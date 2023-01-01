logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Значения аббревиатуры PM в английском языке: как расшифровать
Перейти

Значения аббревиатуры PM в английском языке: как расшифровать

#Изучение английского  #Лингвистика и текст  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Люди, интересующиеся правильным использованием аббревиатур в английском языке
  • Профессионалы, работающие в международной среде или с зарубежными клиентами

  • Студенты и обучающиеся, изучающие английский язык и его нюансы

    Двухбуквенное сокращение PM — одно из самых многоликих в английском языке. Сталкиваясь с ним в переписке, на экране смартфона или в деловых документах, многие испытывают секундное замешательство. Что именно имел в виду собеседник? Время суток, должность или личное сообщение? Неверная интерпретация может привести к курьезам или даже профессиональным недоразумениям. Расшифруем пять основных значений этой аббревиатуры и разберемся, как безошибочно определять контекст ее использования. 🕒👔📱

PM в обозначении времени: различия AM и PM

Наиболее распространенное значение PM — post meridiem, что в переводе с латыни означает "после полудня". Это часть 12-часовой системы измерения времени, используемой в англоговорящих странах. Соответственно, AM (ante meridiem) обозначает время "до полудня".

В отличие от 24-часовой системы, принятой во многих европейских странах и России, 12-часовая система "обнуляет" часы в полдень и полночь, добавляя индикатор AM или PM для ясности:

24-часовой формат 12-часовой формат
00:00 12:00 AM (полночь)
06:00 6:00 AM (утро)
12:00 12:00 PM (полдень)
18:00 6:00 PM (вечер)
23:59 11:59 PM (почти полночь)

Важно помнить несколько правил при использовании PM в обозначении времени:

  • PM всегда пишется заглавными буквами, без точек между ними
  • Обычно оставляют пробел между временем и PM: 3:30 PM (правильно), 3:30PM (менее предпочтительно)
  • В американском английском принято ставить двоеточие между часами и минутами (3:30 PM), а в британском иногда используется точка (3.30 PM)
  • Период времени PM охватывает от 12:00 до 11:59 вечера

Евгений Коршунов, переводчик-синхронист На одной международной конференции случился забавный эпизод с путаницей AM/PM. Американский спикер назначил важную встречу "at 8", имея в виду утро. Российские коллеги, не уточнив AM или PM, пришли вечером к 8:00 PM. Оказалось, что встреча была запланирована на 8:00 AM! С тех пор я всегда советую клиентам уточнять: "eight in the morning" или "eight in the evening" — это избавляет от путаницы даже без использования аббревиатур.

Политическое значение PM: Prime Minister и его роль

В политическом контексте PM — это сокращение от Prime Minister (премьер-министр). Эта аббревиатура часто встречается в новостях, официальных документах и политических дискуссиях. В странах с парламентской системой правления PM занимает должность главы правительства.

Важно отметить, что в разных странах статус премьер-министра может существенно различаться:

  • В Великобритании, Канаде, Австралии и других странах Содружества PM является фактическим главой исполнительной власти
  • В странах с президентской системой (например, Франция) роль PM может быть вторичной по отношению к президенту
  • В некоторых странах с федеративным устройством термин PM может применяться к главам региональных правительств

Использование аббревиатуры PM в политическом контексте имеет свои особенности:

  • В официальных документах полное название "Prime Minister" предпочтительнее, чем сокращение PM
  • В новостях и повседневной речи сокращение PM широко распространено
  • При обращении к премьер-министру используется полный титул, а не аббревиатура
  • В британской традиции к премьер-министру обращаются "Prime Minister" или "Mr/Madam Prime Minister", а не "PM"

В политическом дискурсе можно встретить характерные выражения с использованием PM:

  • "The PM's Question Time" — традиционная сессия вопросов к премьер-министру в британском парламенте
  • "PM's Office" — офис премьер-министра, аналог администрации
  • "Acting PM" — исполняющий обязанности премьер-министра
  • "Former PM" — бывший премьер-министр

PM в деловой среде: Project Manager и его функции

В деловом мире аббревиатура PM чаще всего означает Project Manager — менеджер проекта. Это специалист, отвечающий за планирование, выполнение и закрытие проектов в различных сферах бизнеса, от IT до строительства.

Основные обязанности Project Manager включают:

  • Определение целей и задач проекта
  • Составление плана работ и графика выполнения
  • Распределение ресурсов и формирование бюджета
  • Координацию действий команды проекта
  • Мониторинг прогресса и управление рисками
  • Коммуникацию с заинтересованными сторонами
  • Контроль качества результатов

Антон Викторов, старший менеджер проектов Когда я только начинал карьеру в международной компании, меня представили как "PM" новому клиенту из США. Клиент смутился и спросил: "So, you are the Prime Minister of this company?" Все рассмеялись, а я объяснил, что PM в данном случае означает Project Manager. С тех пор я всегда стараюсь использовать полное название должности при первом знакомстве, особенно в мультикультурной среде, чтобы избежать подобной путаницы. Интересно, что внутри компании мы часто детализируем аббревиатуру дальше — SPM для Senior Project Manager, TPM для Technical Project Manager и так далее.

Тип PM Сфера деятельности Ключевые компетенции
IT PM Разработка программного обеспечения Agile, Scrum, техническое понимание
Construction PM Строительство и инфраструктура Инженерные знания, работа с подрядчиками
Marketing PM Маркетинговые кампании Креативное мышление, аналитика рынка
Event PM Организация мероприятий Логистика, работа с поставщиками услуг
Product PM Разработка продуктов Понимание потребностей пользователей, стратегическое мышление

В деловой переписке и документах сокращение PM используется следующим образом:

  • В названиях должностей: "Jane Smith, PM" или "PM Position Open"
  • В организационных схемах: "Reports to PM"
  • В обсуждениях проектов: "The PM will update the timeline"
  • В профессиональных сертификациях: "PMP (Project Management Professional)"

PM в цифровом общении: Private Message и его особенности

В эпоху цифровых коммуникаций PM часто используется как сокращение от Private Message — личное или приватное сообщение. Эта аббревиатура широко применяется в социальных сетях, форумах, мессенджерах и других онлайн-платформах.

PM может использоваться как существительное или глагол:

  • Как существительное: "I sent you a PM" (Я отправил тебе личное сообщение)
  • Как глагол: "PM me the details" (Отправь мне детали в личном сообщении)

В контексте онлайн-общения PM имеет ряд характерных особенностей:

  • PM предполагает конфиденциальность общения между двумя пользователями
  • Содержание PM не видно другим участникам платформы
  • PM может иметь альтернативные названия на разных платформах (DM — Direct Message, IM — Instant Message)
  • Функция PM обычно представлена отдельной вкладкой или значком конверта в интерфейсе

В сетевом этикете существуют неписаные правила относительно PM:

  • Не отправлять PM незнакомым людям без веской причины
  • Уважать приватность собеседника и не распространять содержание PM без разрешения
  • Переходить из публичной дискуссии в PM, если разговор становится личным или офф-топиком
  • Не злоупотреблять PM для спама или навязчивого маркетинга

Интересно, что в некоторых случаях может возникнуть путаница между различными значениями PM в онлайн-среде. Например, фраза "I'll PM you tomorrow at 3 PM" содержит сразу два разных значения аббревиатуры. 📱

Контексты и правила использования сокращения PM

Помимо четырех основных значений, аббревиатура PM может иметь и другие интерпретации в зависимости от контекста:

  • Product Manager — менеджер продукта (в бизнесе)
  • Preventive Maintenance — профилактическое обслуживание (в инженерии)
  • Particulate Matter — твердые частицы (в экологии)
  • Performance Management — управление эффективностью (в HR)
  • Pulse Modulation — импульсная модуляция (в электронике)

Для правильной интерпретации PM решающую роль играет контекст. Вот несколько подсказок, помогающих определить значение:

  • Временной контекст: Если PM стоит после цифр, скорее всего, это обозначение времени (3:00 PM)
  • Деловой контекст: В бизнес-документах, резюме или профессиональных профилях PM обычно означает Project Manager или Product Manager
  • Политический контекст: В новостях или политических дискуссиях PM, как правило, относится к Prime Minister
  • Цифровой контекст: В онлайн-общении PM чаще всего означает Private Message
  • Технический контекст: В специализированных областях PM может иметь отраслевые значения

Для избежания двусмысленности в коммуникации рекомендуется:

  • При первом упоминании расшифровывать аббревиатуру PM
  • Учитывать аудиторию и контекст общения
  • В международной среде быть особенно внимательным к возможным разночтениям
  • При необходимости использовать полные названия вместо сокращений
  • В формальных документах предпочитать полные формы сокращениям

Важно также учитывать культурные различия в использовании PM:

  • В США и Канаде 12-часовая система с AM/PM используется повсеместно
  • В европейских странах предпочтительнее 24-часовой формат времени
  • В разных странах могут быть разные эквиваленты должности PM (Project Manager)
  • В некоторых культурах прямые личные сообщения (PM) без предварительного знакомства могут восприниматься негативно

Аббревиатура PM — яркий пример того, как важен контекст в языке. Одни и те же две буквы могут означать время суток, государственную должность, профессиональную роль или способ цифрового общения. Ключом к правильному использованию служит понимание ситуации, аудитории и цели коммуникации. Помните: в случае сомнений всегда безопаснее использовать полную форму вместо сокращения — это избавит от недоразумений и обеспечит ясность общения независимо от языковых и культурных барьеров.

Загрузка...