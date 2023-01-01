Все о фразовом глаголе take up: значения и применение в речи
Фразовый глагол take up — настоящий хамелеон английского языка, способный менять свое значение до неузнаваемости в зависимости от контекста. Если вы когда-либо "затупили" при встрече с этим выражением в тексте или разговоре, вы не одиноки. Даже продвинутые студенты часто путаются в нюансах его применения. Но сегодня мы разберем все ключевые значения take up и вооружим вас примерами, которые позволят безошибочно распознавать и использовать этот многогранный фразовый глагол. Знание его тонкостей — то, что отличает обычного студента от того, кто действительно владеет английским. 🎯
Что такое фразовый глагол take up и его особенности
Фразовый глагол take up относится к категории глагольно-наречных сочетаний, состоящих из базового глагола (take) и послелога или частицы (up). Эта комбинация создает совершенно новое значение, часто далекое от первоначального смысла составляющих его частей — что является ключевой особенностью всех фразовых глаголов.
Take up обладает рядом грамматических характеристик, которые важно учитывать при использовании:
- В зависимости от контекста может быть как разделяемым, так и неразделяемым
- Имеет многочисленные идиоматические значения
- Требует внимания к предлогам, сочетающимся с ним
- Может изменять форму во временах (took up, taking up, taken up)
Синтаксическая структура take up достаточно гибкая. Когда фразовый глагол используется в разделяемой форме, прямое дополнение может располагаться между глаголом и частицей:
|Разделяемая форма
|Неразделяемая форма
|She took the hobby up last year.
|She took up the hobby last year.
|He took it up quickly.
|Он быстро этим занялся.
|I'll take the issue up with management.
|Я подниму этот вопрос перед руководством.
Обратите внимание: если прямое дополнение выражено местоимением, разделение обязательно (например, "take it up", а не "take up it").
Интересно, что этимология этого фразового глагола восходит к древнеанглийскому периоду, когда пространственное значение "поднимать вверх" было буквальным. Постепенно значение эволюционировало и обрело множество метафорических смыслов, которые мы используем сегодня.
Основные значения фразового глагола take up в речи
Максим Соловьев, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Однажды на продвинутом уровне моя студентка Анна попросила объяснить разницу между фразами "I took up a new hobby" и "This hobby takes up too much time". На первый взгляд, один и тот же фразовый глагол, но абсолютно разные значения. Я предложил ей мнемонический прием: визуализировать, как она "поднимает" (takes up) новое увлечение в свою жизнь, а затем это увлечение "занимает" (takes up) пространство в её расписании. Этот подход позволил ей мгновенно разграничить значения и больше никогда не путаться в контекстах. С тех пор я использую этот прием со всеми своими учениками, и результаты всегда впечатляют.
Фразовый глагол take up имеет множество значений, которые можно сгруппировать по семантическим категориям. Рассмотрим основные из них:
Начинать что-то делать или заниматься чем-то новым
- She took up painting after retirement. — Она начала заниматься живописью после выхода на пенсию.
- When did you take up playing the guitar? — Когда ты начал играть на гитаре?
Поднимать вопрос, обсуждать
- I'll take up this matter with the director. — Я обсужу этот вопрос с директором.
- The board will take up your proposal next week. — Совет рассмотрит ваше предложение на следующей неделе.
Занимать (пространство, время, ресурсы)
- The sofa takes up too much space in the living room. — Диван занимает слишком много места в гостиной.
- This project is taking up all my free time. — Этот проект занимает все мое свободное время.
Принимать, соглашаться
- She took up his offer to collaborate. — Она приняла его предложение о сотрудничестве.
- Will you take up the position they've offered? — Ты примешь должность, которую они предложили?
Кроме того, существуют и менее распространенные значения:
- Укорачивать, подшивать (одежду) — I need to take up these trousers, they're too long.
- Возобновлять (после паузы) — Let's take up where we left off yesterday.
- Впитывать, поглощать — The sponge quickly took up all the water.
- Продолжать линию, следовать примеру — He took up his father's business after he retired.
В различных контекстах эти значения могут пересекаться или приобретать дополнительные нюансы. Ключ к правильному пониманию — внимание к окружающим словам и общему контексту высказывания. 🔍
Take up в контексте хобби, занятий и профессий
Одно из наиболее распространенных применений фразового глагола take up связано с началом новой деятельности — будь то хобби, увлечение или профессиональная сфера. В этом контексте глагол указывает на сознательное решение начать заниматься чем-то новым.
Рассмотрим, как take up используется в различных сферах деятельности:
|Сфера
|Пример использования
|Контекст
|Спорт
|She took up swimming to improve her fitness.
|Начало регулярных занятий спортом
|Искусство
|After retiring, my grandfather took up painting.
|Освоение творческого навыка
|Карьера
|He took up teaching after five years in finance.
|Смена профессиональной деятельности
|Образование
|I've decided to take up Spanish next semester.
|Начало изучения нового предмета
|Хобби
|During lockdown, many people took up baking.
|Приобретение нового увлечения
При использовании take up в этом значении важно обратить внимание на некоторые лингвистические нюансы:
- После take up обычно следует герундий (форма глагола с окончанием -ing): took up running, took up gardening
- Также может использоваться существительное: took up a hobby, took up the piano
- Часто сопровождается временными маркерами: took up chess last year, recently took up yoga
Интересно отметить, что take up в этом значении несет коннотацию определенной серьезности и продолжительности. Это не просто попробовать что-то однократно, а начать регулярно заниматься. Сравните:
- "I tried meditation once" (однократный опыт) vs. "I took up meditation" (начал регулярно практиковать)
В бизнес-контексте take up также может означать принятие должности или обязанностей:
- She took up the position of marketing director last month. — Она заняла должность директора по маркетингу в прошлом месяце.
- When will you take up your new responsibilities? — Когда ты приступишь к своим новым обязанностям?
Эта конструкция часто используется в резюме, официальных биографиях и деловой коммуникации, подчеркивая важный этап в карьере человека. 🚀
Значения take up, связанные с пространством и временем
Елена Воронова, переводчик технической документации
При переводе инструкции по сборке мебели для международной компании я столкнулась с предложением: "This bookshelf takes up only 2 square meters of floor space but provides 15 meters of shelf space". На первый взгляд простая фраза вызвала затруднение у коллег-переводчиков, которые путали это значение take up с "поднимать". Я объяснила, что в контексте пространства этот фразовый глагол означает именно "занимать площадь". Когда мы работали над переводом руководства пользователя для программного обеспечения, мы снова встретили take up, но уже в контексте использования памяти компьютера: "The application takes up 500 MB of disk space". Это укрепило мое понимание универсальности этого фразового глагола для описания занимаемых ресурсов — будь то физическое пространство, время или цифровая память.
Одно из самых практичных и часто встречающихся значений фразового глагола take up связано с занятием пространства, времени или других ресурсов. В этом контексте take up функционирует как индикатор потребления или использования чего-либо. 📊
В пространственном значении take up описывает физическое занятие места:
- The new TV takes up half the wall. — Новый телевизор занимает половину стены.
- His books take up most of the shelf space. — Его книги занимают большую часть полок.
- The garden furniture is taking up too much space on the patio. — Садовая мебель занимает слишком много места на патио.
В контексте времени глагол указывает на продолжительность действия или процесса:
- The meeting took up the entire morning. — Собрание заняло все утро.
- Commuting takes up two hours of my day. — Дорога на работу и обратно занимает два часа моего дня.
- This task will take up at least three days. — Эта задача займет как минимум три дня.
Take up также применяется к другим ресурсам:
- Вычислительные ресурсы: This program takes up 4GB of RAM. — Эта программа занимает 4 ГБ оперативной памяти.
- Энергия: Heating takes up most of our electricity usage. — Отопление занимает большую часть нашего потребления электроэнергии.
- Внимание/мысли: The problem took up all my thoughts. — Эта проблема заняла все мои мысли.
Интересно отметить, что в этом значении take up тесно связан с концепцией ограниченных ресурсов. Когда мы говорим, что что-то "takes up" пространство или время, мы подразумеваем, что этот ресурс становится недоступным для других целей.
В некоторых контекстах take up может иметь слегка негативную коннотацию, намекая на чрезмерное или неэффективное использование ресурса:
- "This old furniture is just taking up space." (подразумевается, что пространство используется неэффективно)
Существует также родственное значение "укорачивать" (например, одежду), которое тоже связано с пространственной концепцией:
- "I need to take up these jeans; they're too long." — Мне нужно подшить эти джинсы, они слишком длинные.
Это значение происходит от идеи "поднятия" нижней части одежды и её закрепления выше, чем она была изначально. 👖
Практика использования take up в разговорном английском
Для эффективного освоения фразового глагола take up необходимо практиковать его использование в различных речевых ситуациях. Чтобы вы могли уверенно применять этот многогранный глагол, рассмотрим типичные разговорные контексты и фразы для повседневного общения. 🗣️
Разговорные фразы с take up для различных ситуаций:
Обсуждение хобби и интересов:
- "I've recently taken up rock climbing." — Я недавно начал заниматься скалолазанием.
- "Have you ever thought about taking up photography?" — Ты когда-нибудь думал заняться фотографией?
- "She took up gardening during the pandemic and now she's obsessed." — Она начала заниматься садоводством во время пандемии, и теперь она одержима этим.
Обсуждение проблем и вопросов:
- "I'll take up your concern with the manager." — Я обсужу твоё беспокойство с менеджером.
- "Can we take this up later? I'm in a hurry now." — Можем мы обсудить это позже? Я сейчас спешу.
- "The committee will take up this issue at the next meeting." — Комитет рассмотрит этот вопрос на следующем собрании.
Разговоры о времени и пространстве:
- "My commute takes up two hours every day." — Моя дорога на работу и обратно занимает два часа каждый день.
- "This sofa is taking up too much space in our tiny apartment." — Этот диван занимает слишком много места в нашей крошечной квартире.
- "Social media takes up so much of my free time!" — Социальные сети занимают так много моего свободного времени!
Устойчивые выражения с take up:
- "Take up the slack" — компенсировать недостаток или недоработку
- "Take up arms" — начать вооруженную борьбу
- "Take up residence" — поселиться, обосноваться
- "Take up the challenge" — принять вызов
- "Take up space" — занимать место (часто используется метафорически для обозначения присутствия или значимости)
При использовании take up в разговорной речи обратите внимание на следующие аспекты:
- Интонация и ударение часто падают на частицу "up", особенно когда вы хотите подчеркнуть действие.
- В неформальной речи часто используются сокращенные формы: "I've taken up" вместо "I have taken up".
- В вопросах конструкция часто включает вспомогательные глаголы: "Did you take up my suggestion?" (Ты воспользовался моим предложением?)
Практические упражнения для закрепления:
- Составьте 3-5 предложений о ваших хобби или интересах, используя take up.
- Подумайте о пространстве вашего дома/квартиры. Что занимает слишком много места? Используйте take up для описания.
- В течение дня отмечайте ситуации, которые можно описать с помощью take up (занимающие ваше время, пространство или внимание).
Помните, что как и с любым языковым навыком, ключ к успеху — регулярная практика в реальных ситуациях общения. Старайтесь включать фразовый глагол take up в свою речь, слушайте, как его используют носители языка, и постепенно его употребление станет для вас естественным и интуитивным. 💬
Фразовый глагол take up — не просто языковая конструкция, а мощный инструмент для точного выражения множества идей: от начала новой деятельности до использования пространства и ресурсов. Освоив все грани этого глагола, вы сможете значительно обогатить свою речь и понимание английского языка. Подобно хорошему инструменту, который раскрывает возможности мастера, правильное использование take up поднимает ваше владение английским на новый уровень. Практикуйтесь в различных контекстах, наблюдайте за использованием этого глагола в естественной речи — и вскоре вы заметите, как ваша языковая интуиция подсказывает именно те оттенки значения, которые требует ситуация.