Окончания -ed и -ing в английском: основные отличия и правила

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на всех уровнях

Преподаватели английского языка и методисты

Люди, желающие улучшить свою грамматику и коммуникативные навыки в английском языке Путаница между окончаниями -ed и -ing преследует изучающих английский на всех уровнях — от начинающих до продвинутых. "I am interested" или "I am interesting"? "The movie was boring" или "I was bored"? Одна буква меняет весь смысл высказывания! Многие студенты совершают эти ошибки даже после нескольких лет изучения языка. Разобравшись в тонкостях использования этих форм, вы не только избежите типичных ошибок, но и сможете тоньше выражать свои мысли, делая речь по-настоящему естественной и грамотной. 🧩

Ed и ing в английском языке: фундаментальные различия

В основе понимания различий между формами -ed и -ing лежит их грамматическая природа. Форма с окончанием -ed представляет собой причастие прошедшего времени (Past Participle), в то время как -ing — причастие настоящего времени (Present Participle) или герундий.

Ключевое различие между ними заключается в перспективе, которую они выражают:

Форма -ed обычно выражает результат действия или состояние, возникшее в результате воздействия. Она часто указывает на пассивное состояние и описывает чувства или реакции.

обычно выражает результат действия или состояние, возникшее в результате воздействия. Она часто указывает на пассивное состояние и описывает чувства или реакции. Форма -ing описывает действие в процессе или характеристику, которая вызывает определённую реакцию. Она указывает на активность и описывает качества предметов или людей.

Алексей Петров, лингвист-методист Однажды я преподавал бизнес-английский топ-менеджеру крупной компании. На важных переговорах с американскими партнерами он сказал: "I'm very interesting in your proposal" вместо "I'm interested". Американцы вежливо улыбнулись, но позже в частной беседе признались, что его фраза прозвучала так, будто он считает себя очень интересным человеком, а не заинтересованным в предложении. Это недоразумение стало отличным учебным моментом. Я разработал для него систему ассоциаций: "-ed — это то, что мы чувствуем, -ing — это то, что вызывает чувства". После этого случая мой ученик никогда больше не путал эти формы, а его уверенность в переговорах значительно возросла.

Рассмотрим наглядные примеры с одними и теми же прилагательными:

Прилагательное с -ed Значение Прилагательное с -ing Значение interested испытывающий интерес (человек) interesting вызывающий интерес (объект) bored испытывающий скуку boring вызывающий скуку excited взволнованный exciting волнующий confused сбитый с толку confusing запутанный, сбивающий с толку

Понимание этого фундаментального различия — первый шаг к правильному использованию данных форм в речи и на письме. 📝

Грамматические функции окончаний ed и ing

Чтобы полностью освоить формы -ed и -ing, необходимо понимать различные грамматические функции, которые они выполняют в английском языке.

Грамматические функции окончания -ed

Окончание -ed имеет несколько ключевых функций в английской грамматике:

Образование простого прошедшего времени (Past Simple): "I worked yesterday." (Я работал вчера.)

"I worked yesterday." (Я работал вчера.) Образование причастия прошедшего времени (Past Participle): "She has worked here for five years." (Она работает здесь пять лет.)

"She has worked here for five years." (Она работает здесь пять лет.) Образование прилагательных, выражающих чувства и состояния: "He felt disappointed by the results." (Он был разочарован результатами.)

"He felt disappointed by the results." (Он был разочарован результатами.) Формирование пассивного залога: "The project was completed on time." (Проект был завершен вовремя.)

Грамматические функции окончания -ing

Окончание -ing также выполняет несколько важных функций:

Образование форм длительных времен (Continuous Tenses): "I am working now." (Я работаю сейчас.)

"I am working now." (Я работаю сейчас.) Функционирование в качестве герундия (отглагольного существительного): "Swimming is good for health." (Плавание полезно для здоровья.)

"Swimming is good for health." (Плавание полезно для здоровья.) Образование прилагательных, описывающих свойства предметов: "It was a boring lecture." (Это была скучная лекция.)

"It was a boring lecture." (Это была скучная лекция.) Функционирование в качестве причастия настоящего времени: "People talking loudly disturbed me." (Люди, громко разговаривающие, мешали мне.)

Грамматическая функция Форма -ed Форма -ing Образование времен Past Simple, Present Perfect, Past Perfect Все формы Continuous Роль в предложении Сказуемое, определение, часть пассивной конструкции Подлежащее (герундий), дополнение, определение Выражаемое значение при использовании с одними и теми же словами Результат действия, состояние Процесс, качество, характеристика

Различия между этими функциями имеют принципиальное значение не только для правильного формирования предложений, но и для точной передачи смысла высказывания. Как видно из таблицы, формы -ed и -ing могут взаимодействовать с одними и теми же глаголами, но кардинально менять смысл высказывания. 🔍

Правила использования ed и ing в различных контекстах

Правильный выбор между формами -ed и -ing часто определяется контекстом и коммуникативной задачей. Рассмотрим основные правила их использования в различных ситуациях.

Использование -ed прилагательных:

Используйте -ed формы, когда описываете эмоциональную реакцию или состояние человека: "She was surprised by the news" (Она была удивлена новостью).

Применяйте -ed, когда говорите о результате действия: "The problem was solved quickly" (Проблема была быстро решена).

Выбирайте -ed, если описываете чувства или отношение к чему-либо: "I'm interested in photography" (Я интересуюсь фотографией).

Использование -ing прилагательных:

Применяйте -ing формы для описания качеств предметов, людей или явлений, которые вызывают определённые чувства: "It was a shocking experience" (Это был шокирующий опыт).

Используйте -ing, когда характеризуете процесс или действие: "The changing seasons affect our mood" (Смена сезонов влияет на наше настроение).

Выбирайте -ing для описания свойств, которые являются источником эмоций: "The movie was boring" (Фильм был скучным).

Особые случаи использования -ing как герундия:

После определённых глаголов, таких как enjoy, avoid, mind, suggest, consider: "I enjoy reading books" (Я люблю читать книги).

После предлогов: "She is good at playing piano" (Она хорошо играет на пианино).

В качестве подлежащего: "Swimming is excellent exercise" (Плавание — отличное упражнение).

Особые случаи использования -ed в составе времён и конструкций:

В перфектных временах с have: "They have finished the project" (Они завершили проект).

В пассивном залоге с be: "The letter was delivered yesterday" (Письмо было доставлено вчера).

В прошедшем простом времени для правильных глаголов: "We visited Paris last summer" (Мы посетили Париж прошлым летом).

При выборе между -ed и -ing формами важно учитывать не только грамматические правила, но и значение, которое вы хотите передать. Неправильный выбор может кардинально изменить смысл вашего сообщения. 🔄

Частые ошибки при выборе между формами ed и ing

Даже опытные изучающие английский язык регулярно сталкиваются с трудностями при выборе между формами -ed и -ing. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки и способы их избежать.

Светлана Ковалёва, методист по английскому языку Когда я готовила группу студентов к IELTS, один из них постоянно путался в употреблении -ed и -ing форм. На пробном тесте он написал: "I am boring during the lecture" вместо "I am bored". Его балл за грамматику был очень низким, что могло стоить ему поступления в зарубежный университет. Мы разработали систему, которую я назвала "Кто активен?". Каждый раз, выбирая между формами, он задавал себе вопрос: "Кто выполняет действие — человек или предмет?". Если лекция вызывает скуку (активна лекция), то она "boring". Если человек испытывает скуку (пассивен, принимает воздействие), то он "bored". На реальном экзамене он не допустил ни одной ошибки в использовании этих форм и набрал 7.5 баллов за грамматику. Эта система работает со всеми моими студентами уже более 10 лет.

1. Неверное определение субъекта и объекта действия

❌ "I was boring during the class." (Я был скучным во время урока.)

✅ "I was bored during the class." (Мне было скучно во время урока.)

Объяснение: В первом случае говорящий утверждает, что он сам был источником скуки (boring), что, вероятно, не соответствует задуманному смыслу. Второй вариант правильно передает состояние человека, испытывающего скуку.

2. Смешение временных форм и причастий

❌ "I am working here for five years." (Неверное использование Present Continuous для длительного периода)

✅ "I have been working here for five years." (Правильное использование Present Perfect Continuous)

Объяснение: Present Continuous (-ing форма) используется для действий, происходящих в момент речи или около него, а не для длительных периодов времени, начавшихся в прошлом и продолжающихся до настоящего.

3. Неправильное использование после определенных глаголов

❌ "I enjoy to read books." (Неверное использование инфинитива после глагола enjoy)

✅ "I enjoy reading books." (Правильное использование герундия)

Объяснение: Некоторые глаголы (enjoy, avoid, finish, suggest и др.) требуют после себя герундия (-ing формы), а не инфинитива.

4. Путаница в пассивных конструкциях

❌ "The task is completing by the team." (Неверное использование -ing в пассивном залоге)

✅ "The task is being completed by the team." (для действия в процессе) или "The task is completed by the team." (для регулярного действия)

Объяснение: В пассивных конструкциях важно правильно формировать время. Для длительного пассива используется форма "is being + past participle", а не "is + present participle".

5. Неверное употребление в составных прилагательных

❌ "It was a heart-broke story." (Неверное использование базовой формы глагола)

✅ "It was a heart-breaking story." (Правильное использование причастия настоящего времени)

Объяснение: В составных прилагательных, описывающих качество или воздействие, обычно используется форма с -ing.

Осознание этих распространенных ошибок и понимание правил использования форм -ed и -ing позволит значительно улучшить грамматическую точность вашей речи и письма. Регулярная практика и внимательный анализ контекста — ключевые элементы для преодоления этих трудностей. 🔍

Практические примеры ed и ing для эффективного общения

Рассмотрим практические примеры использования форм -ed и -ing в различных коммуникативных ситуациях. Эти примеры помогут вам не только закрепить теоретические знания, но и научиться гибко применять их в повседневном общении.

Деловое общение и переписка 📧

"We are interested in collaborating with your company." (Мы заинтересованы в сотрудничестве с вашей компанией.)

"Your proposal is quite interesting and deserves consideration." (Ваше предложение весьма интересное и заслуживает рассмотрения.)

"I am concerned about the delayed shipment." (Я обеспокоен задержкой поставки.)

"The concerning issue has been addressed in our latest report." (Вызывающий беспокойство вопрос был рассмотрен в нашем последнем отчете.)

Повседневные ситуации 🏙️

"I was exhausted after the long journey." (Я был истощен после долгого путешествия.)

"The journey was exhausting but worthwhile." (Путешествие было утомительным, но стоящим.)

"She is amazed by the beautiful scenery." (Она поражена красивым пейзажем.)

"The scenery is amazing in this part of the country." (Пейзажи в этой части страны потрясающие.)

Академическая среда и образование 📚

"Students were motivated by the professor's approach." (Студенты были мотивированы подходом профессора.)

"The professor's approach was motivating for all participants." (Подход профессора был мотивирующим для всех участников.)

"The researchers were fascinated by the unexpected results." (Исследователи были очарованы неожиданными результатами.)

"The fascinating results led to a new research direction." (Увлекательные результаты привели к новому направлению исследований.)

Описание эмоций и реакций 😌

"I'm excited about the upcoming concert." (Я взволнован предстоящим концертом.)

"The upcoming concert is exciting for all music lovers." (Предстоящий концерт волнующий для всех любителей музыки.)

"They were disappointed by the movie's ending." (Они были разочарованы концовкой фильма.)

"The movie's ending was disappointing for many viewers." (Концовка фильма была разочаровывающей для многих зрителей.)

Ситуативные диалоги 🗣️

"How did you find the lecture?"

"It was quite boring, to be honest. I was bored throughout most of it."

"Really? I found it fascinating. I was completely absorbed."

"What do you think of the new regulations?"

"I'm frustrated by them. They seem very limiting."

"I see them as challenging but necessary."

Обратите внимание на тонкие различия в оттенках значения при использовании -ed и -ing форм в этих примерах. Правильный выбор формы может значительно повысить точность и эффективность вашего общения, помогая избежать недопонимания и двусмысленности.

Практикуйте использование этих форм в собственной речи, обращая внимание на контекст и коммуникативную задачу. С практикой выбор между -ed и -ing станет интуитивным, что значительно улучшит вашу беглость и грамматическую точность в английском языке. 🎯