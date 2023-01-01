Глагольные формы в английском: основы, которые должен знать каждый

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Учителя и преподаватели английского языка

Люди, испытывающие трудности с грамматикой английского языка Помню, как сам когда-то ломал голову над формами английских глаголов! Казалось, что в этом море времён, причастий и прочих грамматических конструкций невозможно разобраться без десятка лет учёбы. Если вы чувствуете то же самое — расслабьтесь! 🧘‍♂️ Система английских глагольных форм логична и понятна, если разложить её на простые элементы. Давайте вместе, шаг за шагом, разберёмся в этой теме, которая откроет вам путь к свободному владению английским языком.

Что такое глагольные формы и почему они важны

Глагольные формы — это различные варианты глаголов, которые меняются в зависимости от времени, лица, числа и других факторов. В английском языке глаголы имеют гораздо меньше форм, чем в русском, что одновременно и упрощает, и усложняет задачу изучающих язык.

Всего в английском языке существует четыре основных формы глагола:

Инфинитив (базовая форма) — to speak (говорить)

Прошедшее время (Past Simple) — spoke (говорил)

Причастие прошедшего времени (Past Participle) — spoken (сказанный)

Причастие настоящего времени (Present Participle) — speaking (говорящий)

Казалось бы, всего четыре формы — что может быть проще? Однако именно от них, как от кирпичиков, строится всё многообразие английских времён, залогов и наклонений.

Форма глагола Для чего используется Пример Инфинитив Основа для настоящего времени, будущего времени I speak English. I will speak tomorrow. Прошедшее время Для образования простого прошедшего времени I spoke to him yesterday. Причастие прошедшего времени Для совершенных времён и пассивного залога I have spoken. It was spoken. Причастие настоящего времени Для продолженных времён и герундия I am speaking. Speaking English is fun.

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды ко мне на курс пришла студентка Марина, которая перед этим трижды бросала изучение английского. "У меня каша в голове от этих форм глаголов," — жаловалась она. Мы начали с простой таблицы четырёх основных форм, которую я нарисовала на листе А4, и Марина прикрепила её на холодильник. Вместо подробного объяснения всех правил я попросила её просто выучить формы 10 самых частотных глаголов. Через неделю она уже могла свободно с ними работать и заявила: "Я впервые не ощущаю панику при виде английского текста!" Спустя месяц таких микродоз обучения Марина уже легко определяла формы глаголов в текстах и использовала их в речи. Знание глагольных форм — это основа для понимания английской грамматики. Без них невозможно правильно выражать свои мысли, рассказывать о прошлых событиях или строить планы на будущее. Освоив этот фундамент, вы увидите, как стремительно начнёт расти ваше владение языком! 💪

Инфинитив и настоящее время: начинаем с азов

Инфинитив — это базовая, словарная форма глагола. В английском языке она обычно употребляется с частицей to: to go (идти), to speak (говорить), to live (жить). Однако в некоторых конструкциях частица to опускается, например, после модальных глаголов: I can swim (Я умею плавать).

От инфинитива образуется настоящее время. Для большинства лиц и чисел форма совпадает с инфинитивом без to:

I work — Я работаю

You work — Ты работаешь

We work — Мы работаем

They work — Они работают

Особым случаем является форма 3-го лица единственного числа (he/she/it), где к глаголу добавляется окончание -s или -es:

He works — Он работает

She goes — Она идёт

It lives — Оно живёт

Правила добавления окончаний -s/-es:

Окончание базовой формы Что добавляем Примеры Большинство глаголов -s play → plays, eat → eats -s, -sh, -ch, -x, -z, -o -es pass → passes, wash → washes, catch → catches, fix → fixes Согласная + y y → ies try → tries, study → studies Гласная + y -s play → plays, say → says

Для отрицаний и вопросов в настоящем времени используется вспомогательный глагол do/does:

I do not (don't) work — Я не работаю

Does he work? — Он работает?

Не путайте формы настоящего простого времени (Present Simple) с другими временами, образованными от инфинитива:

Present Continuous: I am working (я работаю сейчас)

Future Simple: I will work (я буду работать)

🔑 Ключевой момент: инфинитив — это строительный блок для множества конструкций, поэтому важно хорошо его усвоить!

Прошедшее время и причастия: ключевые отличия

Когда мы переходим от настоящего к прошлому, в игру вступают две важные формы: прошедшее время (Past Simple) и причастие прошедшего времени (Past Participle). Эти формы часто путают начинающие, но между ними есть чёткое разграничение в использовании.

Антон Смирнов, методист по обучению английскому языку На одном из моих первых занятий со взрослой группой я столкнулся с забавной ситуацией. Татьяна, бухгалтер с 20-летним стажем, наотрез отказывалась понимать разницу между "spoke" и "spoken". "Зачем англичане всё усложняют? Ведь оба слова означают 'говорил'!" — возмущалась она. Я предложил ей простую аналогию: "Представьте, что Past Simple — это документ с уже проведённой операцией, а Past Participle — это печать 'Проведено' на этом документе". Глаза Татьяны загорелись: "То есть I spoke — это я сама выполнила действие, а it is spoken — на действии поставили печать, что оно выполнено?" С тех пор она безошибочно различала эти формы, а её "бухгалтерская аналогия" помогла и другим студентам.

Прошедшее время (Past Simple) используется для описания действий, которые произошли в определённый момент в прошлом:

I worked yesterday. — Я работал вчера.

She went to Paris last summer. — Она ездила в Париж прошлым летом.

Причастие прошедшего времени (Past Participle) само по себе не выражает время. Оно используется для образования:

Совершенных времён: I have worked here for 5 years. (Present Perfect)

Пассивного залога: The work was done. (Работа была сделана)

В то время как форма прошедшего времени одинакова для всех лиц и чисел, способы её образования различаются для правильных и неправильных глаголов:

Правильные глаголы: образуют обе формы добавлением -ed к инфинитиву: work → worked (Past Simple) → worked (Past Participle)

образуют обе формы добавлением -ed к инфинитиву: work → worked (Past Simple) → worked (Past Participle) Неправильные глаголы: имеют особые формы, которые нужно запоминать: go → went (Past Simple) → gone (Past Participle)

Существует также причастие настоящего времени (Present Participle), которое образуется добавлением -ing к базовой форме: working, speaking. Оно используется для образования продолженных времён и действительного залога.

🧩 Практический совет: выучите формы основных неправильных глаголов — это значительно облегчит понимание и использование английских времён.

Таблица правильных и неправильных глаголов

Глаголы в английском языке делятся на две большие группы: правильные и неправильные. Правильные следуют чётким правилам образования форм, а неправильные — нет.

Для правильных глаголов формирование прошедшего времени и причастия прошедшего времени происходит по одной схеме — добавлением окончания -ed:

play → played → played

work → worked → worked

talk → talked → talked

При этом есть несколько правил правописания при добавлении -ed:

Если глагол оканчивается на -e, добавляется только -d: like → liked

Если глагол оканчивается на согласную + y, y меняется на i + ed: try → tried

Если глагол оканчивается на одну согласную с предшествующей ударной гласной, согласная удваивается: stop → stopped

Неправильные глаголы не следуют стандартным правилам и требуют запоминания их форм. Вот некоторые из наиболее часто используемых неправильных глаголов:

Инфинитив Past Simple Past Participle Перевод be was/were been быть begin began begun начинать break broke broken ломать bring brought brought приносить buy bought bought покупать come came come приходить do did done делать eat ate eaten есть go went gone идти have had had иметь

Неправильные глаголы можно условно разделить на несколько групп по типу изменений:

Все три формы одинаковые: put → put → put (класть) Вторая и третья формы одинаковые: bring → brought → brought (приносить) Все три формы разные: begin → began → begun (начинать) Изменяется только гласная в корне: sing → sang → sung (петь)

🔤 Совет по запоминанию: группируйте неправильные глаголы по типу изменения и учите по 5-7 глаголов в день. Используйте ассоциации и мнемонические правила. Например, для глагола "break" (broke, broken) можно представить, как вы ломаете палку со звуком "брок!".

Регулярная практика с неправильными глаголами — ключ к успеху. Создайте карточки или используйте специальные приложения для тренировки.

Как использовать формы глаголов в речи: советы новичкам

Теория без практики бесполезна, поэтому давайте разберёмся, как применять формы глаголов в реальной речи. Вот несколько стратегий, которые помогут вам быстрее освоить этот аспект английской грамматики.

1. Начните с простейших конструкций

Не пытайтесь сразу освоить все времена. Сосредоточьтесь на базовых:

Present Simple: I work every day. (Я работаю каждый день.)

Past Simple: I worked yesterday. (Я работал вчера.)

Future Simple: I will work tomorrow. (Я буду работать завтра.)

2. Используйте "формулы" для построения предложений

Создайте для себя шаблоны основных конструкций:

I + [глагол] + [дополнение] (I learn English.)

I + don't + [глагол] + [дополнение] (I don't know the answer.)

Do + I + [глагол] + [дополнение]? (Do I need to help?)

3. Практикуйтесь с короткими историями

Составляйте небольшие рассказы о своём дне, используя разные времена:

"Every day I wake up at 7 AM. Yesterday I woke up late. Tomorrow I will wake up early."

4. Обращайте внимание на "сигнальные" слова

Определённые слова указывают на нужное время:

Present Simple: always, often, usually, sometimes, never, every day

Past Simple: yesterday, last week, in 2010, ago

Present Perfect: already, just, ever, never, yet, since, for

5. Учитесь на ошибках

Не бойтесь ошибаться! Запишите свою речь и проанализируйте ошибки или попросите собеседника исправлять вас.

6. Расширяйте словарный запас глаголов

Чем больше глаголов вы знаете, тем разнообразнее будет ваша речь. Сосредоточьтесь на высокочастотных глаголах:

be (быть)

have (иметь)

do (делать)

say/tell (говорить)

go (идти)

get (получать)

make (делать, создавать)

know (знать)

think (думать)

see (видеть)

7. Создайте собственную "шпаргалку"

Составьте таблицу с формами часто используемых глаголов и держите её под рукой.

🎯 Главное правило: регулярность важнее интенсивности. Лучше заниматься по 15 минут каждый день, чем 3 часа раз в неделю. Используйте приложения с напоминаниями для формирования привычки.

📱 Полезные ресурсы: приложения для тренировки неправильных глаголов, сайты с упражнениями, языковые игры — всё это поможет вам закрепить материал в интересной форме.