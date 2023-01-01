Подлежащее в английском: все виды и правила согласования

Для кого эта статья:

студенты, изучающие английский язык на разных уровнях

преподаватели английского языка и методисты

работники сферы бизнеса, желающие улучшить свою профессиональную речь на английском Английское подлежащее — тот фундамент, без которого рушится все здание предложения. Работая со студентами от начинающих до продвинутых, я неизменно наблюдаю одну закономерность: кто понимает природу и функции подлежащего, тот строит грамматически безупречную речь. А кто путается в его типах и особенностях — тот годами спотыкается о типичные ошибки. Изучив эту статью, вы разложите по полочкам все разновидности английских подлежащих и научитесь безошибочно применять их в своей речи, даже в самых сложных конструкциях. 🔍

Что такое подлежащее в английском языке: основные функции

Подлежащее (Subject) — это главный член предложения, который называет того, кто совершает действие, или то, о ком/чем идет речь в предложении. Это основа английского предложения, его грамматический центр, с которым согласуется сказуемое.

В отличие от русского языка, где подлежащее может отсутствовать или подразумеваться, в английском оно обязательно в каждом предложении. Эта особенность — один из краеугольных камней английской грамматики.

Анна Петрова, старший преподаватель английской филологии Однажды моя студентка Маша пришла на консультацию с работой, испещренной красными пометками. "Почему преподаватель считает, что здесь нужен субъект? В русском языке мы бы сказали 'Темнеет' или 'Холодает' без подлежащего", — недоумевала она. Я нарисовала два дома. Один — с крепким фундаментом (английский), второй — стоящий прямо на земле (русский). "Представь, что английское предложение — это дом, который не может существовать без фундамента-подлежащего. Поэтому англичане говорят 'It is getting dark' и 'It is cold', даже когда подлежащее формально не несет смысловой нагрузки. А в русском такой дом вполне устойчив". После этого сравнения Маша начала интуитивно чувствовать необходимость подлежащего в каждом предложении, и ошибки исчезли.

Основные функции подлежащего в английском языке:

Определяет, о ком или о чем говорится в предложении

Контролирует форму глагола-сказуемого (грамматическое согласование)

Указывает на производителя действия или носителя состояния

Формирует структурное ядро предложения

Влияет на порядок слов в предложении

В английском языке подлежащее обычно занимает первое место в предложении, что отражает строгий порядок слов SVO (Subject-Verb-Object). Даже в вопросительных предложениях, где порядок слов меняется, подлежащее сохраняет свою ключевую роль.

Тип предложения Пример Подлежащее Утвердительное Students learn grammar. Students Вопросительное Do students learn grammar? students Отрицательное Students don't learn grammar. Students Повелительное (You) Learn grammar! You (подразумевается)

Виды подлежащих в английском и их особенности

В английском языке подлежащие классифицируются по различным критериям, что помогает лучше понять их использование и специфику в предложениях. 📚

По структуре подлежащие делятся на:

Простые подлежащие — выражены одним словом или словосочетанием: John works hard. (имя собственное)

She reads a book. (местоимение)

Dogs bark. (существительное) Составные подлежащие — состоят из двух или более слов, объединенных союзом: John and Mary study together.

Either you or he is responsible.

По типу выражения подлежащие бывают:

Тип подлежащего Способ выражения Пример Личное Существительное или местоимение, обозначающее конкретное лицо Mary likes chocolate.<br>He works as a doctor. Безличное Формальное подлежащее 'it' в описаниях погоды, времени, расстояния It is raining.<br>It is 5 o'clock. Формальное Подлежащее 'there' в конструкции there is/are There is a book on the table. Инфинитивное Инфинитив или инфинитивная группа To understand is to forgive.<br>To learn English requires practice. Герундиальное Герундий или герундиальная группа Swimming is good for health.<br>Reading books broadens the mind.

Особенности разных типов подлежащих:

Личные подлежащие — наиболее распространены, требуют согласования глагола в лице и числе: "She works" vs. "They work".

— наиболее распространены, требуют согласования глагола в лице и числе: "She works" vs. "They work". Безличные подлежащие — используют местоимение "it" в ситуациях, где в русском языке подлежащее может отсутствовать: "It's dark outside" (Темнеет).

— используют местоимение "it" в ситуациях, где в русском языке подлежащее может отсутствовать: "It's dark outside" (Темнеет). Герундиальные и инфинитивные подлежащие — всегда согласуются с глаголом в 3-м лице единственного числа: "Swimming is fun", "To err is human".

— всегда согласуются с глаголом в 3-м лице единственного числа: "Swimming is fun", "To err is human". Подлежащее в конструкции there is/are — реальное подлежащее следует после глагола: "There are five students in the class" (подлежащее — "five students").

Важно помнить, что каждый тип подлежащего имеет свои особенности согласования со сказуемым, и неправильное согласование — одна из типичных ошибок изучающих английский язык.

Способы выражения подлежащего в английских предложениях

Подлежащее в английском языке может быть выражено различными частями речи и конструкциями. Понимание этого многообразия — ключ к построению грамматически корректных и стилистически разнообразных предложений. 🧩

Наиболее распространенные способы выражения подлежащего:

Существительные: Нарицательные: The dog barks loudly.

Собственные: London is the capital of Great Britain.

Собирательные: The team is celebrating its victory.

Абстрактные: Love conquers all. Местоимения: Личные: She sings beautifully.

Указательные: This belongs to me.

Неопределенные: Someone is knocking at the door.

Относительные: Whoever comes first will get a prize. Числительные: Five is my lucky number. The first shall be last. Субстантивированные прилагательные: The rich should help the poor. Герундий и герундиальные обороты: Reading aloud improves pronunciation. Инфинитив и инфинитивные обороты: To travel is to live. To know him is to love him. Придаточные предложения: What he said surprised everyone. Цитаты: "To be or not to be" is from Shakespeare.

Михаил Соколов, методист по английскому языку Работая с группой бизнесменов, я столкнулся с интересной проблемой. Они прекрасно составляли презентации на английском, но их речь звучала однообразно: "Our company... Our team... Our specialists..." На одном из занятий я записал все их фразы и подчеркнул подлежащие. Получилась пугающая картина — сплошные существительные и всегда в начале предложения. "Давайте проведем эксперимент", — предложил я. Мы переписали несколько предложений, используя разные способы выражения подлежащего: – "Our company has developed..." → "What we've managed to develop..." – "Our specialists know..." → "Having worked in this field for years allows us to..." – "The team believes..." → "To create value for our clients remains our priority..." Результат превзошел ожидания. Один из клиентов после презентации сказал: "Your English sounds so natural, not like a typical business presentation". А секрет был прост — разнообразие подлежащих сделало речь живой и естественной.

Особого внимания заслуживают случаи, когда подлежащее выражено неличными формами глагола:

Герундий как подлежащее особенно характерен для обозначения процессов, действий или занятий:

как подлежащее особенно характерен для обозначения процессов, действий или занятий: Swimming strengthens all muscle groups.

Learning a language requires dedication.

Инфинитив часто используется как подлежащее при выражении абстрактных идей, целей или намерений:

часто используется как подлежащее при выражении абстрактных идей, целей или намерений: To see is to believe.

To master English grammar takes time.

При выборе способа выражения подлежащего важно учитывать стиль речи, контекст и цель высказывания. Формальный стиль тяготеет к существительным и герундиальным оборотам, разговорный — к местоимениям и простым существительным.

Сложные случаи употребления подлежащих в английском

Даже у опытных изучающих английский язык возникают трудности с некоторыми аспектами употребления подлежащих. Рассмотрим самые сложные случаи и способы их преодоления. 🧠

1. Согласование составного подлежащего с глаголом

Когда подлежащее состоит из нескольких частей, соединенных союзами, возникает вопрос: какую форму глагола выбрать?

Части, соединенные союзом and, обычно требуют множественного числа:

Tom and Mary *are* going to the movies.

Но если они представляют единое понятие, используется единственное число:

Bread and butter *is* my favorite breakfast.

The horse and carriage *was* waiting outside. (как единое транспортное средство)

С конструкциями either... or, neither... nor, not only... but also глагол согласуется с ближайшей частью подлежащего:

Either you or John *is* responsible.

Neither the students nor the teacher *was* prepared.

Not only the teacher but also the students *were* excited.

2. Коллективные существительные

Существительные, обозначающие группы людей (team, family, committee, government), могут использоваться как в единственном, так и во множественном числе, в зависимости от того, рассматривается ли группа как единое целое или как отдельные личности:

The team *is* celebrating its victory. (команда как единое целое)

The team *are* wearing their new uniforms. (члены команды по отдельности)

В американском английском предпочтение отдается единственному числу, в британском чаще используется множественное.

3. Конструкция there is/are

В этой конструкции формальное подлежащее there не является реальным подлежащим. Глагол согласуется с существительным, которое следует за ним:

There *is* a book on the table.

There *are* three books on the table.

Но в разговорном английском часто можно услышать упрощенное согласование, особенно в сложных конструкциях:

There *is* a book and two notebooks on the table. (Строго грамматически должно быть "are")

4. Количественные выражения

Тип выражения Правило согласования Пример Дроби и проценты Согласуются с существительным, к которому относятся Two-thirds of the water has evaporated.<br>Fifty percent of the students were absent. Выражения с "a number of" "A number of" требует множественного числа, "the number of" — единственного A number of people were waiting.<br>The number of participants is limited. Выражения с "a lot of", "plenty of" Зависит от исчисляемости существительного A lot of money was spent.<br>A lot of books were sold. "None of" Может использоваться с обеими формами, чаще множественное None of the students were prepared.<br>None of the water was drinkable.

5. Конструкция "it is ... who/that"

В эмфатических конструкциях с "it" формальным подлежащим является "it", но глагол согласуется с реальным субъектом:

It *is I who am* responsible.

am* responsible. It *is they who are* to blame.

6. Неопределенные местоимения как подлежащие

Местоимения вроде everybody, someone, nothing требуют глагола в единственном числе, даже если логически они относятся к группе:

Everyone *has* their own opinion.

Nobody *knows* the answer.

Важно отметить, что хотя такие подлежащие согласуются с глаголом в единственном числе, возвратные и притяжательные местоимения могут использоваться как в единственном, так и во множественном числе (особенно в современном английском): Everyone should bring *their* notebook.

Практические упражнения по определению подлежащих

Теория без практики мертва. Предлагаю набор упражнений, которые помогут закрепить понимание подлежащего в английском языке и научиться безошибочно определять его в предложениях различной сложности. 🏋️‍♂️

Упражнение 1. Определите подлежащее в каждом предложении

The old man sat on the bench. Running every morning improves your health. What he said shocked everyone. There are several books on the table. It is raining heavily outside. To understand is to forgive. Mary and John are studying together. Neither the teacher nor the students were prepared for the test. The poor often have no voice in society. Learning English requires patience and practice.

Ответы: 1. The old man 2. Running every morning 3. What he said 4. books 5. It 6. To understand 7. Mary and John 8. Neither the teacher nor the students 9. The poor 10. Learning English

Упражнение 2. Заполните пропуски, выбрав правильную форму глагола

The committee (has/have) made its decision. Each of the students (was/were) given a task. Either my sisters or my brother (is/are) going to help. Not only the teacher but also the students (was/were) confused. A number of issues (has/have) been raised. Bread and butter (is/are) what I need for breakfast. Half of the water (has/have) evaporated. The United States (has/have) a diverse population. Mathematics (is/are) my favorite subject. None of the participants (was/were) late.

Ответы: 1. has 2. was 3. is 4. were 5. have 6. is 7. has 8. has 9. is 10. were

Упражнение 3. Трансформируйте предложения, используя разные типы подлежащих

Замените подлежащие в следующих предложениях на указанный тип:

Students learn grammar. (герундиальное подлежащее) This surprised me. (придаточное предложение) The dog chased the cat. (личное местоимение) Sarah works hard. (инфинитивное подлежащее) They arrived late. (существительное)

Возможные варианты ответов:

Learning grammar is important for students. What happened surprised me. It chased the cat. To work hard is Sarah's principle. The guests arrived late.

Упражнение 4. Анализ сложных предложений

Определите подлежащее в главном и придаточном предложениях:

When John arrived, everyone was уже waiting. The book that you recommended was very interesting. I believe that studying grammar is essential. What you don't know can't hurt you. Whoever comes first will get a prize.

Ответы:

Главное: everyone; Придаточное: John Главное: The book; Придаточное: you Главное: I; Придаточное: studying grammar Главное: What you don't know; Придаточное: you Главное: Whoever comes first; Придаточное: Whoever

Упражнение 5. Исправьте ошибки в согласовании подлежащего и сказуемого

The team are playing well this season. Neither John nor his friends was at the party. There's three books on the shelf. Every student and every teacher have to follow the rules. The United States have signed the agreement.

Исправленные варианты (американский английский):

The team is playing well this season. Neither John nor his friends were at the party. There are three books on the shelf. Every student and every teacher has to follow the rules. The United States has signed the agreement.

Регулярное выполнение таких упражнений поможет развить грамматическую интуицию и автоматизировать правильное употребление подлежащих в английском языке. Помните, что практика — ключ к успеху в освоении любого языкового навыка.