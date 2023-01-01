Топ-100 английских глаголов действия: движение, общение, быт

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свой словарный запас и навыки общения на английском Английские глаголы действия — это настоящий фундамент языка, без которого невозможно построить ни одного осмысленного предложения. Представьте, что вы пытаетесь рассказать о своём дне без слов "идти", "говорить" или "делать" — практически невыполнимая задача! 🤔 Изучение ключевых глаголов не только расширяет словарный запас, но и придаёт речи точность и выразительность. Независимо от вашего уровня, правильное использование глаголов действия мгновенно поднимает качество английской речи и открывает двери к более сложным грамматическим конструкциям.

Что такое глаголы действия: основы для начинающих

Глаголы действия (action verbs) — это слова, которые описывают то, что человек или предмет делает. Они противопоставляются глаголам состояния (state verbs), которые описывают чувства, мысли или состояния. Глаголы действия составляют более 70% всех используемых в повседневной речи глаголов и являются основой для построения предложений во всех временах.

В английском языке глаголы действия классифицируются по нескольким категориям:

Физические действия : run (бежать), jump (прыгать), eat (есть)

: run (бежать), jump (прыгать), eat (есть) Умственные действия : think (думать), analyze (анализировать), calculate (вычислять)

: think (думать), analyze (анализировать), calculate (вычислять) Коммуникативные действия : speak (говорить), shout (кричать), whisper (шептать)

: speak (говорить), shout (кричать), whisper (шептать) Движения: go (идти), drive (ехать), fly (летать)

Важно понимать, что один и тот же глагол может иметь несколько значений и переходить из одной категории в другую в зависимости от контекста. Например:

"I run every morning" (Я бегаю каждое утро) — физическое действие.

"I run a company" (Я управляю компанией) — умственное/организационное действие.

Для начинающих изучать английский язык первым шагом должно стать освоение базовых глаголов действия в настоящем времени (Present Simple). Это позволит строить простые предложения и описывать повседневные ситуации.

Александра Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала обучать взрослых английскому языку, я заметила интересную закономерность: студенты, которые специально фокусировались на изучении глаголов действия, прогрессировали значительно быстрее. Помню случай с Сергеем, 42-летним менеджером, который никак не мог преодолеть языковой барьер. Мы сосредоточились исключительно на 50 самых употребляемых глаголах действия — учили их с карточками, составляли с ними предложения и мини-диалоги. Через месяц таких занятий Сергей не только заговорил, но и начал свободно общаться с иностранными коллегами. Этот опыт показал мне, насколько эффективна концентрация на глаголах действия на начальном этапе обучения.

Основные английские глаголы движения с переводом

Глаголы движения — одна из наиболее практичных групп глаголов действия, без которых невозможно обойтись при описании повседневных ситуаций. Они помогают точно передать способ перемещения, скорость и направление. 🚶‍♂️🏃‍♀️

Глагол Перевод Пример предложения Перевод примера Go Идти, ехать I go to work by bus. Я езжу на работу на автобусе. Walk Ходить пешком She walks in the park every evening. Она гуляет в парке каждый вечер. Run Бежать He runs 5 kilometers every morning. Он пробегает 5 километров каждое утро. Jump Прыгать Children like to jump on the bed. Дети любят прыгать на кровати. Climb Взбираться, лезть They climb mountains during vacation. На каникулах они взбираются на горы. Swim Плавать I swim in the sea during summer. Летом я плаваю в море. Fly Летать Birds fly south for winter. Птицы улетают на юг на зиму. Drive Водить (машину) He drives to work every day. Он ездит на работу на машине каждый день.

При использовании глаголов движения важно учитывать их сочетаемость с предлогами, которые могут существенно менять значение. Например:

Run into (натолкнуться на кого-то/что-то): I ran into my old friend yesterday. (Вчера я случайно встретил старого друга.)

(натолкнуться на кого-то/что-то): I ran into my old friend yesterday. (Вчера я случайно встретил старого друга.) Walk away from (уйти от): She walked away from the conflict. (Она ушла от конфликта.)

(уйти от): She walked away from the conflict. (Она ушла от конфликта.) Climb over (перелезть через): The children climbed over the fence. (Дети перелезли через забор.)

Для более точного описания движения часто используются наречия образа действия, такие как quickly (быстро), slowly (медленно), carefully (осторожно). Например: She walked slowly along the beach (Она медленно шла вдоль пляжа).

Глаголы коммуникации: как выражать общение по-английски

Глаголы коммуникации позволяют точно передать характер, тон и цель общения. Они значительно обогащают речь, делая её более выразительной и нюансированной. В английском языке таких глаголов намного больше, чем просто "сказать" и "говорить". 💬

Основные глаголы коммуникации можно разделить на несколько категорий:

Нейтральные глаголы : say (сказать), tell (рассказать), talk (разговаривать), speak (говорить)

: say (сказать), tell (рассказать), talk (разговаривать), speak (говорить) Глаголы, выражающие интенсивность : shout (кричать), whisper (шептать), mutter (бормотать)

: shout (кричать), whisper (шептать), mutter (бормотать) Глаголы, выражающие намерение : suggest (предлагать), explain (объяснять), insist (настаивать)

: suggest (предлагать), explain (объяснять), insist (настаивать) Глаголы, выражающие эмоциональное состояние: complain (жаловаться), praise (хвалить), scold (ругать)

Вот некоторые из ключевых глаголов коммуникации с примерами использования:

Глагол Перевод Пример предложения Нюансы использования Say Сказать He said that he would come later. Используется для передачи слов, часто с прямой или косвенной речью Tell Рассказать, сказать She told me about her vacation. Требует указания адресата (кому рассказывают) Ask Спрашивать, просить I asked him for help. Может обозначать как вопрос, так и просьбу Discuss Обсуждать We discussed the project details. Подразумевает двустороннюю коммуникацию Argue Спорить They always argue about politics. Подчеркивает наличие разногласий Whisper Шептать She whispered a secret in my ear. Указывает на тихую речь Shout Кричать He shouted across the street. Указывает на громкую речь

Особое внимание стоит уделить глаголам, часто используемым при пересказе диалогов в литературе и повседневной речи:

Reply (отвечать): She replied that she didn't know. (Она ответила, что не знает.)

(отвечать): She replied that she didn't know. (Она ответила, что не знает.) Respond (реагировать, отвечать): He responded positively to my suggestion. (Он положительно отреагировал на моё предложение.)

(реагировать, отвечать): He responded positively to my suggestion. (Он положительно отреагировал на моё предложение.) Comment (комментировать): The professor commented on my essay. (Профессор прокомментировал моё эссе.)

(комментировать): The professor commented on my essay. (Профессор прокомментировал моё эссе.) Interrupt (перебивать): Don't interrupt me when I'm speaking. (Не перебивай меня, когда я говорю.)

Максим Соколов, переводчик и лингвист Работая переводчиком на международных переговорах, я постоянно сталкиваюсь с необходимостью точно передавать не только содержание, но и оттенки коммуникации. Однажды на важных переговорах между российской и британской компаниями я столкнулся с ситуацией, когда британский представитель использовал глагол "suggest" (предлагать), который в английском имеет мягкий, необязывающий оттенок. Я перевёл это как "предлагает", но российская сторона восприняла это как твёрдое намерение. Пришлось уточнять, что в английском "suggest" ближе к "высказывать идею", а не "настаивать на предложении". Этот случай наглядно показал, насколько важно понимать нюансы коммуникативных глаголов — они могут серьёзно влиять на исход деловых встреч и переговоров.

Повседневные действия: самые употребляемые глаголы

Повседневные действия составляют основу нашей жизни, и глаголы, описывающие эти действия, являются одними из самых частотных в английском языке. Владение этой группой глаголов даёт возможность свободно рассказывать о своём распорядке дня, привычках и бытовых ситуациях. 🌞

Вот список наиболее употребляемых глаголов повседневных действий:

Wake up (просыпаться): I wake up at 7 AM every day. (Я просыпаюсь в 7 утра каждый день.)

(просыпаться): I wake up at 7 AM every day. (Я просыпаюсь в 7 утра каждый день.) Get up (вставать с постели): She gets up immediately after the alarm. (Она встаёт сразу после будильника.)

(вставать с постели): She gets up immediately after the alarm. (Она встаёт сразу после будильника.) Wash (мыть, умываться): He washes his face with cold water. (Он умывается холодной водой.)

(мыть, умываться): He washes his face with cold water. (Он умывается холодной водой.) Brush (чистить): I brush my teeth twice a day. (Я чищу зубы два раза в день.)

(чистить): I brush my teeth twice a day. (Я чищу зубы два раза в день.) Get dressed (одеваться): The children get dressed by themselves now. (Дети теперь одеваются самостоятельно.)

(одеваться): The children get dressed by themselves now. (Дети теперь одеваются самостоятельно.) Eat (есть): We eat breakfast at 8 AM. (Мы завтракаем в 8 утра.)

(есть): We eat breakfast at 8 AM. (Мы завтракаем в 8 утра.) Drink (пить): She drinks a lot of water during the day. (Она пьёт много воды в течение дня.)

(пить): She drinks a lot of water during the day. (Она пьёт много воды в течение дня.) Cook (готовить): I like to cook Italian food. (Я люблю готовить итальянскую еду.)

(готовить): I like to cook Italian food. (Я люблю готовить итальянскую еду.) Work (работать): He works from 9 to 5. (Он работает с 9 до 5.)

(работать): He works from 9 to 5. (Он работает с 9 до 5.) Study (учиться, изучать): The students study English twice a week. (Студенты изучают английский два раза в неделю.)

(учиться, изучать): The students study English twice a week. (Студенты изучают английский два раза в неделю.) Clean (убирать, чистить): We clean our apartment on Saturdays. (Мы убираем квартиру по субботам.)

(убирать, чистить): We clean our apartment on Saturdays. (Мы убираем квартиру по субботам.) Watch (смотреть): They watch TV in the evening. (Они смотрят телевизор вечером.)

(смотреть): They watch TV in the evening. (Они смотрят телевизор вечером.) Read (читать): She reads books before bed. (Она читает книги перед сном.)

(читать): She reads books before bed. (Она читает книги перед сном.) Go to bed (ложиться спать): The children go to bed at 9 PM. (Дети ложатся спать в 9 вечера.)

Примечательно, что многие из этих глаголов могут образовывать фразовые глаголы, которые имеют иное значение. Например:

Wake up (просыпаться) → Wake someone up (будить кого-то)

(просыпаться) → (будить кого-то) Get up (вставать) → Get up to (затевать что-то, обычно шалость)

(вставать) → (затевать что-то, обычно шалость) Work (работать) → Work out (тренироваться, решать проблему)

При описании повседневных действий часто используются наречия частотности, такие как always (всегда), usually (обычно), often (часто), sometimes (иногда), rarely (редко), never (никогда). Они помогают указать на регулярность действий: I usually drink coffee in the morning. (Я обычно пью кофе утром.)

Для новичков может быть полезно составить собственный распорядок дня на английском, используя эти глаголы. Это не только поможет закрепить лексику, но и сделает изучение языка более практичным и связанным с реальной жизнью.

Как эффективно запоминать английские глаголы действия

Запоминание глаголов — это не просто механическое заучивание списков слов, а построение активного словарного запаса, который можно использовать в речи. Существует несколько проверенных методик, которые значительно облегчают этот процесс. 🧠

1. Группировка по темам и категориям

Наш мозг лучше запоминает информацию, когда она структурирована. Разделите глаголы на тематические группы:

Глаголы движения (walk, run, swim)

Глаголы приготовления пищи (cook, bake, fry)

Глаголы умственной деятельности (think, analyze, consider)

Глаголы творчества (draw, paint, create)

2. Метод ассоциаций

Создавайте яркие ассоциации между английским глаголом и его значением на родном языке или визуальным образом:

Jump (прыгать) — представьте себя прыгающим через препятствие

(прыгать) — представьте себя прыгающим через препятствие Whisper (шептать) — представьте, как вы шепчете кому-то на ухо

(шептать) — представьте, как вы шепчете кому-то на ухо Shatter (разбивать вдребезги) — представьте звук разбивающегося стекла

3. Контекстное обучение

Запоминайте глаголы в контексте предложений или мини-историй. Например, вместо заучивания отдельного глагола "spill" (проливать), запомните предложение: "I accidentally spilled coffee on my new shirt." (Я случайно пролил кофе на свою новую рубашку.)

4. Метод интервальных повторений

Используйте специальные приложения (например, Anki или Quizlet), которые работают по принципу интервальных повторений. Этот метод предполагает повторение материала через определённые, постепенно увеличивающиеся промежутки времени:

Первое повторение — через 1 день

Второе повторение — через 3 дня

Третье повторение — через 7 дней

Четвёртое повторение — через 14 дней и т.д.

5. Техника Mind Mapping (ментальные карты)

Создавайте визуальные ментальные карты, где в центре находится основное понятие (например, "движение"), а от него отходят ветви с конкретными глаголами. Для каждого глагола можно добавить примеры использования, связанные слова, ассоциации.

6. Активное использование

Самый эффективный способ запомнить глаголы — это использовать их в речи и на письме:

Составляйте с новыми глаголами предложения или мини-рассказы

Ведите дневник на английском, описывая свой день с использованием изученных глаголов

Пересказывайте сюжеты фильмов или книг, фокусируясь на действиях персонажей

Участвуйте в разговорных клубах или найдите языкового партнера для практики

7. Мнемонические приемы

Создавайте смешные или абсурдные истории, связывающие звучание английского глагола с его значением:

Crawl (ползти) — "Король (краул) так наелся на пиру, что еле полз до своей комнаты"

(ползти) — "Король (краул) так наелся на пиру, что еле полз до своей комнаты" Throw (бросать) — "Трое (throw) мальчишек бросали камни в воду"

Комбинируя эти методы и находя те, которые работают именно для вас, можно значительно ускорить и облегчить процесс запоминания английских глаголов действия. Помните, что регулярная практика и повторение — ключ к успешному усвоению любой лексики.