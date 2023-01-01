Тайны Future Perfect Simple: как говорить о завершенных будущих действиях
Представьте, что вы собираетесь на вечеринку в следующую субботу, но ваш друг предлагает встретиться в субботу в шесть вечера. "Не получится," — отвечаете вы, — "я к шести уже уйду на вечеринку". Поздравляю, вы только что использовали Future Perfect Simple! Это грамматическое время часто вызывает у изучающих английский язык недоумение и страх. Но давайте разберемся вместе — на самом деле, оно следует четкой логике и служит конкретным целям в коммуникации. В этой статье мы расшифруем все секреты Future Perfect Simple и превратим его из загадочного врага в вашего верного союзника. 🔮
Future Perfect Simple: что это и когда применяется
Future Perfect Simple — это время, которое используется для обозначения действия, которое завершится к определенному моменту в будущем. По сути, мы говорим: "К точке X в будущем действие Y уже будет завершено". Звучит запутанно? Давайте посмотрим на временную линию:
Настоящее ➡️ ... ➡️ Завершение действия ➡️ Момент в будущем
Например: By next month, I will have finished this project (К следующему месяцу я завершу этот проект). В этом предложении "next month" — это тот самый момент в будущем, к которому действие "finishing the project" уже будет выполнено.
Основные случаи применения Future Perfect Simple:
- Действие, которое завершится до определенного момента в будущем: By 2030, scientists will have discovered a cure for most types of cancer. (К 2030 году ученые откроют лекарство от большинства видов рака.)
- Действие, которое будет продолжаться до определенного момента в будущем: By the time you arrive, I will have been waiting for two hours. (К тому времени, как ты приедешь, я буду ждать уже два часа.)
- Для выражения предположения о прошлом: She hasn't called yet. She will have missed the train. (Она еще не позвонила. Наверное, она опоздала на поезд.)
Маркеры времени, которые часто используются с Future Perfect Simple:
- By + момент в будущем: by next week, by the end of the year, by the time...
- Before + момент в будущем: before Monday, before she arrives...
- Until/till: I will have completed all tasks until/till 5 PM.
- In + период времени: In two days, I will have finished the book.
Как правильно строить предложения с Future Perfect
Формула Future Perfect Simple достаточно проста: Subject + will + have + Past Participle (V3). Давайте рассмотрим, как строить различные типы предложений.
|Тип предложения
|Формула
|Пример
|Утвердительное
|Subject + will + have + V3
|They will have arrived by 8 PM.
|Отрицательное
|Subject + will + not + have + V3
|She will not have finished her homework by tomorrow.
|Вопросительное
|Will + Subject + have + V3?
|Will you have read the book by next week?
|Отрицательный вопрос
|Won't + Subject + have + V3?
|Won't they have solved the problem by then?
Важно помнить, что в английском языке существуют правильные и неправильные глаголы. Для правильных глаголов Past Participle образуется путем добавления окончания -ed к основной форме глагола (play → played). Для неправильных глаголов форму Past Participle нужно запомнить (go → gone, see → seen, do → done).
Примеры различных предложений с Future Perfect Simple:
- С правильными глаголами: By next year, we will have visited all the national parks in the country. (К следующему году мы посетим все национальные парки в стране.)
- С неправильными глаголами: By the time she graduates, she will have written three novels. (К моменту её выпуска она напишет три романа.)
- С модальным глаголом: By midnight, they should have arrived at the destination. (К полуночи они должны прибыть к месту назначения.)
Андрей Соловьев, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Однажды на моём занятии студентка Марина пожаловалась, что никак не может уловить смысл Future Perfect. Я предложил ей представить, что она планирует ремонт в квартире. "Когда ты сможешь пригласить друзей на новоселье?" — спросил я. Она задумалась: "Ну, сначала надо выбрать обои, потом поклеить их, затем купить новую мебель... Думаю, через три месяца я уже всё закончу!"
"Вот!" — воскликнул я. "Ты только что использовала логику Future Perfect! 'К концу трех месяцев я уже закончу ремонт' — 'By the end of three months, I will have finished the renovation'". У Марины загорелись глаза: "Так вот в чём дело! Мы просто смотрим из точки в будущем на действие, которое к тому моменту уже будет завершено!".
После этого разговора Марина не только освоила Future Perfect, но и начала замечать это время в фильмах, песнях и книгах. Порой самое сложное грамматическое правило становится простым, если связать его с реальной жизнью!
Секретные приёмы запоминания Future Perfect Simple
Запомнить и правильно использовать Future Perfect Simple можно с помощью нескольких эффективных техник. Я называю их "секретными приёмами", потому что они действительно работают лучше обычной зубрёжки. 🧠
1. Техника визуализации временной линии
Нарисуйте на бумаге горизонтальную линию — это ваша временная линия. Отметьте на ней три точки:
- Настоящий момент (сейчас)
- Момент завершения действия (в будущем)
- Будущая точка отсчета (после завершения действия)
Когда вы формулируете предложение в Future Perfect, вы мысленно становитесь в эту третью точку и смотрите назад на действие, которое к тому моменту уже будет завершено.
2. Метод ассоциаций с ключевыми маркерами
Создайте яркие ассоциации с маркерами времени, которые обычно сопровождают Future Perfect:
- By — представьте весы (англ. "by" — "к, до") с грузом, который должен быть положен до определенного момента
- Before — визуализируйте дверь, которую нужно закрыть до наступления определенного события
- Until/till — вообразите песочные часы, которые отсчитывают время до завершения действия
3. Техника трансформации предложений
Практикуйте превращение простых предложений в Future Perfect:
- I study English → By next year, I will have studied English for 5 years.
- She writes a book → By December, she will have written her book.
- They build a house → Before winter comes, they will have built their house.
4. Мнемонический трюк "WH-question"
Запомните формулу с помощью мнемоники:
- Will
- Have
- Past Participle
Если соединить первые буквы, получится "WHP" — представьте, что это аббревиатура для "What Happens Previously" (что произойдет предварительно), что отражает суть Future Perfect.
Екатерина Морозова, методист по иностранным языкам
Работая с группой студентов, готовящихся к IELTS, я заметила, что многие из них избегали использования Future Perfect в своей письменной и устной речи. Мы решили провести эксперимент: каждый студент должен был записать свои планы на ближайшие 5 лет, используя только Present Simple. Затем мы вместе трансформировали эти предложения в Future Perfect.
Максим написал: "I graduate from university in 2023. I find a job in IT. I buy an apartment." Мы изменили это на: "By 2024, I will have graduated from university. By 2025, I will have found a job in IT. By 2027, I will have bought an apartment."
Через месяц такой практики студенты не только перестали бояться Future Perfect, но и начали замечать, насколько более точной и нюансированной становится их речь с использованием этого времени. На экзамене IELTS один из экзаменаторов даже отметил "sophisticated use of tenses" в работе Максима!
Future Perfect Simple vs другие времена: ключевые отличия
Чтобы уверенно использовать Future Perfect Simple, необходимо понимать, чем оно отличается от других времен, особенно тех, что также относятся к будущему. Рассмотрим ключевые отличия: 📊
|Время
|Формула
|Фокус внимания
|Пример
|Future Simple
|will + V1
|Простое действие в будущем
|I will visit Paris next year.
|Future Perfect Simple
|will + have + V3
|Действие, которое завершится к определенному моменту в будущем
|By next year, I will have visited Paris.
|Future Continuous
|will + be + Ving
|Действие, которое будет происходить в конкретный момент в будущем
|This time next week, I will be visiting Paris.
|Future Perfect Continuous
|will + have + been + Ving
|Действие, которое начнется до определенного момента в будущем и будет продолжаться до него
|By next month, I will have been living in Paris for a year.
Для более глубокого понимания, рассмотрим примеры, демонстрирующие разницу в употреблении:
Пример 1:
- Future Simple: Tomorrow I will finish the report. (Завтра я закончу отчет.)
- Future Perfect: By tomorrow evening, I will have finished the report. (К завтрашнему вечеру я уже закончу отчет.)
В первом случае мы просто сообщаем о действии, которое произойдет в будущем. Во втором — акцентируем внимание на том, что действие будет завершено к определенному моменту (к завтрашнему вечеру).
Пример 2:
- Future Continuous: At 10 AM tomorrow, I will be presenting my project. (Завтра в 10 утра я буду представлять свой проект.)
- Future Perfect: By 10 AM tomorrow, I will have prepared for my presentation. (К 10 утра завтра я уже подготовлюсь к презентации.)
Future Continuous подчеркивает сам процесс действия в конкретный момент будущего, а Future Perfect фокусируется на завершенности действия к этому моменту.
Пример 3:
- Future Perfect: By December, I will have saved $5000. (К декабрю я уже накоплю 5000 долларов.)
- Future Perfect Continuous: By December, I will have been saving money for two years. (К декабрю я буду копить деньги уже два года.)
Future Perfect подчеркивает результат действия к определенному моменту, а Future Perfect Continuous акцентирует внимание на длительности процесса до этого момента.
Ключевое различие между Future Perfect и другими будущими временами заключается в акценте на завершенности действия к определенной точке в будущем, а не просто на факте его совершения в будущем (Future Simple) или процессе его выполнения (Future Continuous/Perfect Continuous).
Избегаем типичных ошибок в Future Perfect Simple
Даже опытные изучающие английский язык иногда допускают ошибки при использовании Future Perfect Simple. Давайте рассмотрим самые распространенные из них и научимся их избегать. 🚫
Ошибка 1: Неправильное формирование структуры времени
Неверно: By next week, I will finished the project. Верно: By next week, I will have finished the project.
Запомните формулу: will + have + Past Participle. Пропуск вспомогательного глагола "have" — одна из самых распространенных ошибок.
Ошибка 2: Использование Present Perfect вместо Future Perfect
Неверно: By tomorrow, I have completed all the tasks. Верно: By tomorrow, I will have completed all the tasks.
Present Perfect (have/has + V3) используется для действий, которые уже завершились к настоящему моменту, а не к будущему.
Ошибка 3: Путаница с маркерами времени
Неверно: After 2025, we will have moved to a new house. Верно: By 2025, we will have moved to a new house.
С Future Perfect мы используем маркеры, указывающие на завершение действия к определенному моменту (by, before, until), а не после него.
Ошибка 4: Неправильное использование с действиями, которые не могут быть завершены
Неверно: By next month, I will have knowing the answer. Верно: By next month, I will know the answer. (Future Simple) Или: By next month, I will have learned the answer. (Future Perfect)
Некоторые глаголы состояния (know, understand, love, hate) обычно не используются в Perfect формах без изменения их значения.
Ошибка 5: Смешение Future Perfect с Future Perfect Continuous
Неверно: By next year, I will have working here for five years. Верно: By next year, I will have been working here for five years.
Для выражения длительности действия, которое продолжается до определенного момента в будущем, используется Future Perfect Continuous: will have been + Ving.
Ошибка 6: Неверное использование времени в придаточных предложениях
Неверно: When I will have finished this book, I'll start a new one. Верно: When I have finished this book, I'll start a new one.
В придаточных предложениях времени (after, when, as soon as, etc.) будущее время заменяется на Present Perfect.
Помните эти типичные ошибки, и вы сможете использовать Future Perfect Simple точно и уверенно. Регулярная практика и внимание к деталям — ключ к мастерству! 🔑
Future Perfect Simple, как мы убедились, – не страшный грамматический монстр, а логичная и удобная конструкция, которая помогает точно выражать мысли о будущем. Овладев этим временем, вы добавите в свой английский новый уровень точности и изящества. Представьте, как легко вы сможете обсуждать свои планы, строить карьерные прогнозы или анализировать будущие достижения. Не бойтесь экспериментировать и включать Future Perfect в повседневную речь – и вскоре вы заметите, как ваш английский станет более профессиональным и естественным. Помните: каждое новое грамматическое время – это не сложность, а новый инструмент для более точного выражения ваших мыслей!