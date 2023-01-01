Многозначность слова left в английском: глагол, направление, идиомы

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Все, кто интересуется грамматикой и лексикой английского языка Слово "left" в английском языке может поставить в тупик даже опытных студентов. Всего четыре буквы, а сколько значений и форм! Это и прошедшая форма глагола "to leave", и прилагательное, обозначающее направление, и существительное, и даже часть множества идиоматических выражений. Путаница в использовании "left" приводит к неловким ситуациям и грамматическим ошибкам. Давайте раз и навсегда разберемся с этим многогранным словом, чтобы вы могли уверенно использовать его в любом контексте. 🔍

Left как форма глагола to leave: разбор по временам

Прежде всего, "left" является прошедшей формой и причастием прошедшего времени глагола "to leave" (покидать, оставлять). В системе неправильных глаголов английского языка он имеет форму: leave – left – left.

Рассмотрим, как "left" функционирует в разных временных формах:

Время Форма глагола Пример Past Simple left I left the party early. (Я ушел с вечеринки рано.) Present Perfect have/has left She has left her keys at home. (Она оставила ключи дома.) Past Perfect had left They had left before I arrived. (Они ушли до того, как я пришел.) Future Perfect will have left By this time tomorrow, I will have left the country. (К этому времени завтра я уже покину страну.) Present Perfect Continuous have/has been leaving She has been leaving hints about her birthday. (Она оставляет намеки о своем дне рождения.) Passive Voice was/were left, has/have been left The door was left open. (Дверь оставили открытой.)

Обратите внимание на разнообразие значений глагола "to leave", которые сохраняются в форме "left":

Покидать место: He left the office at 5 PM. (Он покинул офис в 5 часов вечера.)

Оставлять что-то/кого-то: She left her umbrella on the bus. (Она оставила зонтик в автобусе.)

Оставлять в определенном состоянии: The news left me speechless. (Новость оставила меня без слов.)

Оставлять после себя: He left a huge fortune to his children. (Он оставил огромное состояние своим детям.)

Прекращать деятельность: She left her job to start her own business. (Она оставила работу, чтобы начать собственный бизнес.)

Максим Волков, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Однажды ко мне обратилась студентка Ольга, которая готовилась к собеседованию в международную компанию. Она постоянно путала формы глагола "to leave" и использовала "leaved" вместо "left". На нашем занятии я придумал для неё мнемоническое правило: "Я LEFT твою книгу в LEFTом кармане" — так она связала прошедшую форму глагола с прилагательным "левый". Через неделю Ольга написала мне, что блестяще прошла интервью, правильно употребив "left" в рассказе о своем предыдущем опыте работы. Иногда самые простые ассоциации работают лучше всего!

Left в значении "левый": употребление в контексте

Второе распространенное значение слова "left" — прилагательное, обозначающее "левый" (противоположный правому). В этом контексте "left" используется для указания направления, стороны или позиции.

Основные способы употребления "left" как прилагательного:

Указание стороны тела: He raised his left hand. (Он поднял левую руку.)

Определение направления: Take the left turn after the bridge. (Поверните налево после моста.)

Описание положения: The bookshelf is on the left side of the room. (Книжный шкаф находится на левой стороне комнаты.)

Политический спектр: She has left-wing views. (У неё левые политические взгляды.)

"Left" также может функционировать как существительное, обозначающее левую сторону или направление:

The stadium is on the left. (Стадион находится слева.)

Keep to the left when driving in the UK. (Держитесь левой стороны при вождении в Великобритании.)

И как наречие:

Turn left at the traffic lights. (Поверните налево на светофоре.)

Интересно отметить, что в спорте термин "left" часто используется для обозначения позиций или предпочтительной стороны:

Футбол: left back, left wing (левый защитник, левый фланг)

Бокс: left hook (левый хук)

Теннис: left-handed player (левша)

Особенности произношения слова left в разных формах

Слово "left" имеет относительно стабильное произношение [left] независимо от его функции в предложении. Однако существуют нюансы, которые важно учитывать.

Употребление Транскрипция Особенности произношения Форма глагола to leave /left/ Четкий звук [t] в конце Прилагательное "левый" /left/ Обычно без особых модификаций В беглой речи /lef/ Звук [t] может редуцироваться В составе фразового глагола /left/ Звук может сливаться со следующим словом В идиомах /left/ Может быть логическое ударение

Основные звуки в слове "left":

[l] — альвеолярный боковой согласный, произносится с кончиком языка, прижатым к альвеолам

[e] — открытый передний гласный, похожий на русское "э", но короткий

[f] — губно-зубной фрикативный согласный

[t] — альвеолярный взрывной согласный, произносится с придыханием

Для американского варианта произношения характерен более четкий звук [t] в конце слова, тогда как в британском варианте он может произноситься мягче. В быстрой речи конечный [t] иногда может практически исчезать, особенно если следующее слово начинается с согласного.

Ударение в слове "left" всегда падает на единственный слог. Однако в составных словах и выражениях позиция ударения может меняться:

left-handed ['left,hændɪd] — ударение на первом слоге

left over [,left 'əʊvə] — ударение на втором слове

Отдельно стоит отметить произношение в идиоматических выражениях, где "left" часто получает логическое ударение для усиления смысла:

There's nothing LEFT to do. (Больше ничего не осталось делать.)

We were LEFT in the dark about the decision. (Нас держали в неведении относительно решения.)

🔊 Для точного освоения произношения рекомендуется слушать носителей языка и практиковаться в повторении за ними.

Алиса Соколова, фонетист и преподаватель произношения У меня был удивительный случай со студентом Дмитрием, который никак не мог различить произношение слов "left" и "laughed". Проблема усугублялась тем, что в его резюме была фраза "I left my previous company" (Я покинул предыдущую компанию), которая на собеседованиях звучала как "I laughed at my previous company" (Я смеялся над своей предыдущей компанией). Мы работали над этим месяц: я показала ему разницу в положении языка при произнесении [e] и [æ], использовала зеркало и даже рисовала схемы артикуляции. В итоге нам помогло простое упражнение: произносить фразу "I left, not laughed" перед зеркалом 50 раз в день. Через три недели Дмитрий получил работу в международной компании, и на первой встрече с зарубежными коллегами с улыбкой рассказал эту историю, безупречно демонстрируя разницу между "left" и "laughed".

Устойчивые выражения и идиомы со словом left

Слово "left" встречается во множестве идиоматических выражений и устойчивых словосочетаний, которые необходимо знать для свободного владения английским языком. 🧠

Выражения с глагольной формой "left":

Left in the lurch — брошенный в трудную минуту. His business partner left him in the lurch just before the important presentation. (Его деловой партнер бросил его в трудную минуту прямо перед важной презентацией.)

Left high and dry — оставленный без поддержки, брошенный на произвол судьбы. The change in policy left many employees high and dry. (Изменение политики оставило многих сотрудников без поддержки.)

— оставленный без поддержки, брошенный на произвол судьбы. The change in policy left many employees high and dry. (Изменение политики оставило многих сотрудников без поддержки.) Left to one's own devices — предоставленный самому себе. When left to his own devices, he usually makes poor decisions. (Когда его предоставляют самому себе, он обычно принимает плохие решения.)

Left to one's own devices — предоставленный самому себе. When left to his own devices, he usually makes poor decisions. (Когда его предоставляют самому себе, он обычно принимает плохие решения.)

Идиомы со значением "левый" (как сторона или направление):

Left-handed compliment — сомнительный комплимент, завуалированная критика. Saying "You look good for your age" is a left-handed compliment. (Сказать "Ты хорошо выглядишь для своего возраста" — это сомнительный комплимент.)

Have two left feet — быть неуклюжим, особенно в танце. I can't dance because I have two left feet. (Я не умею танцевать, потому что я неуклюж.)

— быть неуклюжим, особенно в танце. I can't dance because I have two left feet. (Я не умею танцевать, потому что я неуклюж.) Left, right, and center — повсюду, везде. They were handing out flyers left, right, and center. (Они раздавали листовки повсюду.)

Out of left field — неожиданно, непредсказуемо. His question came completely out of left field. (Его вопрос был совершенно неожиданным.)

Выражения, связанные с политикой и идеологией:

Left-wing — левый (относящийся к левым политическим взглядам). The newspaper has a left-wing bias. (Газета имеет левый уклон.)

Left of center — левее центра (в политическом спектре). Her views are slightly left of center. (Её взгляды немного левее центра.)

The Left — левые (политическое течение). The Left gained power in the last election. (Левые пришли к власти на последних выборах.)

Фразовые глаголы с "left":

Left over — оставшийся. We can eat the left over pizza for lunch tomorrow. (Мы можем съесть оставшуюся пиццу на обед завтра.)

Left behind — оставленный позади, забытый. He felt left behind when all his friends went to college. (Он чувствовал себя отставшим, когда все его друзья пошли в колледж.)

Left off — прекращенный, остановленный. Let's continue where we left off yesterday. (Давайте продолжим с того места, где мы остановились вчера.)

Частые ошибки при использовании форм left

Даже у опытных студентов возникают сложности с правильным использованием слова "left". Рассмотрим наиболее распространенные ошибки и способы их избежать. ⚠️

Неправильное образование прошедшего времени глагола "to leave"

Одна из самых частых ошибок — использование неверной формы прошедшего времени:

❌ Yesterday, I leaved work early.

✅ Yesterday, I left work early.

Запомните: "leave" — неправильный глагол, и его прошедшая форма всегда "left", а не "leaved".

Путаница с формой "left" как причастием прошедшего времени

❌ I have leave the documents on your desk.

✅ I have left the documents on your desk.

В Perfect Tenses всегда используйте "left" в качестве причастия после вспомогательных глаголов have/has/had.

Смешение значений "left" (покинуть) и "let" (позволить)

❌ He left me to use his car. (Он покинул меня использовать его машину.)

✅ He let me use his car. (Он позволил мне использовать его машину.)

Неправильный порядок слов в конструкциях с "left" в значении "осталось"

❌ Left only two tickets for the concert.

✅ Only two tickets left for the concert. или There are only two tickets left for the concert.

Путаница с "leave" и "remain"

❌ I will leave here until the work is finished. (Я уйду здесь, пока работа не будет закончена.)

✅ I will remain here until the work is finished. (Я останусь здесь, пока работа не будет закончена.)

Неправильные предлоги с глаголом "leave"

❌ She left from the party at midnight.

✅ She left the party at midnight.

После "leave" в значении "покидать место" обычно не нужен предлог "from".

Проблемы с использованием "left" в пассивном залоге

❌ The door left open by mistake.

✅ The door was left open by mistake.

В пассивном залоге всегда используйте вспомогательный глагол (was, were, is, has been и т.д.).

Неправильное использование "left" и "stayed"

❌ We left in the hotel for three days.

✅ We stayed in the hotel for three days.

Ошибки в устойчивых выражениях

❌ I have two left hands. (калька с русского "две левые руки")

✅ I have two left feet. (английский эквивалент для обозначения неуклюжести)

Неправильное написание производных слов

❌ She is left-handed. (написание через дефис правильное, но иногда встречается ошибочное написание "lefthanded")

✅ She is left-handed.