Когда я только начинала изучать английский, герундий казался мне чем-то сверхсложным. Всё изменилось после одного случая. Я разговаривала с носителем языка и сказала: "I want to try fish a freshwater fish". Он засмеялся и поправил меня: "I want to try fishing a freshwater fish". Этот момент стал для меня переломным — я поняла, что fishing (ловля рыбы) работает как существительное, а не как глагол в этом предложении. После этого я придумала простую мнемонику для своих учеников: "Если вы можете поставить слово 'это' перед действием, вероятно, вам нужен герундий". Например: "Плавание (это) полезно" — "Swimming is healthy". Этот приём помог десяткам моих студентов.

Когда же использовать герундий? Вот основные случаи:

  • После определённых глаголов: enjoy, mind, finish, suggest, consider, avoid, delay, deny, risk
  • После предлогов: before eating, after working, by studying
  • В качестве подлежащего: Reading helps improve vocabulary
  • После определённых выражений: It's no use, It's worth, There's no point in
  • После глаголов с предлогами: think of doing, be interested in learning
Ситуация Пример с герундием Перевод
После глагола enjoy I enjoy dancing. Мне нравится танцевать.
После предлога Before leaving, lock the door. Перед уходом закройте дверь.
В роли подлежащего Swimming is good exercise. Плавание — хорошее упражнение.
После would you mind Would you mind waiting? Не могли бы вы подождать?
Как образуется герундий в английском языке

Образование герундия — одна из самых простых вещей в английской грамматике. 😌 Всё, что нужно сделать, это добавить окончание -ing к базовой форме глагола. Однако есть несколько правил правописания, которые стоит запомнить:

  1. Обычные глаголы: просто добавляем -ing

    • walk → walking (ходить → хождение)
    • read → reading (читать → чтение)
    • speak → speaking (говорить → говорение)

  2. Глаголы, оканчивающиеся на -e: убираем -e и добавляем -ing

    • write → writing (писать → писание)
    • have → having (иметь → имение)
    • make → making (делать → делание)

  3. Короткие глаголы с одной гласной и согласной в конце: удваиваем последнюю согласную и добавляем -ing

    • swim → swimming (плавать → плавание)
    • run → running (бежать → бег)
    • stop → stopping (останавливать → остановка)

  4. Глаголы, оканчивающиеся на -ie: меняем -ie на -y и добавляем -ing

    • lie → lying (лежать → лежание)
    • die → dying (умирать → умирание)
    • tie → tying (связывать → связывание)

Образовывать отрицательную форму герундия просто — достаточно поставить "not" перед герундием:

  • Not smoking is good for your health. (Не курение полезно для здоровья.)
  • I appreciate not being interrupted. (Я ценю, когда меня не прерывают.)

Основные функции герундия в предложении

Герундий — настоящий "многостаночник" в английском предложении. Он может выполнять разные синтаксические функции, что делает его чрезвычайно гибким и полезным. 🔄 Давайте рассмотрим основные роли, которые он может играть:

  • Подлежащее: Герундий может быть главным действующим лицом предложения
  • Swimming is my favorite sport. (Плавание — мой любимый вид спорта.)

  • Smoking causes cancer. (Курение вызывает рак.)

  • Дополнение: Герундий может быть объектом действия
  • I enjoy cooking. (Мне нравится готовить.)

  • She avoids eating fast food. (Она избегает есть фастфуд.)

  • Часть составного сказуемого: После глагола-связки
  • My job is teaching English. (Моя работа — преподавание английского.)

  • Her hobby is collecting stamps. (Её хобби — коллекционирование марок.)

  • Определение: Герундий может описывать существительное
  • I have a swimming lesson today. (У меня сегодня урок плавания.)

  • The waiting room is full. (Комната ожидания полна.)

  • Обстоятельство: После предлогов герундий указывает на обстоятельства
  • After finishing work, I went home. (После завершения работы я пошёл домой.)
  • By practicing daily, you will improve. (Практикуясь ежедневно, вы улучшитесь.)
Функция в предложении Пример Комментарий
Подлежащее Learning English takes time. Герундий начинает предложение и является его темой
Прямое дополнение I love running. Герундий следует прямо после глагола
Предложное дополнение She's afraid of flying. Герундий следует за предлогом
Часть сказуемого My hobby is gardening. Герундий используется после глагола-связки
Обстоятельство By working hard, you'll succeed. Герундий с предлогом описывает как, когда или почему

Понимание различных функций герундия поможет вам не только правильно строить предложения, но и лучше понимать их структуру при чтении и слушании английской речи.

Герундий или инфинитив: в чем разница

Одна из самых распространённых трудностей у изучающих английский — выбор между герундием (глагол + ing) и инфинитивом (to + глагол). Эта путаница понятна, ведь в русском языке мы часто используем одну и ту же форму там, где в английском нужны разные конструкции. 🤔

Алексей Петров, методист языковых программ

У меня был студент Максим, который постоянно путался между герундием и инфинитивом. Однажды на уроке он сказал: "I want going to Paris" вместо "I want to go to Paris". Чтобы помочь ему, я предложил простую систему: "Представь, что герундий — это действие, которое уже происходит, или общая концепция. А инфинитив — это цель, намерение или что-то, что только предстоит". Мы начали играть в игру "герундий или инфинитив", где я называл глагол, а Максим составлял два предложения: одно с герундием, другое с инфинитивом. Например, для глагола "read": "I enjoy reading books" и "I want to read this book". Через две недели таких упражнений Максим практически перестал делать ошибки в выборе формы.

Основные различия:

  • Герундий (глагол + -ing):
  • Выражает процесс или общее понятие
  • Часто обозначает действие, которое уже началось или происходит регулярно

  • Используется после определённых глаголов и предлогов

  • Инфинитив (to + глагол):
  • Выражает цель, намерение или будущее действие
  • Часто указывает на конкретное однократное действие
  • Используется после других определённых глаголов

Существуют глаголы, после которых можно использовать только герундий, только инфинитив или оба варианта (иногда с изменением значения).

Глаголы, требующие герундия:

  • enjoy — наслаждаться (I enjoy reading — Мне нравится читать)
  • finish — заканчивать (She finished writing — Она закончила писать)
  • consider — рассматривать (They considered moving — Они рассматривали возможность переезда)
  • avoid — избегать (He avoids speaking in public — Он избегает выступлений на публике)
  • suggest — предлагать (I suggested going out — Я предложил пойти куда-нибудь)

Глаголы, требующие инфинитива:

  • want — хотеть (I want to learn — Я хочу учиться)
  • hope — надеяться (She hopes to visit — Она надеется посетить)
  • agree — соглашаться (They agreed to help — Они согласились помочь)
  • decide — решать (He decided to stay — Он решил остаться)
  • promise — обещать (I promised to call — Я обещал позвонить)

Глаголы, которые могут использоваться с обеими формами (иногда с изменением значения):

  • remember — помнить
  • I remember meeting her (Я помню, как встретил её — воспоминание о прошлом)

  • Remember to lock the door (Не забудь запереть дверь — напоминание о будущем действии)

  • stop — останавливаться
  • He stopped smoking (Он бросил курить — прекратил привычку)
  • He stopped to smoke (Он остановился, чтобы покурить — прервался для действия)

Частые ошибки при использовании герундия

Даже опытные изучающие английский язык иногда допускают ошибки с герундием. Давайте рассмотрим самые распространённые из них, чтобы вы могли их избежать. 🚫

Ошибка 1: Использование инфинитива вместо герундия после определённых глаголов

  • Неверно: ❌ I enjoy to swim.
  • Верно: ✅ I enjoy swimming.

После глаголов enjoy, mind, finish, consider, avoid и других должен следовать герундий, а не инфинитив.

Ошибка 2: Использование базовой формы глагола после предлогов

  • Неверно: ❌ I am interested in learn English.
  • Верно: ✅ I am interested in learning English.

После предлогов (in, on, about, of, for, before, after) всегда используется герундий.

Ошибка 3: Неправильное притяжательное местоимение перед герундием

  • Неверно: ❌ I appreciate you helping me. (В формальной речи)
  • Верно: ✅ I appreciate your helping me. (Более формально)

В более формальном английском перед герундием часто используется притяжательное местоимение, а не личное.

Ошибка 4: Забывание об изменении правописания при образовании герундия

  • Неверно: ❌ He is runing every morning.
  • Верно: ✅ He is running every morning.

Не забывайте удваивать последнюю согласную в коротких глаголах с одной гласной и одной согласной на конце.

Ошибка 5: Неправильное использование отрицания с герундием

  • Неверно: ❌ I suggested not to go there.
  • Верно: ✅ I suggested not going there.

С глаголами, требующими герундия, отрицание образуется с "not" перед герундием.

Ошибка 6: Путаница в значениях при использовании герундия или инфинитива

  • He stopped smoking. (Он бросил курить — полностью прекратил)
  • He stopped to smoke. (Он остановился, чтобы покурить — сделал перерыв)

Обратите внимание, как меняется значение в зависимости от выбора формы глагола.

Практикуйтесь в использовании герундия, замечайте его в английских текстах и речи — это лучший способ избежать типичных ошибок. Со временем выбор правильной формы станет для вас автоматическим! 💪

Герундий — это не просто еще одно грамматическое правило, а мощный инструмент, делающий вашу английскую речь более гибкой и естественной. Регулярное использование герундия в разговорной практике поможет вам быстрее перейти от "изучающего язык" к "говорящему на языке". Тренируйтесь ежедневно, замечайте герундий в текстах и аудио, создавайте собственные предложения — и вскоре эта грамматическая конструкция станет вашим надежным помощником, а не источником сомнений. Помните: каждая освоенная грамматическая конструкция приближает вас к свободному владению английским.

