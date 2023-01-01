Вспомогательный глагол Do/Does в Present Simple: правила и примеры
Для кого эта статья:
- Начинающие изучающие английский язык
- Люди, нуждающиеся в улучшении грамматических навыков для общения на английском
Преподаватели английского языка и методисты, ищущие материалы для обучения
Глагол "do" — это не просто ключ к построению английских предложений, а настоящий фундамент для начинающих. Представьте, что вы участвуете в собеседовании на английском или ведёте международные переговоры, но путаетесь в базовых грамматических конструкциях. Неловко, правда? 😬 А ведь всё могло быть иначе! Изучив правила использования вспомогательного глагола "do/does" в Present Simple, вы превратите свою речь из неуверенного бормотания в четкое и грамотное высказывание. Давайте разберёмся с этим грамматическим помощником раз и навсегда!
Что такое Do в Present Simple: роль вспомогательного глагола
Вспомогательный глагол "do" (или "does" для 3-го лица единственного числа) — это своеобразный грамматический инструмент в английском языке, который выполняет несколько важных функций в настоящем простом времени (Present Simple).
Основные функции вспомогательного глагола "do/does" в Present Simple:
- Помогает формировать отрицательные предложения
- Используется для построения вопросов
- Применяется для усиления значения основного глагола
- Заменяет основной глагол в кратких ответах
В английской грамматике "do/does" играет роль структурного элемента, который несёт грамматическую, а не смысловую нагрузку. Это ключевое отличие от русского языка, где подобные вспомогательные конструкции отсутствуют.
Важно запомнить формы вспомогательного глагола:
|Лицо
|Единственное число
|Множественное число
|1-е лицо (I/We)
|do
|do
|2-е лицо (You)
|do
|do
|3-е лицо (He/She/It/They)
|does
|do
Максим Викторович, преподаватель английского языка Когда я только начинал преподавать, у меня была ученица Ольга, директор небольшой компании. Она часто путалась с использованием do/does, особенно в деловой переписке. Мы придумали простую ассоциацию: "does" созвучно с "доска", и мы представляли, что he/she/it пишет на одной доске (does), а все остальные местоимения — на другой (do). Через месяц Ольга успешно провела переговоры с иностранными партнёрами, и они отметили её грамотную речь. Иногда самые простые ассоциации работают лучше всего! 😊
Утвердительные предложения: когда Do/Does не пишется
В утвердительных предложениях Present Simple вспомогательный глагол "do/does" обычно не используется. Это одна из особенностей английской грамматики, которую важно запомнить начинающим.
Структура утвердительного предложения в Present Simple:
- Подлежащее + глагол (+ окончание -s/-es для 3-го лица ед. числа) + остальные части предложения
Примеры утвердительных предложений без "do/does":
- I work every day. — Я работаю каждый день.
- You speak English well. — Ты хорошо говоришь по-английски.
- He works in a bank. — Он работает в банке.
- She studies medicine. — Она изучает медицину.
- It costs too much. — Это стоит слишком дорого.
- We live in Moscow. — Мы живём в Москве.
- They play tennis on Sundays. — Они играют в теннис по воскресеньям.
Обратите внимание на важное правило: когда подлежащим является he, she или it (3-е лицо единственного числа), к глаголу добавляется окончание -s или -es. Эта особенность часто вызывает затруднения у начинающих.
Правила добавления окончания -s/-es:
- Большинство глаголов: просто добавляем -s (work → works, play → plays)
- Глаголы, оканчивающиеся на -ch, -sh, -ss, -x, -z, -o: добавляем -es (watch → watches, fix → fixes)
- Глаголы с окончанием на согласную + y: меняем y на i и добавляем -es (study → studies, cry → cries)
- Глаголы с окончанием на гласную + y: просто добавляем -s (play → plays, say → says)
Исключением из правила "не использовать do/does в утвердительных предложениях" является эмфатическое (усиленное) утверждение, когда нужно особо подчеркнуть смысл сказанного:
- I do love you! — Я действительно люблю тебя!
- She does understand the problem. — Она действительно понимает проблему.
Отрицательные конструкции: правила использования Do/Does
В отличие от утвердительных предложений, при построении отрицаний в Present Simple использование вспомогательного глагола "do/does" становится обязательным. Этот момент критически важен для правильного построения отрицательных конструкций. 🚫
Структура отрицательного предложения в Present Simple:
- Подлежащее + do/does + not + основной глагол в базовой форме + остальные части предложения
Важно запомнить: после do/does + not основной глагол всегда используется в базовой форме, без окончания -s/-es.
|Утвердительная форма
|Отрицательная форма
|I work every day.
|I do not work every day.
|You speak English.
|You do not speak English.
|He works in a bank.
|He does not work in a bank.
|She studies medicine.
|She does not study medicine.
|It costs too much.
|It does not cost too much.
|We live in Moscow.
|We do not live in Moscow.
|They play tennis.
|They do not play tennis.
В разговорной речи и неформальном письме часто используются сокращенные формы: don't (do not) и doesn't (does not):
- I don't work on Sundays. — Я не работаю по воскресеньям.
- You don't understand me. — Ты меня не понимаешь.
- He doesn't like coffee. — Он не любит кофе.
- She doesn't play the piano. — Она не играет на пианино.
- It doesn't matter. — Это не имеет значения.
- We don't watch TV often. — Мы не часто смотрим телевизор.
- They don't speak French. — Они не говорят по-французски.
Типичные ошибки при построении отрицаний:
- ❌ He doesn't works (неправильно — дублирование окончания -s)
- ✅ He doesn't work (правильно)
- ❌ I not work (неправильно — отсутствует вспомогательный глагол)
- ✅ I don't work (правильно)
- ❌ She does not works (неправильно — дублирование окончания -s)
- ✅ She does not work (правильно)
Елена Сергеевна, методист языкового центра Работая с бизнесменами, я заметила интересную тенденцию. Владелец строительной компании Андрей постоянно допускал ошибки с отрицаниями в Present Simple, говоря "I not have time" вместо "I don't have time". Мы создали для него специальные карточки с правильными конструкциями, которые он разместил на рабочем столе. Через три недели привычка закрепилась настолько, что во время важных переговоров с зарубежными партнёрами он уже автоматически строил правильные отрицания. Партнёры были впечатлены его языковым прогрессом, что помогло заключить выгодный контракт. Иногда простые методы дают наилучшие результаты! 📊
Вопросительные предложения с Do/Does в Present Simple
Вопросительные предложения в Present Simple требуют обязательного использования вспомогательного глагола "do/does". В отличие от русского языка, где вопрос часто формируется с помощью интонации, в английском необходима специальная структура. 🤔
Общая структура вопросительного предложения в Present Simple:
- Do/Does + подлежащее + основной глагол в базовой форме + остальные части предложения?
Примеры общих вопросов (требующих ответа Yes/No):
- Do I work too much? — Я слишком много работаю?
- Do you speak English? — Ты говоришь по-английски?
- Does he live in London? — Он живёт в Лондоне?
- Does she know the answer? — Она знает ответ?
- Does it rain often here? — Здесь часто идёт дождь?
- Do we need to hurry? — Нам нужно спешить?
- Do they work together? — Они работают вместе?
При построении специальных вопросов (начинающихся с вопросительных слов who, what, where, when, why, how) структура остаётся схожей, но с добавлением вопросительного слова в начале:
- What do you do for a living? — Чем вы зарабатываете на жизнь?
- Where does she work? — Где она работает?
- How do they get to work? — Как они добираются на работу?
- When does the meeting start? — Когда начинается собрание?
- Why do you ask? — Почему ты спрашиваешь?
Исключение составляют вопросы с who, what в роли подлежащего:
- Who works here? (а не "Who does work here?") — Кто здесь работает?
- What happens next? (а не "What does happen next?") — Что происходит дальше?
Краткие ответы на общие вопросы также требуют использования do/does:
- Do you like coffee? — Yes, I do. / No, I don't.
- Does she play tennis? — Yes, she does. / No, she doesn't.
Распространенные ошибки при формировании вопросов:
- ❌ Does he goes to work by car? (неправильно — с does глагол должен быть в базовой форме)
- ✅ Does he go to work by car? (правильно)
- ❌ Do they has a dog? (неправильно — с do глагол должен быть в базовой форме)
- ✅ Do they have a dog? (правильно)
- ❌ You speak English? (неправильно для формального вопроса — отсутствует вспомогательный глагол)
- ✅ Do you speak English? (правильно)
Особые случаи и распространенные ошибки с Do/Does
Даже при хорошем понимании базовых правил использования do/does в Present Simple, существуют нюансы и особые случаи, которые могут вызвать затруднения. Рассмотрим основные из них. 🧐
- Глагол have как смысловой глагол и have got:
- В британском английском часто используется конструкция have got: I've got a car. (У меня есть машина.)
- В американском английском предпочитают использовать просто have с do/does для вопросов и отрицаний:
- Do you have a car? — У тебя есть машина?
- I don't have much time. — У меня мало времени.
- Do/does с глаголами-исключениями:
- Модальные глаголы (can, may, must и др.) не требуют do/does:
- ❌ Does he can swim? (неправильно)
- ✅ Can he swim? (правильно)
- Глагол be (am/is/are) не требует do/does:
- ❌ Do you are a student? (неправильно)
- ✅ Are you a student? (правильно)
- ❌ She does not is happy. (неправильно)
- ✅ She is not happy. (правильно)
- Эмфатическое (усилительное) употребление do/does:
- I do like this movie! — Я действительно люблю этот фильм!
- He does understand the problem. — Он действительно понимает проблему.
- Do/does в повелительном наклонении:
- Do come in! — Входите же!
- Do be careful! — Будьте же осторожны!
- Распространенные ошибки с do/does:
- Дублирование окончания -s:
- ❌ Does she watches TV? (неправильно)
- ✅ Does she watch TV? (правильно)
- Использование do вместо does с 3-м лицом ед. числа:
- ❌ Do he work here? (неправильно)
- ✅ Does he work here? (правильно)
- Отсутствие вспомогательного глагола в вопросах:
- ❌ You like coffee? (неприемлемо в формальной речи)
- ✅ Do you like coffee? (правильно)
- Неправильный порядок слов в вопросах:
- ❌ Where you do live? (неправильно)
- ✅ Where do you live? (правильно)
- Особенности использования do/does в разговорной речи:
- В неформальной беседе возможны сокращённые формы вопросов типа "Coffee?" вместо "Do you want coffee?"
- В разговорном американском английском иногда опускают вспомогательный глагол в отрицаниях с глаголом know: "I dunno" (вместо "I don't know")
- Использование do как смыслового глагола:
- What do you do? — Чем вы занимаетесь? (о профессии)
- I do the dishes every evening. — Я мою посуду каждый вечер.
- Does she do her homework regularly? — Она регулярно делает домашнее задание?
Помните, что правильное использование do/does — это не просто следование грамматическим правилам, а возможность звучать естественно и грамотно в английской речи. Регулярная практика и внимание к этим нюансам позволит быстро освоить все особенности употребления вспомогательного глагола в Present Simple. 📝
Понимание принципов работы с do/does в Present Simple — это не просто академическое знание, а практический инструмент для успешной коммуникации. Умение правильно формировать вопросы, строить отрицания и делать эмфатические утверждения сделает вашу речь более точной и естественной. Начните с малого: проговаривайте вслух правильные конструкции, создавайте с ними собственные примеры, используйте в реальных ситуациях общения. И помните — даже носители языка когда-то учились этим правилам. Практика и внимательность приведут вас к свободному владению этим важным аспектом английской грамматики. 🚀