Все формы глагола come в английском: правила спряжения и примеры#Изучение английского
Глагол "come" – один из самых фундаментальных и часто используемых в английском языке. Но за его кажущейся простотой скрывается множество нюансов, способных поставить в тупик даже продвинутых студентов. Правильное использование его форм может стать решающим фактором в успешной сдаче экзамена IELTS или свободной коммуникации с носителями языка. Знание всех форм "come" – это не просто галочка в изучении грамматики, а реальный инструмент, открывающий двери к свободному владению английским. 🚀 Разберем все тонкости его спряжения и применения на практике!
Глагол come: базовые формы и особенности спряжения
Глагол "come" относится к категории неправильных глаголов в английском языке. Это означает, что его формы образуются не по стандартным правилам с добавлением окончания "-ed", а имеют свои уникальные формы в прошедшем времени и причастии прошедшего времени.
Базовые формы глагола "come" выглядят следующим образом:
- Инфинитив (Infinitive): come
- Простое прошедшее время (Past Simple): came
- Причастие прошедшего времени (Past Participle): come
- Герундий/Причастие настоящего времени (Gerund/Present Participle): coming
Интересная особенность "come" заключается в том, что его форма в инфинитиве и причастии прошедшего времени идентичны – обе пишутся как "come". Это может сбивать с толку начинающих изучать английский язык, поскольку большинство неправильных глаголов имеют три различные формы.
Елена Смирнова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала преподавать, одна из моих студенток никак не могла запомнить формы глагола "come". Для решения проблемы мы придумали простую ассоциацию: "COME home – CAME home – have COME home". Мы связали действие с повседневной рутиной – "прихожу домой сейчас", "пришел домой вчера", "уже пришел домой". Через неделю она не только запомнила все формы, но и начала свободно использовать их в разговоре. Этот метод ассоциаций я с тех пор успешно применяю со всеми студентами, особенно с теми, кто готовится к международным экзаменам, где правильное использование времен критически важно.
В английском языке глагол "come" используется для обозначения движения в направлении говорящего или к определенной точке отсчета. Это противоположно глаголу "go", который обозначает движение от говорящего или от точки отсчета.
Важно помнить, что "come" – один из наиболее функциональных глаголов, участвующих в образовании множества фразовых глаголов и идиоматических выражений, что делает его освоение особенно важным для достижения беглости в английском языке. 🎯
Таблица спряжения come в различных временных формах
Для полного понимания использования глагола "come" необходимо знать его формы во всех временах английского языка. Ниже представлена подробная таблица спряжения этого глагола в утвердительной форме для местоимения "I" (первое лицо единственного числа):
|Группа времен
|Время
|Форма для "I"
|Пример
|Simple (Простые)
|Present Simple
|I come
|I come to work at 9 every day.
|Past Simple
|I came
|I came to the party late last night.
|Future Simple
|I will come
|I will come to help you tomorrow.
|Continuous (Продолженные)
|Present Continuous
|I am coming
|I am coming right now, wait for me!
|Past Continuous
|I was coming
|I was coming home when it started to rain.
|Future Continuous
|I will be coming
|I will be coming to the office all week.
|Perfect (Совершенные)
|Present Perfect
|I have come
|I have come to a decision.
|Past Perfect
|I had come
|I had come before the movie started.
|Future Perfect
|I will have come
|I will have come back by 6 PM.
|Perfect Continuous
|Present Perfect Continuous
|I have been coming
|I have been coming to this cafe for years.
|Past Perfect Continuous
|I had been coming
|I had been coming to the gym for months before I saw results.
|Future Perfect Continuous
|I will have been coming
|By next year, I will have been coming here for a decade.
Для отрицательных форм и вопросов используются стандартные правила английской грамматики:
- Для Present Simple: Do I come? / I don't come
- Для Past Simple: Did I come? / I didn't come
- Для Future Simple: Will I come? / I won't come
Аналогично для других времен, используются вспомогательные глаголы соответствующего времени (am/is/are, was/were, have/has, had и т.д.).
Важно отметить, что в третьем лице единственного числа (he, she, it) в Present Simple к глаголу "come" добавляется окончание -s: "He/She/It comes". Во всех других временах и лицах форма глагола не меняется в зависимости от лица и числа подлежащего, изменяются только вспомогательные глаголы. 📊
Использование глагола come в простых временах
Глагол "come" в простых временах (Simple Tenses) используется для описания регулярных действий, фактов, однократных действий в прошлом и запланированных действий в будущем. Рассмотрим особенности его применения в каждом из простых времен.
Present Simple (Настоящее простое)
В Present Simple глагол "come" используется для описания:
- Регулярных, повторяющихся действий: She comes to our house every Sunday.
- Фактов и общих истин: Good ideas often come unexpectedly.
- Расписаний и графиков: The train comes at 5:30 PM.
Не забывайте о добавлении окончания -s в третьем лице единственного числа:
- I/We/You/They come
- He/She/It comes
Past Simple (Прошедшее простое)
В Past Simple используется форма "came" для всех лиц и чисел:
- Единичные действия в прошлом: We came to London in 2010.
- Последовательные действия: First he came home, then he made dinner.
- Привычные действия в прошлом: When I was a child, my grandmother came to visit us every summer.
Future Simple (Будущее простое)
В Future Simple используется конструкция "will come":
- Предсказания о будущем: I think it will come in handy someday.
- Спонтанные решения: You look tired. I'll come with you to make sure you get home safely.
- Обещания: Don't worry, I will come to help you with the project.
- Вопросы о планах: Will you come to my birthday party next week?
Андрей Петров, переводчик и консультант по подготовке к TOEFL Работая с одним из моих клиентов, топ-менеджером крупной компании, я столкнулся с интересным случаем. Несмотря на хороший словарный запас, он систематически путал употребление "will come" и "is coming" в деловой переписке, что создавало недопонимание с зарубежными партнерами. Мы разработали систему "светофора" для быстрой самопроверки: зеленый – запланированное будущее (I'm coming tomorrow – уже решено), желтый – предположение (I think he will come – вероятно, но не точно), красный – спонтанное решение (I'll come right away – решение принято в момент речи). Через месяц регулярных упражнений его деловая коммуникация стала значительно эффективнее, а зарубежные коллеги отметили улучшение в четкости выражения намерений. Эта методика оказалась особенно полезной для бизнес-контекста, где точность формулировок критически важна.
Типичные ошибки при использовании "come" в простых временах:
- ❌ He come here every day. ✓ He comes here every day. (забыли добавить -s в третьем лице)
- ❌ She comed yesterday. ✓ She came yesterday. (неправильное образование прошедшего времени)
- ❌ I will coming tomorrow. ✓ I will come tomorrow. (неправильная форма после will)
Также важно помнить о контексте использования "come" – он указывает на движение к говорящему или к центру внимания в повествовании. Если движение направлено от говорящего, следует использовать глагол "go". 🚶♂️
Формы глагола come в продолженных и совершенных временах
Использование глагола "come" в продолженных (Continuous) и совершенных (Perfect) временах добавляет новые оттенки значения и позволяет более точно выразить временные отношения. Рассмотрим особенности употребления этого глагола в каждой из этих групп времен.
Продолженные времена (Continuous Tenses)
В продолженных временах используется форма "coming" с соответствующими вспомогательными глаголами:
|Время
|Структура
|Пример
|Контекст использования
|Present Continuous
|am/is/are + coming
|She is coming to the meeting.
|Действие происходит в момент речи или в ближайшем будущем (запланировано)
|Past Continuous
|was/were + coming
|They were coming towards us when we saw them.
|Действие происходило в определенный момент в прошлом или служило фоном для другого действия
|Future Continuous
|will be + coming
|I will be coming to London next month.
|Действие будет происходить в определенный момент в будущем
Особенность использования "come" в продолженных временах заключается в том, что часто форма Present Continuous используется для выражения запланированных действий в будущем: "She is coming to dinner tomorrow" (Она придет на ужин завтра).
Совершенные времена (Perfect Tenses)
В совершенных временах используется форма причастия прошедшего времени "come" с соответствующими вспомогательными глаголами:
Present Perfect: have/has + come Пример: She has come to a decision at last. Использование: Действие произошло в неопределенный момент в прошлом с результатом в настоящем или опыт к настоящему моменту
Past Perfect: had + come Пример: By the time we arrived, the speaker had already come and gone. Использование: Действие, которое произошло до определенного момента в прошлом
Future Perfect: will have + come Пример: By this time next year, I will have come to the end of my research. Использование: Действие, которое завершится к определенному моменту в будущем
Совершенные продолженные времена (Perfect Continuous)
Наконец, в совершенных продолженных временах используется конструкция с "been coming":
Present Perfect Continuous: have/has been coming Пример: I have been coming to this restaurant for years. Использование: Действие, которое началось в прошлом и продолжается до настоящего момента
Past Perfect Continuous: had been coming Пример: She had been coming to these meetings for months before she finally spoke up. Использование: Действие, которое продолжалось некоторое время до определенного момента в прошлом
Future Perfect Continuous: will have been coming Пример: By December, he will have been coming to this club for a decade. Использование: Действие, которое будет продолжаться до определенного момента в будущем
При использовании "come" в совершенных временах важно учитывать, что этот глагол часто выражает не только физическое перемещение, но и достижение определенного состояния или результата: "The time has come to make a decision" (Пришло время принять решение). 🕒
Фразовые глаголы и идиомы с глаголом come
Глагол "come" является основой для множества фразовых глаголов и идиоматических выражений, которые значительно обогащают английский язык и часто встречаются как в повседневной речи, так и в формальных контекстах. Знание этих выражений существенно расширяет языковые возможности говорящего.
Наиболее распространенные фразовые глаголы с "come":
Come across – натолкнуться, случайно обнаружить Пример: I came across an old photo album while cleaning the attic.
Come along – появляться, сопровождать Пример: You can come along with us to the cinema if you like.
Come back – возвращаться Пример: She came back from her holiday looking very relaxed.
Come down with – заболеть Пример: Tom has come down with the flu and won't be at work today.
Come forward – вызваться, заявить о себе Пример: Witnesses were asked to come forward with any information.
Come off – отваливаться, отсоединяться Пример: The handle came off when I tried to open the door.
Come on – побуждение к действию, призыв Пример: Come on! We'll be late for the concert.
Come out – выходить, становиться известным Пример: The truth finally came out during the investigation.
Come to – прийти в сознание, достигать суммы Пример: After fainting, she came to slowly. или The bill came to £50.
Come up with – придумать, предложить Пример: We need to come up with a solution to this problem.
Популярные идиомы с глаголом "come":
Come to terms with – смириться, принять Пример: It took her a long time to come to terms with her loss.
Come in handy – пригодиться, оказаться полезным Пример: These extra batteries will come in handy during the camping trip.
Come to light – выясниться, стать известным Пример: New evidence has come to light during the investigation.
Come a long way – сделать большой прогресс Пример: She's come a long way since her first day at the company.
Come full circle – вернуться к исходной точке, замкнуть круг Пример: After living in several countries, he has come full circle and settled back in his hometown.
Come to an end – завершиться, закончиться Пример: All good things must come to an end.
Come to one's senses – образумиться, прийти в себя Пример: I hope he comes to his senses before making such a risky investment.
Практические советы по использованию фразовых глаголов с "come":
- Учите фразовые глаголы в контексте, в предложениях или мини-историях, а не изолированно.
- Обращайте внимание на предлоги, так как они могут полностью изменить значение фразового глагола.
- Некоторые фразовые глаголы с "come" могут быть разделяемыми, например: "She came up with a plan" или "She came up with it".
- Практикуйте использование этих глаголов в разговорной речи, чтобы закрепить их в активном словарном запасе.
- Обратите внимание на формальность: некоторые фразовые глаголы более разговорные, другие подходят и для формального стиля.
Овладение фразовыми глаголами и идиомами с "come" позволяет говорить на английском более естественно и выразительно, приближая вашу речь к уровню носителя языка. Эти выражения часто встречаются в повседневной коммуникации, литературе, фильмах и телешоу, поэтому их знание значительно улучшает понимание аутентичных материалов. 🌟
Глагол "come" – настоящая жемчужина английского языка, раскрывающая свое богатство значений через различные временные формы и фразовые конструкции. Овладение всеми формами и контекстами его использования – это не просто академическая задача, а практический навык, который немедленно повышает ваш уровень владения языком. Помните: таблицы и правила – это только основа. Настоящее мастерство приходит через регулярную практику и внимательное наблюдение за тем, как носители языка используют "come" в живой речи. Погружайтесь в язык, экспериментируйте с новыми конструкциями, и вскоре вы заметите, как естественно и уверенно вы используете этот многогранный глагол в любых ситуациях.