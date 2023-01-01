Future Simple в английском: освоение времени для говорящих на русском
Для кого эта статья:
- Новички, изучающие английский язык
- Учителя и репетиторы английского языка
Люди, заинтересованные в практическом применении грамматики английского языка
Английская грамматика часто кажется новичкам непреодолимой крепостью с множеством сложных правил. Но Future Simple — одно из самых дружелюбных времен для начинающих! 🌟 Овладев этой конструкцией, вы сможете свободно рассказывать о своих планах, делать прогнозы и обещания. Представьте: вы уже завтра сможете сказать "I will speak English fluently" и понимать, что именно вы говорите. В этой статье мы разберем все нюансы Future Simple без сложных терминов и запутанных объяснений — только четкие правила и практические примеры для мгновенного применения.
Что такое Future Simple и когда его использовать
Future Simple (или Future Indefinite) — это грамматическое время в английском языке, которое используется для описания действий, которые произойдут в будущем. По своей сути, это один из самых простых способов говорить о будущем в английском языке. 🕰️
Анна Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем
Когда я только начинала обучать студентов, я заметила, что многие из них паниковали при изучении времен. Особенно это касалось Future Simple. Одна моя студентка, Марина, буквально замирала каждый раз, когда нужно было составить предложение о будущем. Я разработала простую схему для объяснения: "will + глагол = будущее". Мы превратили это в игру — каждый день Марина говорила три предложения о том, что она сделает завтра, используя will. Через неделю она уже свободно формулировала планы и предсказания на будущее, не задумываясь о грамматике. Иногда простейшие формулы работают лучше всего!
Future Simple используется в следующих случаях:
- Предсказания о будущем — когда мы говорим о том, что, по нашему мнению, произойдет: It will rain tomorrow. (Завтра будет дождь.)
- Спонтанные решения — принятые в момент речи: I will help you with your bags. (Я помогу тебе с сумками.)
- Обещания — когда мы обязуемся что-то сделать: I will call you tonight. (Я позвоню тебе сегодня вечером.)
- Угрозы или предупреждения: You will regret this decision. (Ты пожалеешь об этом решении.)
- Просьбы: Will you open the window? (Ты откроешь окно?)
Важно понимать, что Future Simple обычно не используется для заранее запланированных действий — для этого существует время Present Continuous с будущим значением. Например, если вы уже договорились о встрече, вы скажете: I am meeting my friend tomorrow (Я встречаюсь с другом завтра), а не I will meet my friend tomorrow.
|Случай использования
|Пример
|Перевод
|Предсказание
|The economy will improve next year.
|Экономика улучшится в следующем году.
|Спонтанное решение
|I'll take the blue one.
|Я возьму синий.
|Обещание
|I will never forget you.
|Я никогда тебя не забуду.
|Угроза/предупреждение
|You'll miss the bus if you don't hurry.
|Ты опоздаешь на автобус, если не поторопишься.
|Просьба
|Will you pass me the salt?
|Ты передашь мне соль?
Правила построения утвердительных предложений
Образование утвердительных предложений в Future Simple — одно из самых простых правил в английской грамматике. Достаточно запомнить формулу: подлежащее + will + основной глагол. 🧠
Вспомогательный глагол will используется для всех лиц и чисел. Основной глагол всегда употребляется в базовой форме (без окончания -s и других изменений).
- I will work. (Я буду работать.)
- You will study. (Ты будешь учиться.)
- He/She/It will come. (Он/Она/Оно придёт.)
- We will go. (Мы пойдём.)
- They will play. (Они будут играть.)
В разговорной речи и неформальной письменной речи часто используется сокращённая форма 'll вместо will:
- I'll call you. (Я позвоню тебе.)
- She'll be there. (Она будет там.)
- They'll arrive soon. (Они скоро прибудут.)
Помните, что после will всегда идёт глагол в базовой форме, без каких-либо окончаний или изменений, даже если подлежащее стоит в третьем лице единственного числа (he, she, it).
Михаил Соколов, репетитор по английскому языку
Помню случай с моим учеником Димой, 14 лет. Мальчик был большим фанатом футбола и постоянно путался в английских временах. Я предложил ему представить, что will — это как судья на футбольном поле, который управляет всем, что произойдёт в игре (т.е. в будущем). Мы стали составлять прогнозы на предстоящие матчи: "Liverpool will win the championship", "Ronaldo will score two goals". Дима так увлёкся, что даже начал вести блог спортивных предсказаний на английском! Future Simple превратилось для него из скучного правила в практический инструмент. Сейчас он использует will так же естественно, как и родной русский язык.
Как образовать отрицательные и вопросительные формы
После освоения утвердительных предложений, важно научиться формировать отрицания и вопросы в Future Simple. Это тоже довольно просто! 🤔
Отрицательные предложения формируются по схеме: подлежащее + will not + основной глагол
Сокращённая форма "will not" — won't. Именно эта форма чаще всего используется в разговорной речи:
- I will not (won't) go there. (Я не пойду туда.)
- He will not (won't) help us. (Он не поможет нам.)
- They will not (won't) arrive on time. (Они не прибудут вовремя.)
Вопросительные предложения строятся путём перестановки: вспомогательный глагол will ставится перед подлежащим: Will + подлежащее + основной глагол?
- Will you help me? (Ты поможешь мне?)
- Will she come to the party? (Она придёт на вечеринку?)
- Will they finish the project? (Они закончат проект?)
Специальные вопросы (начинающиеся с вопросительных слов what, where, when, why, how и др.) строятся по формуле: Вопросительное слово + will + подлежащее + основной глагол?
- When will you come? (Когда ты придёшь?)
- Where will they go? (Куда они пойдут?)
- What will she say? (Что она скажет?)
- How will he solve this problem? (Как он решит эту проблему?)
|Тип предложения
|Формула
|Пример
|Утвердительное
|Подлежащее + will + глагол
|I will call you.
|Отрицательное
|Подлежащее + will not + глагол
|I will not (won't) call you.
|Общий вопрос
|Will + подлежащее + глагол?
|Will you call me?
|Специальный вопрос
|Вопр. слово + will + подлежащее + глагол?
|When will you call me?
|Вопрос к подлежащему
|Who + will + глагол?
|Who will call me?
Ключевые слова-маркеры времени Future Simple
Определить, что в предложении необходимо использовать именно Future Simple, помогают слова-маркеры времени. Эти выражения указывают на будущее время и часто сопровождают употребление Future Simple. 📅
Основные слова-маркеры Future Simple:
- tomorrow (завтра): I will visit my grandparents tomorrow.
- the day after tomorrow (послезавтра): She will return the day after tomorrow.
- next week/month/year (на следующей неделе/в следующем месяце/году): We will go on vacation next month.
- in a week/month/year (через неделю/месяц/год): They will finish the project in a month.
- soon (скоро): He will arrive soon.
- in the future (в будущем): People will live longer in the future.
- tonight (сегодня вечером): I will call you tonight.
- this weekend (в эти выходные): We will visit our friends this weekend.
Также Future Simple часто используется с союзами if, when, as soon as, before, after в сложных предложениях, когда речь идёт о будущих действиях:
- I will call you when I arrive. (Я позвоню тебе, когда приеду.)
- If it rains, we will stay at home. (Если пойдёт дождь, мы останемся дома.)
- She will tell us as soon as she knows. (Она скажет нам, как только узнает.)
Обратите внимание: если в предложении присутствуют слова-маркеры, указывающие на намерение или решение, принятое до момента речи, то вместо Future Simple обычно используется конструкция "to be going to":
- I am going to buy a new car next month. (Я собираюсь купить новую машину в следующем месяце.) — решение уже принято
- I will buy a new car. (Я куплю новую машину.) — спонтанное решение или обещание
Практические предложения на Future Simple с переводом
Теория без практики бесполезна, поэтому давайте рассмотрим разнообразные примеры предложений с Future Simple, сгруппированные по ситуациям использования. Эти примеры помогут вам лучше понять, как и когда применять это время. 🚀
Повседневные планы и намерения:
- I will cook dinner tonight. — Я приготовлю ужин сегодня вечером.
- She will call you back in five minutes. — Она перезвонит тебе через пять минут.
- We will visit our parents this weekend. — Мы навестим родителей в эти выходные.
- He won't come to the party tomorrow. — Он не придёт на вечеринку завтра.
- Will you help me with my homework? — Ты поможешь мне с домашним заданием?
Предсказания и прогнозы:
- The weather will be sunny tomorrow. — Завтра будет солнечная погода.
- People will live on Mars someday. — Когда-нибудь люди будут жить на Марсе.
- I think our team will win the championship. — Я думаю, наша команда выиграет чемпионат.
- The economy will grow next year. — Экономика вырастет в следующем году.
- This book will become a bestseller. — Эта книга станет бестселлером.
Обещания:
- I will always be there for you. — Я всегда буду рядом с тобой.
- She will never tell your secret to anyone. — Она никогда никому не расскажет твой секрет.
- We will definitely finish the project on time. — Мы определённо закончим проект вовремя.
- I promise I will return your money next week. — Я обещаю, что верну тебе деньги на следующей неделе.
- He will take care of your pets while you're away. — Он позаботится о твоих питомцах, пока тебя не будет.
Условные предложения:
- If it rains, I will take an umbrella. — Если пойдёт дождь, я возьму зонт.
- When she arrives, we will start the meeting. — Когда она придёт, мы начнём собрание.
- He will call as soon as he reaches the hotel. — Он позвонит, как только доберётся до отеля.
- I will help you if you ask me. — Я помогу тебе, если ты попросишь.
- They will contact us when they make a decision. — Они свяжутся с нами, когда примут решение.
Вопросительные предложения:
- Will you attend the conference next month? — Ты посетишь конференцию в следующем месяце?
- What will happen if we miss the deadline? — Что произойдёт, если мы пропустим срок?
- When will the new movie be released? — Когда выйдет новый фильм?
- How will they solve this problem? — Как они решат эту проблему?
- Will she recognize you after all these years? — Она узнает тебя после стольких лет?
Отрицательные предложения:
- I won't be able to attend the meeting. — Я не смогу присутствовать на собрании.
- They won't finish the project before Friday. — Они не закончат проект до пятницы.
- She won't agree to these conditions. — Она не согласится на эти условия.
- The store won't open until 9 AM. — Магазин не откроется до 9 утра.
- We won't forget your birthday this year. — В этом году мы не забудем о твоём дне рождения.
Освоение Future Simple открывает дверь в мир англоязычного общения, позволяя свободно говорить о планах и предсказаниях. Главное — начать практиковаться! Составляйте предложения о том, что вы сделаете завтра, через неделю или в следующем году. Превратите грамматику в инструмент для выражения своих мыслей, а не в набор скучных правил. Помните: will + глагол — это не просто формула, а ключ к описанию вашего будущего на английском языке!