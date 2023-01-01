Фразовый глагол take after: значение, примеры, тонкости употребления

Любители английского языка и культуры, желающие глубже понимать идиоматические выражения. Фразовые глаголы — тот камень преткновения, о который спотыкаются даже опытные студенты английского языка. Они коварны своей многозначностью и часто нелогичной сочетаемостью. "Take after" стоит особняком в этой группе, вызывая затруднения как у начинающих, так и у продвинутых изучающих. Это выражение имеет глубокие культурные корни и используется повсеместно — от непринужденных бесед до официальных документов. Именно поэтому понимание его нюансов откроет новую грань владения английским и поможет избежать неловких ситуаций при общении с носителями. 🧩

Что означает фразовый глагол take after в английском

Фразовый глагол "take after" относится к категории неразделяемых фразовых глаголов в английском языке. Это значит, что между глаголом "take" и послелогом "after" нельзя вставить дополнение — они всегда идут вместе, образуя устойчивое словосочетание с собственным значением.

Основное значение "take after" — быть похожим на кого-то из членов семьи, обычно родителей или предков, как внешне, так и по характеру или поведению. Это унаследованное сходство, которое проявляется естественным образом, без сознательных усилий.

Изначально этот фразовый глагол использовался исключительно для описания семейного сходства, но со временем сфера его применения несколько расширилась. Сейчас "take after" может употребляться и в более общем смысле, описывая сходство с кем-то, на кого человек равняется или кого считает примером для подражания.

Мария Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала преподавать английский язык, одна из моих учениц, Алина, постоянно путала значение "take after". На уроке, посвященном семейным отношениям, я попросила студентов рассказать, на кого из родственников они похожи. Алина уверенно заявила: "I take after my mother every day from work" (что означало бы "Я забираю маму каждый день с работы"). Класс разразился смехом, а девушка покраснела. Этот момент стал переломным: я разработала систему визуальных ассоциаций. Для "take after" я показывала фотографии похожих родственников и рисовала стрелочку от ребенка к родителю со словом "after". Через несколько недель Алина уже безошибочно использовала это выражение, а на следующем семестре сама объясняла его новичкам. Этот случай научил меня: иногда самые простые, на первый взгляд, фразовые глаголы требуют наиболее креативного подхода в обучении.

В английском языке существует немало идиоматических выражений, связанных с семейным сходством. "Take after" занимает среди них особое место благодаря своей универсальности и широкому употреблению.

Выражение Значение Пример использования Take after Быть похожим на родственника She takes after her mother in her love for music. Chip off the old block Точная копия родителя (чаще отца) Look at him playing chess – he's a chip off the old block! The apple doesn't fall far from the tree Дети похожи на родителей John is stubborn just like his father – the apple doesn't fall far from the tree. Like father, like son Сын повторяет черты отца He's becoming a great musician – like father, like son.

Основные значения и контексты использования take after

Хотя основное значение "take after" связано с семейным сходством, этот фразовый глагол имеет несколько оттенков и вариаций употребления в зависимости от контекста. Рассмотрим их подробнее.

Физическое сходство с родственником: "My son takes after his grandfather with that strong jaw and high forehead." (Мой сын пошел в дедушку с этой сильной челюстью и высоким лбом.) Сходство характера или темперамента: "Despite being adopted, she really takes after her adoptive mother in her determination." (Несмотря на то, что она приемная, она очень похожа на свою приемную мать своей решительностью.) Унаследованные таланты или способности: "Alex takes after his father when it comes to mathematical abilities." (Алекс пошел в отца в отношении математических способностей.) Сходство с неродственником, служащим примером: "As a young politician, he takes after his mentor in his speaking style." (Как молодой политик, он перенял стиль речи своего наставника.)

Важно отметить, что "take after" обычно имеет нейтральную или положительную коннотацию. Этот глагол редко используется для описания негативных качеств, хотя такое употребление технически возможно.

Интересно также, что "take after" может описывать как врожденные, так и приобретенные черты, если они естественно проявляются у человека. Например, если ребенок, не зная о музыкальных талантах своего биологического родителя, сам проявляет схожие способности, можно сказать, что он "takes after" этого родителя.

В разговорной речи "take after" часто используется как комплимент или для выражения удивления при обнаружении сходства: "You really take after your mother – she had the same beautiful smile!" (Ты действительно похожа на свою маму – у нее была такая же красивая улыбка!)

Андрей Соколов, переводчик художественной литературы Работая над переводом романа британского автора, я столкнулся с интересным случаем употребления "take after". Главный герой, наблюдая за сыном, думал: "He takes after me in all the wrong ways." Казалось бы, простая фраза, но в контексте она несла глубокий смысл: отец видел в сыне собственные недостатки, о которых тот даже не подозревал. Я перебрал несколько вариантов перевода: "унаследовал мои худшие черты", "пошел в меня, но только плохим", "перенял все мои недостатки". Однако ключевая проблема была в том, что русские эквиваленты звучали слишком осуждающе, тогда как в английском оригинале чувствовалась грусть и саморефлексия. В итоге я остановился на варианте "Он как зеркало, отражающее лишь мои тени". Это был не дословный перевод, но он передавал эмоциональный оттенок фразы "takes after me in all the wrong ways". Этот случай научил меня, что при переводе фразовых глаголов важно не только передать прямое значение, но и сохранить эмоциональный подтекст, который в них часто заложен.

Take after в разных временах и конструкциях предложений

Как и любой другой глагол в английском языке, "take after" может использоваться в различных временах и грамматических конструкциях. Рассмотрим особенности его употребления в разных временных формах и структурах предложений.

Время/форма Пример использования Перевод Present Simple She takes after her father. Она похожа на своего отца. Past Simple She took after her grandmother in her youth. В молодости она была похожа на бабушку. Present Perfect He has always taken after his uncle in his mannerisms. Он всегда был похож на своего дядю манерами. Future Simple The baby will probably take after his mother. Ребенок, вероятно, будет похож на свою мать. Continuous forms Generally not used in continuous forms as it describes a state rather than an action. Обычно не используется в продолженных временах, поскольку описывает состояние, а не действие.

Важно отметить, что "take after" редко используется в продолженных временах (Continuous), поскольку описывает состояние или характеристику, а не действие в процессе. Подобно глаголам "to be", "to seem", "to resemble", этот фразовый глагол обычно употребляется в простых временах.

Что касается структуры предложений с "take after", следует помнить несколько важных правил:

"Take after" всегда требует прямого дополнения (кого?): "She takes after her mother." Неправильно сказать просто "She takes after" без указания, на кого похож субъект.

Можно указать, в чем именно проявляется сходство, используя предлоги "in" или "with": "He takes after his father in his stubbornness." или "She takes after her grandmother with her artistic talent."

В вопросительных предложениях соблюдаются стандартные правила: "Who does she take after in your family?" или "Does he take after his father?"

В отрицательных конструкциях используется стандартное отрицание: "She doesn't take after anyone in her family – she's unique."

Интересной особенностью является то, что при использовании "take after" в разговорной речи часто опускается, в чем именно проявляется сходство, если это понятно из контекста. Например, на вопрос "Why is she so artistic?" можно ответить просто: "She takes after her mother" (подразумевая, что мать тоже обладает художественным талантом).

В сложных предложениях "take after" может использоваться как в главной, так и в придаточной части: "Although she takes after her father physically, her personality is more like her mother's." 🧬

Распространенные ошибки при употреблении take after

Даже продвинутые студенты английского языка допускают ошибки при использовании фразового глагола "take after". Знание типичных ошибок поможет избежать их в собственной речи и письме.

Неправильное понимание значения: Многие путают "take after" (быть похожим) с "look after" (заботиться) или "take care of" (ухаживать). Например, неправильно: "I take after my younger brother" в значении "Я забочусь о младшем брате". Использование с неодушевленными объектами: "Take after" обычно используется только для описания сходства между людьми, реже – между животными. Неправильно: "This car takes after the previous model" (вместо этого следует использовать "resembles" или "is similar to"). Разделение частей фразового глагола: "Take after" является неразделяемым фразовым глаголом. Неправильно: "She takes her mother after" (правильно: "She takes after her mother"). Отсутствие прямого дополнения: После "take after" всегда должен следовать объект сравнения. Неправильно: "He really takes after" (правильно: "He really takes after his grandfather"). Неуместное использование продолженных времен: Поскольку "take after" описывает постоянную характеристику, его редко используют в продолженных временах. Неправильно: "She is taking after her father" (правильно: "She takes after her father").

Особое внимание стоит обратить на перевод "take after" на другие языки. Буквальный перевод часто не передает истинного значения. Например, на русский "take after" переводится как "быть похожим на", "пойти в кого-то" или "уродиться в кого-то", а не "брать после" или "забирать после", что могло бы следовать из дословного перевода компонентов.

Еще одна тонкость – использование "take after" для описания приобретенных, а не врожденных качеств. Хотя это возможно, в таких случаях обычно предпочтительнее использовать другие выражения, такие как "follow in someone's footsteps" или "model oneself on/after someone".

Некоторые студенты ошибочно полагают, что "take after" может использоваться только для описания положительных качеств. На самом деле этот фразовый глагол нейтрален и может описывать любые унаследованные черты, как положительные, так и отрицательные: "Unfortunately, he takes after his father in his quick temper" (К сожалению, он пошел в отца своей вспыльчивостью).

И наконец, важно понимать разницу между "take after" и другими выражениями, описывающими подражание или копирование чьего-то поведения. "Take after" подразумевает естественное, часто генетическое сходство, а не сознательное подражание. 🧬

Синонимы и альтернативные выражения для take after

Хотя "take after" имеет свое уникальное значение и оттенки, в английском языке существует ряд синонимичных выражений, которые можно использовать в зависимости от контекста и нюансов, которые вы хотите передать.

Resemble – более формальный глагол, означающий "быть похожим", может использоваться как для людей, так и для предметов: "She strongly resembles her grandmother." (Она очень похожа на бабушку.)

– более формальный глагол, означающий "быть похожим", может использоваться как для людей, так и для предметов: "She strongly resembles her grandmother." (Она очень похожа на бабушку.) Look like – фокусируется в основном на внешнем сходстве: "He looks like his father when he was young." (Он выглядит как его отец в молодости.)

– фокусируется в основном на внешнем сходстве: "He looks like his father when he was young." (Он выглядит как его отец в молодости.) Be the spitting image of – идиома, означающая "быть точной копией" кого-то, обычно в отношении внешности: "The boy is the spitting image of his grandfather." (Мальчик — точная копия своего дедушки.)

– идиома, означающая "быть точной копией" кого-то, обычно в отношении внешности: "The boy is the spitting image of his grandfather." (Мальчик — точная копия своего дедушки.) Favor – используется в основном в американском английском, означает "иметь сходство": "She favors her mother's side of the family." (Она похожа на мамину сторону семьи.)

– используется в основном в американском английском, означает "иметь сходство": "She favors her mother's side of the family." (Она похожа на мамину сторону семьи.) Be the image of – похоже на "spitting image", но может относиться и к характеру: "In her kindness, she's the image of her father." (В своей доброте она — образ своего отца.)

– похоже на "spitting image", но может относиться и к характеру: "In her kindness, she's the image of her father." (В своей доброте она — образ своего отца.) Be a chip off the old block – идиома, означающая, что ребенок похож на родителя, особенно на отца: "Looking at how he handles business, he's a chip off the old block." (Глядя на то, как он ведет дела, он — копия своего отца.)

Выбор конкретного выражения зависит от нескольких факторов:

Степень сходства: "Take after" и "resemble" могут указывать на частичное сходство, тогда как "spitting image" предполагает очень сильное сходство.

"Take after" и "resemble" могут указывать на частичное сходство, тогда как "spitting image" предполагает очень сильное сходство. Тип сходства: "Look like" в основном относится к внешности, "take after" может включать и черты характера, и способности.

"Look like" в основном относится к внешности, "take after" может включать и черты характера, и способности. Стилистический уровень: "Resemble" более формален, "look like" и "take after" более нейтральны, идиоматические выражения типа "chip off the old block" более разговорные.

"Resemble" более формален, "look like" и "take after" более нейтральны, идиоматические выражения типа "chip off the old block" более разговорные. Региональные особенности: "Favor" в значении "быть похожим" характерно для американского варианта английского.

Если вы хотите подчеркнуть, что человек сознательно подражает кому-то, а не просто унаследовал черты, используйте другие выражения:

Model oneself on/after – сознательно формировать свое поведение по примеру кого-то: "He models himself after his chess coach." (Он берет пример со своего тренера по шахматам.)

– сознательно формировать свое поведение по примеру кого-то: "He models himself after his chess coach." (Он берет пример со своего тренера по шахматам.) Follow in someone's footsteps – идти по чьим-то стопам, особенно в профессиональном плане: "She followed in her mother's footsteps and became a lawyer." (Она пошла по стопам матери и стала юристом.)

– идти по чьим-то стопам, особенно в профессиональном плане: "She followed in her mother's footsteps and became a lawyer." (Она пошла по стопам матери и стала юристом.) Emulate – пытаться сравняться с кем-то или превзойти кого-то, обычно достойного восхищения: "Young scientists emulate the achievements of Nobel Prize winners." (Молодые ученые стремятся достичь успехов нобелевских лауреатов.)

Расширение словарного запаса синонимами к "take after" не только обогащает вашу речь, но и позволяет точнее выражать оттенки значений, делая коммуникацию более эффективной. 🗣️