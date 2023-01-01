Seek – Sought – Sought: как правильно использовать формы глагола#Изучение английского #Лингвистика и текст
Для кого эта статья:
- Изучающие английский язык на уровне начинающих и продвинутых
- Студенты, готовящиеся к экзаменам по английскому языку
Профессионалы, использующие английский язык в деловой и академической среде
Вы когда-нибудь сталкивались с глаголом "seek" в английском тексте и не знали, как правильно использовать его формы? Этот неправильный глагол часто вызывает затруднения у изучающих английский язык, особенно когда нужно быстро перейти от инфинитива к прошедшему времени. Разберемся раз и навсегда с формами глагола "seek – sought – sought", чтобы вы могли уверенно применять его в речи и на письме, будь то подготовка к экзамену или написание делового письма. 🔍
Что означает глагол seek в английском языке
Глагол "seek" — один из тех многозначных английских слов, которые обогащают вашу речь и делают ее более выразительной. Основное значение глагола "seek" — искать, стремиться к чему-либо или пытаться получить. В отличие от более распространенного глагола "look for" (искать), "seek" имеет более формальный оттенок и часто используется в деловой и академической среде.
Рассмотрим основные значения глагола "seek":
- Искать что-либо или кого-либо: "He is seeking a new job" (Он ищет новую работу)
- Стремиться к чему-либо: "They seek peace in the region" (Они стремятся к миру в регионе)
- Пытаться получить совет, помощь или информацию: "I'm seeking your advice on this matter" (Я ищу вашего совета по этому вопросу)
- Добиваться определенного результата: "The company is seeking to expand into new markets" (Компания стремится выйти на новые рынки)
В юридическом контексте "seek" часто означает "требовать" или "ходатайствовать": "The plaintiff seeks damages of $1 million" (Истец требует возмещения ущерба в размере 1 миллиона долларов).
Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Однажды на уроке с группой финансовых аналитиков мы разбирали текст о стратегиях компаний, и студенты постоянно путали формы глагола "seek". Один из учеников использовал форму "seeked" вместо "sought" в презентации для международных клиентов, что вызвало недоумение у партнеров. После этого случая я разработала специальную мнемоническую технику: "Не ищи (seek) сложностей там, где их уже нашли (sought) до тебя". Эта фраза helped моим студентам запомнить правильную форму, и больше таких ошибок не возникало. Теперь каждый новый поток я знакомлю с этой фразой, и результат всегда отличный.
Формы глагола seek: основная информация
Глагол "seek" относится к категории неправильных глаголов в английском языке. Это означает, что его формы прошедшего времени и причастия прошедшего времени не образуются путем добавления окончания "-ed", а имеют особую форму. 📝
|Форма глагола
|Написание
|Транскрипция
|Инфинитив (Base Form)
|seek
|/siːk/
|Прошедшее время (Past Simple)
|sought
|/sɔːt/
|Причастие прошедшего времени (Past Participle)
|sought
|/sɔːt/
Запомнить формы глагола "seek" можно, обратив внимание на его сходство с другими неправильными глаголами, имеющими похожую модель изменения:
- seek – sought – sought (искать)
- teach – taught – taught (учить, преподавать)
- catch – caught – caught (ловить)
- bring – brought – brought (приносить)
Все эти глаголы в прошедшем времени и причастии прошедшего времени имеют окончание "-ought" или его вариацию. Эта закономерность может помочь вам запомнить правильные формы глагола "seek".
Важно отметить, что форма третьего лица единственного числа в настоящем времени (Present Simple) образуется стандартно — путем добавления окончания "-s": he/she/it seeks.
Использование seek в настоящем времени
В настоящем времени глагол "seek" используется для выражения действий, которые происходят регулярно, постоянно или являются общеизвестными фактами. Давайте разберем, как правильно использовать этот глагол в разных формах настоящего времени. 🕒
Present Simple (Простое настоящее время)
В этой форме "seek" используется для описания постоянных или регулярных действий:
- I seek new challenges every day. (Я ищу новые вызовы каждый день.)
- Scientists seek answers to fundamental questions. (Ученые ищут ответы на фундаментальные вопросы.)
- She seeks advice from her mentor regularly. (Она регулярно обращается за советом к своему наставнику.)
- They seek to improve their English skills. (Они стремятся улучшить свои навыки английского языка.)
Не забывайте, что в третьем лице единственного числа (he/she/it) добавляется окончание "-s": He seeks perfection in his work. (Он стремится к совершенству в своей работе.)
Present Continuous (Настоящее продолженное время)
Глагол "seek" может использоваться в Present Continuous для описания действий, происходящих в момент речи или в текущий период:
- I am seeking a solution to this problem right now. (Я ищу решение этой проблемы прямо сейчас.)
- She is seeking new job opportunities this month. (Она ищет новые возможности для работы в этом месяце.)
- They are seeking investors for their startup. (Они ищут инвесторов для своего стартапа.)
Present Perfect (Настоящее совершенное время)
В Present Perfect используется причастие прошедшего времени "sought":
- I have sought his help many times. (Я много раз обращался за его помощью.)
- The company has sought to expand its market share. (Компания стремилась расширить свою долю на рынке.)
- They have sought the truth, but haven't found it yet. (Они искали правду, но еще не нашли ее.)
|Время
|Положительная форма
|Отрицательная форма
|Вопросительная форма
|Present Simple
|I seek<br>He/She/It seeks<br>We/You/They seek
|I do not seek<br>He/She/It does not seek<br>We/You/They do not seek
|Do I seek?<br>Does he/she/it seek?<br>Do we/you/they seek?
|Present Continuous
|I am seeking<br>He/She/It is seeking<br>We/You/They are seeking
|I am not seeking<br>He/She/It is not seeking<br>We/You/They are not seeking
|Am I seeking?<br>Is he/she/it seeking?<br>Are we/you/they seeking?
|Present Perfect
|I/We/You/They have sought<br>He/She/It has sought
|I/We/You/They have not sought<br>He/She/It has not sought
|Have I/we/you/they sought?<br>Has he/she/it sought?
Sought: применение прошедшей формы глагола
Форма "sought" используется как в простом прошедшем времени (Past Simple), так и в качестве причастия прошедшего времени (Past Participle) в составных временах и пассивном залоге. Рассмотрим различные случаи использования формы "sought". ⏱️
Past Simple (Простое прошедшее время)
В простом прошедшем времени "sought" используется для описания законченных действий в прошлом:
- I sought help after the accident. (Я обратился за помощью после аварии.)
- The detective sought evidence at the crime scene. (Детектив искал улики на месте преступления.)
- She sought advice from her parents. (Она обратилась за советом к своим родителям.)
- They sought shelter from the storm. (Они искали укрытие от шторма.)
Past Continuous (Прошедшее продолженное время)
В сочетании с Past Continuous используется основная форма глагола "seek" с окончанием "-ing":
- I was seeking a new apartment when I met my future wife. (Я искал новую квартиру, когда встретил свою будущую жену.)
- She was seeking inspiration for her novel. (Она искала вдохновение для своего романа.)
Past Perfect (Прошедшее совершенное время)
В Past Perfect используется форма "sought" как причастие прошедшего времени:
- He had sought my advice before making his decision. (Он обратился за моим советом, прежде чем принять решение.)
- The company had sought new markets for years before expanding overseas. (Компания искала новые рынки в течение нескольких лет, прежде чем выйти на зарубежные рынки.)
Пассивный залог с "sought"
"Sought" также используется в пассивных конструкциях:
- His advice is often sought by colleagues. (К его советам часто обращаются коллеги.)
- The stolen paintings were sought by the police. (Украденные картины разыскивались полицией.)
- Permission was sought from the authorities. (Было запрошено разрешение у властей.)
Игорь Волков, бизнес-переводчик
В начале моей карьеры переводчика я работал на международной конференции, где присутствовали высокопоставленные представители крупных корпораций. Во время перевода выступления одного из делегатов я неверно использовал форму глагола "seek", сказав "seeked" вместо "sought". Спикер, свободно владеющий русским языком, вежливо поправил меня. Это был момент профессионального осознания: даже одна грамматическая ошибка может подорвать доверие к тебе как к специалисту. С тех пор я составил список неправильных глаголов, которые часто встречаются в бизнес-коммуникации, и "seek-sought-sought" занимает в нем почетное место. Теперь я регулярно провожу мастер-классы для начинающих переводчиков, где особо подчеркиваю важность правильных форм глаголов при синхронном переводе.
Практические предложения с разными формами seek
Лучший способ освоить использование глагола "seek" во всех его формах — это регулярная практика. Давайте рассмотрим различные примеры предложений, которые помогут вам закрепить правильное использование этого глагола в разных контекстах. 📚
Примеры с инфинитивом "seek"
- To seek knowledge is a noble pursuit. (Стремление к знаниям — благородное занятие.)
- She plans to seek revenge for the insult. (Она планирует отомстить за оскорбление.)
- I want to seek a compromise that works for everyone. (Я хочу найти компромисс, который устроит всех.)
- They decided to seek legal advice on the matter. (Они решили обратиться за юридической консультацией по этому вопросу.)
Примеры с формой настоящего времени "seek/seeks"
- Good leaders seek feedback from their team members. (Хорошие лидеры ищут обратную связь от членов своей команды.)
- The organization seeks to promote sustainable development. (Организация стремится продвигать устойчивое развитие.)
- A wise person seeks to understand before being understood. (Мудрый человек стремится понять, прежде чем быть понятым.)
- She seeks inspiration in nature for her paintings. (Она ищет вдохновение в природе для своих картин.)
Примеры с формой прошедшего времени "sought"
- The ancient explorers sought a route to the East. (Древние исследователи искали путь на Восток.)
- He sought the truth about his family's history. (Он искал правду об истории своей семьи.)
- The government sought to reduce inflation through new policies. (Правительство стремилось снизить инфляцию с помощью новой политики.)
- We sought shelter under a tree during the rainstorm. (Мы искали укрытие под деревом во время ливня.)
Примеры с причастием "sought" в составных временах
- They have sought answers to this question for decades. (Они ищут ответы на этот вопрос десятилетиями.)
- The medicine had been sought by patients desperate for relief. (Лекарство искали пациенты, отчаянно нуждающиеся в облегчении.)
- The missing child has been sought by volunteers all night. (Пропавшего ребенка волонтеры искали всю ночь.)
- Having sought his guidance, I felt more confident about my decision. (Обратившись за его руководством, я почувствовал себя более уверенным в своем решении.)
Идиомы и устойчивые выражения с глаголом "seek"
- Seek and ye shall find — Ищите и обрящете (библейское выражение)
- Seek out — Найти, отыскать (часто после тщательного поиска)
- Seek after — Стремиться к чему-то (обычно к абстрактным понятиям)
- Seek one's fortune — Искать счастья, пытаться добиться успеха
- Seek revenge/vengeance — Искать мести
Правильное использование форм глагола "seek" — это не просто вопрос грамматической точности, но и показатель вашей языковой компетенции. Запомнив три основные формы: seek – sought – sought, вы сможете уверенно выражать идеи поиска, стремления и целеустремленности в любом контексте. Применяйте полученные знания на практике, и вскоре вы заметите, как ваша речь становится более точной, элегантной и профессиональной.