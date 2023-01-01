Слово where в английском: все грамматические функции и нюансы

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Переводчики и профессионалы, работающие с английским языком Маленькое трёхбуквенное слово «where» таит в себе целую вселенную смыслов и грамматических нюансов! Многие из нас начинают знакомство с английским именно с этого слова, задавая вопрос «Where is...?», но затем теряются, когда видят его в сложных конструкциях или идиомах. От базовых вопросов о местоположении до изысканных литературных оборотов — этот лингвистический хамелеон способен менять свои функции, сохраняя связь с идеей пространства. Давайте разберёмся, как мастерски использовать все возможности этого универсального слова, избегая типичных ловушек и обогащая свою английскую речь. 🌍

Использование "where" в вопросительных предложениях

Самая очевидная и распространённая функция слова "where" — формирование вопросов о местоположении или направлении. В этой роли "where" выступает как вопросительное наречие и обычно стоит в начале предложения.

Вопросы с "where" можно разделить на несколько категорий в зависимости от типа информации, которую мы хотим получить:

Вопросы о местоположении: Where is the nearest bank? (Где находится ближайший банк?)

Where is the nearest bank? (Где находится ближайший банк?) Вопросы о направлении: Where are you going? (Куда ты идёшь?)

Where are you going? (Куда ты идёшь?) Вопросы о происхождении: Where do these apples come from? (Откуда эти яблоки?)

Where do these apples come from? (Откуда эти яблоки?) Риторические вопросы: Where has all the money gone? (Куда делись все деньги?)

При формировании вопросов с "where" важно соблюдать правила построения вопросительных предложений в английском языке. В зависимости от времени и типа глагола структура может меняться:

Время/аспект Структура Пример Present Simple Where + do/does + подлежащее + глагол...? Where does she work? Past Simple Where + did + подлежащее + глагол...? Where did you lose your keys? Present Continuous Where + am/is/are + подлежащее + глагол-ing...? Where are they waiting? С модальными глаголами Where + модальный глагол + подлежащее + глагол...? Where should we meet tomorrow? С глаголом be Where + am/is/are/was/were + подлежащее...? Where is your office?

Анна, преподаватель английского языка с 10-летним опытом Помню случай с моей студенткой Мариной, которая готовилась к поездке в Лондон. Мы отрабатывали вопросы с "where", которые могли бы ей понадобиться. Марина идеально выучила фразу "Where is...?" для поиска достопримечательностей, но совершенно растерялась на нашей практике, когда я, играя роль прохожего, спросила: "Where are you from?" Она начала объяснять, откуда она идёт, а не свою страну происхождения! После этого мы провели целое занятие, разбирая нюансы вопросов с "where". Когда Марина вернулась из поездки, она с гордостью рассказала, как уверенно ориентировалась в городе благодаря правильным вопросам: "Where does this bus go?", "Where can I exchange money?", "Where did you buy that amazing souvenir?" Именно разнообразие конструкций с "where" сделало её общение с местными жителями намного эффективнее.

"Where" в придаточных предложениях места

Слово "where" часто используется для введения придаточных предложений места, которые дают информацию о локации или пространстве, связанном с главным предложением. В этой функции "where" выступает как союзное слово и переводится как "где", "куда" или "откуда" в зависимости от контекста.

Придаточные предложения с "where" могут находиться в разных позициях относительно главного предложения:

В конце предложения: I want to go back to the place where we first met. (Я хочу вернуться в то место, где мы впервые встретились.)

I want to go back to the place where we first met. (Я хочу вернуться в то место, где мы впервые встретились.) В начале предложения: Where the river meets the sea, we'll build our home. (Там, где река встречается с морем, мы построим наш дом.)

Where the river meets the sea, we'll build our home. (Там, где река встречается с морем, мы построим наш дом.) В середине предложения: The house where I grew up has been sold. (Дом, в котором я вырос, был продан.)

Важно отметить, что в придаточных предложениях места с "where" используется прямой порядок слов, характерный для утвердительных предложений, а не инверсия, как в вопросах:

❌ I don't know where is the restaurant. (Неправильно) ✅ I don't know where the restaurant is. (Правильно)

Придаточные с "where" могут описывать различные аспекты пространственных отношений:

Фиксированное местоположение: This is the cafe where we always meet. (Это кафе, где мы всегда встречаемся.) Направление движения: Show me where to put my luggage. (Покажи мне, куда положить мой багаж.) Источник или происхождение: The village where the story begins is very small. (Деревня, откуда начинается история, очень маленькая.) Область или сфера применения: In situations where time is limited, we must act quickly. (В ситуациях, где время ограничено, мы должны действовать быстро.)

Относительное местоимение "where": особенности применения

Когда "where" выступает в роли относительного местоимения, оно связывает придаточное определительное предложение с существительным, обозначающим место в главном предложении. Это одна из наиболее сложных и нюансированных функций этого слова. 🏙️

Ключевая особенность: относительное "where" заменяет предлог + который (в/на/у/при котором) и относится к существительным, обозначающим место.

Тип существительного Примеры существительных Пример с "where" Физические места city, building, park, country, house The park where we had our first date is being renovated. Учреждения school, university, hospital, office The university where she teaches is very prestigious. События/ситуации party, meeting, situation, point I'll never forget the party where I met my best friend. Абстрактные понятия stage, point, level, case We've reached the stage where we need to make a decision. Документы/тексты book, article, paragraph, chapter The chapter where the main character dies is very emotional.

Относительное "where" можно использовать двумя способами:

Ограничительное употребление (без запятых) — придаточное предложение даёт существенную информацию, необходимую для идентификации существительного: The house where my grandmother was born still stands. (Дом, где родилась моя бабушка, до сих пор стоит.)

Распространительное употребление (с запятыми) — придаточное предложение даёт дополнительную, но не обязательную информацию: Paris, where millions of tourists visit each year, has many famous landmarks. (Париж, который ежегодно посещают миллионы туристов, имеет много знаменитых достопримечательностей.)

В некоторых случаях "where" может быть заменено на другие относительные конструкции:

The place where we met = The place in which we met = The place that we met in

Однако "where" обычно предпочтительнее, особенно в разговорной речи, так как делает предложение более компактным и естественным.

Михаил, переводчик технической документации Когда я только начинал карьеру переводчика, получил задание перевести инструкцию по установке промышленного оборудования. Документ был насыщен предложениями с "where", и я буквально "споткнулся" о фразу: "In cases where temperature exceeds 100°C, the safety valve will automatically release pressure." Я перевел это как "В случаях, где температура превышает 100°C..." — буквально следуя английской конструкции. Мой редактор мягко указал на неестественность такого перевода и объяснил, что здесь "where" используется в абстрактном значении и соответствует русскому "когда" или "при которых". С тех пор я всегда обращаю внимание на то, что "where" в английском имеет гораздо более широкое применение, чем просто указание физического места. Эта гибкость позволяет создавать элегантные конструкции, которые при переводе часто требуют полной перестройки предложения. Например, "The point where the two arguments converge" лучше перевести как "Момент, в который сходятся два аргумента", а не "Точка, где сходятся два аргумента".

"Where" в устойчивых выражениях и идиомах

Английский язык богат идиоматическими выражениями с "where", которые значительно обогащают речь носителей и продвинутых пользователей языка. Многие из этих выражений переносят пространственное значение "where" в область абстрактных понятий. 💭

Вот некоторые из наиболее популярных и полезных устойчивых выражений:

Know where one stands — понимать своё положение, знать, на чём стоишь After our discussion, I now know where I stand regarding the promotion.

That's where you're wrong — вот в чём ты ошибаешься You think I'm upset about the delay, but that's where you're wrong – I'm concerned about the quality.

Where there's a will, there's a way — было бы желание, а возможность найдётся Don't give up so easily – where there's a will, there's a way!

Where on earth/Where in the world — где же, куда же (выражение крайнего удивления или недоумения) Where on earth did you find such an unusual painting?

Know where someone is coming from — понимать чьи-то мотивы или точку зрения I know where you're coming from, but I still disagree.

Особую категорию составляют устойчивые вопросительные конструкции с "where", которые часто используются в повседневной речи:

Where were we? — на чём мы остановились? (используется для возвращения к прерванной теме разговора)

— на чём мы остановились? (используется для возвращения к прерванной теме разговора) Where do we go from here? — что нам делать дальше? (вопрос о дальнейших действиях)

— что нам делать дальше? (вопрос о дальнейших действиях) Where do you see yourself in five years? — как вы видите себя через пять лет? (классический вопрос на собеседовании)

— как вы видите себя через пять лет? (классический вопрос на собеседовании) Where do we stand on this issue? — какова наша позиция по этому вопросу?

Существует также ряд сложных предлогов и союзных выражений с "where":

Everywhere — везде, повсюду I've looked for my keys everywhere. Anywhere — где угодно, куда угодно I'd go anywhere with you. Nowhere — нигде, никуда This information is available nowhere else. Somewhere — где-то, куда-то I left my glasses somewhere in the house. Whereas — тогда как, в то время как (используется для противопоставления) John is very outgoing, whereas his brother is quite shy.

В деловой и академической речи часто встречаются формальные выражения с "where":

In cases where — в случаях, когда In cases where the deadline cannot be met, please notify the supervisor immediately.

Under circumstances where — в обстоятельствах, при которых Under circumstances where safety is compromised, the operation must be terminated.

To the extent where — до такой степени, что The situation deteriorated to the extent where intervention became necessary.

Распространенные ошибки при использовании "where"

Даже опытные изучающие английский язык иногда допускают ошибки при использовании "where". Понимание этих типичных ошибок поможет вам избежать их в своей речи и письме. 🚨

Вот наиболее распространенные ошибки, связанные с "where":

Неправильный порядок слов в косвенных вопросах ❌ Could you tell me where is the nearest subway station? ✅ Could you tell me where the nearest subway station is? Использование "where" вместо "when" или "that" ❌ I remember the day where we first met. (Неправильно для времени) ✅ I remember the day when we first met. ❌ The fact where he lied to me is disappointing. (Неправильно для абстрактных понятий, не связанных с местом) ✅ The fact that he lied to me is disappointing. Избыточное использование предлогов с "where" ❌ This is the place where I went to yesterday. (Двойное указание направления) ✅ This is the place where I went yesterday. ИЛИ This is the place I went to yesterday. Смешение "where" и "which" в относительных придаточных ❌ The hotel which we stayed at was excellent. (Если мы хотим подчеркнуть место) ✅ The hotel where we stayed was excellent. Неверное использование в абстрактных контекстах ❌ In a society where that people work too much... (Избыточное "that") ✅ In a society where people work too much...

Часто проблемы возникают из-за прямого переноса конструкций из родного языка. Например, русскоговорящие студенты могут делать следующие ошибки:

Типичная ошибка Причина ошибки Правильный вариант Where you were yesterday? Перенос русской структуры "Где ты был вчера?" без инверсии Where were you yesterday? I live where my parents live also. Калька с русского "Я живу там, где мои родители тоже живут" I live where my parents also live. / I live in the same place as my parents. I don't know where to go to. Дублирование направления, из-за попытки передать "куда" I don't know where to go. The city, where I was born, is small. Избыточные запятые из-за влияния русской пунктуации The city where I was born is small.

Для избежания подобных ошибок полезно запомнить следующие правила:

В косвенных вопросах с "where" всегда используется прямой порядок слов, как в утвердительных предложениях.

Для указания на время используйте "when", а не "where" (за исключением очень специфических контекстов).

Для обозначения абстрактных идей, не связанных с местом, используйте "that", а не "where".

Избегайте дублирования указания направления — если используете "where", не добавляйте "to" после глагола.

В ограничительных придаточных предложениях (дающих существенную информацию) не ставьте запятые вокруг придаточного с "where".