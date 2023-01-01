ЕГЭ по английскому: как написать эссе на высший балл – пример

Для кого эта статья:

Выпускники, готовящиеся к ЕГЭ по английскому языку

Репетиторы и педагоги, обучающие студентов написанию эссе

Эссе на ЕГЭ по английскому языку часто становится камнем преткновения даже для хорошо подготовленных выпускников. Разница между 80 и 100 баллами часто кроется именно в умении структурировать мысли на бумаге по-английски. Получить максимальные 14 баллов за письменное высказывание с элементами рассуждения вполне реально — нужно лишь понимать критерии оценивания, следовать четкой структуре и избегать распространенных ловушек. В этой статье я разберу конкретные примеры эссе на высший балл и покажу, как применить эти стратегии на практике. 📝

Критерии оценивания эссе ЕГЭ по английскому языку

Прежде чем приступать к написанию эссе, необходимо четко понимать, по каким параметрам будет оцениваться ваша работа. Эксперты ЕГЭ используют пять ключевых критериев, каждый из которых влияет на итоговый балл.

Критерий Максимальный балл На что обращают внимание эксперты Решение коммуникативной задачи (РКЗ) 3 Соответствие теме, полнота раскрытия аспектов, правильный формат Организация текста 3 Логичность, деление на абзацы, использование средств логической связи Лексика 3 Разнообразие лексики, правильность употребления слов Грамматика 3 Разнообразие грамматических структур, отсутствие ошибок Орфография и пунктуация 2 Правильное написание слов, корректное использование знаков препинания

Важно понимать, что критерий РКЗ является первостепенным. Если вы получаете 0 баллов по этому критерию, то ваше эссе автоматически оценивается в 0 баллов по всем остальным критериям. Поэтому сначала убедитесь, что вы:

Точно поняли тему эссе и не отклонились от неё

Раскрыли все аспекты, указанные в задании

Высказали и обосновали свою точку зрения

Чётко сформулировали проблему в начале и подвели итог в конце

Уложились в рекомендуемый объем (200-250 слов)

Елена Викторовна, ведущий эксперт ЕГЭ по английскому языку: Помню случай с одной работой, которая произвела на меня сильное впечатление грамотностью и стилем, но получила низкий балл. Ученица написала блестящее эссе с точки зрения языка, но полностью проигнорировала один из аспектов задания — контраргумент к своей позиции. В результате по критерию РКЗ она получила всего 1 балл вместо 3 возможных. Этот случай стал для меня показательным: я теперь всегда прошу учеников сначала выделить все аспекты задания и проверить их наличие в черновике перед переписыванием работы в чистовик. Этот простой шаг помогает избежать самых обидных потерь баллов.

Пошаговый алгоритм подготовки к написанию эссе

Подготовка к написанию эссе начинается задолго до экзамена. Чтобы добиться максимального результата, рекомендую следовать этому алгоритму:

Анализ задания (5 минут): Внимательно прочитайте тему и выделите ключевые аспекты, которые необходимо раскрыть. Мозговой штурм (5-7 минут): Набросайте основные идеи, аргументы и контраргументы по теме. Создание плана (3-5 минут): Структурируйте свои мысли согласно классической модели эссе (вступление, основная часть, заключение). Написание черновика (15-20 минут): Следуя плану, напишите эссе, фокусируясь на содержании. Проверка и редактирование (5-7 минут): Перечитайте работу, исправьте ошибки и убедитесь, что все аспекты раскрыты.

Особое внимание следует уделить первому этапу. Правильное понимание задания — ключ к успеху. Например, если в задании сказано: "What is more important: talent or hard work?", вам необходимо:

Изложить обе точки зрения на проблему

Выразить своё мнение и обосновать его

Привести контраргумент и объяснить, почему он не ослабляет вашу позицию

Сделать заключение, подтверждающее вашу точку зрения

На этапе мозгового штурма полезно использовать технику mind mapping (интеллект-карт). Это поможет визуализировать ваши идеи и увидеть связи между ними. 🧠

Эффективная структура эссе для максимального балла

Четкая структура — один из важнейших факторов успешного эссе. Для получения максимальных баллов рекомендуется использовать следующую модель:

Часть эссе Содержание Примерный объем Введение (Introduction) Постановка проблемы, перефразирование темы, обозначение существующих точек зрения 2-3 предложения Мнение противоположной стороны (Opposing viewpoint) Представление альтернативной точки зрения с 1-2 аргументами 3-4 предложения Ваше мнение (Your opinion) Четкое изложение вашей позиции с 2-3 аргументами 4-5 предложений Контраргумент (Counterargument) Возможное возражение против вашей позиции и его опровержение 2-3 предложения Заключение (Conclusion) Подведение итогов, подтверждение вашей позиции 2-3 предложения

Для каждой части эссе полезно иметь набор готовых фраз-клише, которые помогут сделать переходы между абзацами плавными и логичными:

Для введения: "Nowadays, the issue of... is widely debated", "There is no doubt that... has become a controversial topic"

"Nowadays, the issue of... is widely debated", "There is no doubt that... has become a controversial topic" Для представления противоположного мнения: "Some people believe that...", "There are those who argue that..."

"Some people believe that...", "There are those who argue that..." Для выражения собственного мнения: "However, I strongly believe that...", "Nevertheless, in my opinion..."

"However, I strongly believe that...", "Nevertheless, in my opinion..." Для контраргумента: "Opponents of this view might point out that...", "One might argue that..."

"Opponents of this view might point out that...", "One might argue that..." Для заключения: "To sum up, I would like to emphasize that...", "In conclusion, I strongly believe that..."

Очень важно использовать разнообразные связующие слова (linking words) для обеспечения когезии текста: firstly, secondly, moreover, furthermore, nevertheless, however, despite, although и другие. Это покажет экспертам, что вы владеете средствами логической связи. 🔄

Разбор успешных эссе на 100 баллов с комментариями

Рассмотрим пример эссе, получившего максимальные баллы на ЕГЭ, и проанализируем, что именно сделало его успешным.

Тема эссе: "Some people think that social media brings people together while others believe that it separates them. What is your opinion?"

Образец эссе:

Nowadays, social media platforms have become an integral part of our lives, transforming the way we communicate and interact. While some people argue that these platforms unite individuals, others claim that they actually drive people apart. In this essay, I will express my view on this controversial issue.

Many individuals maintain that social media helps people stay connected. They point out that platforms like Twitter and YouTube allow users to communicate with friends and family members regardless of geographical distances. Furthermore, social networks provide opportunities to find like-minded individuals and form communities based on shared interests, which would be impossible in real life due to physical limitations.

However, I firmly believe that despite these apparent benefits, social media ultimately disconnects people from meaningful real-life interactions. Firstly, many users become so absorbed in their online presence that they neglect face-to-face communication, which is essential for developing genuine emotional bonds. Secondly, research shows that excessive use of social networks often leads to feelings of isolation and depression as people constantly compare their lives to idealized versions presented online.

Some might argue that social media helps shy people overcome communication barriers. While this may be true to some extent, virtual communication often prevents individuals from developing crucial social skills needed for real-world interactions, thus exacerbating their isolation in the long term.

In conclusion, although social media appears to connect people, I am convinced that it ultimately creates more isolation than community. The superficial connections fostered online cannot replace the depth and authenticity of real-life relationships that truly bring people together.

Анализ эссе:

Решение коммуникативной задачи (3/3): Автор полностью раскрыл тему, четко обозначил проблему во введении, представил противоположную точку зрения с аргументами, выразил и обосновал свое мнение, привел контраргумент и опровержение, сделал логичное заключение.

Автор полностью раскрыл тему, четко обозначил проблему во введении, представил противоположную точку зрения с аргументами, выразил и обосновал свое мнение, привел контраргумент и опровержение, сделал логичное заключение. Организация текста (3/3): Эссе имеет четкую структуру из 5 абзацев, использованы разнообразные средства логической связи (while, furthermore, however, firstly, secondly, in conclusion).

Эссе имеет четкую структуру из 5 абзацев, использованы разнообразные средства логической связи (while, furthermore, however, firstly, secondly, in conclusion). Лексика (3/3): Использована разнообразная и сложная лексика (integral part, controversial issue, maintain, despite apparent benefits, ultimately, excessive use, exacerbating, superficial connections).

Использована разнообразная и сложная лексика (integral part, controversial issue, maintain, despite apparent benefits, ultimately, excessive use, exacerbating, superficial connections). Грамматика (3/3): Продемонстрировано владение сложными грамматическими конструкциями и различными временами.

Продемонстрировано владение сложными грамматическими конструкциями и различными временами. Орфография и пунктуация (2/2): Отсутствуют орфографические ошибки, правильно расставлены знаки препинания.

Михаил Петрович, репетитор по английскому языку: В моей практике был удивительный случай с ученицей Софией, которая за три месяца до ЕГЭ писала эссе максимум на 7-8 баллов из 14 возможных. Основная проблема заключалась в том, что она пыталась "перепрыгнуть" через стандартную структуру и писать "креативно", как в сочинениях по русскому языку. Мы взяли за основу шаблонную структуру из 5 абзацев и создали для каждого абзаца набор клише, которые София выучила наизусть. Затем мы стали писать по 2-3 эссе в неделю, а потом разбирали их вместе, анализируя ошибки и находя альтернативные способы выражения мыслей. Ключевым моментом стало осознание, что в ЕГЭ по английскому ценится не оригинальность мышления, а четкое следование формату и грамотное использование языковых средств. На экзамене София получила 14 баллов за эссе и 96 баллов за весь экзамен, хотя начинали мы с весьма скромных результатов.

Топ-10 типичных ошибок в эссе ЕГЭ и способы их избежать

Даже хорошо подготовленные ученики допускают определенные ошибки, которые снижают их итоговый балл. Вот наиболее распространенные из них и рекомендации по их предотвращению:

Непонимание задания — Внимательно читайте формулировку темы и выделяйте ключевые слова. Перед написанием убедитесь, что вы точно поняли, о чем нужно писать. Отсутствие четкой структуры — Всегда придерживайтесь классической 5-абзацной модели эссе. Помните: 1 абзац = 1 основная мысль. Игнорирование противоположного мнения — Обязательно представьте альтернативную точку зрения с аргументами, даже если она противоречит вашей позиции. Отсутствие контраргумента — Всегда включайте в эссе возможное возражение против вашей позиции и его опровержение. Это показывает вашу способность видеть проблему с разных сторон. Недостаточное использование средств логической связи — Включайте разнообразные linking words между абзацами и внутри них. Избегайте повторения одних и тех же слов. Слишком короткое или длинное эссе — Старайтесь придерживаться рекомендуемого объема 200-250 слов. Работы менее 180 слов или более 275 могут получить сниженный балл. Использование слишком простой лексики — Обогащайте свою работу синонимами, идиомами и фразовыми глаголами. Избегайте повторов и примитивных конструкций. Однотипные грамматические конструкции — Демонстрируйте владение различными временами, условными предложениями, пассивным залогом, герундием и инфинитивными конструкциями. Неформальный стиль — Избегайте сокращений (don't, won't), сленга, разговорных выражений и личных обращений к читателю. Отсутствие проверки — Обязательно оставьте 5-7 минут на проверку работы. Особое внимание уделите окончаниям, артиклям и предлогам — самым распространенным источникам ошибок.

Одна из распространенных ловушек — это попытка написать эссе на русском языке, а затем перевести его на английский. Такой подход обычно приводит к нарушению естественного порядка слов и неидиоматическим выражениям. Вместо этого, старайтесь сразу мыслить на английском языке, используя знакомые конструкции и выражения. ⚠️

Еще один полезный совет — заранее подготовить универсальные аргументы на наиболее распространенные темы ЕГЭ: технологии, образование, экология, здоровый образ жизни, семейные ценности. Имея в запасе готовые идеи, вы сможете сосредоточиться на их грамотном изложении, а не на поиске мыслей в стрессовой ситуации.