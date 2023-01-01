Future Continuous: как использовать время для описания процессов

Для кого эта статья:

Студенты изучающие английский язык на уровнях Intermediate и Upper-Intermediate

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском в контексте будущих событий Представьте ситуацию: "This time tomorrow, I will be lying on a beach in Spain!" — знакомая фраза? Future Continuous — грамматическое время, позволяющее говорить о процессах, которые будут происходить в конкретный момент будущего. Многие изучающие английский путаются с этим временем, не понимая, когда использовать Future Simple, а когда — Future Continuous. Давайте раз и навсегда разберемся с формулами, случаями применения и примерами этого времени, чтобы вы могли уверенно использовать его в речи и на письме! 🕒

Что такое Future Continuous: суть временной формы

Future Continuous (или Future Progressive) — это время, которое описывает действия или процессы, которые будут происходить в определенный момент в будущем. По сути, это "снимок" действия в процессе его выполнения, только перенесенный в будущее.

Когда мы используем Future Continuous, мы подчеркиваем продолжительность и динамику действия в будущем. Мы как бы говорим: "Вот в этот конкретный момент в будущем я буду занят выполнением этого действия".

Александр Петров, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Я часто сталкиваюсь с тем, что ученики воспринимают Future Continuous как что-то сложное и редко используемое. Однажды на уроке со студентами уровня Intermediate я попросил их представить свою жизнь через 5 лет. Вместо ожидаемых фраз с Future Continuous типа "I will be working as a manager" или "I will be living in London", многие использовали только Future Simple. После урока один студент признался: "Александр, я избегаю Future Continuous, потому что не чувствую, когда его использовать". Я придумал простую аналогию: "Представь, что ты смотришь фильм о будущем. Future Simple — это заголовки событий, а Future Continuous — это сцены, где камера задерживается и показывает действие в процессе". После этого сравнения студенты стали гораздо увереннее использовать это время!

Future Continuous имеет несколько ключевых функций:

Описывает действия, которые будут происходить в конкретный момент в будущем

Подчеркивает длительность и процесс действия

Может использоваться для выражения запланированных действий

В некоторых контекстах помогает выразить вежливые вопросы и предположения

Важно понимать различие между Future Continuous и другими будущими временами, особенно Future Simple:

Future Continuous Future Simple Акцент на процессе действия в будущем Акцент на самом факте действия в будущем "This time tomorrow I will be flying to Paris." "I will go to Paris tomorrow." Действие будет происходить в конкретный момент Действие произойдет в будущем (без уточнения процесса)

Формула образования Future Continuous и ее элементы

Формула Future Continuous достаточно проста, если разобрать её по элементам. Запомните основную структуру:

will + be + verb(-ing)

Рассмотрим каждый элемент:

Will — вспомогательный глагол для образования будущего времени

Be — неизменяемая часть конструкции

— неизменяемая часть конструкции Verb(-ing) — смысловой глагол с окончанием -ing (причастие настоящего времени)

Примеры полных конструкций:

I will be working late tomorrow.

late tomorrow. She will be studying for her exam all weekend.

for her exam all weekend. They will be traveling around Europe next month.

Обратите внимание на особенности добавления -ing к некоторым глаголам:

Правило Примеры Для большинства глаголов просто добавляем -ing work → working, play → playing Если глагол оканчивается на -e, убираем -e и добавляем -ing write → writing, come → coming Если односложный глагол оканчивается на согласную + гласную + согласную, удваиваем последнюю согласную run → running, swim → swimming Если глагол заканчивается на -ie, меняем на -y и добавляем -ing lie → lying, die → dying

Ещё один важный момент — сокращения. В разговорной речи и неформальной переписке часто используются сокращённые формы:

I will be working → I'll be working

You will be studying → You'll be studying

He will be traveling → He'll be traveling

Эти сокращения значительно упрощают и делают речь более естественной. Не бойтесь их использовать в подходящих контекстах! 📝

Основные случаи использования Future Continuous

Future Continuous имеет несколько четких случаев применения. Давайте рассмотрим каждый из них с примерами:

1. Действие, которое будет происходить в конкретный момент в будущем

Это основное и наиболее распространенное применение Future Continuous.

At 3 PM tomorrow, I will be having a meeting with clients.

a meeting with clients. This time next week, we will be flying over the Atlantic.

over the Atlantic. When you arrive, the children will be sleeping.

2. Действие, которое будет происходить в течение определенного периода в будущем

I will be working on this project for the next two months.

on this project for the next two months. She will be studying in London for a year.

in London for a year. They will be renovating their house all summer.

3. Запланированные или договоренные действия в будущем

I will be meeting John at the airport tomorrow. (уже договорились)

John at the airport tomorrow. (уже договорились) She will be giving a presentation next Friday. (запланировано)

a presentation next Friday. (запланировано) We will be staying at the Hilton when we visit Paris. (бронирование сделано)

4. Вежливые вопросы о планах

Future Continuous может звучать менее прямолинейно и более вежливо, когда мы спрашиваем о планах.

Will you be using the conference room tomorrow? (звучит менее навязчиво, чем "Will you use")

the conference room tomorrow? (звучит менее навязчиво, чем "Will you use") Will she be attending the meeting? (более нейтрально, чем прямой вопрос)

5. Предположения о текущих или будущих действиях

Don't call her now. She will be sleeping . (предположение)

. (предположение) He's not at his desk. I think he will be working from home today. (предположение)

Мария Соколова, автор учебных пособий по английской грамматике Работая над учебником для студентов уровня Upper-Intermediate, я заметила интересную закономерность: многие носители языка используют Future Continuous вместо Future Simple, когда хотят звучать менее категорично. Для проверки своей гипотезы я провела небольшой эксперимент с носителями английского. Я предложила им выбрать, какая фраза звучит более вежливо: "Will you attend the meeting?" или "Will you be attending the meeting?". 87% выбрали второй вариант! Один из участников, профессор лингвистики, объяснил: "Future Continuous создаёт впечатление, что действие уже находится в процессе планирования, и я просто интересуюсь, а не пытаюсь повлиять на решение собеседника". С тех пор я всегда советую своим читателям использовать Future Continuous для вежливых вопросов о планах — это маленькая хитрость, которая делает речь более естественной и дипломатичной.

Важно помнить, что не все глаголы могут использоваться в Continuous форме. Статические глаголы (verbs of state), такие как know, believe, love, hate, want, need, prefer обычно не используются в длительных временах:

❌ I will be knowing the answer tomorrow.

✅ I will know the answer tomorrow.

Отрицательные и вопросительные формы Future Continuous

Умение формировать отрицательные и вопросительные предложения в Future Continuous — необходимый навык для полноценного владения этим временем. 🔄

Отрицательная форма Future Continuous

Формула отрицательной формы проста: Subject + will + not + be + verb(-ing)

Примеры:

I will not be working tomorrow. (полная форма)

tomorrow. (полная форма) She won't be studying this weekend. (сокращенная форма)

this weekend. (сокращенная форма) They will not be traveling to France next summer. (полная форма)

to France next summer. (полная форма) We won't be attending the conference. (сокращенная форма)

Обратите внимание на сокращение: will not = won't. Это самая распространенная форма в разговорной речи.

Вопросительная форма Future Continuous

Для образования вопросительной формы используем инверсию: Will + subject + be + verb(-ing)?

Примеры общих вопросов:

Will you be working late tonight?

you late tonight? Will she be waiting for us at the airport?

she for us at the airport? Will they be staying with their relatives?

Для специальных вопросов добавляем вопросительное слово в начало: Question word + will + subject + be + verb(-ing)?

Примеры специальных вопросов:

What will you be doing this time tomorrow?

you this time tomorrow? Where will she be staying during her trip to London?

she during her trip to London? How long will they be working on this project?

they on this project? Why will he be leaving so early?

Вопросы с различными вопросительными словами позволяют получать конкретную информацию о будущих процессах:

What — узнаем о конкретном действии

— узнаем о конкретном действии Where — интересуемся местом действия

— интересуемся местом действия When — уточняем время

— уточняем время Why — выясняем причину

— выясняем причину How — спрашиваем о способе действия

— спрашиваем о способе действия How long — узнаем о продолжительности

Ответы на общие вопросы в Future Continuous могут быть краткими:

Will you be working tomorrow? — Yes, I will. / No, I won't.

Или полными:

Will you be working tomorrow? — Yes, I'll be working till 5 PM. / No, I won't be working. I'll be on vacation.

Практические примеры Future Continuous в речи

Чтобы по-настоящему освоить Future Continuous, важно видеть его в живых диалогах и различных ситуациях. Рассмотрим несколько типичных контекстов использования этого времени. 👥

В повседневных разговорах

Разговор о планах на выходные:

A: What will you be doing this weekend?

B: I'll be visiting my parents. They'll be celebrating their 30th anniversary.

A: Sounds nice! I'll be working on my thesis all weekend. 😔

Обсуждение рабочего дня:

A: I'll be leaving the office early tomorrow.

B: What time will you be heading out?

A: Around 3 PM. I'll be meeting the client downtown.

В деловой переписке

Примеры из электронных писем:

"I will be attending the conference next week, so we can discuss the contract details then."

"Our team will be working on your project throughout December."

"Will you be joining us for the quarterly meeting?"

В описании будущих планов и расписаний

"Flight UA123 will be departing at 10:25 AM from Gate 5."

"The CEO will be speaking at the annual shareholders' meeting next Thursday."

"During your stay, the hotel staff will be serving breakfast from 7 to 10 AM."

В предположениях о будущем

"By the year 2050, most people will be using fully autonomous vehicles."

"Next century, scientists will be exploring distant galaxies."

"I think by next summer, they will be living in their new house."

В сложных предложениях с Future Simple

Future Continuous часто встречается в сложных предложениях, где другая часть предложения содержит Future Simple:

"When you arrive, I'll be waiting at the reception desk."

"She'll be preparing dinner when he gets home."

"I'll call you when I'll be passing through your town."

Сравнение с другими временами

Чтобы лучше понять специфику Future Continuous, сравним его с другими временами в похожих контекстах:

Future Simple: "I will finish the report tomorrow." (факт, результат)

Future Continuous: "I will be working on the report tomorrow." (процесс)

Present Continuous для будущего: "I am meeting John at 5." (договоренность)

Future Continuous: "I will be meeting with clients all day tomorrow." (процесс в определенный момент)

Future Perfect: "By next month, I will have completed the course." (завершение к определенному моменту)

Future Continuous: "Next month, I will be studying for my finals." (процесс в будущем)

Практические упражнения для закрепления:

Представьте, что вам нужно описать свой типичный день через 5 лет. Используйте Future Continuous для описания процессов. Составьте диалог с другом о планах на следующие выходные, используя вопросы и ответы в Future Continuous. Напишите 5 предположений о том, что будут делать ваши близкие в определенный момент завтра.