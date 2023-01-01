Фразовый глагол put off в английском: 5 значений и примеры

Профессионалы, работающие с английским в деловом контексте Фразовый глагол put off — это настоящая головоломка для изучающих английский язык! Одно короткое выражение, а сколько смыслов и оттенков значения оно может передать. Откладывать встречу, отталкивать человека, выключать свет или сбивать с толку — всё это делает put off. Неудивительно, что студенты часто путаются и используют его неправильно. Давайте разложим этот многозначный фразовый глагол по полочкам и научимся применять его так, чтобы звучать как настоящий носитель языка. 🔍

Что такое фразовый глагол put off в английском

Фразовый глагол put off состоит из базового глагола put (класть, ставить) и послелога off (прочь, в сторону). Как и большинство фразовых глаголов в английском языке, put off приобретает значения, которые часто нельзя вывести из буквального перевода его компонентов. Он относится к категории отделяемых фразовых глаголов, что означает возможность вставки дополнения между глаголом и послелогом при определённых условиях.

Фразовый глагол put off заметно обогащает английскую речь и встречается как в повседневном общении, так и в деловой коммуникации, литературе и даже научных текстах. Владение нюансами его употребления помогает говорить на английском более естественно и избегать типичных ошибок, характерных для неносителей языка.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Когда я только начинала учить английский, фразовые глаголы были моей слабостью. Помню свой первый разговор с носителем, когда он сказал "Let's put off our meeting till Friday". Я перевела буквально: "Давай положим нашу встречу", что вызвало недоумение. Понадобился год интенсивного погружения в язык, чтобы я начала чувствовать эти глаголы. С put off было особенно сложно из-за множества значений. Теперь я объясняю студентам: представьте, что вы физически отодвигаете нечто от себя — встречу, обязанность, человека. Этот мысленный образ помогает запомнить большинство значений put off и правильно их использовать в речи.

Этимологически put off возник ещё в среднеанглийском периоде и первоначально означал буквально "отложить в сторону" какой-то предмет. Постепенно значение расширилось до абстрактных понятий — откладывания дел, событий, а затем появились и другие смысловые оттенки.

Основные значения put off с контекстными ситуациями

Фразовый глагол put off отличается многозначностью, и каждое значение проявляется в определённом контексте. Рассмотрим основные значения и ситуации использования:

Значение Контекст использования Пример Откладывать, переносить на более поздний срок Планирование встреч, событий, задач We had to put off the meeting until next week. Отталкивать, вызывать неприязнь Описание негативной реакции на что-либо His rude behavior put me off immediately. Отвлекать, сбивать с толку Ситуации с потерей концентрации The noise from the street put me off my work. Отговаривать от чего-либо Убеждение не делать что-то Her parents tried to put her off studying abroad. Выключать (свет, устройство) Обращение с электрическими приборами Don't forget to put off the lights before leaving.

Рассмотрим каждое значение подробнее:

1. Откладывать, переносить (наиболее распространённое значение)

В этом значении put off используется, когда речь идёт о перенесении какого-то события, задачи или обязанности на более поздний срок.

I've been putting off going to the dentist for months. (Я откладываю поход к стоматологу уже несколько месяцев.)

The concert was put off due to bad weather. (Концерт был отложен из-за плохой погоды.)

You can't keep putting off your homework — the deadline is tomorrow! (Ты не можешь продолжать откладывать домашнее задание — крайний срок завтра!)

2. Отталкивать, вызывать неприязнь или отвращение

Put off также используется для описания ситуаций, когда что-то или кто-то вызывает негативную реакцию, отвращение или потерю интереса.

The smell of the fish put me off my food. (Запах рыбы отбил у меня аппетит.)

His arrogant attitude put everyone off. (Его высокомерное отношение оттолкнуло всех.)

The violent scenes in the movie put me off watching it again. (Жестокие сцены в фильме отбили у меня желание смотреть его снова.)

3. Отвлекать, сбивать с толку

В этом контексте put off означает нарушение концентрации или отвлечение от выполняемой задачи.

Please don't talk so loudly, you're putting me off. (Пожалуйста, не говори так громко, ты меня отвлекаешь.)

The constant interruptions put her off her speech. (Постоянные перебивания сбивали её с мысли во время речи.)

Don't put the player off while he's taking the penalty. (Не отвлекай игрока, пока он выполняет пенальти.)

4. Отговаривать

Put off может означать попытку разубедить кого-то в намерении что-то сделать.

My parents tried to put me off studying art. (Мои родители пытались отговорить меня от изучения искусства.)

The high prices put many people off buying houses in that area. (Высокие цены отговорили многих людей от покупки домов в том районе.)

Don't let one bad experience put you off trying again. (Не позволяй одному плохому опыту отговорить тебя от новых попыток.)

5. Выключать (преимущественно в британском английском)

В британском варианте английского put off иногда используется в значении "выключать" (свет, устройство и т.д.).

Put off the TV when you go to bed. (Выключи телевизор, когда пойдёшь спать.)

She put off all the lights before leaving the house. (Она выключила весь свет перед тем, как покинуть дом.)

Грамматические особенности использования put off

Чтобы правильно использовать put off, необходимо понимать его грамматические особенности. Рассмотрим основные аспекты:

Формы глагола в разных временах:

Простое настоящее время: I/You/We/They put off; He/She/It puts off

Простое прошедшее время: put off (неправильный глагол, форма не меняется)

Настоящее совершенное время: have/has put off

Прошедшее совершенное время: had put off

Будущее время: will put off

Герундий: putting off

Примеры использования в разных временах:

Простое настоящее время:

I often put off difficult tasks. (Я часто откладываю сложные задачи.)

He usually puts off making decisions until the last minute. (Он обычно откладывает принятие решений до последней минуты.)

Простое прошедшее время:

They put off the meeting yesterday. (Они отложили встречу вчера.)

She put off her trip to Paris due to bad weather. (Она отложила свою поездку в Париж из-за плохой погоды.)

Настоящее совершенное время:

I have put off going to the doctor for too long. (Я слишком долго откладывал поход к врачу.)

She has put off cleaning her room for weeks. (Она откладывала уборку своей комнаты неделями.)

Будущее время:

We will put off our vacation until next summer. (Мы отложим наш отпуск до следующего лета.)

They will put off the decision until more information is available. (Они отложат решение, пока не будет доступно больше информации.)

Время Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма Present Simple I put off I don't put off Do I put off? Past Simple I put off I didn't put off Did I put off? Present Perfect I have put off I haven't put off Have I put off? Future Simple I will put off I won't put off Will I put off? Present Continuous I am putting off I am not putting off Am I putting off?

Комбинирование с модальными глаголами:

Put off может использоваться с модальными глаголами для выражения различных оттенков значения:

You should put off your trip until the weather improves. (Тебе следует отложить поездку, пока погода не улучшится.)

We might put off the meeting if John can't attend. (Мы можем отложить встречу, если Джон не сможет присутствовать.)

You must not put off seeing a doctor with those symptoms. (Ты не должен откладывать поход к врачу с такими симптомами.)

Михаил Соколов, переводчик и составитель учебных пособий по английскому языку Работая с британскими клиентами, я часто сталкивался с путаницей вокруг put off. Однажды, переводя деловую переписку, обнаружил фразу "The CEO put off John repeatedly". Контекст был неясен, и перевод мог означать как "Генеральный директор постоянно откладывал встречу с Джоном", так и "Генеральный директор отталкивал Джона своим поведением". Чтобы разобраться, пришлось уточнять детали у отправителя. Это научило меня внимательно анализировать контекст при работе с многозначными фразовыми глаголами. Для студентов я разработал правило: если после put off идёт название события или дела — это "откладывать", если человек — скорее "отталкивать", а если присутствует пояснение причины через слово "by" — "отвлекать".

Отделяемость put off в разных типах предложений

Фразовый глагол put off является отделяемым, что влияет на структуру предложения в зависимости от типа дополнения. Понимание этих правил критически важно для правильного построения предложений.

1. С существительным в качестве дополнения

Когда дополнением является существительное, существует два варианта расположения:

Неотделённый вариант: She put off the meeting. (Она отложила встречу.)

Отделённый вариант: She put the meeting off. (Она отложила встречу.)

Оба варианта грамматически верны и используются носителями языка. Однако чаще используется неотделённый вариант, особенно если дополнение длинное или состоит из нескольких слов:

Предпочтительно: They put off their annual planning conference. (Они отложили свою ежегодную конференцию по планированию.)

Менее распространено: They put their annual planning conference off.

2. С местоимением в качестве дополнения

Когда дополнением является местоимение (me, you, him, her, it, us, them), правила строже. В таких случаях местоимение должно стоять между глаголом и послелогом:

Правильно: She put it off until next week. (Она отложила это до следующей недели.)

Неправильно: ❌ She put off it until next week.

Другие примеры с местоимениями:

The smell put me off. (Запах оттолкнул меня.)

Don't put them off with your behavior. (Не отталкивай их своим поведением.)

We should put it off. (Нам следует отложить это.)

3. В пассивных конструкциях

Put off может использоваться в пассивном залоге. В этом случае компоненты фразового глагола не разделяются:

The meeting was put off due to bad weather. (Встреча была отложена из-за плохой погоды.)

Many people were put off by his rudeness. (Многие люди были отвращены его грубостью.)

4. В вопросительных предложениях

В вопросах с put off сохраняются те же правила отделяемости:

С существительным: Did you put off the meeting? или Did you put the meeting off?

С местоимением: Did you put it off? (НЕ: Did you put off it?)

5. В предложениях с наречиями

Если в предложении есть наречие, оно обычно ставится между глаголом и дополнением:

She put quickly off her coat. (Она быстро сняла пальто.)

They put repeatedly off making a decision. (Они неоднократно откладывали принятие решения.)

При этом если дополнение выражено местоимением, наречие обычно ставится перед глаголом или после послелога:

She quickly put it off. (Она быстро отложила это.)

She put it off quickly. (Она отложила это быстро.)

Практическое применение put off в речи и текстах

Умение правильно использовать put off в различных контекстах значительно обогащает вашу английскую речь. Рассмотрим несколько практических ситуаций и выражений, где этот фразовый глагол звучит естественно. 🗣️

Устойчивые выражения с put off:

put off until tomorrow — откладывать на завтра Example: Never put off until tomorrow what you can do today. (Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.)

put off by something/someone — быть отталкиваемым чем-то/кем-то Example: I was put off by the high prices in that restaurant. (Я был отпугнут высокими ценами в том ресторане.)

put off doing something — откладывать выполнение чего-либо Example: He's always putting off cleaning his room. (Он всегда откладывает уборку в своей комнате.)

don't put it off — не откладывай это Example: If you need to see a doctor, don't put it off. (Если тебе нужно посетить врача, не откладывай это.)

В деловой коммуникации:

Put off часто используется в деловом контексте, особенно когда речь идёт о планировании и изменении расписания:

I'm afraid we'll have to put off the conference call until Friday. (Боюсь, нам придётся отложить конференц-звонок до пятницы.)

The board put off making a decision on the merger. (Совет директоров отложил принятие решения о слиянии.)

Can we put off discussing this matter until the next meeting? (Можем ли мы отложить обсуждение этого вопроса до следующей встречи?)

В разговорной речи:

В повседневных разговорах put off употребляется для выражения различных оттенков значения:

The smell of this food is putting me off. (Запах этой еды отталкивает меня.)

Don't put off applying for the job — they might fill the position quickly. (Не откладывай подачу заявления на работу — они могут быстро заполнить эту должность.)

She keeps putting off her driving test because she's nervous. (Она продолжает откладывать экзамен по вождению, потому что нервничает.)

Альтернативы фразовому глаголу put off:

В зависимости от контекста, put off можно заменить следующими выражениями:

postpone — отложить, перенести (официальный стиль) Example: The meeting was postponed until next week. (Встреча была отложена до следующей недели.)

delay — откладывать, задерживать Example: We can't delay the decision any longer. (Мы не можем откладывать решение дольше.)

defer — отсрочить (формальный стиль) Example: The payment has been deferred for 30 days. (Платёж был отсрочен на 30 дней.)

reschedule — перенести по расписанию Example: Let's reschedule our meeting for Friday. (Давайте перенесём нашу встречу на пятницу.)

discourage — отговаривать Example: Her parents discouraged her from studying abroad. (Её родители отговаривали её от учёбы за границей.)

repel — отталкивать Example: His arrogant attitude repels people. (Его высокомерное отношение отталкивает людей.)

distract — отвлекать Example: The noise distracted me from my work. (Шум отвлекал меня от работы.)

Практические упражнения для закрепления:

Чтобы освоить правильное использование put off, попробуйте следующие упражнения:

Составьте 5 предложений с put off в разных значениях. Переведите предложения с русского на английский, используя put off. Найдите примеры использования put off в англоязычных текстах или видео и проанализируйте их. Практикуйте использование put off в разговоре, стараясь применить разные значения. Замените put off альтернативными выражениями в предложениях и обратите внимание на изменение стиля.