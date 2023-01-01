Глагол do в английском: все формы и случаи употребления

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Учащиеся английского языка (начинающие и продвинутые)

Преподаватели английского языка, ищущие методы объяснения

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки в грамматике и разговорной речи на английском Глагол "do" — настоящий хамелеон английской грамматики. Используясь как основной, вспомогательный или фразовый глагол, он способен поставить в тупик даже продвинутых изучающих английский. 🧩 Попробуйте быстро ответить, когда использовать "does", а когда "did"? А в каких случаях нужна форма "done"? Не уверены? Отлично, значит вы попали по адресу. Сегодня разберём все формы этого глагола-трансформера с примерами настолько ясными, что вы больше никогда не запутаетесь в его употреблении.

Глагол do: базовые формы и их основные функции

Глагол "do" — один из самых фундаментальных в английском языке, выполняющий множество грамматических функций. В отличие от большинства глаголов, он играет двойную роль: может быть как основным (смысловым), так и вспомогательным.

Базовые формы глагола "do" включают:

do/does (Present Simple) — настоящее простое время

(Present Simple) — настоящее простое время did (Past Simple) — прошедшее простое время

(Past Simple) — прошедшее простое время done (Past Participle) — причастие прошедшего времени

(Past Participle) — причастие прошедшего времени doing (Present Participle) — причастие настоящего времени

Функции глагола "do" можно разделить на три основные категории:

Тип функции Описание Пример Смысловая Выражает действие "делать" I do my homework every day. Вспомогательная Используется для построения вопросов и отрицаний Do you speak English? Эмфатическая Подчеркивает действие I do like this song!

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Однажды на уроке с группой начинающих я столкнулась с тем, что студенты постоянно путали формы "do" и "does". Чтобы решить эту проблему, я придумала простую аналогию с музыкой. "Представьте, что глагол 'do' — это нота 'до', а 'does' — это 'до-диез'. Обычная нота 'до' подходит для большинства аккордов (I, we, you, they), а 'до-диез' нужен только для особых случаев (he, she, it)". Эта простая ассоциация помогла моим студентам безошибочно выбирать правильную форму, и с тех пор я использую этот метод для всех новичков.

Времена глагола do с полной таблицей спряжения

Глагол "do" имеет особую важность в английской грамматике, поскольку участвует в образовании различных временных форм. Рассмотрим его спряжение во всех основных временах английского языка. 🕰️

Время Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма Present Simple I/We/You/They do<br>He/She/It does I/We/You/They don't do<br>He/She/It doesn't do Do I/we/you/they do?<br>Does he/she/it do? Past Simple I/We/You/They/He/She/It did I/We/You/They/He/She/It didn't do Did I/we/you/they/he/she/it do? Present Continuous I am doing<br>We/You/They are doing<br>He/She/It is doing I'm not doing<br>We/You/They aren't doing<br>He/She/It isn't doing Am I doing?<br>Are we/you/they doing?<br>Is he/she/it doing? Past Continuous I/He/She/It was doing<br>We/You/They were doing I/He/She/It wasn't doing<br>We/You/They weren't doing Was I/he/she/it doing?<br>Were we/you/they doing? Present Perfect I/We/You/They have done<br>He/She/It has done I/We/You/They haven't done<br>He/She/It hasn't done Have I/we/you/they done?<br>Has he/she/it done? Past Perfect I/We/You/They/He/She/It had done I/We/You/They/He/She/It hadn't done Had I/we/you/they/he/she/it done?

При спряжении глагола "do" в разных временах необходимо учитывать следующие особенности:

В Present Simple третье лицо единственного числа требует окончания -es: "he does", "she does", "it does"

Форма прошедшего времени (Past Simple) для всех лиц одинакова — "did"

Причастие прошедшего времени (Past Participle) имеет форму "done" и используется в перфектных временах

Форма "doing" используется во всех продолженных (Continuous) временах

Важно отметить, что глагол "do" часто служит для образования отрицательных и вопросительных форм других глаголов, но в этом случае сам глагол "do" не изменяет своего значения, а выполняет грамматическую функцию.

Do, does, did: особенности употребления в вопросах

Корректное использование форм "do", "does" и "did" в вопросительных предложениях — один из ключевых элементов грамматически правильной английской речи. Эти вспомогательные глаголы помогают формировать вопросы в Present Simple и Past Simple. 🤔

Когда используется "do" в вопросах:

С местоимениями I, you, we, they в Present Simple:

Do I know you?

Do you speak Spanish?

Do they live in London?

В общих вопросах, требующих ответа "да/нет":

Do we need to finish this today?

В специальных вопросах с вопросительными словами:

When do you wake up?

Where do they work?

Why do we study English?

Когда используется "does" в вопросах:

Только с местоимениями he, she, it в Present Simple:

Does he play football?

Does she understand Japanese?

Does it work properly?

С существительными в единственном числе:

Does your brother like music?

Does this computer have Wi-Fi?

В специальных вопросах для третьего лица единственного числа:

How does Maria cook so well?

What does this word mean?

Когда используется "did" в вопросах:

Со всеми местоимениями в Past Simple:

Did I mention that earlier?

Did you visit Paris last summer?

Did he/she finish the project?

Did we agree on this point?

Did they arrive on time?

В общих и специальных вопросах о прошлом:

Did the movie start at 8 PM?

When did you graduate from university?

Why did she leave early?

Михаил Соколов, репетитор по английскому языку Один из моих взрослых учеников, директор международной компании, постоянно ошибался в употреблении do/does/did на деловых встречах. Перед важной конференцией в Лондоне мы разработали для него систему "светофора": зеленый стикер для "do" (множественное число), желтый для "does" (единственное), красный для "did" (прошедшее время). Он наклеил эти цветные метки на край своего планшета, которым пользовался на встречах. Во время конференции, когда ему нужно было задать вопрос, он незаметно смотрел на стикеры и выбирал правильную форму. После недели такой практики эта система стала для него автоматической. Теперь он уверенно строит вопросы в любой ситуации без "шпаргалок".

Частые ошибки при использовании do, does, did в вопросах:

Использование "do" с третьим лицом единственного числа: ❌ Do she work here? ✅ Does she work here?

Использование "does" с множественным числом: ❌ Does they know about this? ✅ Do they know about this?

Двойное использование прошедшего времени: ❌ Did you went there? ✅ Did you go there?

Забывание вспомогательного глагола: ❌ You like coffee? ✅ Do you like coffee?

Запомните важное правило: когда вы используете "did" для формирования вопроса в прошедшем времени, основной глагол всегда остаётся в базовой форме (инфинитив без "to"). Никогда не ставьте основной глагол в прошедшее время в вопросе с "did". 📝

Формы done и doing: когда и как использовать

Формы "done" и "doing" представляют собой неличные формы глагола "do" и используются в различных грамматических конструкциях. Они играют важную роль в формировании временных форм и других грамматических структур. 🧐

Форма "done" (причастие прошедшего времени):

"Done" используется в следующих случаях:

В перфектных временах (Perfect Tenses):

I have done my homework. (Present Perfect)

She had done the dishes before we arrived. (Past Perfect)

They will have done the project by next week. (Future Perfect)

В страдательном залоге (Passive Voice):

The work was done perfectly.

All the preparations have been done.

Как прилагательное:

The steak is well done.

I'm done with this task.

В конструкциях с "have something done" (когда кто-то выполняет действие за вас):

I had my car done yesterday. (Я отдавал свою машину в ремонт вчера)

She's having her hair done. (Ей делают прическу)

Форма "doing" (причастие настоящего времени):

"Doing" применяется в следующих ситуациях:

В продолженных временах (Continuous Tenses):

I am doing my best. (Present Continuous)

He was doing his homework when I called. (Past Continuous)

They will be doing renovations next month. (Future Continuous)

В герундиальных конструкциях (как существительное):

Doing sports is good for your health.

I enjoy doing puzzles in my free time.

Как определение:

The person doing this job needs to be qualified.

Children doing their homework shouldn't be disturbed.

В конструкциях "be worth doing", "can't help doing", "look forward to doing" и др.:

This museum is worth doing a tour of.

I can't help doing this again and again.

We're looking forward to doing business with you.

Важно различать случаи, когда "do" выступает как основной глагол со значением "делать" и когда он является вспомогательным. В примерах выше рассматриваются случаи, когда "do" является основным глаголом. Когда "do" выполняет вспомогательную функцию, формы "done" и "doing" не используются для построения отрицательных предложений или вопросов с другими глаголами.

Частые ошибки при использовании "done" и "doing":

Неправильное использование в перфектных временах: ❌ I have did it. ✅ I have done it.

Смешение с личными формами: ❌ She done her work yesterday. ✅ She did her work yesterday.

Путаница в продолженных временах: ❌ He is does his homework. ✅ He is doing his homework.

Практические примеры использования всех форм глагола do

Давайте рассмотрим практические примеры использования всех форм глагола "do" в различных контекстах и ситуациях. Это поможет закрепить понимание и научиться применять формы глагола правильно. 💪

Do/Does в утвердительных предложениях (как основной глагол):

I do my shopping on Saturdays. (Я делаю покупки по субботам.)

She does yoga every morning. (Она занимается йогой каждое утро.)

They do their best to help others. (Они делают всё возможное, чтобы помочь другим.)

The company does business worldwide. (Компания ведет бизнес по всему миру.)

Do/Does в вопросах и отрицаниях (как вспомогательный глагол):

Do you speak Italian? (Ты говоришь по-итальянски?)

Does he like seafood? (Он любит морепродукты?)

I don't understand this concept. (Я не понимаю эту концепцию.)

She doesn't want to go to the party. (Она не хочет идти на вечеринку.)

Do/Does для усиления значения (эмфатическое использование):

I do understand your concerns. (Я действительно понимаю ваши опасения.)

She does know how to drive, despite what you think. (Она действительно умеет водить, вопреки тому, что вы думаете.)

They do need our help. (Им действительно нужна наша помощь.)

Did в прошедшем времени (как основной и вспомогательный глагол):

I did the calculations yesterday. (Я сделал расчеты вчера.)

Did you call him? (Ты звонил ему?)

They didn't attend the meeting. (Они не присутствовали на встрече.)

He did mention your name during the conference. (Он действительно упоминал ваше имя во время конференции.)

Done в различных грамматических конструкциях:

I've done all my assignments. (Я выполнил все мои задания.) [Present Perfect]

The report had been done before the deadline. (Отчет был выполнен до крайнего срока.) [Past Perfect Passive]

Once you've done with your dinner, please clear the table. (Когда ты закончишь с ужином, пожалуйста, убери со стола.) [Adjective]

I need to get this done by tomorrow. (Мне нужно, чтобы это было сделано к завтрашнему дню.) [Passive construction]

Doing в различных грамматических конструкциях:

I am doing a research project this semester. (Я работаю над исследовательским проектом в этом семестре.) [Present Continuous]

She was doing the dishes when I called. (Она мыла посуду, когда я позвонил.) [Past Continuous]

Doing regular exercises improves your health. (Регулярные упражнения улучшают ваше здоровье.) [Gerund as subject]

I enjoy doing crosswords in my spare time. (Мне нравится разгадывать кроссворды в свободное время.) [Gerund after verb]

Фразовые глаголы с "do":

Do up: The old house was done up beautifully. (Старый дом был красиво отремонтирован.)

Do without: We'll have to do without dessert tonight. (Сегодня вечером нам придется обойтись без десерта.)

Do over: I had to do over my essay because of grammatical errors. (Мне пришлось переделать свое эссе из-за грамматических ошибок.)

Do away with: The new system will do away with all the paperwork. (Новая система избавит от всей бумажной работы.)

Идиоматические выражения с "do":

Do your homework: Make sure you do your homework before making a decision. (Убедитесь, что вы изучили вопрос, прежде чем принимать решение.)

Do the trick: A hot cup of tea should do the trick for your sore throat. (Чашка горячего чая должна помочь от боли в горле.)

Do well: She's doing well in her new job. (У неё хорошо идут дела на новой работе.)

Do justice: This photo doesn't do justice to how beautiful the landscape was. (Эта фотография не передает, насколько красивым был пейзаж.)