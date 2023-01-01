Что значит BRB: универсальное сетевое сокращение для онлайн-общения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Пользователи интернета, особенно молодежь и геймеры

Люди, изучающие английский язык и желающие улучшить навыки общения в сети

Специалисты и студенты, работающие или обучающиеся в IT-сфере, интересующиеся цифровым этикетом Сидите вы в чате, увлеченно общаетесь с англоязычным собеседником, и вдруг видите загадочные три буквы: "BRB". Диалог замирает, а вы теряетесь в догадках. Ушёл? Обиделся? Или это какой-то тайный код? Спокойствие, только спокойствие! Эти три буквы — один из самых распространённых интернет-акронимов, который должен знать каждый, кто общается в сети на английском. Сегодня разберёмся, что означает BRB, когда его уместно использовать и как правильно на него реагировать. Без этого знания в цифровом мире — как без смартфона на деловой встрече! 🔍

Значение BRB на английском: полная расшифровка

BRB — это аббревиатура от английской фразы "Be Right Back", что в переводе означает "Сейчас вернусь" или "Скоро буду". Это выражение стало одним из первых сокращений, появившихся в эпоху IRC-чатов и мгновенных сообщений, когда пользователи стремились экономить время и символы при наборе текста.

Интересно, что аббревиатура BRB прочно закрепилась в онлайн-лексиконе задолго до эры смартфонов. Первые упоминания этого сокращения датируются началом 1990-х годов, когда интернет-чаты только начинали набирать популярность. С тех пор BRB не утратил своей актуальности и используется практически во всех формах цифрового общения.

Для наглядности представим различные варианты перевода и интерпретации BRB:

Английский вариант Русский перевод Контекст использования Be Right Back Сейчас вернусь Стандартное использование Be Right Back Скоро буду Альтернативный перевод Be Right Back Одну минуту Смысловой перевод (короткое отсутствие) Be Right Back Я ненадолго Разговорный вариант

Важно отметить, что BRB — это не просто сокращение, а цифровой жест вежливости. Используя его, вы показываете собеседнику, что цените его время и внимание, предупреждая о временном отсутствии вместо того, чтобы просто исчезнуть из диалога.

Анна Петрова, преподаватель английского языка в IT-сфере На моих занятиях со студентами-программистами часто всплывает тема сетевого сленга. Помню, один ученик рассказывал, как попал в неловкую ситуацию на собеседовании с американской компанией. В конце видеозвонка он услышал звонок в дверь и, не задумываясь, сказал "BRB" и ушел на несколько минут, не объяснив ситуацию. Вернувшись, он увидел недоуменное лицо рекрутера. На следующий день ему вежливо отказали, упомянув "коммуникационные барьеры". Оказалось, что в формальной деловой обстановке аббревиатура "BRB" считается слишком неформальной — нужно было сказать: "Excuse me, I need to answer the door. I'll be back in a moment". Это наглядно демонстрирует, что даже знание сленга требует понимания контекста его применения. BRB уместен в чатах с друзьями, но не на деловых видеовстречах.

Когда и почему используют BRB в онлайн-общении

BRB — не просто набор букв, а инструмент коммуникации с чёткими правилами использования. Определённые ситуации буквально требуют применения этой аббревиатуры, если вы не хотите выглядеть невежливым в глазах собеседника.

Основные случаи, когда следует использовать BRB:

Вам нужно ненадолго отойти от устройства (ответить на звонок, открыть дверь)

Требуется сделать короткий перерыв в разговоре (выпить воды, сходить в уборную)

Возникла необходимость быстро переключиться на другую задачу

Произошёл технический сбой, требующий перезагрузки программы или устройства

Вы участвуете в онлайн-игре и вам нужно ненадолго отвлечься

Временные рамки BRB довольно условны, но обычно это сокращение подразумевает отсутствие от нескольких секунд до 5-10 минут. Если вам нужно отлучиться на более длительное время, корректнее использовать другие выражения, например, "AFK" (Away From Keyboard — "Отошёл от клавиатуры") или просто предупредить: "I'll be back in 20 minutes" — "Вернусь через 20 минут".

Причины популярности BRB кроются в его универсальности и краткости. В динамичном онлайн-общении эти три буквы мгновенно передают необходимую информацию без лишних объяснений, что особенно ценно в геймерских чатах или при общении на мобильных устройствах, где скорость коммуникации критична.

Ситуация Подходящее выражение Ожидаемое время отсутствия Быстрый перерыв BRB 1-5 минут Средний перерыв AFK 5-30 минут Длительное отсутствие GTG (Got To Go) Часы или до следующего дня Окончание разговора TTYL (Talk To You Later) Неопределённое время

Как правильно употреблять BRB в чатах и сообщениях

При использовании BRB существует неписаный этикет, который поможет вам оставаться вежливым и понятным собеседнику. Рассмотрим основные правила употребления этой аббревиатуры в различных ситуациях онлайн-общения. 📱

Основные форматы использования BRB:

Просто "brb" — самый распространённый и минималистичный вариант

— самый распространённый и минималистичный вариант "brb in 5" — с указанием примерного времени возвращения (в минутах)

— с указанием примерного времени возвращения (в минутах) "brb, door" — с кратким объяснением причины

— с кратким объяснением причины "brb, phone call" — с указанием, что вас отвлёк телефонный звонок

— с указанием, что вас отвлёк телефонный звонок "brb, gotta do something" — с расплывчатым объяснением для менее близких знакомых

В разных контекстах общения BRB имеет свои особенности употребления. В неформальных чатах с друзьями достаточно простого "brb". В более формальном общении или при разговоре с малознакомыми людьми лучше добавить объяснение. В деловой переписке лучше избегать сокращений вовсе, предпочитая полные фразы.

Михаил Сорокин, специалист по цифровой коммуникации Работая с международной командой разработчиков, я столкнулся с интересным культурным различием. Наш индийский коллега часто использовал BRB в групповых чатах, но не возвращался по 30-40 минут, что вызывало недоумение у американских и европейских участников команды. Во время командного тренинга по коммуникации выяснилось, что для него BRB означало "я вернусь, когда смогу", без временных ограничений. Тогда как для западных коллег BRB подразумевало строго 2-5 минут отсутствия. Мы договорились о "протоколе BRB" — если отходишь меньше чем на 5 минут, пишешь просто "brb", если дольше — указываешь примерное время возвращения: "brb in 20". Эта простая договорённость устранила множество недоразумений и улучшила эффективность онлайн-встреч.

Важно помнить и о регистре при написании BRB. В то время как заглавные буквы "BRB" считаются стандартным написанием, современные тенденции интернет-общения допускают и строчное "brb". Выбор между ними зависит от вашего личного стиля и площадки общения:

BRB — классический вариант, более формальный, часто используется старшими поколениями интернет-пользователей

— классический вариант, более формальный, часто используется старшими поколениями интернет-пользователей brb — современный, неформальный вариант, популярный среди молодежи и в сообществах геймеров

— современный, неформальный вариант, популярный среди молодежи и в сообществах геймеров Brb — компромиссный вариант с заглавной первой буквой, используется реже

Отдельно стоит упомянуть об использовании BRB в голосовом общении. Если вы общаетесь через голосовой чат (например, в онлайн-игре или на платформе для конференций), произнесите "be right back" полностью, а не буквы "B-R-B" по отдельности. Это звучит более естественно и понятно для собеседников.

Популярные варианты ответа на BRB в переписке

Когда собеседник пишет вам "BRB", важно знать, как правильно отреагировать. Подходящий ответ показывает ваше понимание сетевого этикета и уважение к собеседнику. 🙂

Стандартные варианты ответа на BRB:

"k" или "ok" — краткое подтверждение, что вы увидели сообщение

или — краткое подтверждение, что вы увидели сообщение "np" (no problem) — сокращение, показывающее, что вы не против подождать

(no problem) — сокращение, показывающее, что вы не против подождать "take your time" — "не торопись", более вежливая формулировка

— "не торопись", более вежливая формулировка "sure" — нейтральное согласие

— нейтральное согласие "👍" или другой подходящий эмодзи — невербальный способ подтвердить, что вы поняли

или другой подходящий эмодзи — невербальный способ подтвердить, что вы поняли "alright, I'll wait" — явное подтверждение, что вы готовы подождать

— явное подтверждение, что вы готовы подождать "no rush" — "не спеши", показывает, что вы не торопите собеседника

Если собеседник долго не возвращается после BRB, не стоит сразу засыпать его дополнительными сообщениями. В интернет-культуре принято давать человеку время вернуться, не создавая давления. Однако если прошло значительно больше времени, чем можно ожидать после BRB (более 15-20 минут), допустимо отправить уточняющее сообщение вроде "You still there?" или "Everything okay?".

В некоторых случаях после BRB собеседник может не вернуться вовсе. Это происходит по разным причинам — от технических проблем до банальной забывчивости. В таких ситуациях правильным тоном будет проявить понимание, а не обвинять человека в невежливости.

Интересная особенность: в игровых сообществах ответ на BRB может отличаться от стандартного. Там часто используются специфические выражения:

"afk bro" — подтверждение, что вы поняли об отлучке собеседника

— подтверждение, что вы поняли об отлучке собеседника "hurry back" — используется, если важно быстрое возвращение (например, во время командной игры)

— используется, если важно быстрое возвращение (например, во время командной игры) "we'll hold" — в командных играх означает "мы подождём, не бросим"

— в командных играх означает "мы подождём, не бросим" "re when back" — просьба написать "re" (от return) по возвращении

Другие популярные сленговые сокращения в английском

BRB — лишь верхушка айсберга в море англоязычных интернет-сокращений. Знание других популярных акронимов значительно упростит вашу коммуникацию в сети и поможет избежать неловких ситуаций. 🌐

Вот список самых распространённых сокращений, которые часто встречаются в англоязычном интернет-общении:

LOL — Laughing Out Loud (громко смеюсь)

— Laughing Out Loud (громко смеюсь) OMG — Oh My God (боже мой)

— Oh My God (боже мой) BTW — By The Way (кстати)

— By The Way (кстати) IDK — I Don't Know (я не знаю)

— I Don't Know (я не знаю) AFK — Away From Keyboard (отошёл от клавиатуры)

— Away From Keyboard (отошёл от клавиатуры) TTYL — Talk To You Later (поговорим позже)

— Talk To You Later (поговорим позже) IMHO — In My Humble Opinion (по моему скромному мнению)

— In My Humble Opinion (по моему скромному мнению) TBH — To Be Honest (честно говоря)

— To Be Honest (честно говоря) FYI — For Your Information (к твоему сведению)

— For Your Information (к твоему сведению) ROFL — Rolling On Floor Laughing (катаюсь по полу от смеха)

Интересно отметить, что многие из этих сокращений имеют аналоги в русскоязычном интернете. Например, LOL соответствует нашему "ржу" или "лол", а IMHO трансформировалось в "имхо", которое давно используется как самостоятельное слово.

Категории сленговых сокращений в английском языке:

Эмоциональные реакции: LOL, ROFL, OMG, WTF Статус доступности: BRB, AFK, GTG (Got To Go) Выражение мнения: IMHO, TBH, IMO (In My Opinion) Коммуникативные маркеры: BTW, FYI, NVM (Never Mind) Подтверждения и отрицания: IKR (I Know Right), IDK, IDGAF (I Don't Give A F***)

Важно помнить, что многие сленговые сокращения имеют ярко выраженный неформальный характер и могут быть неуместны в деловой или академической переписке. Контекст общения всегда диктует выбор языковых средств.

Еще один интересный аспект — эволюция интернет-сокращений. Некоторые из них, вроде BRB, остаются неизменными десятилетиями, в то время как другие трансформируются или выходят из употребления. Например, некогда популярное ROTFL (Rolling On The Floor Laughing) сократилось до ROFL, а затем во многих контекстах было вытеснено простым LOL.