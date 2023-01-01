Seek - Sought - Sought: как правильно использовать формы глагола
Seek – Sought – Sought: как правильно использовать формы глагола

#Изучение английского  #Лингвистика и текст  
Для кого эта статья:

  • Изучающие английский язык на уровне начинающих и продвинутых
  • Студенты, готовящиеся к экзаменам по английскому языку

  • Профессионалы, использующие английский язык в деловой и академической среде

    Вы когда-нибудь сталкивались с глаголом "seek" в английском тексте и не знали, как правильно использовать его формы? Этот неправильный глагол часто вызывает затруднения у изучающих английский язык, особенно когда нужно быстро перейти от инфинитива к прошедшему времени. Разберемся раз и навсегда с формами глагола "seek – sought – sought", чтобы вы могли уверенно применять его в речи и на письме, будь то подготовка к экзамену или написание делового письма. 🔍

Что означает глагол seek в английском языке

Глагол "seek" — один из тех многозначных английских слов, которые обогащают вашу речь и делают ее более выразительной. Основное значение глагола "seek" — искать, стремиться к чему-либо или пытаться получить. В отличие от более распространенного глагола "look for" (искать), "seek" имеет более формальный оттенок и часто используется в деловой и академической среде.

Рассмотрим основные значения глагола "seek":

  • Искать что-либо или кого-либо: "He is seeking a new job" (Он ищет новую работу)
  • Стремиться к чему-либо: "They seek peace in the region" (Они стремятся к миру в регионе)
  • Пытаться получить совет, помощь или информацию: "I'm seeking your advice on this matter" (Я ищу вашего совета по этому вопросу)
  • Добиваться определенного результата: "The company is seeking to expand into new markets" (Компания стремится выйти на новые рынки)

В юридическом контексте "seek" часто означает "требовать" или "ходатайствовать": "The plaintiff seeks damages of $1 million" (Истец требует возмещения ущерба в размере 1 миллиона долларов).

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Однажды на уроке с группой финансовых аналитиков мы разбирали текст о стратегиях компаний, и студенты постоянно путали формы глагола "seek". Один из учеников использовал форму "seeked" вместо "sought" в презентации для международных клиентов, что вызвало недоумение у партнеров. После этого случая я разработала специальную мнемоническую технику: "Не ищи (seek) сложностей там, где их уже нашли (sought) до тебя". Эта фраза helped моим студентам запомнить правильную форму, и больше таких ошибок не возникало. Теперь каждый новый поток я знакомлю с этой фразой, и результат всегда отличный.

Пошаговый план для смены профессии

Формы глагола seek: основная информация

Глагол "seek" относится к категории неправильных глаголов в английском языке. Это означает, что его формы прошедшего времени и причастия прошедшего времени не образуются путем добавления окончания "-ed", а имеют особую форму. 📝

Форма глагола Написание Транскрипция
Инфинитив (Base Form) seek /siːk/
Прошедшее время (Past Simple) sought /sɔːt/
Причастие прошедшего времени (Past Participle) sought /sɔːt/

Запомнить формы глагола "seek" можно, обратив внимание на его сходство с другими неправильными глаголами, имеющими похожую модель изменения:

  • seek – sought – sought (искать)
  • teach – taught – taught (учить, преподавать)
  • catch – caught – caught (ловить)
  • bring – brought – brought (приносить)

Все эти глаголы в прошедшем времени и причастии прошедшего времени имеют окончание "-ought" или его вариацию. Эта закономерность может помочь вам запомнить правильные формы глагола "seek".

Важно отметить, что форма третьего лица единственного числа в настоящем времени (Present Simple) образуется стандартно — путем добавления окончания "-s": he/she/it seeks.

Использование seek в настоящем времени

В настоящем времени глагол "seek" используется для выражения действий, которые происходят регулярно, постоянно или являются общеизвестными фактами. Давайте разберем, как правильно использовать этот глагол в разных формах настоящего времени. 🕒

Present Simple (Простое настоящее время)

В этой форме "seek" используется для описания постоянных или регулярных действий:

  • I seek new challenges every day. (Я ищу новые вызовы каждый день.)
  • Scientists seek answers to fundamental questions. (Ученые ищут ответы на фундаментальные вопросы.)
  • She seeks advice from her mentor regularly. (Она регулярно обращается за советом к своему наставнику.)
  • They seek to improve their English skills. (Они стремятся улучшить свои навыки английского языка.)

Не забывайте, что в третьем лице единственного числа (he/she/it) добавляется окончание "-s": He seeks perfection in his work. (Он стремится к совершенству в своей работе.)

Present Continuous (Настоящее продолженное время)

Глагол "seek" может использоваться в Present Continuous для описания действий, происходящих в момент речи или в текущий период:

  • I am seeking a solution to this problem right now. (Я ищу решение этой проблемы прямо сейчас.)
  • She is seeking new job opportunities this month. (Она ищет новые возможности для работы в этом месяце.)
  • They are seeking investors for their startup. (Они ищут инвесторов для своего стартапа.)

Present Perfect (Настоящее совершенное время)

В Present Perfect используется причастие прошедшего времени "sought":

  • I have sought his help many times. (Я много раз обращался за его помощью.)
  • The company has sought to expand its market share. (Компания стремилась расширить свою долю на рынке.)
  • They have sought the truth, but haven't found it yet. (Они искали правду, но еще не нашли ее.)
Время Положительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма
Present Simple I seek<br>He/She/It seeks<br>We/You/They seek I do not seek<br>He/She/It does not seek<br>We/You/They do not seek Do I seek?<br>Does he/she/it seek?<br>Do we/you/they seek?
Present Continuous I am seeking<br>He/She/It is seeking<br>We/You/They are seeking I am not seeking<br>He/She/It is not seeking<br>We/You/They are not seeking Am I seeking?<br>Is he/she/it seeking?<br>Are we/you/they seeking?
Present Perfect I/We/You/They have sought<br>He/She/It has sought I/We/You/They have not sought<br>He/She/It has not sought Have I/we/you/they sought?<br>Has he/she/it sought?

Sought: применение прошедшей формы глагола

Форма "sought" используется как в простом прошедшем времени (Past Simple), так и в качестве причастия прошедшего времени (Past Participle) в составных временах и пассивном залоге. Рассмотрим различные случаи использования формы "sought". ⏱️

Past Simple (Простое прошедшее время)

В простом прошедшем времени "sought" используется для описания законченных действий в прошлом:

  • I sought help after the accident. (Я обратился за помощью после аварии.)
  • The detective sought evidence at the crime scene. (Детектив искал улики на месте преступления.)
  • She sought advice from her parents. (Она обратилась за советом к своим родителям.)
  • They sought shelter from the storm. (Они искали укрытие от шторма.)

Past Continuous (Прошедшее продолженное время)

В сочетании с Past Continuous используется основная форма глагола "seek" с окончанием "-ing":

  • I was seeking a new apartment when I met my future wife. (Я искал новую квартиру, когда встретил свою будущую жену.)
  • She was seeking inspiration for her novel. (Она искала вдохновение для своего романа.)

Past Perfect (Прошедшее совершенное время)

В Past Perfect используется форма "sought" как причастие прошедшего времени:

  • He had sought my advice before making his decision. (Он обратился за моим советом, прежде чем принять решение.)
  • The company had sought new markets for years before expanding overseas. (Компания искала новые рынки в течение нескольких лет, прежде чем выйти на зарубежные рынки.)

Пассивный залог с "sought"

"Sought" также используется в пассивных конструкциях:

  • His advice is often sought by colleagues. (К его советам часто обращаются коллеги.)
  • The stolen paintings were sought by the police. (Украденные картины разыскивались полицией.)
  • Permission was sought from the authorities. (Было запрошено разрешение у властей.)

Игорь Волков, бизнес-переводчик

В начале моей карьеры переводчика я работал на международной конференции, где присутствовали высокопоставленные представители крупных корпораций. Во время перевода выступления одного из делегатов я неверно использовал форму глагола "seek", сказав "seeked" вместо "sought". Спикер, свободно владеющий русским языком, вежливо поправил меня. Это был момент профессионального осознания: даже одна грамматическая ошибка может подорвать доверие к тебе как к специалисту. С тех пор я составил список неправильных глаголов, которые часто встречаются в бизнес-коммуникации, и "seek-sought-sought" занимает в нем почетное место. Теперь я регулярно провожу мастер-классы для начинающих переводчиков, где особо подчеркиваю важность правильных форм глаголов при синхронном переводе.

Практические предложения с разными формами seek

Лучший способ освоить использование глагола "seek" во всех его формах — это регулярная практика. Давайте рассмотрим различные примеры предложений, которые помогут вам закрепить правильное использование этого глагола в разных контекстах. 📚

Примеры с инфинитивом "seek"

  • To seek knowledge is a noble pursuit. (Стремление к знаниям — благородное занятие.)
  • She plans to seek revenge for the insult. (Она планирует отомстить за оскорбление.)
  • I want to seek a compromise that works for everyone. (Я хочу найти компромисс, который устроит всех.)
  • They decided to seek legal advice on the matter. (Они решили обратиться за юридической консультацией по этому вопросу.)

Примеры с формой настоящего времени "seek/seeks"

  • Good leaders seek feedback from their team members. (Хорошие лидеры ищут обратную связь от членов своей команды.)
  • The organization seeks to promote sustainable development. (Организация стремится продвигать устойчивое развитие.)
  • A wise person seeks to understand before being understood. (Мудрый человек стремится понять, прежде чем быть понятым.)
  • She seeks inspiration in nature for her paintings. (Она ищет вдохновение в природе для своих картин.)

Примеры с формой прошедшего времени "sought"

  • The ancient explorers sought a route to the East. (Древние исследователи искали путь на Восток.)
  • He sought the truth about his family's history. (Он искал правду об истории своей семьи.)
  • The government sought to reduce inflation through new policies. (Правительство стремилось снизить инфляцию с помощью новой политики.)
  • We sought shelter under a tree during the rainstorm. (Мы искали укрытие под деревом во время ливня.)

Примеры с причастием "sought" в составных временах

  • They have sought answers to this question for decades. (Они ищут ответы на этот вопрос десятилетиями.)
  • The medicine had been sought by patients desperate for relief. (Лекарство искали пациенты, отчаянно нуждающиеся в облегчении.)
  • The missing child has been sought by volunteers all night. (Пропавшего ребенка волонтеры искали всю ночь.)
  • Having sought his guidance, I felt more confident about my decision. (Обратившись за его руководством, я почувствовал себя более уверенным в своем решении.)

Идиомы и устойчивые выражения с глаголом "seek"

  • Seek and ye shall find — Ищите и обрящете (библейское выражение)
  • Seek out — Найти, отыскать (часто после тщательного поиска)
  • Seek after — Стремиться к чему-то (обычно к абстрактным понятиям)
  • Seek one's fortune — Искать счастья, пытаться добиться успеха
  • Seek revenge/vengeance — Искать мести

Правильное использование форм глагола "seek" — это не просто вопрос грамматической точности, но и показатель вашей языковой компетенции. Запомнив три основные формы: seek – sought – sought, вы сможете уверенно выражать идеи поиска, стремления и целеустремленности в любом контексте. Применяйте полученные знания на практике, и вскоре вы заметите, как ваша речь становится более точной, элегантной и профессиональной.

