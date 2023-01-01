Фразовый глагол to look up to: кого уважать и как правильно применять

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на среднем уровне, желающие улучшить свои навыки.

Преподаватели английского языка, ищущие ресурсы для объяснения фразовых глаголов.

Люди, интересующиеся культурными нюансами и выразительностью английского языка. Фразовые глаголы — те языковые элементы, которые придают английской речи естественность и глубину, отличая новичков от опытных говорящих. "To look up to" — один из тех фразовых глаголов, который невозможно буквально перевести, но его точное употребление мгновенно поднимает ваш английский на новый уровень. Этот глагол с простой структурой несёт в себе глубокий эмоциональный подтекст уважения и признания чьих-то достижений — умение, которое определяет не просто владение языком, а понимание культурных нюансов англоязычного мира. 🌟

Что означает фразовый глагол to look up to

Фразовый глагол "to look up to" относится к категории идиоматических выражений, значение которых не выводится напрямую из составляющих его слов. В дословном переводе "смотреть вверх на кого-то" глагол приобретает метафорическое значение: уважать, восхищаться, считать кого-то примером для подражания. 👀

Семантика этого выражения уходит корнями в физическую позицию, когда мы буквально смотрим вверх на того, кто выше нас — как ребенок смотрит на взрослого. Со временем это физическое действие трансформировалось в психологический концепт признания чьего-то превосходства или влияния.

Антон Берг, преподаватель английского языка с 15-летним стажем На своих первых занятиях в Лондоне я нередко путал "to look up" (искать информацию) и "to look up to" (уважать). Однажды в разговоре с коллегой я сказал: "I look up my department head when I need information" вместо "I look up to my department head". Мой собеседник с улыбкой поправил: "So you use your boss as a human Google?" Этот случай навсегда закрепил в моей памяти разницу между этими фразовыми глаголами и важность предлога "to", меняющего все значение выражения.

Глагол "to look up to" имеет несколько смысловых оттенков:

Выражение уважения к чьим-то качествам, достижениям или положению

Признание кого-то как ролевой модели или наставника

Стремление подражать или следовать чьему-то примеру

Восхищение чьими-то навыками, талантом или характером

Психологический аспект этого фразового глагола связан с концепцией авторитета и иерархии — мы "смотрим вверх" на тех, кого считаем в некотором смысле "выше" нас, будь то по моральным качествам, интеллектуальным способностям или социальному положению.

Грамматические особенности и правила использования

Корректное грамматическое употребление "to look up to" требует понимания его структуры и синтаксических особенностей. Этот фразовый глагол относится к категории неразделяемых (non-separable) фразовых глаголов — предлог "to" не может быть отделён от основной части глагола дополнением. 📝

Правильно Неправильно I look up to my grandfather. I look up my grandfather to. Children look up to their teachers. Children look up their teachers to. He has always looked up to successful entrepreneurs. He has always looked successful entrepreneurs up to.

Грамматические формы "to look up to" следуют стандартным правилам английского глагола:

Настоящее простое: I look up to my mentor. / She looks up to her coach.

Настоящее продолженное: I am looking up to new role models.

Прошедшее простое: I looked up to my father when I was growing up.

Будущее время: Young players will look up to him after this victory.

Настоящее совершенное: She has always looked up to independent women.

При использовании фразового глагола "to look up to" важно учитывать следующие грамматические особенности:

После "look up to" всегда следует объект (человек, группа людей, реже — организация или абстрактное понятие) Глагол требует прямого дополнения — нельзя сказать просто "I look up to" без указания на кого В пассивном залоге конструкция приобретает вид "to be looked up to": She is looked up to by all her students В вопросительной форме сохраняется целостность фразы: Who do you look up to in your profession?

В отрицательных предложениях отрицание ставится перед глаголом "look": I don't look up to politicians anymore.

To look up to: перевод и русские эквиваленты

Перевод фразового глагола "to look up to" на русский язык представляет определенную сложность из-за отсутствия прямых структурных аналогов. Русский язык требует контекстуального подбора наиболее подходящего эквивалента в зависимости от оттенка значения. 🔄

Английское выражение Русский эквивалент Контекст использования to look up to someone уважать, почитать Общее выражение уважения к авторитету to look up to someone восхищаться Акцент на эмоциональную составляющую признания to look up to someone брать пример с кого-то Подчеркивает аспект подражания to look up to someone считать образцом/идеалом Указывает на ролевую модель to look up to someone равняться на кого-то Характерно для контекста достижений, соревнований

Выбор перевода зависит от нюансов контекста:

"I've always looked up to my older sister" — "Я всегда восхищался своей старшей сестрой" (акцент на эмоциях)

"Young scientists look up to Einstein" — "Молодые ученые равняются на Эйнштейна" (акцент на профессиональном ориентире)

"Children need adults to look up to" — "Детям нужны взрослые, с которых можно брать пример" (акцент на подражании)

Марина Волкова, переводчик художественной литературы Работая над переводом романа Джона Ирвинга, я столкнулась с фразой "He had no one to look up to". Первое, что пришло в голову — "Ему некем было восхищаться". Однако, проникнув глубже в контекст истории мальчика из неблагополучной семьи, я поняла, что здесь речь не просто о восхищении, а об отсутствии нравственного ориентира. В итоге перевод стал: "У него не было нравственного маяка". Этот случай показывает, как важно чувствовать не только языковые, но и культурные нюансы при переводе таких многослойных выражений как "to look up to".

Интересной особенностью перевода "to look up to" является то, что русские эквиваленты зачастую требуют дополнительного контекста для передачи полного значения английского выражения. В русском языке отсутствует единый глагол, охватывающий весь спектр значений — от уважения до подражания — который вложен в этот компактный фразовый глагол. 🇷🇺

Практические ситуации применения фразового глагола

Фразовый глагол "to look up to" встречается в разнообразных жизненных контекстах, от повседневных разговоров до формальной речи. Понимание ситуаций его уместного использования поможет вам не только улучшить восприятие английской речи, но и обогатить собственную. 🌐

Рассмотрим основные сферы применения этого выражения:

Семейные отношения — описание отношений между поколениями: "My younger brother looks up to me, so I try to set a good example."

"She has always looked up to her grandmother for her wisdom and resilience." Образование и наставничество — выражение отношений между учениками и учителями: "Students look up to teachers who are passionate about their subjects."

"A good mentor is someone young professionals can look up to." Профессиональная среда — признание профессионального авторитета: "Junior developers look up to experienced programmers in the team."

"She's the kind of manager everyone in the office looks up to." Спорт — выражение уважения к спортивным достижениям: "Young tennis players look up to Serena Williams."

"He's the most looked up to athlete in the history of the sport." Культура и искусство — признание творческого влияния: "Many contemporary writers look up to Shakespeare as the ultimate master."

"Young musicians often look up to innovative artists who broke new ground."

В современной коммуникации "to look up to" часто используется в контексте социального влияния и репутации. Выражения "someone to look up to" или "role model" стали ключевыми в обсуждении общественных ценностей и воспитания. В эпоху социальных медиа появился даже термин "influencer" — человек, на которого "смотрят вверх" и чьему примеру следуют многие люди. 📱

Важно отметить, что "to look up to" имеет всегда положительную коннотацию, в отличие от некоторых близких по значению выражений:

"To idolize" (боготворить) — может иметь негативный оттенок слепого поклонения

"To admire" (восхищаться) — более нейтральное выражение, не обязательно подразумевающее желание подражать

"To worship" (поклоняться) — подразумевает чрезмерное, иногда нездоровое обожание

Фразовый глагол "to look up to" позволяет выразить здоровое уважение и признание достоинств другого человека без крайностей и фанатизма. Это делает его незаменимым в ситуациях, когда нужно деликатно подчеркнуть чьи-то достоинства и их влияние на вас. 🤝

Распространенные фразы и выражения с to look up to

Фразовый глагол "to look up to" встречается в ряде устойчивых выражений и комбинаций, которые обогащают английскую речь и помогают более точно выразить оттенки уважения и признания. Освоение этих выражений выведет ваше владение английским на качественно новый уровень. 📚

Вот наиболее употребительные фразы с этим глаголом:

Someone to look up to — человек, достойный уважения и подражания "Every child needs someone to look up to during their formative years."

Look up to someone as — рассматривать кого-то в определенном качестве "I look up to her as a mentor in my professional development."

Highly/greatly looked up to — пользующийся большим уважением "He is highly looked up to in the scientific community for his groundbreaking research."

No one to look up to — отсутствие ролевой модели или наставника "Growing up in a troubled environment, he had no one to look up to."

Most looked up to — наиболее уважаемый, авторитетный "She became the most looked up to figure in modern architecture."

Стоит отметить родственные конструкции, которые дополняют семантическое поле данного фразового глагола:

To be looked up to (пассивная форма) — быть уважаемым, быть примером "Teachers should behave in a way that allows them to be looked up to by students."

Worth looking up to — достойный уважения и подражания "Not all celebrities are worth looking up to, despite their fame."

People I look up to — люди, которых я уважаю (часто используется в резюме или интервью) "When asked about people I look up to, I always mention my first university professor."

В современном английском появились новые контексты для этого выражения, связанные с изменением социальных ценностей:

Diverse people to look up to — разнообразные ролевые модели "It's important for children to have diverse people to look up to in their educational materials."

Who do you look up to and why? — популярный вопрос на собеседованиях и в психологических тестах "The interviewer asked me who I look up to and why, to understand my values."

Ethical people to look up to — нравственные ориентиры "In a complex world, we need ethical people to look up to more than ever."

Использование "to look up to" в разговорной речи часто сопровождается уточнениями причин уважения:

"I look up to her for her integrity and work ethic."

"Many young entrepreneurs look up to her because of how she built her business from scratch."

"He's someone I've always looked up to for his ability to stay calm under pressure."

Владение этими выражениями и понимание их нюансов не только обогатит ваш словарный запас, но и поможет точнее выражать мысли, связанные с уважением, авторитетом и влиянием в английской речи. 🗣️