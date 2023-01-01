Формы глагола see в английском: особенности употребления и примеры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык, особенно на уровне выше начального

Преподаватели английского языка, желающие улучшить методику преподавания

Люди, готовящиеся к экзаменам по английскому языку или использующие язык в профессиональной сфере Запомнить формы глагола see сложнее, чем кажется на первый взгляд. "I see", "I saw", "I have seen" – эти фразы многие произносят автоматически, не задумываясь о грамматической структуре. Однако именно этот неправильный глагол часто становится камнем преткновения при сдаче экзаменов и в живом общении. Путаница в формах приводит к досадным ошибкам, которые выдают в вас неопытного говорящего. Разберем все формы этого коварного глагола с примерами использования и полезными таблицами – после этого вы точно не ошибетесь! 👁️

Основные формы глагола see и их особенности

Глагол "see" относится к неправильным глаголам английского языка. Это значит, что его формы образуются не по общим правилам добавления окончаний, а имеют особые формы, которые необходимо запомнить.

Базовые формы глагола see:

Инфинитив (V1) Прошедшее время (V2) Причастие прошедшего времени (V3) see saw seen

Важно учитывать важные особенности этих форм:

See — базовая форма, используется в настоящем времени и будущем (с will): I see you. (Я вижу тебя.)

— базовая форма, используется в настоящем времени и будущем (с will): I see you. (Я вижу тебя.) Saw — форма прошедшего времени: I saw her yesterday. (Я видел её вчера.)

— форма прошедшего времени: I saw her yesterday. (Я видел её вчера.) Seen — причастие прошедшего времени, используется в Perfect временах и пассивном залоге: I have seen this movie. (Я видел этот фильм.)

Обратите внимание, что произношение этих форм также различно:

see [siː] — долгий звук "и"

saw [sɔː] — похоже на русское "со"

seen [siːn] — "син"

Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Однажды на уроке с продвинутой группой я заметила интересную закономерность. Студенты правильно использовали формы глагола "see" в простых конструкциях, но как только доходило до сложных времен или идиом, начинались ошибки. Особенно запомнился случай с топ-менеджером крупной компании, который на важных переговорах вместо "I'll see to it personally" (Я лично этим займусь) сказал "I'll saw to it personally", что вызвало недоумение у американских партнеров. После этого я разработала специальную таблицу и систему упражнений для запоминания всех форм "see". Теперь мои студенты не путаются даже в самых сложных контекстах!

Таблица спряжения see по временам и наклонениям

Глагол see, как и любой другой английский глагол, изменяется в зависимости от времени, лица и числа. Рассмотрим полную таблицу спряжения во всех основных временах для активного залога:

Время I You He/She/It We They Present Simple see see sees see see Past Simple saw saw saw saw saw Future Simple will see will see will see will see will see Present Continuous am seeing are seeing is seeing are seeing are seeing Past Continuous was seeing were seeing was seeing were seeing were seeing Present Perfect have seen have seen has seen have seen have seen Past Perfect had seen had seen had seen had seen had seen

Для пассивного залога глагол see принимает следующие формы:

Present Simple: am/are/is seen

Past Simple: was/were seen

Future Simple: will be seen

Present Perfect: have/has been seen

Past Perfect: had been seen

Следует учитывать, что глагол see имеет особенности употребления в разных временах:

В значении "видеть глазами" редко используется в Continuous формах

В значении "встречаться с кем-то" часто используется в Continuous: I am seeing my doctor tomorrow (Я встречаюсь с врачом завтра)

В значении "понимать" обычно используется только в Simple формах: I see what you mean (Я понимаю, что ты имеешь в виду)

Модальные конструкции с see также имеют свои особенности:

can/could see — могу/мог видеть

may/might see — возможно увижу/увидел бы

must see — должен увидеть

Использование форм see в разных временах группы Simple

Времена группы Simple (простые времена) используются для описания регулярных действий или фактов. С глаголом "see" они передают как физическое восприятие глазами, так и понимание, осознание информации. 🧐

В Present Simple глагол see имеет две формы:

See — для всех лиц, кроме 3-го лица единственного числа

— для всех лиц, кроме 3-го лица единственного числа Sees — для 3-го лица единственного числа (he, she, it)

Примеры использования:

I see stars in the sky every night. (Я вижу звезды на небе каждую ночь.)

He sees the problem clearly. (Он ясно видит проблему.)

They don't see any obstacles. (Они не видят никаких препятствий.)

В Past Simple используется единственная форма для всех лиц — saw:

I saw him at the party last week. (Я видел его на вечеринке на прошлой неделе.)

She saw her old friend in the park. (Она увидела своего старого друга в парке.)

Did you see that movie? (Ты видел этот фильм?)

В Future Simple используется конструкция will + see:

I will see you tomorrow. (Я увижу тебя завтра.)

She will see the results next week. (Она увидит результаты на следующей неделе.)

Will they see each other again? (Они увидят друг друга снова?)

Особые случаи употребления see в Simple временах:

В значении "понимать": I see what you mean. (Я понимаю, что ты имеешь в виду.) В значении "встречаться с кем-то по договорённости": The doctor sees patients on Mondays. (Врач принимает пациентов по понедельникам.) В значении "убедиться, проверить": I'll see if he's at home. (Я проверю, дома ли он.) В значении "проводить, сопровождать": I saw her to the door. (Я проводил ее до двери.)

Михаил Петрович, переводчик-синхронист: На международной конференции я столкнулся с интересной ситуацией. Русскоязычный спикер, говоря на английском, постоянно использовал "I am seeing" вместо простого "I see" в контексте понимания. В какой-то момент это вызвало путаницу у аудитории, когда он сказал "I am seeing your point", что для носителей звучало так, будто он "встречается" с чьей-то идеей. После выступления ко мне подошли несколько участников с вопросами о том, что имел в виду выступающий. Этот случай отлично демонстрирует, насколько важно понимать, в каких контекстах какие формы глагола see уместны. Особенно в Simple временах, где see часто имеет значение "понимать", а не только "видеть".

Формы глагола see в временах Perfect и Continuous

Времена групп Perfect и Continuous придают глаголу see дополнительные смысловые оттенки. В этих формах особенно важно правильно использовать причастия, чтобы точно передать временные и смысловые нюансы. ⏱️

Present Perfect (have/has + seen):

I have seen this movie three times. (Я видел этот фильм три раза.)

She has never seen snow before. (Она никогда раньше не видела снег.)

Have you ever seen the Northern Lights? (Ты когда-нибудь видел Северное сияние?)

Past Perfect (had + seen):

I had seen him before we met at the conference. (Я видел его до того, как мы встретились на конференции.)

She had never seen such beautiful scenery until she visited Switzerland. (Она никогда не видела таких красивых пейзажей, пока не посетила Швейцарию.)

Future Perfect (will have + seen):

By next month, I will have seen all the episodes of this series. (К следующему месяцу я увижу все эпизоды этого сериала.)

She will have seen the project results by the end of the year. (Она увидит результаты проекта к концу года.)

Как уже отмечалось, глагол see имеет ограничения в использовании с формами Continuous, когда речь идет о физическом зрительном восприятии. Однако в некоторых значениях Continuous формы вполне допустимы:

Present Continuous (am/is/are + seeing):

I am seeing my dentist tomorrow. (Я иду к своему стоматологу завтра.) — запланированная встреча

She is seeing someone new. (Она встречается с кем-то новым.) — романтические отношения

We are seeing improvements in his condition. (Мы наблюдаем улучшения в его состоянии.) — процесс наблюдения

Past Continuous (was/were + seeing):

I was seeing a therapist for my anxiety last year. (В прошлом году я ходил к терапевту из-за тревожности.) — регулярные встречи

They were seeing each other secretly. (Они тайно встречались.) — продолжительные отношения

Perfect Continuous формы с глаголом see используются редко, но возможны в значении "встречаться" или "наблюдать процесс":

Present Perfect Continuous (have/has been seeing):

I have been seeing improvements since I started this medication. (Я наблюдаю улучшения с тех пор, как начал принимать это лекарство.)

They have been seeing each other for six months. (Они встречаются уже шесть месяцев.)

Важно помнить о смысловых различиях между формами Perfect и Simple:

"I saw her yesterday" (Я видел ее вчера) — констатация факта

"I have seen her before" (Я видел ее раньше) — акцент на опыт, связь с настоящим

Особые случаи употребления глагола see в идиомах

Глагол see входит во множество английских идиоматических выражений, где его значение может существенно отличаться от базового "видеть". Знание этих особых случаев делает вашу речь более естественной и близкой к речи носителей языка. 💡

Распространённые идиомы с глаголом see в разных формах:

See eye to eye — полностью соглашаться We don't see eye to eye on this issue. (Мы не согласны по этому вопросу.)

They finally saw eye to eye after a long discussion. (Они наконец пришли к согласию после долгой дискуссии.) See red — разозлиться I saw red when he lied to me. (Я разозлился, когда он солгал мне.)

She sees red whenever someone mentions his name. (Она злится всякий раз, когда кто-то упоминает его имя.) See through — разгадать, раскусить обман I can see through your lies. (Я вижу твою ложь насквозь.)

She saw through his excuses immediately. (Она сразу раскусила его оправдания.) See to — позаботиться, заняться I'll see to it that everything is ready. (Я позабочусь о том, чтобы всё было готово.)

Could you see to the dinner arrangements? (Не мог бы ты заняться организацией ужина?) Can't see the wood for the trees — не видеть общей картины из-за мелких деталей You're focusing too much on small details. You can't see the wood for the trees. (Ты слишком сосредоточен на мелочах. Ты не видишь общей картины.) See someone off — проводить кого-то We went to the airport to see her off. (Мы поехали в аэропорт проводить ее.)

I'll see you off at the station tomorrow. (Я провожу тебя на станции завтра.) Wait and see — поживём — увидим I'm not sure what will happen, but we'll just have to wait and see. (Я не уверен, что произойдет, но нам просто придется подождать и посмотреть.) See the light — прозреть, понять истину After years of doubt, he finally saw the light. (После многих лет сомнений он наконец прозрел.)

When will you see the light and stop making the same mistakes? (Когда ты прозреешь и перестанешь делать одни и те же ошибки?)

Особенно важно обратить внимание на фразовые глаголы с see, где значение может полностью меняться в зависимости от предлога или наречия:

See about — заняться (чем-то), организовать: I'll see about getting tickets. (Я займусь приобретением билетов.)

— заняться (чем-то), организовать: I'll see about getting tickets. (Я займусь приобретением билетов.) See into — заглянуть внутрь: I couldn't see into the dark room. (Я не мог заглянуть в тёмную комнату.)

— заглянуть внутрь: I couldn't see into the dark room. (Я не мог заглянуть в тёмную комнату.) See out — проводить до выхода: Let me see you out. (Позволь проводить тебя до выхода.)

— проводить до выхода: Let me see you out. (Позволь проводить тебя до выхода.) See over — осмотреть: We saw over the house before buying it. (Мы осмотрели дом перед покупкой.)

— осмотреть: We saw over the house before buying it. (Мы осмотрели дом перед покупкой.) See through — довести до конца: I'll see this project through. (Я доведу этот проект до конца.)

При использовании идиом с глаголом see важно учитывать не только значение, но и правильную грамматическую форму. Некоторые выражения используются преимущественно в определённых временах:

"Let's see" (Давай посмотрим) — обычно в форме императива

"As far as I can see" (Насколько я вижу/понимаю) — обычно в Present Simple

"I'll see you later" (Увидимся позже) — в Future Simple