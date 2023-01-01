Фразовые глаголы с take: 20+ значений для свободного английского

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка, желающие улучшить свои методы обучения

Люди, готовящиеся к международным собеседованиям или поездкам за границу Фразовые глаголы — настоящий кошмар для изучающих английский язык, и "take" занимает особое место в этой головоломке. С более чем 20 распространенными комбинациями этот глагол способен радикально менять значение в зависимости от предлога или наречия. Многие студенты искренне полагают, что достаточно выучить базовое значение "брать", но реальность безжалостна — без понимания фразовых вариаций "take" невозможно достичь свободного владения английским. Эта статья раскроет все ключевые значения, предложит контекстные примеры и практические упражнения для интеграции фразового глагола "take" в вашу языковую компетенцию. 🎯

Фразовый глагол take: ключевые комбинации и значения

Фразовый глагол "take" представляет собой один из самых многогранных элементов английского языка. Его базовое значение "брать" трансформируется в десятки различных смысловых оттенков при добавлении предлогов и наречий. Освоение этих комбинаций — ключевой этап в формировании естественной английской речи.

Рассмотрим основные комбинации и их значения:

Фразовый глагол Основное значение Пример take after Быть похожим на кого-то (обычно родственника) She takes after her mother in both looks and character. take apart Разбирать на части He took apart the engine to see what was wrong. take away Убирать, отнимать; еда на вынос The waiter took away our plates. / I ordered Chinese take away. take back Возвращать; отказываться от слов I need to take this book back to the library. / I take back what I said. take down Записывать; снимать (что-то висящее) She took down his number. / He took down the curtains. take in Понимать; приютить; обмануть I couldn't take in all the information. / We took in a stray cat. take off Взлетать; снимать одежду; становиться успешным The plane took off at 6 pm. / His career really took off after that film. take on Принимать на себя (ответственность, работу) She took on too many responsibilities.

Важно отметить, что некоторые из этих фразовых глаголов являются разделяемыми (separable), а другие — неразделяемыми (inseparable). Например:

Разделяемые : take off (She took her coat off / She took off her coat)

: take off (She took her coat off / She took off her coat) Неразделяемые: take after (She takes after her father — нельзя сказать "She takes her father after")

Понимание этой особенности критически важно для правильного построения предложений и избежания типичных ошибок, которые допускают даже продвинутые студенты. 📝

Ирина Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды моя ученица Анна, готовившаяся к собеседованию в международной компании, рассказала мне удивительную историю. На прошлом интервью она использовала фразу "The company took off my suggestion" вместо корректного "The company took up my suggestion". Интервьюер вежливо улыбнулся и перешел к следующему вопросу. Только позже Анна поняла свою ошибку: вместо "компания приняла мое предложение" она сказала что-то вроде "компания сняла/отменила мое предложение". Мы провели интенсивную работу над фразовыми глаголами, особенно с "take", и на следующем собеседовании Анна произвела блестящее впечатление, получив должность. Этот случай показывает, как важно не просто знать глагол, но понимать все оттенки его значений в различных комбинациях.

Распространенные варианты take: от take off до take up

Продолжим исследование вариаций фразового глагола "take" с акцентом на наиболее употребительные комбинации, которые регулярно встречаются в повседневной речи и деловой коммуникации.

Take off — один из самых многозначных вариантов:

Буквальное значение: снимать (одежду) — Take off your shoes before entering the house.

Взлетать (о самолете) — Our flight takes off at 7 AM.

Внезапно уходить — He just took off without saying goodbye.

Становиться успешным — Their business really took off after the TV advertisement.

Брать выходной — I'm taking off next Friday to visit my parents.

Take out также имеет несколько распространенных значений:

Извлекать — She took out her notebook from the bag.

Приглашать (обычно на свидание или в ресторан) — He took her out for dinner on her birthday.

Получать (займ, подписку) — We took out a mortgage to buy the house.

Устранять, убивать (в неформальной речи) — The sniper took out the target.

Take up демонстрирует не менее впечатляющий диапазон значений:

Начинать (хобби, занятие) — I've taken up yoga recently.

Занимать (пространство, время) — The new sofa takes up too much space.

Принимать предложение — I'll take up your offer to help me move.

Укорачивать одежду — These pants are too long, I need to take them up.

Обратите внимание на комбинацию take over:

Принимать контроль — The assistant will take over while I'm on vacation.

Поглощать (о компании) — The larger corporation took over three smaller companies.

И, наконец, take in с его множественными значениями:

Понимать, осознавать — It took me a while to take in what had happened.

Принимать в дом, приютить — They took in several refugees.

Обмануть, ввести в заблуждение — Don't be taken in by his false promises.

Ушивать одежду — This dress is too large; I need to take it in at the waist.

Важно отметить, что многие из этих фразовых глаголов могут функционировать как в буквальном, так и в переносном смысле. Например, "take in" в значении "принять в дом" может использоваться буквально, а может означать "понять информацию" (мозг "принимает" информацию). Именно эта многозначность часто становится источником трудностей для изучающих английский. 🧩

Контекстное применение фразового глагола take

Истинное мастерство в использовании фразового глагола "take" проявляется в способности правильно применять его в различных контекстах. Здесь особенно важно понимать регистры речи и специфику ситуаций, где определенные комбинации звучат естественно.

Рассмотрим контекстное применение "take" в различных сферах жизни:

Сфера употребления Фразовый глагол Пример в контексте Деловая среда take on Our department is taking on five new employees this quarter. Деловая среда take over After the CEO resigned, the CFO took over temporarily. Образование take in Students need time to take in new grammar concepts. Образование take up He took up Spanish as an additional subject. Повседневная жизнь take out Let's take out Chinese food tonight, I don't feel like cooking. Повседневная жизнь take off I need to take off early today to catch my train. Путешествия take off Our flight is scheduled to take off at 9:15 PM. Путешествия take in We spent the day taking in the sights of Paris.

Необходимо обратить внимание на особенности переходности этих глаголов. Некоторые фразовые глаголы с "take" могут быть как переходными (требующими прямого дополнения), так и непереходными:

Переходный : She took off her coat (Она сняла пальто)

: She took off her coat (Она сняла пальто) Непереходный: The plane took off at noon (Самолет взлетел в полдень)

Еще одна тонкость — использование различных предлогов с похожими значениями может полностью менять смысл фразы:

take in a stray cat (приютить бездомную кошку)

a stray cat (приютить бездомную кошку) take on a new project (взяться за новый проект)

a new project (взяться за новый проект) take over a business (перенять бизнес)

a business (перенять бизнес) take up space (занимать пространство)

В неформальной речи "take" часто используется в идиомах и устойчивых выражениях, которые могут быть совершенно непонятны для непосвященных. Например, "take a rain check" (отложить на другой раз) или "take it easy" (не напрягаться, расслабиться) — это выражения, которые невозможно понять путем дословного перевода составляющих их слов. 💬

Алексей Демидов, переводчик-синхронист Во время одной из международных конференций мне пришлось переводить выступление американского спикера, который активно использовал фразовые глаголы. Когда он сказал "We need to take up this issue immediately", я автоматически перевел это как "Нам нужно заняться этой проблемой немедленно". Но через пару предложений он использовал "take on this challenge", что также можно было перевести как "заняться этой задачей". Мне пришлось быстро адаптироваться и найти нюансы: "take up" подразумевало "начать обсуждение темы", а "take on" — "принять вызов и взять на себя ответственность". Эти тонкие различия критически важны в синхронном переводе. После конференции несколько участников отметили точность моих формулировок, хотя они не знали, сколько аналитической работы происходило в моей голове во время перевода каждой фразы с "take".

Идиоматические выражения с take в повседневной речи

Идиоматические выражения с "take" составляют отдельную, богатую категорию английской лексики. Эти выражения часто не имеют логического объяснения своего происхождения, однако регулярно встречаются в повседневной речи носителей языка и являются признаком естественного, "нативного" английского.

Рассмотрим наиболее употребительные идиомы с "take":

Take a back seat — занимать второстепенную позицию, не вмешиваться активно After the argument, I decided to take a back seat in the project planning.

Take a chance — рискнуть, попытать счастья Sometimes you need to take a chance in life to achieve your dreams.

Take it easy — расслабиться, не напрягаться Don't worry about the deadline, take it easy — we have plenty of time.

Take for granted — принимать как должное, не ценить We often take our health for granted until we get sick.

Take heart — воодушевляться, набираться смелости Take heart from your previous success and apply for that promotion.

Take the bull by the horns — действовать решительно, напрямую Instead of avoiding the conflict, she decided to take the bull by the horns and confront her boss.

Take a rain check — отложить на другое время (от предложения) I'd love to join you for dinner, but I'm busy tonight. Can I take a rain check?

Take someone under your wing — взять под опеку, покровительствовать The senior developer took the new intern under his wing.

Особого внимания заслуживают устойчивые выражения, где "take" сочетается с существительными, образуя фразы, которые часто можно заменить одиночными глаголами:

Take a shower = shower (принимать душ)

= shower (принимать душ) Take a look = look (взглянуть)

= look (взглянуть) Take a break = pause (сделать перерыв)

= pause (сделать перерыв) Take a decision = decide (принять решение)

= decide (принять решение) Take a photo = photograph (сфотографировать)

= photograph (сфотографировать) Take a step = step (сделать шаг)

Некоторыеidiомы с "take" имеют свою культурно-историческую специфику. Например, выражение "take the cake" (превзойти всех, быть лучшим или худшим) происходит от соревнований по танцам в афроамериканских сообществах XIX века, где победитель получал торт как приз.

Важно отметить, что многие идиомы имеют свои эквиваленты в других языках, но дословный перевод редко работает корректно. Например, русское "взять себя в руки" ближе всего к английскому "pull yourself together", а не к буквальному "take yourself in hands". 🌐

Практические упражнения для освоения фразового глагола take

Эффективное освоение фразового глагола "take" требует систематической практики в различных форматах. Предлагаю комплекс упражнений, направленных на закрепление значений и развитие навыка правильного употребления этого многогранного глагола.

Упражнение 1: Заполните пропуски Вставьте подходящие предлоги или наречия (off, on, in, up, out, etc.)

I need to take _ my jacket; it's getting hot in here. She looks exactly like her grandmother — she really takes _ her. The company has decided to take _ 50 new employees this year. I couldn't take _ what the professor was saying; it was too complex. The thief was taken _ by the police last night.

Упражнение 2: Множественный выбор Выберите правильный вариант фразового глагола для каждого предложения:

She decided to _ gardening as a hobby. a) take up b) take off c) take in The plane will _ in 15 minutes. a) take away b) take off c) take out You shouldn't _ by his false promises. a) take over b) take after c) take in The larger company plans to _ its competitor. a) take over b) take up c) take on Could you _ the trash before you leave? a) take off b) take out c) take away

Упражнение 3: Трансформация предложений Перефразируйте следующие предложения, используя фразовый глагол "take":

The CEO resigned, and the CFO assumed his responsibilities. → The CFO took _ after the CEO resigned. I recently started learning Spanish. → I recently took _ Spanish. Her business became very successful very quickly. → Her business took _ very quickly. The police arrested the suspect yesterday. → The police took the suspect _ yesterday. She resembles her mother a lot. → She takes _ her mother a lot.

Упражнение 4: Составьте предложения Используйте следующие фразовые глаголы для создания собственных предложений:

take after

take apart

take back

take down

take in

take off

take on

take out

take over

take up

Упражнение 5: Ситуативные диалоги Создайте короткие диалоги, используя указанные фразовые глаголы в следующих ситуациях:

В аэропорту (take off)

В ресторане (take away)

На рабочей встрече (take on, take over)

В семейном кругу (take after)

В магазине одежды (take in, take up)

Регулярное выполнение подобных упражнений поможет не только запомнить различные комбинации "take", но и развить интуитивное понимание правильного употребления этого глагола в разных контекстах. Рекомендую практиковаться ежедневно, начиная с простых упражнений и постепенно переходя к более сложным, коммуникативным заданиям.

Помимо письменных упражнений, эффективны также следующие методы:

Прослушивание аутентичных материалов (подкасты, фильмы) с фокусом на употребление "take"

Ведение личного словарика идиом и фразовых глаголов с "take"

Использование карточек для запоминания (физических или в приложениях)

Регулярная практика с носителями языка или в разговорных клубах

Важно помнить, что освоение фразовых глаголов — это марафон, а не спринт. Постепенное накопление опыта использования различных комбинаций в естественной речи даст гораздо более стойкий результат, чем попытка выучить все значения сразу. 📚