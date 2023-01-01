Тайны Future Perfect Simple: как говорить о завершенных будущих действиях

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Лица, готовящиеся к экзаменам по английскому языку, таким как IELTS Представьте, что вы собираетесь на вечеринку в следующую субботу, но ваш друг предлагает встретиться в субботу в шесть вечера. "Не получится," — отвечаете вы, — "я к шести уже уйду на вечеринку". Поздравляю, вы только что использовали Future Perfect Simple! Это грамматическое время часто вызывает у изучающих английский язык недоумение и страх. Но давайте разберемся вместе — на самом деле, оно следует четкой логике и служит конкретным целям в коммуникации. В этой статье мы расшифруем все секреты Future Perfect Simple и превратим его из загадочного врага в вашего верного союзника. 🔮

Future Perfect Simple: что это и когда применяется

Future Perfect Simple — это время, которое используется для обозначения действия, которое завершится к определенному моменту в будущем. По сути, мы говорим: "К точке X в будущем действие Y уже будет завершено". Звучит запутанно? Давайте посмотрим на временную линию:

Настоящее ➡️ ... ➡️ Завершение действия ➡️ Момент в будущем

Например: By next month, I will have finished this project (К следующему месяцу я завершу этот проект). В этом предложении "next month" — это тот самый момент в будущем, к которому действие "finishing the project" уже будет выполнено.

Основные случаи применения Future Perfect Simple:

Действие, которое завершится до определенного момента в будущем: By 2030, scientists will have discovered a cure for most types of cancer. (К 2030 году ученые откроют лекарство от большинства видов рака.)

Действие, которое будет продолжаться до определенного момента в будущем: By the time you arrive, I will have been waiting for two hours. (К тому времени, как ты приедешь, я буду ждать уже два часа.)

Для выражения предположения о прошлом: She hasn't called yet. She will have missed the train. (Она еще не позвонила. Наверное, она опоздала на поезд.)

Маркеры времени, которые часто используются с Future Perfect Simple:

By + момент в будущем: by next week, by the end of the year, by the time...

+ момент в будущем: before Monday, before she arrives... Until/till : I will have completed all tasks until/till 5 PM.

: I will have completed all tasks until/till 5 PM. In + период времени: In two days, I will have finished the book.

: I will have completed all tasks until/till 5 PM. In + период времени: In two days, I will have finished the book.

Как правильно строить предложения с Future Perfect

Формула Future Perfect Simple достаточно проста: Subject + will + have + Past Participle (V3). Давайте рассмотрим, как строить различные типы предложений.

Тип предложения Формула Пример Утвердительное Subject + will + have + V3 They will have arrived by 8 PM. Отрицательное Subject + will + not + have + V3 She will not have finished her homework by tomorrow. Вопросительное Will + Subject + have + V3? Will you have read the book by next week? Отрицательный вопрос Won't + Subject + have + V3? Won't they have solved the problem by then?

Важно помнить, что в английском языке существуют правильные и неправильные глаголы. Для правильных глаголов Past Participle образуется путем добавления окончания -ed к основной форме глагола (play → played). Для неправильных глаголов форму Past Participle нужно запомнить (go → gone, see → seen, do → done).

Примеры различных предложений с Future Perfect Simple:

С правильными глаголами: By next year, we will have visited all the national parks in the country. (К следующему году мы посетим все национальные парки в стране.)

С неправильными глаголами: By the time she graduates, she will have written three novels. (К моменту её выпуска она напишет три романа.)

С модальным глаголом: By midnight, they should have arrived at the destination. (К полуночи они должны прибыть к месту назначения.)

Андрей Соловьев, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на моём занятии студентка Марина пожаловалась, что никак не может уловить смысл Future Perfect. Я предложил ей представить, что она планирует ремонт в квартире. "Когда ты сможешь пригласить друзей на новоселье?" — спросил я. Она задумалась: "Ну, сначала надо выбрать обои, потом поклеить их, затем купить новую мебель... Думаю, через три месяца я уже всё закончу!" "Вот!" — воскликнул я. "Ты только что использовала логику Future Perfect! 'К концу трех месяцев я уже закончу ремонт' — 'By the end of three months, I will have finished the renovation'". У Марины загорелись глаза: "Так вот в чём дело! Мы просто смотрим из точки в будущем на действие, которое к тому моменту уже будет завершено!". После этого разговора Марина не только освоила Future Perfect, но и начала замечать это время в фильмах, песнях и книгах. Порой самое сложное грамматическое правило становится простым, если связать его с реальной жизнью!

Секретные приёмы запоминания Future Perfect Simple

Запомнить и правильно использовать Future Perfect Simple можно с помощью нескольких эффективных техник. Я называю их "секретными приёмами", потому что они действительно работают лучше обычной зубрёжки. 🧠

1. Техника визуализации временной линии

Нарисуйте на бумаге горизонтальную линию — это ваша временная линия. Отметьте на ней три точки:

Настоящий момент (сейчас)

Момент завершения действия (в будущем)

Будущая точка отсчета (после завершения действия)

Когда вы формулируете предложение в Future Perfect, вы мысленно становитесь в эту третью точку и смотрите назад на действие, которое к тому моменту уже будет завершено.

2. Метод ассоциаций с ключевыми маркерами

Создайте яркие ассоциации с маркерами времени, которые обычно сопровождают Future Perfect:

By — представьте весы (англ. "by" — "к, до") с грузом, который должен быть положен до определенного момента

— визуализируйте дверь, которую нужно закрыть до наступления определенного события Until/till — вообразите песочные часы, которые отсчитывают время до завершения действия

— визуализируйте дверь, которую нужно закрыть до наступления определенного события Until/till — вообразите песочные часы, которые отсчитывают время до завершения действия

3. Техника трансформации предложений

Практикуйте превращение простых предложений в Future Perfect:

I study English → By next year, I will have studied English for 5 years.

She writes a book → By December, she will have written her book.

They build a house → Before winter comes, they will have built their house.

4. Мнемонический трюк "WH-question"

Запомните формулу с помощью мнемоники:

W ill

ill H ave

ave Past Participle

Если соединить первые буквы, получится "WHP" — представьте, что это аббревиатура для "What Happens Previously" (что произойдет предварительно), что отражает суть Future Perfect.

Екатерина Морозова, методист по иностранным языкам Работая с группой студентов, готовящихся к IELTS, я заметила, что многие из них избегали использования Future Perfect в своей письменной и устной речи. Мы решили провести эксперимент: каждый студент должен был записать свои планы на ближайшие 5 лет, используя только Present Simple. Затем мы вместе трансформировали эти предложения в Future Perfect. Максим написал: "I graduate from university in 2023. I find a job in IT. I buy an apartment." Мы изменили это на: "By 2024, I will have graduated from university. By 2025, I will have found a job in IT. By 2027, I will have bought an apartment." Через месяц такой практики студенты не только перестали бояться Future Perfect, но и начали замечать, насколько более точной и нюансированной становится их речь с использованием этого времени. На экзамене IELTS один из экзаменаторов даже отметил "sophisticated use of tenses" в работе Максима!

Future Perfect Simple vs другие времена: ключевые отличия

Чтобы уверенно использовать Future Perfect Simple, необходимо понимать, чем оно отличается от других времен, особенно тех, что также относятся к будущему. Рассмотрим ключевые отличия: 📊

Время Формула Фокус внимания Пример Future Simple will + V1 Простое действие в будущем I will visit Paris next year. Future Perfect Simple will + have + V3 Действие, которое завершится к определенному моменту в будущем By next year, I will have visited Paris. Future Continuous will + be + Ving Действие, которое будет происходить в конкретный момент в будущем This time next week, I will be visiting Paris. Future Perfect Continuous will + have + been + Ving Действие, которое начнется до определенного момента в будущем и будет продолжаться до него By next month, I will have been living in Paris for a year.

Для более глубокого понимания, рассмотрим примеры, демонстрирующие разницу в употреблении:

Пример 1:

Future Simple: Tomorrow I will finish the report. (Завтра я закончу отчет.)

Future Perfect: By tomorrow evening, I will have finished the report. (К завтрашнему вечеру я уже закончу отчет.)

В первом случае мы просто сообщаем о действии, которое произойдет в будущем. Во втором — акцентируем внимание на том, что действие будет завершено к определенному моменту (к завтрашнему вечеру).

Пример 2:

Future Continuous: At 10 AM tomorrow, I will be presenting my project. (Завтра в 10 утра я буду представлять свой проект.)

Future Perfect: By 10 AM tomorrow, I will have prepared for my presentation. (К 10 утра завтра я уже подготовлюсь к презентации.)

Future Continuous подчеркивает сам процесс действия в конкретный момент будущего, а Future Perfect фокусируется на завершенности действия к этому моменту.

Пример 3:

Future Perfect: By December, I will have saved $5000. (К декабрю я уже накоплю 5000 долларов.)

Future Perfect Continuous: By December, I will have been saving money for two years. (К декабрю я буду копить деньги уже два года.)

Future Perfect подчеркивает результат действия к определенному моменту, а Future Perfect Continuous акцентирует внимание на длительности процесса до этого момента.

Ключевое различие между Future Perfect и другими будущими временами заключается в акценте на завершенности действия к определенной точке в будущем, а не просто на факте его совершения в будущем (Future Simple) или процессе его выполнения (Future Continuous/Perfect Continuous).

Избегаем типичных ошибок в Future Perfect Simple

Даже опытные изучающие английский язык иногда допускают ошибки при использовании Future Perfect Simple. Давайте рассмотрим самые распространенные из них и научимся их избегать. 🚫

Ошибка 1: Неправильное формирование структуры времени

Неверно: By next week, I will finished the project. Верно: By next week, I will have finished the project.

Запомните формулу: will + have + Past Participle. Пропуск вспомогательного глагола "have" — одна из самых распространенных ошибок.

Ошибка 2: Использование Present Perfect вместо Future Perfect

Неверно: By tomorrow, I have completed all the tasks. Верно: By tomorrow, I will have completed all the tasks.

Present Perfect (have/has + V3) используется для действий, которые уже завершились к настоящему моменту, а не к будущему.

Ошибка 3: Путаница с маркерами времени

Неверно: After 2025, we will have moved to a new house. Верно: By 2025, we will have moved to a new house.

С Future Perfect мы используем маркеры, указывающие на завершение действия к определенному моменту (by, before, until), а не после него.

Ошибка 4: Неправильное использование с действиями, которые не могут быть завершены

Неверно: By next month, I will have knowing the answer. Верно: By next month, I will know the answer. (Future Simple) Или: By next month, I will have learned the answer. (Future Perfect)

Некоторые глаголы состояния (know, understand, love, hate) обычно не используются в Perfect формах без изменения их значения.

Ошибка 5: Смешение Future Perfect с Future Perfect Continuous

Неверно: By next year, I will have working here for five years. Верно: By next year, I will have been working here for five years.

Для выражения длительности действия, которое продолжается до определенного момента в будущем, используется Future Perfect Continuous: will have been + Ving.

Ошибка 6: Неверное использование времени в придаточных предложениях

Неверно: When I will have finished this book, I'll start a new one. Верно: When I have finished this book, I'll start a new one.

В придаточных предложениях времени (after, when, as soon as, etc.) будущее время заменяется на Present Perfect.

Помните эти типичные ошибки, и вы сможете использовать Future Perfect Simple точно и уверенно. Регулярная практика и внимание к деталям — ключ к мастерству! 🔑