Глагольные формы в английском: основы, которые должен знать каждый#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Начинающие изучающие английский язык
- Учителя и преподаватели английского языка
Люди, испытывающие трудности с грамматикой английского языка
Помню, как сам когда-то ломал голову над формами английских глаголов! Казалось, что в этом море времён, причастий и прочих грамматических конструкций невозможно разобраться без десятка лет учёбы. Если вы чувствуете то же самое — расслабьтесь! 🧘♂️ Система английских глагольных форм логична и понятна, если разложить её на простые элементы. Давайте вместе, шаг за шагом, разберёмся в этой теме, которая откроет вам путь к свободному владению английским языком.
Что такое глагольные формы и почему они важны
Глагольные формы — это различные варианты глаголов, которые меняются в зависимости от времени, лица, числа и других факторов. В английском языке глаголы имеют гораздо меньше форм, чем в русском, что одновременно и упрощает, и усложняет задачу изучающих язык.
Всего в английском языке существует четыре основных формы глагола:
- Инфинитив (базовая форма) — to speak (говорить)
- Прошедшее время (Past Simple) — spoke (говорил)
- Причастие прошедшего времени (Past Participle) — spoken (сказанный)
- Причастие настоящего времени (Present Participle) — speaking (говорящий)
Казалось бы, всего четыре формы — что может быть проще? Однако именно от них, как от кирпичиков, строится всё многообразие английских времён, залогов и наклонений.
|Форма глагола
|Для чего используется
|Пример
|Инфинитив
|Основа для настоящего времени, будущего времени
|I speak English. I will speak tomorrow.
|Прошедшее время
|Для образования простого прошедшего времени
|I spoke to him yesterday.
|Причастие прошедшего времени
|Для совершенных времён и пассивного залога
|I have spoken. It was spoken.
|Причастие настоящего времени
|Для продолженных времён и герундия
|I am speaking. Speaking English is fun.
Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Однажды ко мне на курс пришла студентка Марина, которая перед этим трижды бросала изучение английского. "У меня каша в голове от этих форм глаголов," — жаловалась она. Мы начали с простой таблицы четырёх основных форм, которую я нарисовала на листе А4, и Марина прикрепила её на холодильник. Вместо подробного объяснения всех правил я попросила её просто выучить формы 10 самых частотных глаголов. Через неделю она уже могла свободно с ними работать и заявила: "Я впервые не ощущаю панику при виде английского текста!" Спустя месяц таких микродоз обучения Марина уже легко определяла формы глаголов в текстах и использовала их в речи.
Знание глагольных форм — это основа для понимания английской грамматики. Без них невозможно правильно выражать свои мысли, рассказывать о прошлых событиях или строить планы на будущее. Освоив этот фундамент, вы увидите, как стремительно начнёт расти ваше владение языком! 💪
Инфинитив и настоящее время: начинаем с азов
Инфинитив — это базовая, словарная форма глагола. В английском языке она обычно употребляется с частицей to: to go (идти), to speak (говорить), to live (жить). Однако в некоторых конструкциях частица to опускается, например, после модальных глаголов: I can swim (Я умею плавать).
От инфинитива образуется настоящее время. Для большинства лиц и чисел форма совпадает с инфинитивом без to:
- I work — Я работаю
- You work — Ты работаешь
- We work — Мы работаем
- They work — Они работают
Особым случаем является форма 3-го лица единственного числа (he/she/it), где к глаголу добавляется окончание -s или -es:
- He works — Он работает
- She goes — Она идёт
- It lives — Оно живёт
Правила добавления окончаний -s/-es:
|Окончание базовой формы
|Что добавляем
|Примеры
|Большинство глаголов
|-s
|play → plays, eat → eats
|-s, -sh, -ch, -x, -z, -o
|-es
|pass → passes, wash → washes, catch → catches, fix → fixes
|Согласная + y
|y → ies
|try → tries, study → studies
|Гласная + y
|-s
|play → plays, say → says
Для отрицаний и вопросов в настоящем времени используется вспомогательный глагол do/does:
- I do not (don't) work — Я не работаю
- Does he work? — Он работает?
Не путайте формы настоящего простого времени (Present Simple) с другими временами, образованными от инфинитива:
- Present Continuous: I am working (я работаю сейчас)
- Future Simple: I will work (я буду работать)
🔑 Ключевой момент: инфинитив — это строительный блок для множества конструкций, поэтому важно хорошо его усвоить!
Прошедшее время и причастия: ключевые отличия
Когда мы переходим от настоящего к прошлому, в игру вступают две важные формы: прошедшее время (Past Simple) и причастие прошедшего времени (Past Participle). Эти формы часто путают начинающие, но между ними есть чёткое разграничение в использовании.
Антон Смирнов, методист по обучению английскому языку
На одном из моих первых занятий со взрослой группой я столкнулся с забавной ситуацией. Татьяна, бухгалтер с 20-летним стажем, наотрез отказывалась понимать разницу между "spoke" и "spoken". "Зачем англичане всё усложняют? Ведь оба слова означают 'говорил'!" — возмущалась она. Я предложил ей простую аналогию: "Представьте, что Past Simple — это документ с уже проведённой операцией, а Past Participle — это печать 'Проведено' на этом документе". Глаза Татьяны загорелись: "То есть I spoke — это я сама выполнила действие, а it is spoken — на действии поставили печать, что оно выполнено?" С тех пор она безошибочно различала эти формы, а её "бухгалтерская аналогия" помогла и другим студентам.
Прошедшее время (Past Simple) используется для описания действий, которые произошли в определённый момент в прошлом:
- I worked yesterday. — Я работал вчера.
- She went to Paris last summer. — Она ездила в Париж прошлым летом.
Причастие прошедшего времени (Past Participle) само по себе не выражает время. Оно используется для образования:
- Совершенных времён: I have worked here for 5 years. (Present Perfect)
- Пассивного залога: The work was done. (Работа была сделана)
В то время как форма прошедшего времени одинакова для всех лиц и чисел, способы её образования различаются для правильных и неправильных глаголов:
- Правильные глаголы: образуют обе формы добавлением -ed к инфинитиву: work → worked (Past Simple) → worked (Past Participle)
- Неправильные глаголы: имеют особые формы, которые нужно запоминать: go → went (Past Simple) → gone (Past Participle)
Существует также причастие настоящего времени (Present Participle), которое образуется добавлением -ing к базовой форме: working, speaking. Оно используется для образования продолженных времён и действительного залога.
🧩 Практический совет: выучите формы основных неправильных глаголов — это значительно облегчит понимание и использование английских времён.
Таблица правильных и неправильных глаголов
Глаголы в английском языке делятся на две большие группы: правильные и неправильные. Правильные следуют чётким правилам образования форм, а неправильные — нет.
Для правильных глаголов формирование прошедшего времени и причастия прошедшего времени происходит по одной схеме — добавлением окончания -ed:
- play → played → played
- work → worked → worked
- talk → talked → talked
При этом есть несколько правил правописания при добавлении -ed:
- Если глагол оканчивается на -e, добавляется только -d: like → liked
- Если глагол оканчивается на согласную + y, y меняется на i + ed: try → tried
- Если глагол оканчивается на одну согласную с предшествующей ударной гласной, согласная удваивается: stop → stopped
Неправильные глаголы не следуют стандартным правилам и требуют запоминания их форм. Вот некоторые из наиболее часто используемых неправильных глаголов:
|Инфинитив
|Past Simple
|Past Participle
|Перевод
|be
|was/were
|been
|быть
|begin
|began
|begun
|начинать
|break
|broke
|broken
|ломать
|bring
|brought
|brought
|приносить
|buy
|bought
|bought
|покупать
|come
|came
|come
|приходить
|do
|did
|done
|делать
|eat
|ate
|eaten
|есть
|go
|went
|gone
|идти
|have
|had
|had
|иметь
Неправильные глаголы можно условно разделить на несколько групп по типу изменений:
- Все три формы одинаковые: put → put → put (класть)
- Вторая и третья формы одинаковые: bring → brought → brought (приносить)
- Все три формы разные: begin → began → begun (начинать)
- Изменяется только гласная в корне: sing → sang → sung (петь)
🔤 Совет по запоминанию: группируйте неправильные глаголы по типу изменения и учите по 5-7 глаголов в день. Используйте ассоциации и мнемонические правила. Например, для глагола "break" (broke, broken) можно представить, как вы ломаете палку со звуком "брок!".
Регулярная практика с неправильными глаголами — ключ к успеху. Создайте карточки или используйте специальные приложения для тренировки.
Как использовать формы глаголов в речи: советы новичкам
Теория без практики бесполезна, поэтому давайте разберёмся, как применять формы глаголов в реальной речи. Вот несколько стратегий, которые помогут вам быстрее освоить этот аспект английской грамматики.
1. Начните с простейших конструкций
Не пытайтесь сразу освоить все времена. Сосредоточьтесь на базовых:
- Present Simple: I work every day. (Я работаю каждый день.)
- Past Simple: I worked yesterday. (Я работал вчера.)
- Future Simple: I will work tomorrow. (Я буду работать завтра.)
2. Используйте "формулы" для построения предложений
Создайте для себя шаблоны основных конструкций:
- I + [глагол] + [дополнение] (I learn English.)
- I + don't + [глагол] + [дополнение] (I don't know the answer.)
- Do + I + [глагол] + [дополнение]? (Do I need to help?)
3. Практикуйтесь с короткими историями
Составляйте небольшие рассказы о своём дне, используя разные времена:
- "Every day I wake up at 7 AM. Yesterday I woke up late. Tomorrow I will wake up early."
4. Обращайте внимание на "сигнальные" слова
Определённые слова указывают на нужное время:
- Present Simple: always, often, usually, sometimes, never, every day
- Past Simple: yesterday, last week, in 2010, ago
- Present Perfect: already, just, ever, never, yet, since, for
5. Учитесь на ошибках
Не бойтесь ошибаться! Запишите свою речь и проанализируйте ошибки или попросите собеседника исправлять вас.
6. Расширяйте словарный запас глаголов
Чем больше глаголов вы знаете, тем разнообразнее будет ваша речь. Сосредоточьтесь на высокочастотных глаголах:
- be (быть)
- have (иметь)
- do (делать)
- say/tell (говорить)
- go (идти)
- get (получать)
- make (делать, создавать)
- know (знать)
- think (думать)
- see (видеть)
7. Создайте собственную "шпаргалку"
Составьте таблицу с формами часто используемых глаголов и держите её под рукой.
🎯 Главное правило: регулярность важнее интенсивности. Лучше заниматься по 15 минут каждый день, чем 3 часа раз в неделю. Используйте приложения с напоминаниями для формирования привычки.
📱 Полезные ресурсы: приложения для тренировки неправильных глаголов, сайты с упражнениями, языковые игры — всё это поможет вам закрепить материал в интересной форме.
Глагольные формы в английском — не просто набор правил, а мощный инструмент, который открывает безграничные возможности для выражения мыслей. Помните: каждый раз, когда вы правильно используете очередную форму глагола в речи, вы делаете важный шаг к свободному владению языком. Не пытайтесь охватить всё сразу — начните с базовых форм, практикуйтесь каждый день и постепенно добавляйте новые конструкции. Даже носители языка когда-то начинали с нуля! Удачи в ваших языковых приключениях! 🚀