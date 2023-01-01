Все о фразовом глаголе take up: значения и применение в речи

Люди, интересующиеся нюансами английского языка и фразовых глаголов Фразовый глагол take up — настоящий хамелеон английского языка, способный менять свое значение до неузнаваемости в зависимости от контекста. Если вы когда-либо "затупили" при встрече с этим выражением в тексте или разговоре, вы не одиноки. Даже продвинутые студенты часто путаются в нюансах его применения. Но сегодня мы разберем все ключевые значения take up и вооружим вас примерами, которые позволят безошибочно распознавать и использовать этот многогранный фразовый глагол. Знание его тонкостей — то, что отличает обычного студента от того, кто действительно владеет английским. 🎯

Что такое фразовый глагол take up и его особенности

Фразовый глагол take up относится к категории глагольно-наречных сочетаний, состоящих из базового глагола (take) и послелога или частицы (up). Эта комбинация создает совершенно новое значение, часто далекое от первоначального смысла составляющих его частей — что является ключевой особенностью всех фразовых глаголов.

Take up обладает рядом грамматических характеристик, которые важно учитывать при использовании:

В зависимости от контекста может быть как разделяемым, так и неразделяемым

Имеет многочисленные идиоматические значения

Требует внимания к предлогам, сочетающимся с ним

Может изменять форму во временах (took up, taking up, taken up)

Синтаксическая структура take up достаточно гибкая. Когда фразовый глагол используется в разделяемой форме, прямое дополнение может располагаться между глаголом и частицей:

Разделяемая форма Неразделяемая форма She took the hobby up last year. She took up the hobby last year. He took it up quickly. Он быстро этим занялся. I'll take the issue up with management. Я подниму этот вопрос перед руководством.

Обратите внимание: если прямое дополнение выражено местоимением, разделение обязательно (например, "take it up", а не "take up it").

Интересно, что этимология этого фразового глагола восходит к древнеанглийскому периоду, когда пространственное значение "поднимать вверх" было буквальным. Постепенно значение эволюционировало и обрело множество метафорических смыслов, которые мы используем сегодня.

Основные значения фразового глагола take up в речи

Максим Соловьев, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Однажды на продвинутом уровне моя студентка Анна попросила объяснить разницу между фразами "I took up a new hobby" и "This hobby takes up too much time". На первый взгляд, один и тот же фразовый глагол, но абсолютно разные значения. Я предложил ей мнемонический прием: визуализировать, как она "поднимает" (takes up) новое увлечение в свою жизнь, а затем это увлечение "занимает" (takes up) пространство в её расписании. Этот подход позволил ей мгновенно разграничить значения и больше никогда не путаться в контекстах. С тех пор я использую этот прием со всеми своими учениками, и результаты всегда впечатляют.

Фразовый глагол take up имеет множество значений, которые можно сгруппировать по семантическим категориям. Рассмотрим основные из них:

Начинать что-то делать или заниматься чем-то новым She took up painting after retirement. — Она начала заниматься живописью после выхода на пенсию.

When did you take up playing the guitar? — Когда ты начал играть на гитаре? Поднимать вопрос, обсуждать I'll take up this matter with the director. — Я обсужу этот вопрос с директором.

The board will take up your proposal next week. — Совет рассмотрит ваше предложение на следующей неделе. Занимать (пространство, время, ресурсы) The sofa takes up too much space in the living room. — Диван занимает слишком много места в гостиной.

This project is taking up all my free time. — Этот проект занимает все мое свободное время. Принимать, соглашаться She took up his offer to collaborate. — Она приняла его предложение о сотрудничестве.

Will you take up the position they've offered? — Ты примешь должность, которую они предложили?

Кроме того, существуют и менее распространенные значения:

Укорачивать, подшивать (одежду) — I need to take up these trousers, they're too long.

(одежду) — I need to take up these trousers, they're too long. Возобновлять (после паузы) — Let's take up where we left off yesterday.

(после паузы) — Let's take up where we left off yesterday. Впитывать, поглощать — The sponge quickly took up all the water.

— The sponge quickly took up all the water. Продолжать линию, следовать примеру — He took up his father's business after he retired.

В различных контекстах эти значения могут пересекаться или приобретать дополнительные нюансы. Ключ к правильному пониманию — внимание к окружающим словам и общему контексту высказывания. 🔍

Take up в контексте хобби, занятий и профессий

Одно из наиболее распространенных применений фразового глагола take up связано с началом новой деятельности — будь то хобби, увлечение или профессиональная сфера. В этом контексте глагол указывает на сознательное решение начать заниматься чем-то новым.

Рассмотрим, как take up используется в различных сферах деятельности:

Сфера Пример использования Контекст Спорт She took up swimming to improve her fitness. Начало регулярных занятий спортом Искусство After retiring, my grandfather took up painting. Освоение творческого навыка Карьера He took up teaching after five years in finance. Смена профессиональной деятельности Образование I've decided to take up Spanish next semester. Начало изучения нового предмета Хобби During lockdown, many people took up baking. Приобретение нового увлечения

При использовании take up в этом значении важно обратить внимание на некоторые лингвистические нюансы:

После take up обычно следует герундий (форма глагола с окончанием -ing): took up running, took up gardening

обычно следует герундий (форма глагола с окончанием -ing): took up running, took up gardening Также может использоваться существительное: took up a hobby, took up the piano

Часто сопровождается временными маркерами: took up chess last year, recently took up yoga

Интересно отметить, что take up в этом значении несет коннотацию определенной серьезности и продолжительности. Это не просто попробовать что-то однократно, а начать регулярно заниматься. Сравните:

"I tried meditation once" (однократный опыт) vs. "I took up meditation" (начал регулярно практиковать)

В бизнес-контексте take up также может означать принятие должности или обязанностей:

She took up the position of marketing director last month. — Она заняла должность директора по маркетингу в прошлом месяце.

When will you take up your new responsibilities? — Когда ты приступишь к своим новым обязанностям?

Эта конструкция часто используется в резюме, официальных биографиях и деловой коммуникации, подчеркивая важный этап в карьере человека. 🚀

Значения take up, связанные с пространством и временем

Елена Воронова, переводчик технической документации

При переводе инструкции по сборке мебели для международной компании я столкнулась с предложением: "This bookshelf takes up only 2 square meters of floor space but provides 15 meters of shelf space". На первый взгляд простая фраза вызвала затруднение у коллег-переводчиков, которые путали это значение take up с "поднимать". Я объяснила, что в контексте пространства этот фразовый глагол означает именно "занимать площадь". Когда мы работали над переводом руководства пользователя для программного обеспечения, мы снова встретили take up, но уже в контексте использования памяти компьютера: "The application takes up 500 MB of disk space". Это укрепило мое понимание универсальности этого фразового глагола для описания занимаемых ресурсов — будь то физическое пространство, время или цифровая память.

Одно из самых практичных и часто встречающихся значений фразового глагола take up связано с занятием пространства, времени или других ресурсов. В этом контексте take up функционирует как индикатор потребления или использования чего-либо. 📊

В пространственном значении take up описывает физическое занятие места:

The new TV takes up half the wall. — Новый телевизор занимает половину стены.

His books take up most of the shelf space. — Его книги занимают большую часть полок.

The garden furniture is taking up too much space on the patio. — Садовая мебель занимает слишком много места на патио.

В контексте времени глагол указывает на продолжительность действия или процесса:

The meeting took up the entire morning. — Собрание заняло все утро.

Commuting takes up two hours of my day. — Дорога на работу и обратно занимает два часа моего дня.

This task will take up at least three days. — Эта задача займет как минимум три дня.

Take up также применяется к другим ресурсам:

Вычислительные ресурсы : This program takes up 4GB of RAM. — Эта программа занимает 4 ГБ оперативной памяти.

: This program takes up 4GB of RAM. — Эта программа занимает 4 ГБ оперативной памяти. Энергия : Heating takes up most of our electricity usage. — Отопление занимает большую часть нашего потребления электроэнергии.

: Heating takes up most of our electricity usage. — Отопление занимает большую часть нашего потребления электроэнергии. Внимание/мысли: The problem took up all my thoughts. — Эта проблема заняла все мои мысли.

Интересно отметить, что в этом значении take up тесно связан с концепцией ограниченных ресурсов. Когда мы говорим, что что-то "takes up" пространство или время, мы подразумеваем, что этот ресурс становится недоступным для других целей.

В некоторых контекстах take up может иметь слегка негативную коннотацию, намекая на чрезмерное или неэффективное использование ресурса:

"This old furniture is just taking up space." (подразумевается, что пространство используется неэффективно)

Существует также родственное значение "укорачивать" (например, одежду), которое тоже связано с пространственной концепцией:

"I need to take up these jeans; they're too long." — Мне нужно подшить эти джинсы, они слишком длинные.

Это значение происходит от идеи "поднятия" нижней части одежды и её закрепления выше, чем она была изначально. 👖

Практика использования take up в разговорном английском

Для эффективного освоения фразового глагола take up необходимо практиковать его использование в различных речевых ситуациях. Чтобы вы могли уверенно применять этот многогранный глагол, рассмотрим типичные разговорные контексты и фразы для повседневного общения. 🗣️

Разговорные фразы с take up для различных ситуаций:

Обсуждение хобби и интересов: "I've recently taken up rock climbing." — Я недавно начал заниматься скалолазанием.

"Have you ever thought about taking up photography?" — Ты когда-нибудь думал заняться фотографией?

"She took up gardening during the pandemic and now she's obsessed." — Она начала заниматься садоводством во время пандемии, и теперь она одержима этим. Обсуждение проблем и вопросов: "I'll take up your concern with the manager." — Я обсужу твоё беспокойство с менеджером.

"Can we take this up later? I'm in a hurry now." — Можем мы обсудить это позже? Я сейчас спешу.

"The committee will take up this issue at the next meeting." — Комитет рассмотрит этот вопрос на следующем собрании. Разговоры о времени и пространстве: "My commute takes up two hours every day." — Моя дорога на работу и обратно занимает два часа каждый день.

"This sofa is taking up too much space in our tiny apartment." — Этот диван занимает слишком много места в нашей крошечной квартире.

"Social media takes up so much of my free time!" — Социальные сети занимают так много моего свободного времени!

Устойчивые выражения с take up:

"Take up the slack" — компенсировать недостаток или недоработку

"Take up arms" — начать вооруженную борьбу

"Take up residence" — поселиться, обосноваться

"Take up the challenge" — принять вызов

"Take up space" — занимать место (часто используется метафорически для обозначения присутствия или значимости)

При использовании take up в разговорной речи обратите внимание на следующие аспекты:

Интонация и ударение часто падают на частицу "up", особенно когда вы хотите подчеркнуть действие.

В неформальной речи часто используются сокращенные формы: "I've taken up" вместо "I have taken up".

В вопросах конструкция часто включает вспомогательные глаголы: "Did you take up my suggestion?" (Ты воспользовался моим предложением?)

Практические упражнения для закрепления:

Составьте 3-5 предложений о ваших хобби или интересах, используя take up. Подумайте о пространстве вашего дома/квартиры. Что занимает слишком много места? Используйте take up для описания. В течение дня отмечайте ситуации, которые можно описать с помощью take up (занимающие ваше время, пространство или внимание).

Помните, что как и с любым языковым навыком, ключ к успеху — регулярная практика в реальных ситуациях общения. Старайтесь включать фразовый глагол take up в свою речь, слушайте, как его используют носители языка, и постепенно его употребление станет для вас естественным и интуитивным. 💬