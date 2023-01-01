Глагол can в английском: особенности, формы и применение в речи

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на уровне от начинающего до продвинутого

Преподаватели английского языка, желающие улучшить свои методы обучения

Люди, интересующиеся грамматикой и улучшением своих языковых навыков Вы когда-нибудь задумывались, почему столь маленькое слово "can" способно вызывать такую путаницу при изучении английского? Этот трёхбуквенный модальный глагол — один из первых, с которыми мы знакомимся, но его неправильные формы и особенности употребления нередко ставят в тупик даже продвинутых студентов. Модальный глагол "can" не просто означает "мочь" или "уметь" — это целая система возможностей, разрешений и способностей, выраженная через особые грамматические конструкции. Давайте разберём этот неправильный глагол, чтобы вы могли использовать его с уверенностью эксперта. 🔍

Основные значения и функции глагола can в английском

Модальный глагол "can" принадлежит к ядру английской грамматики и обладает широким спектром значений, которые встраиваются в различные контексты повседневного общения. Его фундаментальные функции охватывают несколько ключевых аспектов выражения возможностей и способностей.

Прежде всего, "can" используется для выражения физической или умственной способности совершить действие. Например: "I can swim across this lake" (Я могу переплыть это озеро) или "She can speak five languages fluently" (Она может свободно говорить на пяти языках).

Второе важное значение — теоретическая возможность. Например: "Accidents can happen at any time" (Несчастные случаи могут произойти в любое время) или "This machine can produce 500 units per hour" (Эта машина может производить 500 единиц в час).

Третья функция — разрешение. Например: "You can use my laptop while I'm away" (Ты можешь использовать мой ноутбук, пока меня нет) или "Students can leave early today" (Студенты могут уйти сегодня пораньше).

Значение Примеры употребления Контекст Способность I can play the guitar. Умение, приобретенный навык Возможность We can meet tomorrow. Обстоятельства позволяют Разрешение Can I open the window? Запрос на позволение Предложение I can help you with that. Желание оказать помощь

Также "can" может выражать неформальную просьбу: "Can you pass me the salt, please?" (Не мог бы ты передать мне соль, пожалуйста?) или удивление и недоверие (часто в отрицательной форме): "I can't believe you did that!" (Не могу поверить, что ты это сделал!).

Важно отметить, что "can" относится к настоящему или будущему времени, но не используется для выражения возможности в прошлом — для этого существует форма "could" или конструкция "was/were able to".

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Когда я только начинала преподавать, одна из моих учениц постоянно путала использование "can" и "may" в контексте разрешений. Она говорила "May I swim?" вместо "Can I swim?", что звучало слишком формально для повседневной речи. Я разработала для неё систему контекстных карточек, где на одной стороне была ситуация, а на другой — правильная форма запроса разрешения.

После трёх недель практики произошёл переломный момент: на уроке она автоматически использовала "Can I borrow your pen?" в ролевой игре. Видя её радость от естественного употребления правильной формы, я поняла важность создания ситуативного контекста для освоения модальных глаголов. Этот метод я использую до сих пор для объяснения нюансов "can" новым студентам.

Особенности can как неправильного модального глагола

Глагол "can" классифицируется как неправильный модальный глагол, что наделяет его рядом уникальных грамматических особенностей, отличающих его от стандартных глаголов английского языка. Эти характеристики определяют правила его использования в различных конструкциях. 🧩

Прежде всего, "can" не следует парадигме спряжения обычных глаголов. У него отсутствует окончание -s в третьем лице единственного числа: мы говорим "He can swim", а не "He cans swim". Это ключевая характеристика всех модальных глаголов, которая значительно упрощает их использование в базовых формах.

Далее, "can" не требует вспомогательных глаголов для образования вопросительной и отрицательной форм. Вопросительная форма образуется путём инверсии: "Can you help me?", а отрицательная — добавлением частицы "not": "I cannot/can't swim". Эта грамматическая особенность существенно отличает модальные глаголы от обычных.

Отсутствие инфинитивной формы с частицей "to" — после "can" всегда следует голый инфинитив

Неспособность образовывать герундий и причастия (-ing, -ed формы)

Невозможность использования в конструкции "be going to" для выражения будущего

Отсутствие формы прошедшего причастия (нет формы типа "canned" или "could")

Замена формами "be able to" в контекстах, где сам "can" не может функционировать

Также "can" не имеет будущего времени в строгом смысле. Для выражения способности или возможности в будущем используются конструкции "will be able to" или "going to be able to": "Next year I will be able to speak Spanish fluently" (В следующем году я смогу свободно говорить по-испански).

Интересной особенностью является также то, что "can" имеет только одну форму прошедшего времени — "could", что делает его одним из самых простых модальных глаголов с точки зрения временных форм, но создаёт определённые сложности при передаче нюансов значений.

Формы глагола can в различных временах и конструкциях

Модальный глагол "can" имеет ограниченный набор форм, что является его характерной особенностью как неправильного глагола. Однако для выражения различных временных и смысловых оттенков используются определенные конструкции и заменители. ⏳

Время Форма Пример Комментарий Настоящее can I can swim. Базовая форма Прошедшее could / was able to I could swim when I was five. / I was able to swim across the lake yesterday. "Could" для общих способностей, "was able to" для конкретных достижений Будущее will be able to I will be able to swim after taking lessons. "Can" не имеет будущей формы Настоящее совершённое have been able to I have been able to swim since childhood. Для действий, начавшихся в прошлом и продолжающихся в настоящем

В настоящем времени "can" используется в своей базовой форме: "I can play the piano" (Я умею играть на пианино). Отрицательная форма — "cannot" или сокращенно "can't": "He can't ride a bicycle" (Он не умеет ездить на велосипеде).

В прошедшем времени используется форма "could" или конструкция "was/were able to". Важно различать их применение: "could" часто описывает общую способность в прошлом, в то время как "was/were able to" больше подходит для описания конкретного случая успешного выполнения действия.

Сравните:

"When I was younger, I could run very fast" (Когда я был моложе, я мог бегать очень быстро) — общая способность

"Yesterday I was able to finish all my work before deadline" (Вчера я смог закончить всю работу до крайнего срока) — конкретное достижение

Для выражения будущей способности используется конструкция "will be able to": "After practicing, you will be able to solve these equations" (После практики ты сможешь решать эти уравнения).

В перфектных временах используются конструкции с "been able to":

Present Perfect: "I have been able to improve my English" (Я смог улучшить свой английский)

Past Perfect: "By the end of last year, I had been able to save enough money" (К концу прошлого года я смог накопить достаточно денег)

Future Perfect: "By next summer, I will have been able to master this skill" (К следующему лету я смогу освоить этот навык)

Важно помнить, что после "can" и "could" всегда используется глагол без "to" (bare infinitive), а после конструкций "be able to" используется инфинитив с "to".

Отличия can и could: когда и как использовать

"Can" и "could" — две формы одного глагола, но их применение существенно различается в зависимости от контекста, временной отнесенности и коммуникативной ситуации. Понимание этих различий — ключ к точному выражению мыслей на английском языке. 🔑

Основное различие между "can" и "could" связано с временной отнесенностью. "Can" используется для выражения настоящих способностей, возможностей и разрешений: "I can speak German" (Я могу говорить по-немецки). "Could" же традиционно относится к прошлому: "I could speak German when I lived in Austria" (Я мог говорить по-немецки, когда жил в Австрии).

Однако "could" имеет и другие функции, выходящие за рамки простого прошедшего времени:

Вежливые просьбы: "Could you help me, please?" (Не могли бы вы мне помочь, пожалуйста?) — звучит более вежливо, чем "Can you help me?" Предположения: "It could rain later" (Позже может пойти дождь) — выражает меньшую уверенность, чем "It can rain later" Условные предложения: "If I had more time, I could learn Japanese" (Если бы у меня было больше времени, я мог бы выучить японский) Предложения и советы: "We could go to the cinema tonight" (Мы могли бы пойти в кино сегодня вечером)

В контексте вероятности "can" выражает уверенность или объективную возможность, в то время как "could" указывает на более гипотетическую ситуацию: "It can be difficult to find parking here" (Здесь может быть трудно найти парковку) vs "It could be difficult to find parking later" (Позже может быть трудно найти парковку).

Михаил Соколов, переводчик и лингвист Работая над переводом делового договора, я столкнулся с фразой "The client could provide additional documentation if necessary". Мой коллега настаивал на переводе "Клиент мог предоставить дополнительную документацию при необходимости", трактуя "could" как форму прошедшего времени. Я же отстаивал версию "Клиент может предоставить дополнительную документацию при необходимости", понимая "could" в контексте условной возможности.

Спор разрешился только после консультации с автором текста, который подтвердил, что имел в виду потенциальную возможность в будущем. Этот случай показал, насколько важно понимать контекстуальные нюансы "could" — одна и та же форма может радикально изменить смысл документа, особенно в юридической сфере, где каждое слово имеет вес.

При выражении просьб и разрешений "could" звучит более формально и вежливо: "Could I borrow your pen?" (Могу я одолжить вашу ручку?) воспринимается как более вежливая форма, чем "Can I borrow your pen?"

Важно также различать использование "could" и "was/were able to" в прошедшем времени. "Could" обычно описывает общую способность: "When I was younger, I could run fast" (Когда я был моложе, я мог быстро бегать), в то время как "was able to" чаще используется для описания успешного выполнения конкретного действия: "Despite the traffic, I was able to arrive on time" (Несмотря на пробки, я смог прибыть вовремя).

Практическое применение глагола can в речи и письме

Эффективное использование глагола "can" и его форм — важная составляющая беглой английской речи. Рассмотрим конкретные стратегии и контексты, где правильное применение этого модального глагола делает коммуникацию более точной и естественной. 💬

В повседневном общении "can" часто используется для выражения неформальных просьб, предложений и вопросов: "Can you pass me the salt?" (Не мог бы ты передать мне соль?), "Can we meet tomorrow?" (Можем ли мы встретиться завтра?). В более формальных ситуациях предпочтительнее использовать "could" или даже "would you mind": "Could you assist me with this form?" (Не могли бы вы помочь мне с этой формой?).

В деловой переписке важно учитывать нюансы вежливости. Сравните:

"Can you send me the report?" — звучит как прямое указание или требование

"Could you possibly send me the report?" — выражает вежливую просьбу

"I was wondering if you could send me the report?" — максимально вежливая формулировка

При описании способностей и навыков в резюме или на собеседовании точное использование форм "can" придаёт высказываниям конкретику:

"I can program in Python" — текущий навык

"I have been able to increase sales by 15%" — достигнутый результат

"I will be able to implement new strategies after completing the training" — будущие возможности

В академическом письме часто используются более сложные конструкции с "be able to" вместо простого "can", что придает тексту более формальный и точный характер: "Researchers have been able to identify several patterns" (Исследователи смогли выявить несколько закономерностей) вместо "Researchers could identify several patterns".

Для выражения вероятности в повседневной речи и научных текстах важно различать степень уверенности:

"It can happen" — общая возможность

"It could happen" — меньшая вероятность

"It might be able to happen under specific conditions" — условная возможность

При формулировании отказа или отрицательного ответа формы "can" помогают смягчить сообщение: "I'm afraid I can't attend the meeting" (Боюсь, я не смогу присутствовать на встрече) звучит мягче, чем прямое "I won't attend the meeting" (Я не буду присутствовать на встрече).

В разговорной речи часто используются идиоматические выражения с "can":

"I can't help it" (Я ничего не могу с этим поделать)

"As you can see" (Как видите)

"Can do!" (Сделаю!)

"You can say that again" (И не говори/Это точно)

Важно также помнить о распространенных ошибках, таких как использование "can" с инфинитивом с "to" (*"I can to swim" вместо правильного "I can swim") или путаница между "can" и "to be able to" в сложных временных контекстах.