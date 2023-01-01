Значения аббревиатуры PM в английском языке: как расшифровать

Студенты и обучающиеся, изучающие английский язык и его нюансы Двухбуквенное сокращение PM — одно из самых многоликих в английском языке. Сталкиваясь с ним в переписке, на экране смартфона или в деловых документах, многие испытывают секундное замешательство. Что именно имел в виду собеседник? Время суток, должность или личное сообщение? Неверная интерпретация может привести к курьезам или даже профессиональным недоразумениям. Расшифруем пять основных значений этой аббревиатуры и разберемся, как безошибочно определять контекст ее использования. 🕒👔📱

PM в обозначении времени: различия AM и PM

Наиболее распространенное значение PM — post meridiem, что в переводе с латыни означает "после полудня". Это часть 12-часовой системы измерения времени, используемой в англоговорящих странах. Соответственно, AM (ante meridiem) обозначает время "до полудня".

В отличие от 24-часовой системы, принятой во многих европейских странах и России, 12-часовая система "обнуляет" часы в полдень и полночь, добавляя индикатор AM или PM для ясности:

24-часовой формат 12-часовой формат 00:00 12:00 AM (полночь) 06:00 6:00 AM (утро) 12:00 12:00 PM (полдень) 18:00 6:00 PM (вечер) 23:59 11:59 PM (почти полночь)

Важно помнить несколько правил при использовании PM в обозначении времени:

PM всегда пишется заглавными буквами, без точек между ними

Обычно оставляют пробел между временем и PM: 3:30 PM (правильно), 3:30PM (менее предпочтительно)

В американском английском принято ставить двоеточие между часами и минутами (3:30 PM), а в британском иногда используется точка (3.30 PM)

Период времени PM охватывает от 12:00 до 11:59 вечера

Евгений Коршунов, переводчик-синхронист На одной международной конференции случился забавный эпизод с путаницей AM/PM. Американский спикер назначил важную встречу "at 8", имея в виду утро. Российские коллеги, не уточнив AM или PM, пришли вечером к 8:00 PM. Оказалось, что встреча была запланирована на 8:00 AM! С тех пор я всегда советую клиентам уточнять: "eight in the morning" или "eight in the evening" — это избавляет от путаницы даже без использования аббревиатур.

Политическое значение PM: Prime Minister и его роль

В политическом контексте PM — это сокращение от Prime Minister (премьер-министр). Эта аббревиатура часто встречается в новостях, официальных документах и политических дискуссиях. В странах с парламентской системой правления PM занимает должность главы правительства.

Важно отметить, что в разных странах статус премьер-министра может существенно различаться:

В Великобритании, Канаде, Австралии и других странах Содружества PM является фактическим главой исполнительной власти

В странах с президентской системой (например, Франция) роль PM может быть вторичной по отношению к президенту

В некоторых странах с федеративным устройством термин PM может применяться к главам региональных правительств

Использование аббревиатуры PM в политическом контексте имеет свои особенности:

В официальных документах полное название "Prime Minister" предпочтительнее, чем сокращение PM

В новостях и повседневной речи сокращение PM широко распространено

При обращении к премьер-министру используется полный титул, а не аббревиатура

В британской традиции к премьер-министру обращаются "Prime Minister" или "Mr/Madam Prime Minister", а не "PM"

В политическом дискурсе можно встретить характерные выражения с использованием PM:

"The PM's Question Time" — традиционная сессия вопросов к премьер-министру в британском парламенте

"PM's Office" — офис премьер-министра, аналог администрации

"Acting PM" — исполняющий обязанности премьер-министра

"Former PM" — бывший премьер-министр

PM в деловой среде: Project Manager и его функции

В деловом мире аббревиатура PM чаще всего означает Project Manager — менеджер проекта. Это специалист, отвечающий за планирование, выполнение и закрытие проектов в различных сферах бизнеса, от IT до строительства.

Основные обязанности Project Manager включают:

Определение целей и задач проекта

Составление плана работ и графика выполнения

Распределение ресурсов и формирование бюджета

Координацию действий команды проекта

Мониторинг прогресса и управление рисками

Коммуникацию с заинтересованными сторонами

Контроль качества результатов

Антон Викторов, старший менеджер проектов Когда я только начинал карьеру в международной компании, меня представили как "PM" новому клиенту из США. Клиент смутился и спросил: "So, you are the Prime Minister of this company?" Все рассмеялись, а я объяснил, что PM в данном случае означает Project Manager. С тех пор я всегда стараюсь использовать полное название должности при первом знакомстве, особенно в мультикультурной среде, чтобы избежать подобной путаницы. Интересно, что внутри компании мы часто детализируем аббревиатуру дальше — SPM для Senior Project Manager, TPM для Technical Project Manager и так далее.

Тип PM Сфера деятельности Ключевые компетенции IT PM Разработка программного обеспечения Agile, Scrum, техническое понимание Construction PM Строительство и инфраструктура Инженерные знания, работа с подрядчиками Marketing PM Маркетинговые кампании Креативное мышление, аналитика рынка Event PM Организация мероприятий Логистика, работа с поставщиками услуг Product PM Разработка продуктов Понимание потребностей пользователей, стратегическое мышление

В деловой переписке и документах сокращение PM используется следующим образом:

В названиях должностей: "Jane Smith, PM" или "PM Position Open"

В организационных схемах: "Reports to PM"

В обсуждениях проектов: "The PM will update the timeline"

В профессиональных сертификациях: "PMP (Project Management Professional)"

PM в цифровом общении: Private Message и его особенности

В эпоху цифровых коммуникаций PM часто используется как сокращение от Private Message — личное или приватное сообщение. Эта аббревиатура широко применяется в социальных сетях, форумах, мессенджерах и других онлайн-платформах.

PM может использоваться как существительное или глагол:

Как существительное: "I sent you a PM" (Я отправил тебе личное сообщение)

Как глагол: "PM me the details" (Отправь мне детали в личном сообщении)

В контексте онлайн-общения PM имеет ряд характерных особенностей:

PM предполагает конфиденциальность общения между двумя пользователями

Содержание PM не видно другим участникам платформы

PM может иметь альтернативные названия на разных платформах (DM — Direct Message, IM — Instant Message)

Функция PM обычно представлена отдельной вкладкой или значком конверта в интерфейсе

В сетевом этикете существуют неписаные правила относительно PM:

Не отправлять PM незнакомым людям без веской причины

Уважать приватность собеседника и не распространять содержание PM без разрешения

Переходить из публичной дискуссии в PM, если разговор становится личным или офф-топиком

Не злоупотреблять PM для спама или навязчивого маркетинга

Интересно, что в некоторых случаях может возникнуть путаница между различными значениями PM в онлайн-среде. Например, фраза "I'll PM you tomorrow at 3 PM" содержит сразу два разных значения аббревиатуры. 📱

Контексты и правила использования сокращения PM

Помимо четырех основных значений, аббревиатура PM может иметь и другие интерпретации в зависимости от контекста:

Product Manager — менеджер продукта (в бизнесе)

Preventive Maintenance — профилактическое обслуживание (в инженерии)

Particulate Matter — твердые частицы (в экологии)

Performance Management — управление эффективностью (в HR)

Pulse Modulation — импульсная модуляция (в электронике)

Для правильной интерпретации PM решающую роль играет контекст. Вот несколько подсказок, помогающих определить значение:

Временной контекст: Если PM стоит после цифр, скорее всего, это обозначение времени (3:00 PM)

Если PM стоит после цифр, скорее всего, это обозначение времени (3:00 PM) Деловой контекст: В бизнес-документах, резюме или профессиональных профилях PM обычно означает Project Manager или Product Manager

В бизнес-документах, резюме или профессиональных профилях PM обычно означает Project Manager или Product Manager Политический контекст: В новостях или политических дискуссиях PM, как правило, относится к Prime Minister

В новостях или политических дискуссиях PM, как правило, относится к Prime Minister Цифровой контекст: В онлайн-общении PM чаще всего означает Private Message

В онлайн-общении PM чаще всего означает Private Message Технический контекст: В специализированных областях PM может иметь отраслевые значения

Для избежания двусмысленности в коммуникации рекомендуется:

При первом упоминании расшифровывать аббревиатуру PM

Учитывать аудиторию и контекст общения

В международной среде быть особенно внимательным к возможным разночтениям

При необходимости использовать полные названия вместо сокращений

В формальных документах предпочитать полные формы сокращениям

Важно также учитывать культурные различия в использовании PM:

В США и Канаде 12-часовая система с AM/PM используется повсеместно

В европейских странах предпочтительнее 24-часовой формат времени

В разных странах могут быть разные эквиваленты должности PM (Project Manager)

В некоторых культурах прямые личные сообщения (PM) без предварительного знакомства могут восприниматься негативно