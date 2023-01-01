Present Continuous в английском: формирование, использование, исключения

Для кого эта статья:

Начинающие и среднепродвинутые изучающие английский язык

Преподаватели английского языка или наставники

Люди, заинтересованные в улучшении своих навыков общения на английском Вы когда-нибудь попадали в ситуацию, когда нужно описать действие, происходящее прямо сейчас? "Смотри, он бежит!" или "Я сейчас работаю над проектом"? Именно для таких моментов в английском языке существует Present Continuous — время, передающее динамику настоящего момента. Многие изучающие английский путаются в правилах его использования, теряются в формировании отрицательных форм или применяют его там, где требуется Present Simple. Давайте раз и навсегда разберемся с этим временем, чтобы вы могли уверенно говорить о происходящих прямо сейчас событиях! 🔍

Что такое Present Continuous: сущность времени

Present Continuous (или Present Progressive) — это грамматическая форма английского языка, которая используется для описания действий, происходящих в момент речи или около него. Это время выражает динамику, процесс и незавершенность действия, в отличие от Present Simple, которое описывает факты и регулярные действия.

Сущность Present Continuous заключается в передаче временного, продолжающегося характера действия. Когда мы говорим "I am reading a book now" (Я сейчас читаю книгу), мы подчеркиваем, что процесс чтения происходит в данный момент, он не завершен и имеет ограниченную протяженность во времени.

Для формирования времени используется вспомогательный глагол to be в настоящем времени (am, is, are) и основной глагол с окончанием -ing (причастие настоящего времени).

Структура Пример Перевод Subject + am/is/are + verb-ing She is dancing. Она танцует (сейчас). Subject + am/is/are + not + verb-ing They are not working. Они не работают (сейчас). Am/Is/Are + subject + verb-ing? Is he sleeping? Он спит (сейчас)?

Present Continuous отличается от других времен своей способностью передавать "живую картину" происходящего. Оно создает эффект присутствия и наблюдения за действием в развитии. 📱

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Помню случай с моей ученицей Марией, которая никак не могла понять разницу между Present Simple и Present Continuous. На уроке я попросила ее рассказать, что делает ее сын каждый день. Она начала: "He goes to school, plays football..." Затем я позвонила ей вечером и спросила, что делает ее сын прямо сейчас. "He is doing homework, he is sitting at his desk," — ответила она, и тут ее осенило. "Я использовала Present Continuous, потому что описывала то, что происходит в данный момент!" С тех пор у нее никогда не возникало проблем с этим временем, потому что она почувствовала разницу через личный опыт.

Формирование Present Continuous для разных лиц

Правильное формирование Present Continuous — залог грамотной английской речи. Рассмотрим, как образуется это время для всех лиц и чисел.

В основе Present Continuous лежит конструкция: подлежащее + глагол to be (am/is/are) + смысловой глагол с окончанием -ing.

Лицо Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма I I am working I am not working Am I working? You You are working You are not working Are you working? He/She/It He/She/It is working He/She/It is not working Is he/she/it working? We We are working We are not working Are we working? You You are working You are not working Are you working? They They are working They are not working Are they working?

При образовании формы с окончанием -ing (герундий) следует учитывать несколько правил правописания:

Для большинства глаголов : просто добавляем окончание -ing (work → working, read → reading)

: просто добавляем окончание -ing (work → working, read → reading) Для глаголов, заканчивающихся на -e : убираем -e и добавляем -ing (write → writing, come → coming)

: убираем -e и добавляем -ing (write → writing, come → coming) Для односложных глаголов с кратким гласным звуком и одной согласной в конце : удваиваем согласную и добавляем -ing (sit → sitting, swim → swimming)

: удваиваем согласную и добавляем -ing (sit → sitting, swim → swimming) Для глаголов, заканчивающихся на -ie : меняем -ie на -y и добавляем -ing (lie → lying, die → dying)

: меняем -ie на -y и добавляем -ing (lie → lying, die → dying) Для глаголов, заканчивающихся на -l: в британском английском часто удваиваем l (travel → travelling), в американском — нет (traveling)

Важно помнить, что в вопросительной форме вспомогательный глагол (am, is, are) ставится перед подлежащим: "Are you listening?" вместо "You are listening?".

Правила употребления Present Continuous в речи

Present Continuous имеет четкие правила употребления, которые важно знать, чтобы правильно использовать это время в речи и не путать его с другими временными формами.

Основные случаи употребления Present Continuous:

Действия, происходящие в момент речи: "Look! It is raining." (Смотри! Идет дождь.) "I can't talk now. I am driving." (Я не могу говорить сейчас. Я за рулем.)

Временные ситуации в настоящем: "She is staying with her parents until she finds an apartment." (Она живет с родителями, пока не найдет квартиру.) "I am reading an interesting book this week." (На этой неделе я читаю интересную книгу.)

Запланированные действия в ближайшем будущем: "We are meeting John at the airport tomorrow." (Мы встречаем Джона в аэропорту завтра.) "They are coming for dinner on Friday." (Они придут на ужин в пятницу.)

Развивающиеся ситуации и тенденции: "The population of the city is growing rapidly." (Население города быстро растет.) "More people are working from home these days." (В последнее время все больше людей работают из дома.)

Постоянные действия, вызывающие раздражение (с наречиями always, constantly, forever): "He is always complaining about the weather." (Он постоянно жалуется на погоду.) "They are constantly asking for more time." (Они постоянно просят больше времени.)

Маркеры времени, часто используемые с Present Continuous:

now (сейчас)

(сейчас) at the moment (в данный момент)

(в данный момент) currently (в настоящее время)

(в настоящее время) these days (в эти дни)

(в эти дни) at present (в настоящее время)

(в настоящее время) today/this week/this month (сегодня/на этой неделе/в этом месяце)

(сегодня/на этой неделе/в этом месяце) still (все еще)

Важно понимать разницу между Present Continuous и Present Simple. Present Simple используется для регулярных, повторяющихся действий и фактов, а Present Continuous — для действий, ограниченных во времени и происходящих сейчас. ⏰

Сергей Иванов, переводчик-синхронист В начале моей карьеры произошел забавный случай, который навсегда закрепил в моей памяти правильное использование Present Continuous. Я переводил встречу российских и британских бизнесменов. Один из россиян сказал по-английски: "We go to lunch now" (используя Present Simple), хотя имел в виду, что они идут на обед прямо сейчас. Британец вежливо переспросил: "Do you mean you're going to lunch now or you usually go to lunch at this time?" Это создало неловкую паузу, и я вмешался, уточнив: "They are going to lunch now." С тех пор я всегда обращаю особое внимание на этот нюанс при переводе и объясняю его своим клиентам. Правильная форма времени — это не просто грамматика, это ясность коммуникации.

Особые случаи и исключения в Present Continuous

Как и в любом грамматическом правиле, в Present Continuous существуют исключения и особые случаи, которые важно знать для правильного использования этого времени.

Самое важное исключение — это группа глаголов, которые обычно не используются в форме Continuous (non-continuous verbs или stative verbs). Эти глаголы выражают состояния, а не действия, поэтому чаще всего употребляются в Present Simple даже для описания настоящего момента. 🧠

Основные группы глаголов, которые обычно не используются в Present Continuous:

Глаголы мыслительной деятельности: think (в значении "полагать"), know, understand, believe, doubt, remember, forget, recognize, notice, realize, suppose, mean, imagine Глаголы восприятия: see, hear, smell, taste, feel (в значении восприятия) Глаголы эмоционального состояния: love, hate, like, dislike, prefer, want, wish, desire, need, care Глаголы обладания: have (в значении "иметь"), own, belong, possess Другие глаголы состояния: be (чаще всего), seem, appear, look (в значении "выглядеть"), sound, depend, consist, contain, include, matter, cost, weigh, equal

Примеры:

✅ "I think she is right." (Я думаю, что она права.) — а не "I am thinking she is right."

✅ "I see the problem now." (Я вижу проблему сейчас.) — а не "I am seeing the problem now."

✅ "She has two children." (У нее двое детей.) — а не "She is having two children."

Однако некоторые из этих глаголов могут использоваться в Continuous, если они выражают действие, а не состояние:

"I'm thinking about the solution." (Я размышляю о решении.) — процесс размышления

"She is tasting the soup to see if it needs more salt." (Она пробует суп, чтобы узнать, нужно ли добавить соли.) — действие пробования

"We are having dinner now." (Мы сейчас ужинаем.) — have в значении "принимать пищу"

"He is being silly." (Он ведет себя глупо.) — be в значении "вести себя"

Еще одна особенность — использование Present Continuous с глаголами, меняющими значение в зависимости от формы:

Глагол в Simple Значение Глагол в Continuous Значение I think Я полагаю, считаю I am thinking Я размышляю I have Я имею I am having Я провожу (время)/принимаю (пищу) I see Я вижу I am seeing Я встречаюсь (с кем-то) She looks Она выглядит She is looking Она смотрит It weighs Оно весит He is weighing Он взвешивает

Понимание этих особых случаев поможет избежать распространенных ошибок и сделает вашу речь более естественной и грамматически правильной. 📚

Практика: как правильно использовать Present Continuous

Теория без практики мало что значит в изучении языка. Давайте рассмотрим практические аспекты использования Present Continuous и выполним несколько упражнений для закрепления материала.

Практический совет #1: Определите контекст

Прежде чем использовать Present Continuous, задайте себе вопросы:

Происходит ли действие прямо сейчас или в текущий период времени?

Является ли действие временным, а не постоянным?

Можно ли "увидеть" это действие в процессе?

Не относится ли глагол к группе stative verbs?

Если на первые три вопроса вы ответили "да", а на четвертый "нет" — скорее всего, вам нужно использовать Present Continuous.

Практический совет #2: Следите за окончанием -ing

Помните о правилах добавления -ing к глаголам:

run → running (удвоение согласной)

write → writing (удаление -e)

lie → lying (замена -ie на -y)

Практический совет #3: Используйте контрастные пары

Сравнивайте Present Simple и Present Continuous для лучшего понимания:

"I work in finance." (Я работаю в сфере финансов. — вообще, постоянно) vs. "I am working on a new project." (Я работаю над новым проектом. — сейчас, временно)

"She plays tennis." (Она играет в теннис. — это ее хобби) vs. "She is playing tennis now." (Она сейчас играет в теннис. — текущее действие)

Упражнения для закрепления:

Заполните пропуски, используя Present Continuous форму глаголов в скобках: Look! It ___ (rain) heavily.

(rain) heavily. We ___ (not/go) to the party tonight.

(not/go) to the party tonight. What ___ you ___ (do) tomorrow evening?

you (do) tomorrow evening? The children ___ (play) in the garden right now.

(play) in the garden right now. She ___ (study) for her exams this month. Исправьте ошибки в следующих предложениях: I am knowing the answer.

They are having two cars.

She is wanting to go home.

We are understanding the problem.

He is owning a restaurant in the city center. Преобразуйте предложения из Present Simple в Present Continuous (где возможно): I eat breakfast at 8 AM.

She works in a hospital.

We visit our grandparents every Sunday.

He writes books about history.

They play football in the park. Составьте вопросы в Present Continuous: you / study / for the test?

where / they / go?

why / she / cry?

what / he / cook?

how / you / feel / today? Опишите картинку, используя Present Continuous.

Представьте изображение парка: мальчик бежит за мячом, девочка читает книгу, пара идет по дорожке, старик кормит голубей, собака спит под деревом.

Такие упражнения помогают закрепить понимание Present Continuous и выработать автоматизм в его использовании. Регулярная практика — ключ к свободному владению английской грамматикой. 🎯