Seek – Sought – Sought: как правильно использовать формы глагола

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на уровне начинающих и продвинутых

Студенты, готовящиеся к экзаменам по английскому языку

Профессионалы, использующие английский язык в деловой и академической среде Вы когда-нибудь сталкивались с глаголом "seek" в английском тексте и не знали, как правильно использовать его формы? Этот неправильный глагол часто вызывает затруднения у изучающих английский язык, особенно когда нужно быстро перейти от инфинитива к прошедшему времени. Разберемся раз и навсегда с формами глагола "seek – sought – sought", чтобы вы могли уверенно применять его в речи и на письме, будь то подготовка к экзамену или написание делового письма. 🔍

Что означает глагол seek в английском языке

Глагол "seek" — один из тех многозначных английских слов, которые обогащают вашу речь и делают ее более выразительной. Основное значение глагола "seek" — искать, стремиться к чему-либо или пытаться получить. В отличие от более распространенного глагола "look for" (искать), "seek" имеет более формальный оттенок и часто используется в деловой и академической среде.

Рассмотрим основные значения глагола "seek":

Искать что-либо или кого-либо: "He is seeking a new job" (Он ищет новую работу)

Стремиться к чему-либо: "They seek peace in the region" (Они стремятся к миру в регионе)

Пытаться получить совет, помощь или информацию: "I'm seeking your advice on this matter" (Я ищу вашего совета по этому вопросу)

Добиваться определенного результата: "The company is seeking to expand into new markets" (Компания стремится выйти на новые рынки)

В юридическом контексте "seek" часто означает "требовать" или "ходатайствовать": "The plaintiff seeks damages of $1 million" (Истец требует возмещения ущерба в размере 1 миллиона долларов).

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на уроке с группой финансовых аналитиков мы разбирали текст о стратегиях компаний, и студенты постоянно путали формы глагола "seek". Один из учеников использовал форму "seeked" вместо "sought" в презентации для международных клиентов, что вызвало недоумение у партнеров. После этого случая я разработала специальную мнемоническую технику: "Не ищи (seek) сложностей там, где их уже нашли (sought) до тебя". Эта фраза helped моим студентам запомнить правильную форму, и больше таких ошибок не возникало. Теперь каждый новый поток я знакомлю с этой фразой, и результат всегда отличный.

Формы глагола seek: основная информация

Глагол "seek" относится к категории неправильных глаголов в английском языке. Это означает, что его формы прошедшего времени и причастия прошедшего времени не образуются путем добавления окончания "-ed", а имеют особую форму. 📝

Форма глагола Написание Транскрипция Инфинитив (Base Form) seek /siːk/ Прошедшее время (Past Simple) sought /sɔːt/ Причастие прошедшего времени (Past Participle) sought /sɔːt/

Запомнить формы глагола "seek" можно, обратив внимание на его сходство с другими неправильными глаголами, имеющими похожую модель изменения:

seek – sought – sought (искать)

(учить, преподавать) teach – taught – taught (учить, преподавать)

(ловить) catch – caught – caught (ловить)

(приносить) bring – brought – brought (приносить)

Все эти глаголы в прошедшем времени и причастии прошедшего времени имеют окончание "-ought" или его вариацию. Эта закономерность может помочь вам запомнить правильные формы глагола "seek".

Важно отметить, что форма третьего лица единственного числа в настоящем времени (Present Simple) образуется стандартно — путем добавления окончания "-s": he/she/it seeks.

Использование seek в настоящем времени

В настоящем времени глагол "seek" используется для выражения действий, которые происходят регулярно, постоянно или являются общеизвестными фактами. Давайте разберем, как правильно использовать этот глагол в разных формах настоящего времени. 🕒

Present Simple (Простое настоящее время)

В этой форме "seek" используется для описания постоянных или регулярных действий:

I seek new challenges every day. (Я ищу новые вызовы каждый день.)

Scientists seek answers to fundamental questions. (Ученые ищут ответы на фундаментальные вопросы.)

She seeks advice from her mentor regularly. (Она регулярно обращается за советом к своему наставнику.)

They seek to improve their English skills. (Они стремятся улучшить свои навыки английского языка.)

Не забывайте, что в третьем лице единственного числа (he/she/it) добавляется окончание "-s": He seeks perfection in his work. (Он стремится к совершенству в своей работе.)

Present Continuous (Настоящее продолженное время)

Глагол "seek" может использоваться в Present Continuous для описания действий, происходящих в момент речи или в текущий период:

I am seeking a solution to this problem right now. (Я ищу решение этой проблемы прямо сейчас.)

She is seeking new job opportunities this month. (Она ищет новые возможности для работы в этом месяце.)

They are seeking investors for their startup. (Они ищут инвесторов для своего стартапа.)

Present Perfect (Настоящее совершенное время)

В Present Perfect используется причастие прошедшего времени "sought":

I have sought his help many times. (Я много раз обращался за его помощью.)

The company has sought to expand its market share. (Компания стремилась расширить свою долю на рынке.)

They have sought the truth, but haven't found it yet. (Они искали правду, но еще не нашли ее.)

Время Положительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма Present Simple I seek<br>He/She/It seeks<br>We/You/They seek I do not seek<br>He/She/It does not seek<br>We/You/They do not seek Do I seek?<br>Does he/she/it seek?<br>Do we/you/they seek? Present Continuous I am seeking<br>He/She/It is seeking<br>We/You/They are seeking I am not seeking<br>He/She/It is not seeking<br>We/You/They are not seeking Am I seeking?<br>Is he/she/it seeking?<br>Are we/you/they seeking? Present Perfect I/We/You/They have sought<br>He/She/It has sought I/We/You/They have not sought<br>He/She/It has not sought Have I/we/you/they sought?<br>Has he/she/it sought?

Sought: применение прошедшей формы глагола

Форма "sought" используется как в простом прошедшем времени (Past Simple), так и в качестве причастия прошедшего времени (Past Participle) в составных временах и пассивном залоге. Рассмотрим различные случаи использования формы "sought". ⏱️

Past Simple (Простое прошедшее время)

В простом прошедшем времени "sought" используется для описания законченных действий в прошлом:

I sought help after the accident. (Я обратился за помощью после аварии.)

The detective sought evidence at the crime scene. (Детектив искал улики на месте преступления.)

She sought advice from her parents. (Она обратилась за советом к своим родителям.)

They sought shelter from the storm. (Они искали укрытие от шторма.)

Past Continuous (Прошедшее продолженное время)

В сочетании с Past Continuous используется основная форма глагола "seek" с окончанием "-ing":

I was seeking a new apartment when I met my future wife. (Я искал новую квартиру, когда встретил свою будущую жену.)

She was seeking inspiration for her novel. (Она искала вдохновение для своего романа.)

Past Perfect (Прошедшее совершенное время)

В Past Perfect используется форма "sought" как причастие прошедшего времени:

He had sought my advice before making his decision. (Он обратился за моим советом, прежде чем принять решение.)

The company had sought new markets for years before expanding overseas. (Компания искала новые рынки в течение нескольких лет, прежде чем выйти на зарубежные рынки.)

Пассивный залог с "sought"

"Sought" также используется в пассивных конструкциях:

His advice is often sought by colleagues. (К его советам часто обращаются коллеги.)

The stolen paintings were sought by the police. (Украденные картины разыскивались полицией.)

Permission was sought from the authorities. (Было запрошено разрешение у властей.)

Игорь Волков, бизнес-переводчик В начале моей карьеры переводчика я работал на международной конференции, где присутствовали высокопоставленные представители крупных корпораций. Во время перевода выступления одного из делегатов я неверно использовал форму глагола "seek", сказав "seeked" вместо "sought". Спикер, свободно владеющий русским языком, вежливо поправил меня. Это был момент профессионального осознания: даже одна грамматическая ошибка может подорвать доверие к тебе как к специалисту. С тех пор я составил список неправильных глаголов, которые часто встречаются в бизнес-коммуникации, и "seek-sought-sought" занимает в нем почетное место. Теперь я регулярно провожу мастер-классы для начинающих переводчиков, где особо подчеркиваю важность правильных форм глаголов при синхронном переводе.

Практические предложения с разными формами seek

Лучший способ освоить использование глагола "seek" во всех его формах — это регулярная практика. Давайте рассмотрим различные примеры предложений, которые помогут вам закрепить правильное использование этого глагола в разных контекстах. 📚

Примеры с инфинитивом "seek"

To seek knowledge is a noble pursuit. (Стремление к знаниям — благородное занятие.)

She plans to seek revenge for the insult. (Она планирует отомстить за оскорбление.)

I want to seek a compromise that works for everyone. (Я хочу найти компромисс, который устроит всех.)

They decided to seek legal advice on the matter. (Они решили обратиться за юридической консультацией по этому вопросу.)

Примеры с формой настоящего времени "seek/seeks"

Good leaders seek feedback from their team members. (Хорошие лидеры ищут обратную связь от членов своей команды.)

The organization seeks to promote sustainable development. (Организация стремится продвигать устойчивое развитие.)

A wise person seeks to understand before being understood. (Мудрый человек стремится понять, прежде чем быть понятым.)

She seeks inspiration in nature for her paintings. (Она ищет вдохновение в природе для своих картин.)

Примеры с формой прошедшего времени "sought"

The ancient explorers sought a route to the East. (Древние исследователи искали путь на Восток.)

He sought the truth about his family's history. (Он искал правду об истории своей семьи.)

The government sought to reduce inflation through new policies. (Правительство стремилось снизить инфляцию с помощью новой политики.)

We sought shelter under a tree during the rainstorm. (Мы искали укрытие под деревом во время ливня.)

Примеры с причастием "sought" в составных временах

They have sought answers to this question for decades. (Они ищут ответы на этот вопрос десятилетиями.)

The medicine had been sought by patients desperate for relief. (Лекарство искали пациенты, отчаянно нуждающиеся в облегчении.)

The missing child has been sought by volunteers all night. (Пропавшего ребенка волонтеры искали всю ночь.)

Having sought his guidance, I felt more confident about my decision. (Обратившись за его руководством, я почувствовал себя более уверенным в своем решении.)

Идиомы и устойчивые выражения с глаголом "seek"

Seek and ye shall find — Ищите и обрящете (библейское выражение)

— Ищите и обрящете (библейское выражение) Seek out — Найти, отыскать (часто после тщательного поиска)

— Найти, отыскать (часто после тщательного поиска) Seek after — Стремиться к чему-то (обычно к абстрактным понятиям)

— Стремиться к чему-то (обычно к абстрактным понятиям) Seek one's fortune — Искать счастья, пытаться добиться успеха

— Искать счастья, пытаться добиться успеха Seek revenge/vengeance — Искать мести