Глагол make в английском: все формы и выражения для свободной речи

Профессионалы и работники, которым необходимо улучшить навыки общения на английском в бизнес-контексте. Глагол make — один из самых мощных инструментов в арсенале английского языка, открывающий бесконечные возможности для выражения мыслей. Это не просто слово, означающее "делать" — это многогранный глагол с десятками оттенков значений и сотнями устойчивых выражений. Блестящее владение всеми формами make выделяет продвинутого студента среди новичков и становится ключом к беглой, естественной речи. Давайте раскроем все секреты этого неправильного глагола, чтобы вы могли использовать его с уверенностью эксперта в любой ситуации. 🎯

Формы глагола make: основная таблица спряжения

Глагол make относится к категории неправильных глаголов в английском языке. Это означает, что его формы образуются не по стандартным правилам добавления окончаний -ed или -d. Вместо этого make имеет свои уникальные формы, которые необходимо запомнить.

Базовая форма (Infinitive) make 3 лицо ед. число (Present Simple) makes Прошедшее время (Past Simple) made Причастие прошедшего времени (Past Participle) made Причастие настоящего времени (Present Participle) making

Обратите внимание на то, что формы Past Simple и Past Participle совпадают и звучат как [meɪd]. Это характерно для многих неправильных глаголов второй группы. Произношение базовой формы make — [meɪk].

Важно отметить, что при образовании формы making, конечная буква e опускается перед добавлением окончания -ing. Это стандартное правило английской грамматики для глаголов, оканчивающихся на -e.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Когда я только начинала преподавать, мой ученик Алексей, директор международной компании, постоянно путал формы глагола make. На важных переговорах он сказал "We have make a decision" вместо правильного "We have made a decision". Этот момент стал переломным — я разработала систему запоминания, которую теперь использую со всеми студентами. Мы создаём мини-историю: "Я MAKE решения сегодня, вчера я MADE такое же решение, и за всю жизнь я have MADE множество подобных решений". Простая связка, но работает безотказно — Алексей больше никогда не совершал таких ошибок и успешно заключил тот международный контракт.

Понимание базовых форм глагола make — фундамент для правильного использования этого глагола во всех временах и контекстах. Давайте рассмотрим, как применять эти формы на практике, начиная с самых распространённых времён.

Использование make в Present и Past Simple

Present Simple и Past Simple — наиболее часто используемые времена в английском языке, поэтому правильное применение глагола make в этих формах критически важно для повседневного общения.

Present Simple формы:

I/You/We/They make — Я делаю/Ты делаешь/Мы делаем/Они делают

He/She/It makes — Он делает/Она делает/Оно делает

Past Simple форма:

I/You/He/She/It/We/They made — Я сделал/Ты сделал/Он сделал и т.д.

В Present Simple глагол make используется для описания:

Регулярных действий: She makes breakfast every morning. (Она готовит завтрак каждое утро.) Фактов и общих истин: This company makes smartphones. (Эта компания производит смартфоны.) Расписаний и графиков: The train makes stops at five stations. (Поезд делает остановки на пяти станциях.)

В Past Simple глагол made используется для описания:

Завершённых действий в прошлом: They made a decision last week. (Они приняли решение на прошлой неделе.) Последовательности событий: He made coffee, read the newspaper, and left for work. (Он приготовил кофе, прочитал газету и ушёл на работу.) Привычек в прошлом: When I was a child, I made model airplanes. (Когда я был ребёнком, я делал модели самолётов.)

Для формирования отрицаний и вопросов в этих временах используется вспомогательный глагол do/does (Present Simple) или did (Past Simple):

I don't make mistakes. (Я не делаю ошибок.)

She doesn't make cakes. (Она не печёт торты.)

Did they make progress? (Они добились прогресса?)

We didn't make any noise. (Мы не шумели.)

Важно помнить: в отрицательных и вопросительных формах сам глагол make всегда используется в базовой форме, даже в третьем лице единственного числа:

He doesn't makes dinner. Правильно: He doesn't make dinner.

Make в Perfect Tenses: правила и нюансы

Perfect Tenses (совершенные времена) в английском языке позволяют показать связь между действиями в разные периоды времени. Во всех Perfect Tenses для глагола make используется его форма Past Participle — made.

Ключевая формула для всех Perfect времён: have/has/had + made

Время Формула Пример Present Perfect have/has + made I have made a cake. Past Perfect had + made By 5 PM, they had made all arrangements. Future Perfect will have + made By next month, we will have made significant progress. Present Perfect Continuous have/has been + making She has been making jewelry for five years. Past Perfect Continuous had been + making They had been making noise before the police arrived.

Present Perfect (have/has + made) используется, когда:

Действие произошло в неопределённом прошлом с результатом в настоящем: She has made an excellent presentation. (Она сделала отличную презентацию, и это имеет значение сейчас) Действие началось в прошлом и продолжается до настоящего момента: They have made this product since 2010. (Они производят этот продукт с 2010 года и по сей день)

Past Perfect (had + made) используется, когда:

Действие произошло до определённого момента в прошлом: By the time I arrived, she had already made dinner. (К моменту моего прибытия она уже приготовила ужин)

Future Perfect (will have + made) используется, когда:

Действие будет завершено к определённому моменту в будущем: By this time next year, we will have made all the necessary changes. (К этому времени в следующем году мы внесём все необходимые изменения)

Частые ошибки при использовании perfect tenses с глаголом make:

❌ I have make a mistake — Неправильно! ✅ I have made a mistake — Правильно!

❌ She had making dinner when I called — Неправильно! ✅ She had made dinner when I called — Правильно!

Помните о разнице между Present Perfect и Past Simple при использовании make:

I made a cake yesterday. (Past Simple — указан конкретный момент времени)

I have made a cake. (Present Perfect — нет указания на конкретное время, акцент на результате)

Глагол make в длительных и пассивных формах

Глагол make, как и большинство английских глаголов действия, может использоваться в длительных (Continuous) и пассивных (Passive) формах, что значительно расширяет его выразительные возможности.

Make в длительных (Continuous) формах

Для образования Continuous форм используется конструкция be + making:

Present Continuous:

I am making dinner right now. (Я готовлю ужин прямо сейчас.) Past Continuous: She was making a presentation when the power went out. (Она делала презентацию, когда отключилось электричество.)

She was making a presentation when the power went out. (Она делала презентацию, когда отключилось электричество.) Future Continuous: This time tomorrow, I will be making preparations for the party. (В это время завтра я буду готовиться к вечеринке.)

Длительные формы глагола make обычно используются для обозначения:

Действия, происходящего в момент речи: They are making a documentary about wildlife. (Они снимают документальный фильм о дикой природе.) Временных действий: We're making some changes to our website. (Мы вносим некоторые изменения в наш веб-сайт.) Запланированных действий в будущем: We're making dinner for twelve people on Saturday. (В субботу мы готовим ужин для двенадцати человек.)

Make в пассивных (Passive) конструкциях

В пассивном залоге объект действия становится подлежащим предложения. Для образования пассивного залога используется конструкция be + made:

Present Simple Passive:

Past Simple Passive:

Present Perfect Passive:

Future Simple Passive:

Пассивные конструкции с make особенно часто используются, когда:

Исполнитель действия неизвестен или неважен: Mistakes were made during the process. (В процессе были допущены ошибки.) Акцент делается на результате, а не на исполнителе: The announcement was made yesterday. (Объявление было сделано вчера.) В официальных или научных контекстах: The discovery was made by accident. (Открытие было сделано случайно.)

Михаил Соколов, переводчик технической документации

Работая над переводом инструкции для международного производственного оборудования, я столкнулся с проблемой: англоязычные инженеры постоянно использовали пассивные конструкции с глаголом make. "Adjustments are being made automatically", "Settings have been made at the factory", "If changes are made to the configuration"... Поначалу мои переводы звучали неестественно из-за прямого калькирования этих конструкций. Ключевым моментом стало осознание, что пассив с make в технических текстах — это норма английского языка, но в русском мы чаще используем активные конструкции или безличные предложения. Это понимание полностью изменило мой подход к переводу и сделало тексты гораздо более понятными для российских специалистов.

Важно помнить: при использовании make в пассивных конструкциях никогда не используйте прямое дополнение после глагола, так как оно становится подлежащим пассивного предложения:

❌ A cake was made it yesterday. — Неправильно!

✅ A cake was made yesterday. — Правильно!

Устойчивые выражения с make: обогащаем словарный запас

Глагол make является частью огромного количества устойчивых выражений и идиом, которые обогатят вашу речь и помогут звучать более естественно. Эти выражения часто нельзя перевести дословно, их необходимо запомнить как единое целое. 🌟

Выражения с make, связанные с созданием и производством:

make a mistake — совершить ошибку Пример: Everyone makes mistakes, so don't be too hard on yourself. (Все совершают ошибки, так что не будь слишком строг к себе.)

make a decision — принять решение Пример: We need to make a decision by tomorrow. (Нам нужно принять решение до завтра.)

make a plan — составить план Пример: Let's make a plan for the weekend. (Давайте составим план на выходные.)

make an appointment — назначить встречу Пример: I need to make an appointment with the dentist. (Мне нужно записаться к стоматологу.)

Выражения с make, связанные с эмоциями и состояниями:

make someone happy/sad/angry — сделать кого-то счастливым/грустным/злым Пример: Your visit made my day. (Твой визит сделал мой день.)

make fun of — высмеивать, подшучивать Пример: It's not nice to make fun of people's mistakes. (Нехорошо высмеивать чужие ошибки.)

make sense — иметь смысл Пример: His explanation doesn't make sense to me. (Его объяснение не имеет для меня смысла.)

make a difference — иметь значение, влиять Пример: Your support really makes a difference. (Твоя поддержка действительно имеет значение.)

Выражения с make для повседневных действий:

make the bed — застелить постель Пример: I always make my bed in the morning. (Я всегда застилаю постель по утрам.)

make breakfast/lunch/dinner — приготовить завтрак/обед/ужин Пример: Who's making dinner tonight? (Кто сегодня готовит ужин?)

make a call — сделать звонок Пример: I need to make a call to my boss. (Мне нужно позвонить своему боссу.)

make money — зарабатывать деньги Пример: He makes a lot of money in his new job. (Он много зарабатывает на своей новой работе.)

Идиоматические выражения с make:

make up one's mind — принять решение Пример: I can't make up my mind whether to go or stay. (Я не могу решить, идти или остаться.)

make a face — скорчить гримасу Пример: The child made a face when tasting the lemon. (Ребенок скорчил гримасу, попробовав лимон.)

make ends meet — сводить концы с концами Пример: It's hard to make ends meet on a low salary. (Трудно сводить концы с концами при низкой зарплате.)

make a scene — устроить сцену Пример: Please don't make a scene in public. (Пожалуйста, не устраивай сцену на публике.)

Для эффективного освоения этих выражений попробуйте использовать их в реальных ситуациях как можно чаще. Составляйте с ними предложения, используйте в разговорах с носителями языка или в письменных упражнениях.

Помните, что правильное использование устойчивых выражений с make сделает вашу речь более богатой и естественной. Это именно то, что отличает продвинутого пользователя языка от начинающего. 💎