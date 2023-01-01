Future Simple в английском: освоение времени для говорящих на русском

Для кого эта статья:

Новички, изучающие английский язык

Учителя и репетиторы английского языка

Люди, заинтересованные в практическом применении грамматики английского языка Английская грамматика часто кажется новичкам непреодолимой крепостью с множеством сложных правил. Но Future Simple — одно из самых дружелюбных времен для начинающих! 🌟 Овладев этой конструкцией, вы сможете свободно рассказывать о своих планах, делать прогнозы и обещания. Представьте: вы уже завтра сможете сказать "I will speak English fluently" и понимать, что именно вы говорите. В этой статье мы разберем все нюансы Future Simple без сложных терминов и запутанных объяснений — только четкие правила и практические примеры для мгновенного применения.

Что такое Future Simple и когда его использовать

Future Simple (или Future Indefinite) — это грамматическое время в английском языке, которое используется для описания действий, которые произойдут в будущем. По своей сути, это один из самых простых способов говорить о будущем в английском языке. 🕰️

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Когда я только начинала обучать студентов, я заметила, что многие из них паниковали при изучении времен. Особенно это касалось Future Simple. Одна моя студентка, Марина, буквально замирала каждый раз, когда нужно было составить предложение о будущем. Я разработала простую схему для объяснения: "will + глагол = будущее". Мы превратили это в игру — каждый день Марина говорила три предложения о том, что она сделает завтра, используя will. Через неделю она уже свободно формулировала планы и предсказания на будущее, не задумываясь о грамматике. Иногда простейшие формулы работают лучше всего!

Future Simple используется в следующих случаях:

Предсказания о будущем — когда мы говорим о том, что, по нашему мнению, произойдет: It will rain tomorrow. (Завтра будет дождь.)

— когда мы говорим о том, что, по нашему мнению, произойдет: It will rain tomorrow. (Завтра будет дождь.) Спонтанные решения — принятые в момент речи: I will help you with your bags. (Я помогу тебе с сумками.)

— принятые в момент речи: I will help you with your bags. (Я помогу тебе с сумками.) Обещания — когда мы обязуемся что-то сделать: I will call you tonight. (Я позвоню тебе сегодня вечером.)

— когда мы обязуемся что-то сделать: I will call you tonight. (Я позвоню тебе сегодня вечером.) Угрозы или предупреждения : You will regret this decision. (Ты пожалеешь об этом решении.)

: You will regret this decision. (Ты пожалеешь об этом решении.) Просьбы: Will you open the window? (Ты откроешь окно?)

Важно понимать, что Future Simple обычно не используется для заранее запланированных действий — для этого существует время Present Continuous с будущим значением. Например, если вы уже договорились о встрече, вы скажете: I am meeting my friend tomorrow (Я встречаюсь с другом завтра), а не I will meet my friend tomorrow.

Случай использования Пример Перевод Предсказание The economy will improve next year. Экономика улучшится в следующем году. Спонтанное решение I'll take the blue one. Я возьму синий. Обещание I will never forget you. Я никогда тебя не забуду. Угроза/предупреждение You'll miss the bus if you don't hurry. Ты опоздаешь на автобус, если не поторопишься. Просьба Will you pass me the salt? Ты передашь мне соль?

Правила построения утвердительных предложений

Образование утвердительных предложений в Future Simple — одно из самых простых правил в английской грамматике. Достаточно запомнить формулу: подлежащее + will + основной глагол. 🧠

Вспомогательный глагол will используется для всех лиц и чисел. Основной глагол всегда употребляется в базовой форме (без окончания -s и других изменений).

I will work. (Я буду работать.)

You will study. (Ты будешь учиться.)

He/She/It will come. (Он/Она/Оно придёт.)

We will go. (Мы пойдём.)

They will play. (Они будут играть.)

В разговорной речи и неформальной письменной речи часто используется сокращённая форма 'll вместо will:

I'll call you. (Я позвоню тебе.)

She'll be there. (Она будет там.)

They'll arrive soon. (Они скоро прибудут.)

Помните, что после will всегда идёт глагол в базовой форме, без каких-либо окончаний или изменений, даже если подлежащее стоит в третьем лице единственного числа (he, she, it).

Михаил Соколов, репетитор по английскому языку Помню случай с моим учеником Димой, 14 лет. Мальчик был большим фанатом футбола и постоянно путался в английских временах. Я предложил ему представить, что will — это как судья на футбольном поле, который управляет всем, что произойдёт в игре (т.е. в будущем). Мы стали составлять прогнозы на предстоящие матчи: "Liverpool will win the championship", "Ronaldo will score two goals". Дима так увлёкся, что даже начал вести блог спортивных предсказаний на английском! Future Simple превратилось для него из скучного правила в практический инструмент. Сейчас он использует will так же естественно, как и родной русский язык.

Как образовать отрицательные и вопросительные формы

После освоения утвердительных предложений, важно научиться формировать отрицания и вопросы в Future Simple. Это тоже довольно просто! 🤔

Отрицательные предложения формируются по схеме: подлежащее + will not + основной глагол

Сокращённая форма "will not" — won't. Именно эта форма чаще всего используется в разговорной речи:

I will not (won't) go there. (Я не пойду туда.)

He will not (won't) help us. (Он не поможет нам.)

They will not (won't) arrive on time. (Они не прибудут вовремя.)

Вопросительные предложения строятся путём перестановки: вспомогательный глагол will ставится перед подлежащим: Will + подлежащее + основной глагол?

Will you help me? (Ты поможешь мне?)

Will she come to the party? (Она придёт на вечеринку?)

Will they finish the project? (Они закончат проект?)

Специальные вопросы (начинающиеся с вопросительных слов what, where, when, why, how и др.) строятся по формуле: Вопросительное слово + will + подлежащее + основной глагол?

When will you come? (Когда ты придёшь?)

Where will they go? (Куда они пойдут?)

What will she say? (Что она скажет?)

How will he solve this problem? (Как он решит эту проблему?)

Тип предложения Формула Пример Утвердительное Подлежащее + will + глагол I will call you. Отрицательное Подлежащее + will not + глагол I will not (won't) call you. Общий вопрос Will + подлежащее + глагол? Will you call me? Специальный вопрос Вопр. слово + will + подлежащее + глагол? When will you call me? Вопрос к подлежащему Who + will + глагол? Who will call me?

Ключевые слова-маркеры времени Future Simple

Определить, что в предложении необходимо использовать именно Future Simple, помогают слова-маркеры времени. Эти выражения указывают на будущее время и часто сопровождают употребление Future Simple. 📅

Основные слова-маркеры Future Simple:

tomorrow (завтра): I will visit my grandparents tomorrow.

(завтра): I will visit my grandparents tomorrow. the day after tomorrow (послезавтра): She will return the day after tomorrow.

(послезавтра): She will return the day after tomorrow. next week/month/year (на следующей неделе/в следующем месяце/году): We will go on vacation next month.

(на следующей неделе/в следующем месяце/году): We will go on vacation next month. in a week/month/year (через неделю/месяц/год): They will finish the project in a month.

(через неделю/месяц/год): They will finish the project in a month. soon (скоро): He will arrive soon.

(скоро): He will arrive soon. in the future (в будущем): People will live longer in the future.

(в будущем): People will live longer in the future. tonight (сегодня вечером): I will call you tonight.

(сегодня вечером): I will call you tonight. this weekend (в эти выходные): We will visit our friends this weekend.

Также Future Simple часто используется с союзами if, when, as soon as, before, after в сложных предложениях, когда речь идёт о будущих действиях:

I will call you when I arrive. (Я позвоню тебе, когда приеду.)

If it rains, we will stay at home. (Если пойдёт дождь, мы останемся дома.)

She will tell us as soon as she knows. (Она скажет нам, как только узнает.)

Обратите внимание: если в предложении присутствуют слова-маркеры, указывающие на намерение или решение, принятое до момента речи, то вместо Future Simple обычно используется конструкция "to be going to":

I am going to buy a new car next month. (Я собираюсь купить новую машину в следующем месяце.) — решение уже принято

I will buy a new car. (Я куплю новую машину.) — спонтанное решение или обещание

Практические предложения на Future Simple с переводом

Теория без практики бесполезна, поэтому давайте рассмотрим разнообразные примеры предложений с Future Simple, сгруппированные по ситуациям использования. Эти примеры помогут вам лучше понять, как и когда применять это время. 🚀

Повседневные планы и намерения:

I will cook dinner tonight. — Я приготовлю ужин сегодня вечером.

She will call you back in five minutes. — Она перезвонит тебе через пять минут.

We will visit our parents this weekend. — Мы навестим родителей в эти выходные.

He won't come to the party tomorrow. — Он не придёт на вечеринку завтра.

Will you help me with my homework? — Ты поможешь мне с домашним заданием?

Предсказания и прогнозы:

The weather will be sunny tomorrow. — Завтра будет солнечная погода.

People will live on Mars someday. — Когда-нибудь люди будут жить на Марсе.

I think our team will win the championship. — Я думаю, наша команда выиграет чемпионат.

The economy will grow next year. — Экономика вырастет в следующем году.

This book will become a bestseller. — Эта книга станет бестселлером.

Обещания:

I will always be there for you. — Я всегда буду рядом с тобой.

She will never tell your secret to anyone. — Она никогда никому не расскажет твой секрет.

We will definitely finish the project on time. — Мы определённо закончим проект вовремя.

I promise I will return your money next week. — Я обещаю, что верну тебе деньги на следующей неделе.

He will take care of your pets while you're away. — Он позаботится о твоих питомцах, пока тебя не будет.

Условные предложения:

If it rains, I will take an umbrella. — Если пойдёт дождь, я возьму зонт.

When she arrives, we will start the meeting. — Когда она придёт, мы начнём собрание.

He will call as soon as he reaches the hotel. — Он позвонит, как только доберётся до отеля.

I will help you if you ask me. — Я помогу тебе, если ты попросишь.

They will contact us when they make a decision. — Они свяжутся с нами, когда примут решение.

Вопросительные предложения:

Will you attend the conference next month? — Ты посетишь конференцию в следующем месяце?

What will happen if we miss the deadline? — Что произойдёт, если мы пропустим срок?

When will the new movie be released? — Когда выйдет новый фильм?

How will they solve this problem? — Как они решат эту проблему?

Will she recognize you after all these years? — Она узнает тебя после стольких лет?

Отрицательные предложения:

I won't be able to attend the meeting. — Я не смогу присутствовать на собрании.

They won't finish the project before Friday. — Они не закончат проект до пятницы.

She won't agree to these conditions. — Она не согласится на эти условия.

The store won't open until 9 AM. — Магазин не откроется до 9 утра.

We won't forget your birthday this year. — В этом году мы не забудем о твоём дне рождения.