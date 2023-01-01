Фразовый глагол take off: 6 значений для беглого английского

Для кого эта статья:

Студенты и изучающие английский язык

Преподаватели английского языка и языковых курсов

Профессионалы, работающие с международными бизнес-контактами и клиентами Фразовый глагол take off — настоящий языковой хамелеон, способный полностью изменить смысл предложения в зависимости от контекста. Наблюдали ли вы когда-нибудь, как одно и то же выражение может означать и "снимать одежду", и "стремительно взлететь по карьерной лестнице"? 🚀 Именно эта многозначность часто ставит в тупик даже продвинутых изучающих английский язык. Разберём шесть ключевых значений этого лингвистического феномена, которые мгновенно расширят ваш словарный запас и помогут избежать неловких ситуаций при общении с носителями языка.

Что такое фразовый глагол take off и его базовые значения

Фразовый глагол take off состоит из базового глагола take и наречия off, которые вместе образуют новое лексическое значение. Такое сочетание типично для английского языка, где фразовые глаголы создают уникальные семантические единицы, часто не выводимые из значений отдельных компонентов.

Базовое определение take off — отделять что-либо от чего-либо, что логически развилось в несколько связанных, но различных значений. Этот фразовый глагол относится к категории отделяемых, что влияет на его синтаксическое поведение в предложении.

Основные значения Примеры использования Тип употребления Снимать (одежду, аксессуары) Please take off your shoes before entering. Буквальное Взлетать (о самолёте) The plane took off at 6 AM. Буквальное Уходить, покидать место I need to take off early today. Разговорное Становиться успешным Her career really took off after that movie. Идиоматическое Имитировать, пародировать He took off the president perfectly. Разговорное Вычитать, снижать (цену) They took 20% off the original price. Коммерческое

Исторически, фразовый глагол take off появился в английском языке еще в XVII веке, изначально в значении "снимать что-либо". Постепенно сфера его использования расширялась, включая как буквальные, так и метафорические значения.

Для эффективного усвоения всех значений take off рекомендуется:

Изучать глагол в контексте, обращая внимание на окружающие слова

Практиковать использование в разных временных формах

Анализировать примеры из аутентичных источников — фильмов, книг, новостей

Составлять собственные предложения для закрепления каждого значения

Take off: снятие одежды и уход с работы

Алексей Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Помню случай с моим студентом Игорем, который проходил собеседование в международной компании. Собеседование проходило в жаркий летний день, и Игорь, войдя в офис, снял пиджак. Желая продемонстрировать свои знания английского, он сказал: "It's so hot, I need to take my jacket off." Интервьюер, американец, кивнул с пониманием.

Через пару минут Игорь получил звонок от заболевшего родственника и вынужден был извиниться: "I'm sorry, but I need to take off right now." Интервьюер удивленно поднял брови, поскольку для него это прозвучало как "мне нужно уйти прямо сейчас" — совсем не то впечатление, которое Игорь хотел произвести! К счастью, Игорь быстро исправился: "I mean, I need to leave early because of a family emergency." Этот случай наглядно показывает, как один и тот же фразовый глагол может иметь разные значения в зависимости от контекста.

Одно из самых распространенных значений take off — снятие одежды, аксессуаров или других предметов, которые можно удалить с поверхности. Это прямое, буквальное значение фразового глагола, которое легко визуализировать.

Примеры использования в контексте снятия одежды:

Take off your coat when you come inside. (Сними пальто, когда войдешь внутрь.)

She took off her glasses to clean them. (Она сняла очки, чтобы почистить их.)

The doctor asked the patient to take his shirt off. (Врач попросил пациента снять рубашку.)

Второе распространенное значение — уход с работы или с места пребывания. Это значение более разговорное и метафорическое, подразумевающее отделение себя от места работы или обязанностей.

Примеры использования в контексте ухода с работы:

I need to take off early today for a doctor's appointment. (Мне нужно уйти пораньше сегодня на прием к врачу.)

He took off three days to visit his parents. (Он взял три выходных дня, чтобы навестить родителей.)

Can I take next Monday off? (Могу я взять выходной в следующий понедельник?)

При использовании take off в значении ухода с работы часто встречаются следующие конструкции:

take [период времени] off — взять выходной на определенный период

take off early/late — уйти рано/поздно

take off for [причина] — взять выходной по причине

Обратите внимание на различие в порядке слов: при использовании с прямым дополнением (снятие одежды) частица off может стоять как после глагола, так и после дополнения: "take off your shoes" или "take your shoes off". В значении "уходить с работы" частица всегда следует непосредственно за глаголом: "take off for vacation".

Take off в значении взлёта и стремительного роста

Фразовый глагол take off нашел свое место в авиационной терминологии, где он используется для описания момента, когда самолет отрывается от земли и начинает полет. Это значение логически связано с базовой семантикой "отделения" и стало одним из наиболее узнаваемых применений данного выражения. 🛫

Примеры использования в авиационном контексте:

The plane took off on time despite the bad weather. (Самолет взлетел вовремя, несмотря на плохую погоду.)

We were delayed for an hour before taking off. (Мы задержались на час перед взлетом.)

The helicopter took off vertically from the rooftop. (Вертолет взлетел вертикально с крыши.)

Метафорически это значение распространилось на описание быстрого и успешного развития, стремительного роста популярности или карьеры. Именно в этом смысле take off часто встречается в деловом и культурном контекстах.

Примеры использования в значении стремительного роста:

Her career really took off after she won the award. (Ее карьера действительно взлетела после того, как она получила награду.)

Sales took off in the fourth quarter of the year. (Продажи резко выросли в четвертом квартале года.)

The trend took off on social media last month. (Тренд стал вирусным в социальных сетях в прошлом месяце.)

Марина Соколова, бизнес-консультант по международной коммуникации

Работая с российской компанией-стартапом, выходящей на англоязычный рынок, я наблюдала интересную языковую трансформацию. Основатель компании Дмитрий постоянно использовал в своих презентациях для инвесторов фразу "Our business is flying high", что звучало неестественно для носителей английского языка.

На одной из репетиций перед ключевой встречей с американскими инвесторами я предложила заменить это выражение на "Our business has really taken off in the past six months". После презентации один из инвесторов отметил, что был впечатлен не только показателями роста, но и естественностью речи Дмитрия. "You sound like you've been doing business in the States your whole life!" — сказал он.

Этот случай наглядно демонстрирует, как правильное использование фразовых глаголов, таких как take off, может придать речи аутентичность и создать лучшее впечатление у носителей языка. Дмитрий впоследствии признался, что этот небольшой лингвистический нюанс помог ему почувствовать большую уверенность во время презентации.

Интересно сравнить различные выражения, используемые для описания стремительного роста или успеха:

Выражение Контекст использования Степень формальности Пример Take off Бизнес, карьера, тренды Нейтральная The business took off after the rebranding. Skyrocket Цены, статистика Нейтральная Housing prices skyrocketed this year. Boom Экономика, индустрии Нейтральная The tech industry is booming. Gain traction Идеи, проекты, движения Формальная The proposal is gaining traction among legislators. Go viral Контент в интернете Неформальная The video went viral overnight.

При использовании take off в значении успешного развития обычно используются следующие грамматические конструкции:

Подлежащее + take off + (наречие времени/образа действия)

Подлежащее + really/suddenly took off + (после события/периода времени)

Использование take off для имитации и мошенничества

Менее известное, но весьма распространенное в разговорной речи значение фразового глагола take off — имитация или пародирование кого-либо. В этом контексте глагол используется для описания ситуации, когда человек копирует манеру речи, поведение или внешние характеристики другого человека, часто в юмористических целях. 🎭

Примеры использования в значении имитации:

The comedian took off the president perfectly in his show. (Комик идеально спародировал президента в своем шоу.)

She can take off her teacher's accent so well! (Она так хорошо имитирует акцент своего учителя!)

The actor is known for taking off famous Hollywood stars. (Актер известен тем, что пародирует знаменитых голливудских звезд.)

Еще одно значение, связанное с негативными действиями — использование take off в контексте мошенничества или обмана, особенно когда речь идет о деньгах. В этом случае фразовый глагол описывает ситуацию, когда кто-то обманывает или "надувает" другого человека.

Примеры использования в контексте мошенничества:

The con artist took off the elderly couple for thousands of dollars. (Мошенник обманул пожилую пару на тысячи долларов.)

Be careful with that website, they might take you off. (Будь осторожен с этим сайтом, они могут тебя обмануть.)

He was taken off by a fake investment scheme. (Его обманула поддельная инвестиционная схема.)

Интересно отметить, что это значение тесно связано с другим фразовым глаголом — "rip off", который имеет схожий смысл и часто используется в тех же контекстах. В некоторых диалектах английского языка эти выражения могут быть взаимозаменяемыми.

Употребление take off в значении мошенничества часто встречается в следующих конструкциях:

take [somebody] off for [сумма денег]

be taken off by [мошенник/схема]

Важно помнить, что использование take off в этих значениях характерно преимущественно для разговорного языка и может не восприниматься в формальных ситуациях. Кроме того, в зависимости от регионального диалекта, частота использования и точные оттенки значения могут варьироваться.

Грамматические особенности и идиомы с take off

Фразовый глагол take off, как и многие другие фразовые глаголы в английском языке, подчиняется определенным грамматическим правилам, которые важно учитывать для корректного использования в речи. Понимание этих особенностей поможет избежать распространенных ошибок. ✍️

Основные грамматические особенности take off:

Отделяемость частицы: Take off является отделяемым фразовым глаголом, что означает возможность размещения дополнения между глаголом и частицей. Правильно: Take off your hat. / Take your hat off.

Неправильно: Take your off hat. Использование с местоимениями: При использовании местоимений в качестве дополнения, они всегда стоят между глаголом и частицей. Правильно: Take it off. / Take them off.

Неправильно: Take off it. / Take off them. Формы времен: Take off изменяется по временам как обычный глагол take: Present Simple: The plane takes off at 9 PM.

Past Simple: The plane took off on time.

Present Perfect: The plane has taken off already.

Future: The plane will take off soon.

Распространенные идиомы и устойчивые выражения с take off:

Take off like a rocket — развиваться/расти очень быстро Например: After the viral video, their subscriber count took off like a rocket.

— развиваться/расти очень быстро Например: After the viral video, their subscriber count took off like a rocket. Ready for takeoff — готовый к началу или запуску чего-либо Например: Our new business plan is ready for takeoff.

— готовый к началу или запуску чего-либо Например: Our new business plan is ready for takeoff. Take the day/week off — взять выходной день/неделю Например: I'm taking Friday off to extend my weekend.

— взять выходной день/неделю Например: I'm taking Friday off to extend my weekend. Take time off — взять отпуск, перерыв в работе Например: She's taking time off to focus on her health.

— взять отпуск, перерыв в работе Например: She's taking time off to focus on her health. Take the edge off — уменьшить напряжение или стресс Например: A short walk helped take the edge off after the difficult meeting.

Типичные ошибки при использовании take off и как их избежать:

Распространенная ошибка Правильный вариант Объяснение Take of your shoes Take off your shoes Частица off пишется с двумя f The plane take offed The plane took off Неправильное образование прошедшего времени Take it's price off Take its price off Неправильное использование апострофа I will take a day out I will take a day off Неправильная частица Take off it immediately Take it off immediately Неправильный порядок слов с местоимением

Практические рекомендации для запоминания и правильного использования take off:

Создавайте собственные примеры для каждого значения и проговаривайте их вслух

Группируйте примеры по значениям, чтобы лучше различать контексты

Обратите особое внимание на порядок слов при использовании местоимений

Используйте take off в разных временных формах для закрепления спряжения

в разных временных формах для закрепления спряжения Просматривайте видео или слушайте аудио с примерами использования для улучшения восприятия на слух