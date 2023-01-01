Герундий и инфинитив в английском: как правильно использовать формы

Для кого эта статья:

Студенты и ученики, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Все желающие улучшить свои навыки владения английским языком Представьте: вы строите предложение на английском, и вдруг замираете в растерянности — использовать "to do" или "doing"? Эта грамматическая дилемма знакома миллионам изучающих английский язык. Герундий и инфинитив — два кита, на которых держится половина английской грамматики, и разница между ними часто оказывается тем камнем преткновения, который превращает уверенного говорящего в сомневающегося новичка. Давайте раз и навсегда разберемся с этой темой, превратив сложное в простое, а запутанное — в кристально ясное. 🧠📚

Что такое герундий и инфинитив в английском языке

Герундий и инфинитив — это неличные формы глагола в английском языке. Обе эти формы используются для выражения действий, но они имеют разные функции и особенности применения.

Герундий — это глагольная форма с окончанием -ing, которая может функционировать как существительное. Например: Swimming is good for health (Плавание полезно для здоровья). В этом случае "swimming" выступает в роли подлежащего в предложении.

Инфинитив — это базовая форма глагола, обычно с частицей "to". Например: To swim in this lake is dangerous (Плавать в этом озере опасно). Здесь "to swim" также выступает подлежащим.

Елена Петровна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала преподавать, у меня была студентка Марина, бизнес-аналитик, которой срочно требовалось улучшить английский для работы с иностранными партнёрами. Она постоянно путалась в герундии и инфинитиве, говоря фразы типа "I enjoy to read" вместо "I enjoy reading". Мы создали простую систему: Марина записывала в специальный блокнот все предложения с герундием зеленой ручкой, а с инфинитивом — синей. Через месяц она не только перестала делать эти ошибки, но и начала замечать их у коллег. На последней нашей встрече она с улыбкой сказала: "Теперь я слышу эти конструкции как разные мелодии — они просто не могут звучать одинаково".

Обе формы могут выполнять множество функций в предложении:

Функция Герундий Инфинитив Подлежащее Reading helps improve vocabulary. To read is important for students. Дополнение I enjoy swimming. I want to swim. Определение The art of cooking requires patience. He has a desire to cook. Обстоятельство By practicing daily, you'll improve. She came to practice.

Важно отметить, что герундий более близок к существительному по своим функциям, в то время как инфинитив сочетает в себе свойства глагола и наречия. 📝

Основные правила и отличия герундия от инфинитива

Понимание основных правил использования герундия и инфинитива поможет избежать распространённых ошибок в английской речи. Вот ключевые отличия между этими формами:

После предлогов: После предлогов всегда используется герундий, а не инфинитив: I'm interested in learning English (Я заинтересован в изучении английского). В качестве подлежащего: Хотя обе формы могут выступать в роли подлежащего, герундий используется чаще: Swimming is my hobby (Плавание — мое хобби). После определенных глаголов: Некоторые глаголы требуют после себя только герундий, некоторые — только инфинитив, а некоторые допускают обе формы с изменением значения. Выражение цели: Для выражения цели используется инфинитив: I came here to study (Я пришел сюда, чтобы учиться). Объектный инфинитивный оборот: Конструкции типа "I want him to go" используют только инфинитив: She expected me to finish the work (Она ожидала, что я закончу работу).

Важно помнить, что герундий обозначает процесс действия, тогда как инфинитив часто указывает на потенциальное действие или намерение. 🔄

Список глаголов с герундием и инфинитивом

Запоминание глаголов, после которых используется определенная форма, — ключ к правильному построению предложений в английском языке. Вот основные категории таких глаголов:

Глаголы, после которых используется только герундий:

admit — I admit stealing the cookie (Я признаю, что украл печенье)

avoid — He avoids talking about his past (Он избегает разговоров о своем прошлом)

consider — I'm considering moving to another city (Я рассматриваю возможность переезда в другой город)

deny — She denied breaking the vase (Она отрицала, что разбила вазу)

enjoy — We enjoy watching movies together (Мы любим смотреть фильмы вместе)

finish — Have you finished reading the book? (Ты закончил читать книгу?)

suggest — He suggested going to the park (Он предложил пойти в парк)

Глаголы, после которых используется только инфинитив:

agree — I agreed to help them (Я согласился помочь им)

decide — We decided to stay at home (Мы решили остаться дома)

expect — They expect to arrive tomorrow (Они ожидают прибыть завтра)

hope — I hope to see you soon (Надеюсь увидеть тебя скоро)

learn — He learned to play the guitar (Он научился играть на гитаре)

plan — We're planning to visit Paris (Мы планируем посетить Париж)

want — She wants to become a doctor (Она хочет стать врачом)

Глаголы, после которых можно использовать как герундий, так и инфинитив (иногда с изменением значения):

forget — I forgot to call him vs. I forgot calling him

remember — Remember to lock the door vs. I remember locking the door

regret — I regret to inform you vs. I regret telling you

stop — I stopped to smoke vs. I stopped smoking

try — Try to understand me vs. Try adding some salt

Глагол С герундием С инфинитивом Разница в значении remember I remember meeting her (Я помню, как встретил ее — действие в прошлом) Remember to call her (Не забудь позвонить ей — будущее действие) Герундий — воспоминание о прошлом действии; инфинитив — напоминание о будущем действии forget I'll never forget seeing the ocean (Я никогда не забуду, как увидел океан) Don't forget to buy milk (Не забудь купить молоко) Герундий — забыть о том, что уже случилось; инфинитив — забыть сделать что-то stop He stopped smoking (Он бросил курить — прекратил привычку) He stopped to smoke (Он остановился, чтобы покурить — прервался для действия) Герундий — прекращение действия; инфинитив — пауза для совершения действия

Знание этих глаголов и их сочетаемости с герундием или инфинитивом значительно улучшит вашу английскую грамматику. 🔤

Смысловые различия при использовании разных форм

Выбор между герундием и инфинитивом может полностью изменить смысл предложения. Понимание этих нюансов поможет вам более точно выражать свои мысли на английском языке.

Михаил Сергеевич, переводчик технической документации В начале моей карьеры я работал над переводом инструкции для производственного оборудования. В одном разделе была фраза "Remember checking the oil level before starting the machine". Я перевел это как "Не забудьте проверить уровень масла перед запуском машины". Через неделю мне позвонил клиент и сообщил, что произошла поломка из-за неправильного перевода. Оказалось, что правильный перевод должен был быть "Помните, что вы проверили уровень масла". То есть, речь шла о подтверждении уже выполненного действия, а не о напоминании выполнить его в будущем. С тех пор я всегда уделяю особое внимание герундию и инфинитиву, понимая, что это не просто грамматическая конструкция, а инструмент передачи точного смысла, который может стоить тысячи долларов или даже чьей-то безопасности.

Рассмотрим несколько примеров, где смысл меняется в зависимости от выбора формы:

Try + герундий vs. try + инфинитив Try taking this medicine (Попробуй принять это лекарство — эксперимент) Try to take this medicine (Постарайся принять это лекарство — усилие) Regret + герундий vs. regret + инфинитив I regret telling you the secret (Я сожалею, что рассказал тебе секрет — сожаление о прошлом) I regret to tell you the news (С сожалением сообщаю вам новость — формальное выражение сожаления) Go on + герундий vs. go on + инфинитив He went on talking (Он продолжил говорить — то же самое действие) He went on to talk about politics (Затем он начал говорить о политике — новое действие) Mean + герундий vs. mean + инфинитив This means spending more money (Это означает трату большего количества денег — следствие) I mean to visit them soon (Я намереваюсь навестить их вскоре — намерение)

Также стоит отметить, что некоторые глаголы, такие как "like", "love", "hate", могут использоваться с обеими формами практически без изменения значения, хотя герундий часто подчеркивает удовольствие от процесса, а инфинитив — предпочтение в принципе:

I like swimming (Мне нравится плавать — процесс доставляет удовольствие) I like to swim in the morning (Я предпочитаю плавать по утрам — предпочтение или привычка)

Понимание этих смысловых нюансов позволит вам достичь более высокого уровня владения английским языком. 🎯

Практические советы по запоминанию правил

Освоение правил использования герундия и инфинитива требует практики и систематического подхода. Вот несколько эффективных стратегий для запоминания этих грамматических конструкций:

Группировка глаголов: Создайте три отдельных списка — глаголы, требующие герундия, инфинитива, и те, что допускают обе формы. Регулярно повторяйте эти списки, добавляя примеры. Метод карточек: Создайте флеш-карты с глаголами на одной стороне и требуемой формой на другой. Просматривайте их в свободное время или используйте приложения для изучения с помощью флеш-карт. Цветовое кодирование: Используйте разные цвета для маркировки герундия и инфинтива в текстах. Например, подчеркивайте герундий зеленым, а инфинитив — синим. Мнемонические правила: Создайте яркие ассоциации для запоминания. Например, для глаголов с герундием можно представить, что "-ing" — это крючок, который "цепляется" за определенные глаголы. Практика в контексте: Вместо изолированного изучения правил, читайте аутентичные тексты и отмечайте использование герундия и инфинитива в реальном контексте. Составление предложений: Создавайте собственные предложения с проблемными глаголами, используя обе формы для глаголов, где значение меняется. Регулярное повторение: Используйте систему интервального повторения для закрепления знаний. Возвращайтесь к изученному материалу через определенные промежутки времени. Анализ ошибок: Записывайте свои типичные ошибки и анализируйте их причины. Создайте персональный справочник "сложных случаев".

Помните, что совершенствование грамматических навыков — это марафон, а не спринт. Постепенно включайте изученные правила в свою повседневную речь. 🏃‍♀️

Для более эффективного запоминания глаголов можно использовать следующую таблицу с примерами:

Категория Мнемоническое правило Примеры для запоминания Глаголы + герундий "Enjoy the -ING" (представьте, что наслаждаетесь процессом) I enjoy swimming. I avoid arguing. I miss traveling. Глаголы + инфинитив "Want TO do" (представьте направление к цели) I want to dance. I hope to succeed. I decided to stay. Глаголы + оба варианта "Begin both ways" (представьте развилку на дороге) I like to read/reading. I hate to lose/losing.

И напоследок, не забывайте, что интуитивное чувство языка приходит с практикой. Чем больше вы читаете и слушаете на английском, тем более естественным станет выбор между герундием и инфинитивом. 🌟