Глагол make в английском: все формы и выражения для свободной речи#Изучение английского
Глагол make — один из самых мощных инструментов в арсенале английского языка, открывающий бесконечные возможности для выражения мыслей. Это не просто слово, означающее "делать" — это многогранный глагол с десятками оттенков значений и сотнями устойчивых выражений. Блестящее владение всеми формами make выделяет продвинутого студента среди новичков и становится ключом к беглой, естественной речи. Давайте раскроем все секреты этого неправильного глагола, чтобы вы могли использовать его с уверенностью эксперта в любой ситуации. 🎯
Формы глагола make: основная таблица спряжения
Глагол make относится к категории неправильных глаголов в английском языке. Это означает, что его формы образуются не по стандартным правилам добавления окончаний -ed или -d. Вместо этого make имеет свои уникальные формы, которые необходимо запомнить.
|Базовая форма (Infinitive)
|make
|3 лицо ед. число (Present Simple)
|makes
|Прошедшее время (Past Simple)
|made
|Причастие прошедшего времени (Past Participle)
|made
|Причастие настоящего времени (Present Participle)
|making
Обратите внимание на то, что формы Past Simple и Past Participle совпадают и звучат как [meɪd]. Это характерно для многих неправильных глаголов второй группы. Произношение базовой формы make — [meɪk].
Важно отметить, что при образовании формы making, конечная буква e опускается перед добавлением окончания -ing. Это стандартное правило английской грамматики для глаголов, оканчивающихся на -e.
Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Когда я только начинала преподавать, мой ученик Алексей, директор международной компании, постоянно путал формы глагола make. На важных переговорах он сказал "We have make a decision" вместо правильного "We have made a decision". Этот момент стал переломным — я разработала систему запоминания, которую теперь использую со всеми студентами. Мы создаём мини-историю: "Я MAKE решения сегодня, вчера я MADE такое же решение, и за всю жизнь я have MADE множество подобных решений". Простая связка, но работает безотказно — Алексей больше никогда не совершал таких ошибок и успешно заключил тот международный контракт.
Понимание базовых форм глагола make — фундамент для правильного использования этого глагола во всех временах и контекстах. Давайте рассмотрим, как применять эти формы на практике, начиная с самых распространённых времён.
Использование make в Present и Past Simple
Present Simple и Past Simple — наиболее часто используемые времена в английском языке, поэтому правильное применение глагола make в этих формах критически важно для повседневного общения.
Present Simple формы:
- I/You/We/They make — Я делаю/Ты делаешь/Мы делаем/Они делают
- He/She/It makes — Он делает/Она делает/Оно делает
Past Simple форма:
- I/You/He/She/It/We/They made — Я сделал/Ты сделал/Он сделал и т.д.
В Present Simple глагол make используется для описания:
- Регулярных действий: She makes breakfast every morning. (Она готовит завтрак каждое утро.)
- Фактов и общих истин: This company makes smartphones. (Эта компания производит смартфоны.)
- Расписаний и графиков: The train makes stops at five stations. (Поезд делает остановки на пяти станциях.)
В Past Simple глагол made используется для описания:
- Завершённых действий в прошлом: They made a decision last week. (Они приняли решение на прошлой неделе.)
- Последовательности событий: He made coffee, read the newspaper, and left for work. (Он приготовил кофе, прочитал газету и ушёл на работу.)
- Привычек в прошлом: When I was a child, I made model airplanes. (Когда я был ребёнком, я делал модели самолётов.)
Для формирования отрицаний и вопросов в этих временах используется вспомогательный глагол do/does (Present Simple) или did (Past Simple):
- I don't make mistakes. (Я не делаю ошибок.)
- She doesn't make cakes. (Она не печёт торты.)
- Did they make progress? (Они добились прогресса?)
- We didn't make any noise. (Мы не шумели.)
Важно помнить: в отрицательных и вопросительных формах сам глагол make всегда используется в базовой форме, даже в третьем лице единственного числа:
- Неправильно: He doesn't makes dinner.
- Правильно: He doesn't make dinner.
Make в Perfect Tenses: правила и нюансы
Perfect Tenses (совершенные времена) в английском языке позволяют показать связь между действиями в разные периоды времени. Во всех Perfect Tenses для глагола make используется его форма Past Participle — made.
Ключевая формула для всех Perfect времён: have/has/had + made
|Время
|Формула
|Пример
|Present Perfect
|have/has + made
|I have made a cake.
|Past Perfect
|had + made
|By 5 PM, they had made all arrangements.
|Future Perfect
|will have + made
|By next month, we will have made significant progress.
|Present Perfect Continuous
|have/has been + making
|She has been making jewelry for five years.
|Past Perfect Continuous
|had been + making
|They had been making noise before the police arrived.
Present Perfect (have/has + made) используется, когда:
Действие произошло в неопределённом прошлом с результатом в настоящем: She has made an excellent presentation. (Она сделала отличную презентацию, и это имеет значение сейчас)
Действие началось в прошлом и продолжается до настоящего момента: They have made this product since 2010. (Они производят этот продукт с 2010 года и по сей день)
Past Perfect (had + made) используется, когда:
- Действие произошло до определённого момента в прошлом: By the time I arrived, she had already made dinner. (К моменту моего прибытия она уже приготовила ужин)
Future Perfect (will have + made) используется, когда:
- Действие будет завершено к определённому моменту в будущем: By this time next year, we will have made all the necessary changes. (К этому времени в следующем году мы внесём все необходимые изменения)
Частые ошибки при использовании perfect tenses с глаголом make:
❌ I have make a mistake — Неправильно! ✅ I have made a mistake — Правильно!
❌ She had making dinner when I called — Неправильно! ✅ She had made dinner when I called — Правильно!
Помните о разнице между Present Perfect и Past Simple при использовании make:
- I made a cake yesterday. (Past Simple — указан конкретный момент времени)
- I have made a cake. (Present Perfect — нет указания на конкретное время, акцент на результате)
Глагол make в длительных и пассивных формах
Глагол make, как и большинство английских глаголов действия, может использоваться в длительных (Continuous) и пассивных (Passive) формах, что значительно расширяет его выразительные возможности.
Make в длительных (Continuous) формах
Для образования Continuous форм используется конструкция be + making:
- Present Continuous: I am making dinner right now. (Я готовлю ужин прямо сейчас.)
- Past Continuous: She was making a presentation when the power went out. (Она делала презентацию, когда отключилось электричество.)
- Future Continuous: This time tomorrow, I will be making preparations for the party. (В это время завтра я буду готовиться к вечеринке.)
Длительные формы глагола make обычно используются для обозначения:
- Действия, происходящего в момент речи: They are making a documentary about wildlife. (Они снимают документальный фильм о дикой природе.)
- Временных действий: We're making some changes to our website. (Мы вносим некоторые изменения в наш веб-сайт.)
- Запланированных действий в будущем: We're making dinner for twelve people on Saturday. (В субботу мы готовим ужин для двенадцати человек.)
Make в пассивных (Passive) конструкциях
В пассивном залоге объект действия становится подлежащим предложения. Для образования пассивного залога используется конструкция be + made:
- Present Simple Passive: Chocolate is made from cocoa beans. (Шоколад изготавливается из какао-бобов.)
- Past Simple Passive: This car was made in Germany. (Этот автомобиль был произведён в Германии.)
- Present Perfect Passive: Changes have been made to the document. (В документ были внесены изменения.)
- Future Simple Passive: A decision will be made tomorrow. (Решение будет принято завтра.)
Пассивные конструкции с make особенно часто используются, когда:
- Исполнитель действия неизвестен или неважен: Mistakes were made during the process. (В процессе были допущены ошибки.)
- Акцент делается на результате, а не на исполнителе: The announcement was made yesterday. (Объявление было сделано вчера.)
- В официальных или научных контекстах: The discovery was made by accident. (Открытие было сделано случайно.)
Михаил Соколов, переводчик технической документации
Работая над переводом инструкции для международного производственного оборудования, я столкнулся с проблемой: англоязычные инженеры постоянно использовали пассивные конструкции с глаголом make. "Adjustments are being made automatically", "Settings have been made at the factory", "If changes are made to the configuration"... Поначалу мои переводы звучали неестественно из-за прямого калькирования этих конструкций. Ключевым моментом стало осознание, что пассив с make в технических текстах — это норма английского языка, но в русском мы чаще используем активные конструкции или безличные предложения. Это понимание полностью изменило мой подход к переводу и сделало тексты гораздо более понятными для российских специалистов.
Важно помнить: при использовании make в пассивных конструкциях никогда не используйте прямое дополнение после глагола, так как оно становится подлежащим пассивного предложения:
- ❌ A cake was made it yesterday. — Неправильно!
- ✅ A cake was made yesterday. — Правильно!
Устойчивые выражения с make: обогащаем словарный запас
Глагол make является частью огромного количества устойчивых выражений и идиом, которые обогатят вашу речь и помогут звучать более естественно. Эти выражения часто нельзя перевести дословно, их необходимо запомнить как единое целое. 🌟
Выражения с make, связанные с созданием и производством:
make a mistake — совершить ошибку Пример: Everyone makes mistakes, so don't be too hard on yourself. (Все совершают ошибки, так что не будь слишком строг к себе.)
make a decision — принять решение Пример: We need to make a decision by tomorrow. (Нам нужно принять решение до завтра.)
make a plan — составить план Пример: Let's make a plan for the weekend. (Давайте составим план на выходные.)
make an appointment — назначить встречу Пример: I need to make an appointment with the dentist. (Мне нужно записаться к стоматологу.)
Выражения с make, связанные с эмоциями и состояниями:
make someone happy/sad/angry — сделать кого-то счастливым/грустным/злым Пример: Your visit made my day. (Твой визит сделал мой день.)
make fun of — высмеивать, подшучивать Пример: It's not nice to make fun of people's mistakes. (Нехорошо высмеивать чужие ошибки.)
make sense — иметь смысл Пример: His explanation doesn't make sense to me. (Его объяснение не имеет для меня смысла.)
make a difference — иметь значение, влиять Пример: Your support really makes a difference. (Твоя поддержка действительно имеет значение.)
Выражения с make для повседневных действий:
make the bed — застелить постель Пример: I always make my bed in the morning. (Я всегда застилаю постель по утрам.)
make breakfast/lunch/dinner — приготовить завтрак/обед/ужин Пример: Who's making dinner tonight? (Кто сегодня готовит ужин?)
make a call — сделать звонок Пример: I need to make a call to my boss. (Мне нужно позвонить своему боссу.)
make money — зарабатывать деньги Пример: He makes a lot of money in his new job. (Он много зарабатывает на своей новой работе.)
Идиоматические выражения с make:
make up one's mind — принять решение Пример: I can't make up my mind whether to go or stay. (Я не могу решить, идти или остаться.)
make a face — скорчить гримасу Пример: The child made a face when tasting the lemon. (Ребенок скорчил гримасу, попробовав лимон.)
make ends meet — сводить концы с концами Пример: It's hard to make ends meet on a low salary. (Трудно сводить концы с концами при низкой зарплате.)
make a scene — устроить сцену Пример: Please don't make a scene in public. (Пожалуйста, не устраивай сцену на публике.)
Для эффективного освоения этих выражений попробуйте использовать их в реальных ситуациях как можно чаще. Составляйте с ними предложения, используйте в разговорах с носителями языка или в письменных упражнениях.
Помните, что правильное использование устойчивых выражений с make сделает вашу речь более богатой и естественной. Это именно то, что отличает продвинутого пользователя языка от начинающего. 💎
Глагол make — это не просто слово, а мощный инструмент для выражения широкого спектра действий и идей. Освоив все его формы и применения, вы поднимаете свой английский на новый уровень. От базового спряжения до сложных пассивных конструкций и идиоматических выражений — каждый аспект этого глагола играет важную роль в построении грамотной и естественной речи. Используйте изученные правила в практике, не бойтесь экспериментировать с устойчивыми выражениями, и постепенно употребление make в любом контексте станет для вас столь же естественным, как дыхание. Это ваш путь к по-настоящему свободному владению английским языком.