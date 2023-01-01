Be to be в английском языке: особенности, применение и ошибки

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на продвинутом уровне

Преподаватели английского языка

Профессионалы, использующие английский в деловой и официальной среде Конструкция "be to be" — один из тех грамматических паттернов английского языка, который способен вызвать замешательство даже у продвинутых студентов. Эта элегантная, но порой загадочная конструкция выражает не просто будущее время, а целую палитру оттенков предопределённости, договорённостей и обязательств. 🧩 Когда кто-то говорит "I am to be at the meeting at 5", за этими простыми словами скрывается гораздо больше, чем просто констатация будущего события. Давайте распутаем клубок смыслов, скрытых в "be to be", и превратим эту конструкцию из головоломки в ваш надёжный инструмент коммуникации.

Be to be в английском: структура и основные функции

Конструкция "be to be" состоит из вспомогательного глагола "be" в подходящей форме и инфинитива основного глагола "be" или любого другого глагола без частицы "to". Структурно это выглядит так: [Subject] + [am/is/are/was/were] + [to] + [инфинитив без 'to'] . 🔍

Основные функции этой грамматической конструкции включают:

Запланированные события : "The meeting is to be held next Friday" (Собрание планируется провести в следующую пятницу)

: "The meeting is to be held next Friday" (Собрание планируется провести в следующую пятницу) Инструкции и приказы : "You are to finish this by tomorrow" (Ты должен закончить это к завтрашнему дню)

: "You are to finish this by tomorrow" (Ты должен закончить это к завтрашнему дню) Договорённости : "We are to meet at the station at 8" (Мы договорились встретиться на станции в 8)

: "We are to meet at the station at 8" (Мы договорились встретиться на станции в 8) Предопределение/судьба: "They were never to see each other again" (Им было не суждено увидеться снова)

В отличие от простого будущего времени (will/shall), конструкция "be to be" несёт дополнительный оттенок официальной договорённости, предписания или предопределённости. Когда вы используете "be to", вы подчёркиваете, что событие не просто произойдёт в будущем, а должно произойти в силу предварительного плана или обязательства.

Форма Пример Значение am/is/are to He is to arrive tomorrow. Запланированное будущее действие was/were to They were to sign the contract. Запланированное действие в прошлом am/is/are to be The ceremony is to be formal. Запланированное состояние в будущем was/were to be The meeting was to be short. Запланированное состояние в прошлом

Применение конструкции "be to be" требует понимания тонких оттенков её значения, что делает её особенно ценной для формальной коммуникации и литературного английского языка.

Грамматика английского языка: случаи применения be to be

Конструкция "be to be" применяется в различных контекстах, каждый из которых придаёт высказыванию специфический оттенок значения. Знание этих контекстов поможет вам правильно интерпретировать и использовать данную конструкцию. 📚

Алексей Петров, преподаватель английского языка

Однажды во время подготовки группы топ-менеджеров к международным переговорам я столкнулся с интересным случаем. Мой ученик, директор по развитию крупной компании, в своей презентации использовал фразу "We will discuss the terms tomorrow" вместо более подходящей "We are to discuss the terms tomorrow". Когда мы разбирали его выступление, я объяснил ключевое различие: "will" просто указывает на будущее действие, а "are to" подчёркивает официальную договорённость, что в контексте деловых переговоров создаёт более обязывающий тон. Заменив конструкцию, директор отметил, как изменилась реакция партнёров — они воспринимали обсуждение не как возможность, а как запланированный этап сотрудничества. Этот небольшой нюанс значительно повысил эффективность переговоров.

Давайте рассмотрим основные случаи применения конструкции "be to be":

Официальные распоряжения и инструкции : "Students are to submit their assignments by Friday" (Студенты должны сдать свои задания к пятнице)

: "Students are to submit their assignments by Friday" (Студенты должны сдать свои задания к пятнице) Формальные договорённости : "The Prime Ministers are to meet next week" (Премьер-министры должны встретиться на следующей неделе)

: "The Prime Ministers are to meet next week" (Премьер-министры должны встретиться на следующей неделе) Указания в рецептах и инструкциях : "The mixture is to be stirred continuously" (Смесь нужно постоянно помешивать)

: "The mixture is to be stirred continuously" (Смесь нужно постоянно помешивать) Планы и расписания : "The train is to depart at 7:30" (Поезд отправляется в 7:30)

: "The train is to depart at 7:30" (Поезд отправляется в 7:30) Предопределённость в литературном нарративе: "Little did she know that this was to be her last journey" (Она и не подозревала, что это будет её последнее путешествие)

В вопросительной форме "be to be" часто используется для уточнения инструкций или планов:

"Am I to wait here?" (Мне следует ждать здесь?)

"Is the document to be signed today?" (Документ нужно подписать сегодня?)

В отрицательной форме конструкция приобретает значение запрета или отсутствия необходимости:

"You are not to leave the building" (Вам не разрешается покидать здание)

"The report was not to be published until next month" (Отчёт не должен был быть опубликован до следующего месяца)

Понимание этих нюансов помогает точнее выражать мысли на английском языке и правильно интерпретировать высказывания носителей.

Как использовать be to be в речи и на письме

Практическое применение конструкции "be to be" требует не только понимания её значения, но и чувства контекста. Правильное использование этой конструкции может существенно повысить точность и выразительность вашей английской речи. 🗣️

В разговорной речи "be to be" чаще встречается в следующих ситуациях:

Деловые встречи : "We are to finalize the contract next week" (Мы должны завершить контракт на следующей неделе)

: "We are to finalize the contract next week" (Мы должны завершить контракт на следующей неделе) Академическая среда : "The professor is to publish his findings in May" (Профессор должен опубликовать свои выводы в мае)

: "The professor is to publish his findings in May" (Профессор должен опубликовать свои выводы в мае) Формальные договорённости : "I am to meet the director at noon" (Я должен встретиться с директором в полдень)

: "I am to meet the director at noon" (Я должен встретиться с директором в полдень) Передача инструкций: "You are to report any suspicious activity" (Вы должны сообщать о любой подозрительной активности)

В письменной речи эта конструкция особенно полезна в:

Официальных документах : "The parties are to comply with all regulations" (Стороны должны соблюдать все правила)

: "The parties are to comply with all regulations" (Стороны должны соблюдать все правила) Научных работах : "The experiment is to be conducted under controlled conditions" (Эксперимент должен проводиться в контролируемых условиях)

: "The experiment is to be conducted under controlled conditions" (Эксперимент должен проводиться в контролируемых условиях) Деловой переписке : "The meeting is to take place at our headquarters" (Встреча должна состояться в нашей штаб-квартире)

: "The meeting is to take place at our headquarters" (Встреча должна состояться в нашей штаб-квартире) Новостных сообщениях: "The president is to address the nation tonight" (Президент должен обратиться к нации сегодня вечером)

Мария Соколова, переводчик Работая над переводом исторического романа, я столкнулась с фразой: "He was to become the greatest leader of his time". Мой первоначальный перевод звучал как "Он стал величайшим лидером своего времени", но литературный редактор указал на мою ошибку. "Was to become" несёт оттенок предопределённости, судьбы, о которой читатель и герой ещё не знают. Это создаёт драматический эффект предвидения. После корректировки перевод изменился на "Ему было суждено стать величайшим лидером своего времени", что точнее передавало авторский замысел и добавляло повествованию глубины. Этот случай научил меня внимательнее относиться к модальным конструкциям при переводе художественных текстов, особенно когда они создают дополнительный смысловой или эмоциональный слой.

Для эффективного использования конструкции "be to be" обратите внимание на следующие рекомендации:

Применяйте её в формальных контекстах — в неформальной речи часто предпочтительнее использовать "going to" или will. Учитывайте оттенок обязательности — эта конструкция подразумевает, что действие должно произойти в силу договорённости или предписания. Обращайте внимание на временной контекст — "am/is/are to" относится к будущему, а "was/were to" — к запланированным действиям в прошлом. Помните о стилистической окраске — в литературе конструкция может использоваться для драматического эффекта предопределённости.

Регулярная практика в использовании "be to be" в различных контекстах поможет вам освоить все нюансы этой выразительной конструкции.

Объяснение конструкции be to be с наглядными примерами

Наглядные примеры — лучший способ усвоить особенности применения конструкции "be to be". Давайте рассмотрим различные ситуации, в которых эта конструкция раскрывает свои уникальные оттенки значения. 📝

1. Официальные распоряжения и правила: "Visitors are to sign in at reception." (Посетители должны зарегистрироваться на ресепшене.) "All employees are to attend the safety briefing." (Все сотрудники должны присутствовать на инструктаже по безопасности.)

2. Запланированные события: "The conference is to begin at 9 AM sharp." (Конференция начнётся ровно в 9 утра.) "The new CEO is to take office next month." (Новый генеральный директор вступит в должность в следующем месяце.)

3. Предопределённость в прошлом: "They were to meet again years later." (Им суждено было встретиться снова через много лет.) "That was to be his final performance." (Это выступление суждено было стать его последним.)

4. Инструкции и указания: "You are to complete these forms by tomorrow." (Вы должны заполнить эти формы к завтрашнему дню.) "The medication is to be taken twice daily." (Лекарство нужно принимать два раза в день.)

5. В условных предложениях: "If I were to be honest, I don't like the plan." (Если бы я был честен, мне не нравится этот план.) "Were she to be available, we could arrange a meeting." (Если бы она была доступна, мы могли бы организовать встречу.)

Категория использования Present (am/is/are to) Past (was/were to) Распоряжения You are to finish this today. You were to finish this yesterday. Планы We are to meet at 6 PM. We were to meet yesterday, but it was cancelled. Предопределённость This is to be the greatest event of the year. That was to be the turning point in her career. Условные конструкции If I am to be successful, I must work hard. If I were to be offered the job, I would take it.

Чтобы лучше понять и усвоить использование конструкции "be to be", обратите внимание на контрастные примеры с другими грамматическими конструкциями:

"I will go to the meeting." (Я пойду на собрание. — простое намерение) vs. "I am to go to the meeting." (Я должен пойти на собрание. — обязательство или договорённость)

"She is going to speak at the conference." (Она собирается выступать на конференции. — личное планирование) vs. "She is to speak at the conference." (Она должна выступить на конференции. — официальная договорённость)

"They planned to finish by May." (Они планировали закончить к маю. — просто план) vs. "They were to finish by May." (Они должны были закончить к маю. — более обязывающий план, возможно установленный извне)

Эти примеры демонстрируют, как выбор конструкции "be to be" вместо других грамматических форм может тонко изменять оттенок значения высказывания, делая его более формальным или подчёркивая элемент договорённости, обязательства или предопределённости.

Распространенные ошибки при использовании be to be

При освоении конструкции "be to be" изучающие английский язык часто сталкиваются с определёнными трудностями и допускают типичные ошибки. Рассмотрим наиболее распространённые из них, чтобы вы могли их избежать. ⚠️

1. Смешение с будущим временем: Ошибка: "I am to be at the party tomorrow" вместо "I will be at the party tomorrow", когда речь идёт о простом намерении, а не о договорённости. Правильно: Используйте "am to be" только когда подразумевается обязательство, договорённость или предписание.

2. Неверное использование временных форм: Ошибка: "I was to being there" вместо "I was to be there". Правильно: После "to" всегда следует базовая форма глагола без окончания "-ing".

3. Использование в неподходящем контексте: Ошибка: "I am to like this movie" вместо "I am supposed to like this movie". Правильно: "Be to" не используется для выражения ожидаемых предпочтений или мнений.

4. Неправильная интерпретация в прошедшем времени: Ошибка: Восприятие "He was to finish the project" как "Он закончил проект". Правильно: Это значит "Он должен был закончить проект" (но мы не знаем, выполнил ли он это).

5. Использование с неподходящими глаголами: Ошибка: "The storm is to happen tonight" вместо "The storm is expected to happen tonight". Правильно: "Be to" обычно не используется с событиями, которые находятся вне человеческого контроля.

6. Путаница в отрицательных формах: Ошибка: "You to be not late" вместо "You are not to be late". Правильно: Отрицание ставится после вспомогательного глагола "be", а не после инфинитива.

7. Неверное понимание модального оттенка: Ошибка: Восприятие "You are to call me" как мягкую просьбу. Правильно: Это скорее инструкция или приказ, а не просьба.

При создании вопросов: "Am I to wait here?" (правильно) vs "I am to wait here?" (неправильно)

"Am I to wait here?" (правильно) vs "I am to wait here?" (неправильно) В условных предложениях: "If I were to be invited..." (правильно) vs "If I to be invited..." (неправильно)

"If I were to be invited..." (правильно) vs "If I to be invited..." (неправильно) В пассивных конструкциях: "The document is to be signed" (правильно) vs "The document to be signed" (неправильно)

Избежать этих ошибок помогут регулярная практика и внимательное чтение аутентичных текстов, где встречается конструкция "be to be". Обращайте внимание на контекст использования этой конструкции в официальных документах, новостных сообщениях и литературных произведениях. 📖

Помните, что "be to be" имеет более формальный оттенок, чем многие другие способы выражения будущих действий в английском языке. В неформальной речи носители часто заменяют её на более простые конструкции, поэтому для естественного звучания вашей речи важно уловить эти стилистические нюансы.