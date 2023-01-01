Отрицание в английском: правила и особенности использования not, don't

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, готовящиеся к международным экзаменам по английскому языку Построение отрицаний в английском языке кажется простым, пока вы не столкнетесь с многообразием форм и тонкостями их применения. Ошибки в отрицательных конструкциях сразу выдают неопытного говорящего: "I no like coffee" вместо "I don't like coffee". Мастерство использования отрицаний определяет точность и естественность речи — это как разница между любительским эскизом и профессиональной картиной. 🔍 Грамматические тонкости могут показаться сухими, но именно они превращают разрозненные слова в язык, на котором вы сможете уверенно общаться с носителями и успешно сдавать международные экзамены.

Основные типы отрицаний в английском языке

В английском языке существует несколько основных способов выразить отрицание, каждый из которых имеет свои особенности применения. Понимание этих типов — первый шаг к грамотному использованию отрицаний в речи.

Рассмотрим основные типы отрицательных конструкций:

Отрицания с вспомогательными глаголами : not/n't с do, be, have, will, can и другими модальными глаголами (I don't understand, She isn't working)

: not/n't с do, be, have, will, can и другими модальными глаголами (I don't understand, She isn't working) Лексические отрицания : слова с отрицательным значением (never, nowhere, nothing)

: слова с отрицательным значением (never, nowhere, nothing) Отрицательные префиксы : un-, in-, im-, dis- и другие (unhappy, impossible, dishonest)

: un-, in-, im-, dis- и другие (unhappy, impossible, dishonest) Отрицательные местоимения и наречия: nobody, none, nowhere (Nobody called, I went nowhere)

Главное правило, которое нужно запомнить: в английском предложении обычно используется только одно отрицание. Двойное отрицание, как в русском языке, считается грамматической ошибкой.

Неправильно Правильно Пояснение I don't know nothing I don't know anything Используем положительное местоимение с отрицательным глаголом Nobody didn't call Nobody called Отрицательное подлежащее требует утвердительного глагола I never don't go there I never go there Never уже содержит отрицание

Алексей Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню студента, который на каждом уроке упрямо говорил "I don't understand nothing". Решил провести эксперимент: каждый раз, когда он использовал двойное отрицание, я делал вид, что понимаю его буквально. Когда он сказал: "I don't have no money", я ответил: "Great! So you have money! Let's go for coffee, you're paying!" Его недоумение быстро сменилось озарением. Через три занятия он полностью избавился от этой ошибки. Иногда практическая демонстрация последствий ошибки работает лучше любых объяснений правил.

Правила отрицательных предложений с don't, doesn't, isn't

Отрицательные конструкции с вспомогательными глаголами do, does и be — это фундамент построения отрицаний в английском. Малейшая ошибка в их использовании может исказить смысл высказывания или выдать низкий уровень владения языком.

Отрицания с don't и doesn't (Present Simple)

Don't используется с подлежащими I, you, we, they: I don't work on Sundays.

Doesn't используется с подлежащими he, she, it: She doesn't live here anymore.

После don't/doesn't всегда следует базовая форма глагола без окончания -s: He doesn't speak French. (не ❌ He doesn't speaks French.)

Отрицания с am not, isn't, aren't (Present Continuous и другие конструкции с be)

Для I используется am not (в разговорной речи часто сокращается до I'm not): I am not (I'm not) going to the party.

Для he, she, it используется is not (isn't): She isn't working today.

Для you, we, they используется are not (aren't): They aren't ready yet.

Важно помнить, что в вопросах с отрицанием порядок слов меняется, а вспомогательный глагол выносится в начало предложения:

Утверждение Отрицание Вопрос с отрицанием You work hard. You don't work hard. Don't you work hard? He is late. He isn't late. Isn't he late? They can swim. They can't swim. Can't they swim?

Распространенные ошибки, которых следует избегать:

❌ She don't like pizza. ✓ She doesn't like pizza.

❌ He not is happy. ✓ He is not (isn't) happy.

❌ I doesn't understand. ✓ I don't understand.

Отрицания в различных временах: от Present до Perfect

Каждое время в английском языке имеет свои особенности формирования отрицательных конструкций. Давайте рассмотрим, как правильно строить отрицания в основных временных группах. 🕒

Present Simple

Формула: Подлежащее + don't/doesn't + базовый глагол

Пример: I don't play tennis. / She doesn't eat meat.

Present Continuous

Формула: Подлежащее + am not/isn't/aren't + глагол с -ing

Пример: I'm not working now. / They aren't studying at the moment.

Past Simple

Формула: Подлежащее + didn't + базовый глагол

Пример: I didn't go to the party yesterday. / She didn't call me.

Важно: После didn't всегда используется базовая форма глагола, а не форма прошедшего времени: He didn't see (не ❌ He didn't saw)

Past Continuous

Формула: Подлежащее + wasn't/weren't + глагол с -ing

Пример: I wasn't sleeping when you called. / They weren't waiting for us.

Present Perfect

Формула: Подлежащее + haven't/hasn't + причастие прошедшего времени (V3)

Пример: I haven't finished my homework. / She hasn't met him yet.

Past Perfect

Формула: Подлежащее + hadn't + причастие прошедшего времени (V3)

Пример: I hadn't seen that movie before yesterday. / They hadn't arrived when we left.

Мария Соколова, методист по английскому языку Однажды я работала с группой, готовящейся к IELTS. У одной студентки был высокий словарный запас и хорошее произношение, но она постоянно делала ошибки в отрицаниях в разных временах. Мы создали "Дневник отрицаний", где она записывала все предложения, в которых допускала ошибки. Каждый день она переписывала их в правильном виде и составляла 3 новых предложения с той же конструкцией. Через месяц ее грамматика трансформировалась — на тесте она не допустила ни одной ошибки в отрицаниях. Этот метод "осознанного повторения" я теперь рекомендую всем студентам с похожими проблемами.

Особые случаи использования отрицаний в английском

Помимо стандартных правил, в английском языке существуют особые случаи использования отрицаний, которые часто вызывают трудности даже у продвинутых студентов. Рассмотрим наиболее важные из них. 🧩

Отрицательные вопросы и их оттенки значения

Отрицательные вопросы в английском часто выражают удивление, недоумение или предположение говорящего:

Aren't you coming with us? (Выражение удивления, что собеседник не идёт)

Don't you like chocolate? (Предположение, что собеседник должен любить шоколад)

Важно: ответы на отрицательные вопросы в английском отличаются от русского. Если в русском мы отвечаем "да" для подтверждения отрицания, то в английском "yes" означает несогласие с отрицанием:

Don't you like coffee? — Yes, I do. (Да, я люблю кофе)

Don't you like coffee? — No, I don't. (Нет, я не люблю кофе)

Ограниченное отрицание (partial negation)

Иногда нужно отрицать не всё предложение, а только его часть:

I am not going there to relax. (Я еду туда не для отдыха, а с какой-то другой целью)

She didn't finish her studies last year. (Она закончила учебу, но не в прошлом году)

Использование hardly, barely, scarcely

Эти слова уже содержат отрицательный смысл, поэтому не требуют дополнительного отрицания:

I can hardly see without my glasses. (Я почти не вижу без очков)

They barely escaped the fire. (Они едва спаслись от пожара)

Слова, меняющие значение с отрицанием

Некоторые слова существенно меняют значение при использовании с отрицанием:

I think she will come. vs. I don't think she will come. (= I think she won't come)

You must go. vs. You must not go. (запрет) vs. You don't have to go. (отсутствие необходимости)

"Not all" vs "All not"

Положение отрицания может полностью изменить смысл предложения:

Not all students passed the exam. (Некоторые студенты не сдали экзамен, а некоторые сдали)

All students did not pass the exam. (Ни один студент не сдал экзамен)

Отрицания в условных предложениях

В условных предложениях отрицания могут использоваться как в условной части (if-clause), так и в главной части:

If you don't study, you won't pass the exam.

If I hadn't met her, I wouldn't be who I am today.

Практические упражнения на отрицательные конструкции

Теория без практики остаётся лишь набором правил. Предлагаю несколько эффективных упражнений, которые помогут закрепить навык построения отрицательных конструкций в английском языке. 📝

Упражнение 1: Трансформация утверждений в отрицания

Превратите следующие утвердительные предложения в отрицательные:

She goes to the gym every day. → She doesn't go to the gym every day. They are watching a movie now. → They aren't watching a movie now. We have already finished the project. → We haven't already finished the project. He will attend the meeting tomorrow. → He won't attend the meeting tomorrow. I was studying when you called. → I wasn't studying when you called.

Упражнение 2: Исправление ошибок

Найдите и исправьте ошибки в следующих предложениях:

She don't like spicy food. → She doesn't like spicy food. I no understand this rule. → I don't understand this rule. We didn't went to the party. → We didn't go to the party. He hasn't never been to Paris. → He has never been to Paris. или He hasn't ever been to Paris. They not are coming tonight. → They aren't coming tonight.

Упражнение 3: Составление отрицательных предложений

Составьте отрицательные предложения, используя указанное время:

I / to read / this book (Present Perfect) → I haven't read this book. She / to visit / her grandparents / last weekend (Past Simple) → She didn't visit her grandparents last weekend. They / to study / for the test / now (Present Continuous) → They aren't studying for the test now. He / to be able / to swim / when he was a child (Past Modal) → He couldn't swim when he was a child. We / to go / to the beach / tomorrow (Future Simple) → We won't go to the beach tomorrow.

Упражнение 4: Ответы на вопросы

Ответьте на следующие вопросы в отрицательной форме:

Do you speak Chinese? → No, I don't speak Chinese. Has she arrived yet? → No, she hasn't arrived yet. Were they at the concert last night? → No, they weren't at the concert last night. Will you join us for dinner? → No, I won't join you for dinner. Are you waiting for someone? → No, I'm not waiting for anyone.

Упражнение 5: Отрицания в разных временах

Выберите правильную форму отрицания для каждого предложения:

I _ understood the explanation. (didn't / haven't / don't) She _ working here since 2010. (isn't / hasn't been / doesn't) They _ arrive until midnight. (won't / didn't / don't) He _ telling the truth right now. (isn't / hasn't / doesn't) We _ seen that movie before. (weren't / hadn't / haven't)

Ответы: 1. didn't, 2. hasn't been, 3. won't, 4. isn't, 5. haven't

Регулярно выполняя эти упражнения, вы значительно улучшите свои навыки использования отрицательных конструкций и сможете говорить более уверенно и грамотно. Помните, что практика и повторение — ключ к успеху в изучении грамматики! 🔑