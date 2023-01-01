Как правильно читать и записывать даты на английском: форматы, правила

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык, которые хотят улучшить навык чтения и произношения дат

Люди, работающие в международной среде или планирующие поездки в англоязычные страны

Преподаватели английского языка, желающие дать своим студентам четкие правила и примеры использования дат Путаетесь в датах на английском? Вы не одиноки! Более 70% изучающих английский язык допускают ошибки при чтении и записи дат, что часто приводит к недоразумениям в деловой переписке, на экзаменах и во время путешествий. Правильное произношение 21st March или March 21? А может 03/21/2023? Разберем все форматы записи, особенности произношения британских и американских дат, а также предоставим четкие правила и практические примеры, которые раз и навсегда избавят вас от этой проблемы. 📆 Владение правилами чтения дат – ваш пропуск к безупречной коммуникации на английском языке!

Базовые правила чтения дат на английском языке

Чтение дат на английском языке подчиняется строгим правилам, которые необходимо соблюдать для корректного произношения. Основа этих правил – правильное чтение числительных и порядковых числительных.

Для начала, важно запомнить: в датах день всегда читается как порядковое числительное с окончаниями -st, -nd, -rd или -th:

1st (first) – первое

– первое 2nd (second) – второе

– второе 3rd (third) – третье

– третье 4th (fourth) и так далее – четвертое

При чтении полной даты существует два основных формата:

Британский формат Американский формат День + месяц + год Месяц + день + год 31st December, 2023 December 31st, 2023 [the] thirty-first [of] December, two thousand [and] twenty-three December [the] thirty-first, two thousand [and] twenty-three

Слова в квадратных скобках являются опциональными, особенно в разговорной речи.

При чтении года существует несколько вариантов:

2023 – twenty twenty-three или two thousand [and] twenty-three

1984 – nineteen eighty-four

2008 – two thousand [and] eight

Годы до 2000 обычно читаются как два двузначных числа, например, 1985 – nineteen eighty-five. После 2000 можно использовать оба варианта, но годы 2001-2009 чаще читаются полностью: two thousand [and] one.

Антон Сергеев, методист по английскому языку Несколько лет назад одна из моих студенток готовилась к важному собеседованию в международную компанию. Во время практики ответов на типичные вопросы она уверенно произнесла дату своего рождения как "fifteen March, nineteen ninety-four". Я сразу обратил её внимание на эту ошибку. После исправления на "the fifteenth of March, nineteen ninety-four", она была удивлена, насколько такая, казалось бы, мелочь, может повлиять на восприятие её языковых навыков. На собеседовании один из вопросов действительно касался её биографии, включая дату рождения. Благодаря нашей тренировке, она безупречно произнесла дату и в итоге получила предложение о работе. Работодатель позже отметил, что её внимание к деталям и правильное использование языка стали одними из решающих факторов.

Произношение дат в британском и американском вариантах

Различия между британским и американским вариантами произношения дат касаются не только порядка слов, но и использования предлогов и артиклей. 🇬🇧 🇺🇸

В британском английском принято:

Читать день перед месяцем: 25th December

Часто использовать предлог "of": the 25th of December

Употреблять определенный артикль "the" перед порядковым числительным: the 25th of December

В американском английском:

Месяц всегда стоит перед днем: December 25th

Предлог "of" обычно не используется

Артикль "the" употребляется реже, особенно в неформальной речи

Сравнение произношения одной и той же даты в разных вариантах:

Дата Британское произношение Американское произношение 05.04.2023 the fifth of April, twenty twenty-three April fifth, twenty twenty-three 12.25.2023 the twenty-fifth of December, twenty twenty-three December twenty-fifth, twenty twenty-three 07.04.1776 the fourth of July, seventeen seventy-six July fourth, seventeen seventy-six

При произношении года также есть некоторые различия:

Британцы чаще используют "and" между тысячами и сотнями: two thousand and twenty-three

Американцы часто опускают "and": two thousand twenty-three

Для годов с 2010 по 2099 оба варианта используют форму "twenty + число": twenty-ten, twenty twenty-three

Важно понимать, что оба варианта произношения понятны носителям обеих культур, но использование соответствующего стиля помогает звучать более естественно в конкретном языковом окружении.

Особенности чтения дней недели и месяцев

Правильное произношение и написание дней недели и месяцев – важный навык для общения на английском языке. В отличие от русского языка, в английском все дни недели и названия месяцев пишутся с заглавной буквы. ✏️

Названия дней недели в английском имеют древнегерманские корни и часто связаны с именами древнескандинавских богов:

Monday (понедельник) – день Луны

– день Луны Tuesday (вторник) – день бога Тюра

– день бога Тюра Wednesday (среда) – день бога Одина (Водана)

– день бога Одина (Водана) Thursday (четверг) – день бога Тора

– день бога Тора Friday (пятница) – день богини Фрейи

– день богини Фрейи Saturday (суббота) – день Сатурна

– день Сатурна Sunday (воскресенье) – день Солнца

Произношение некоторых дней недели может вызывать сложности, особенно Wednesday [ˈwenzdeɪ] и Thursday [ˈθɜːrzdeɪ].

Названия месяцев пришли в основном из латыни и древнеримской традиции:

January (январь) – от имени бога Януса

– от имени бога Януса February (февраль) – от римского фестиваля очищения Februa

– от римского фестиваля очищения Februa March (март) – от имени бога Марса

– от имени бога Марса April (апрель) – возможно, от латинского aperire (открывать)

– возможно, от латинского aperire (открывать) May (май) – от имени богини Майи

– от имени богини Майи June (июнь) – от имени богини Юноны

– от имени богини Юноны July (июль) – в честь Юлия Цезаря

– в честь Юлия Цезаря August (август) – в честь императора Августа

– в честь императора Августа September (сентябрь) – от латинского septem (семь)

– от латинского septem (семь) October (октябрь) – от латинского octo (восемь)

– от латинского octo (восемь) November (ноябрь) – от латинского novem (девять)

– от латинского novem (девять) December (декабрь) – от латинского decem (десять)

При указании конкретного дня недели или даты, используются следующие конструкции:

On Monday – в понедельник

On Mondays – по понедельникам

On Monday, January 15th – в понедельник, 15 января

В деловой корреспонденции и формальных документах месяцы часто сокращаются:

Jan., Feb., Mar., Apr., May (без сокращения), Jun.

Jul., Aug., Sep. (или Sept.), Oct., Nov., Dec.

Мария Орлова, переводчик международной конференции Работая на крупной международной конференции, я столкнулась с ситуацией, которая навсегда изменила мое отношение к произношению дат. Мне пришлось синхронно переводить расписание мероприятий, где упоминались различные даты для участников из разных стран. Делегат из США объявил о встрече "на девятое апреля", что я автоматически перевела как "April 9th". Позже выяснилось, что многие британские участники записали эту дату как 4 сентября (9/4), потому что привыкли к формату "день/месяц". Это создало серьезную путаницу – несколько человек пришли на несуществующее мероприятие, а другие пропустили важную встречу. С тех пор я всегда проговариваю месяц словом при переводе дат, вне зависимости от формата, и обязательно уточняю формат записи у организаторов. Этот случай научил меня, что даже мелкие культурные различия могут вызвать серьезные недоразумения в международной коммуникации.

Форматы записи дат: отличия и сходства

Форматы записи дат в английском языке варьируются в зависимости от региона, что может создавать путаницу при международном общении. Понимание этих различий критически важно для правильной интерпретации информации. 📅

Основные форматы записи дат в англоязычных странах:

Формат Страны Пример Комментарий DD/MM/YYYY Великобритания, Австралия, Новая Зеландия 31/12/2023 День перед месяцем (британский формат) MM/DD/YYYY США, частично Канада 12/31/2023 Месяц перед днем (американский формат) YYYY-MM-DD Канада, международный стандарт ISO 2023-12-31 Год перед месяцем и днем (международный формат) DD Month YYYY Все англоязычные страны (формальный стиль) 31 December 2023 Месяц пишется словом (универсальный формат)

В деловой переписке и официальных документах рекомендуется использовать формат с полным названием месяца, чтобы избежать недопонимания:

31 December 2023 или December 31, 2023

January 15th, 2024 или 15th January 2024

Для компактной записи в различных формах и таблицах используются следующие варианты:

31/12/23 или 31.12.23 (британский формат)

12/31/23 или 12.31.23 (американский формат)

23-12-31 (сокращенный ISO-формат)

В цифровых системах и базах данных предпочтительным является ISO-формат (YYYY-MM-DD), так как он позволяет легко сортировать даты в хронологическом порядке и исключает возможность неоднозначного толкования.

Особые случаи записи дат:

Десятилетия: the 1990s или the '90s (девяностые годы)

Века: 21st century (XXI век)

Исторические периоды: the Victorian era (Викторианская эпоха)

Времена года с датами: Summer 2023 (лето 2023 года)

При использовании дат в международной коммуникации всегда рекомендуется прояснять используемый формат, особенно если речь идет о числах, которые могут быть интерпретированы по-разному (например, 03/04/2023 может означать как 3 апреля, так и 4 марта).

Частые ошибки при чтении дат и как их избежать

Даже опытные изучающие английский язык часто допускают ошибки при чтении и записи дат. Рассмотрим наиболее распространенные из них и предложим стратегии для их предотвращения. ⚠️

Топ-5 ошибок при чтении дат на английском:

Использование количественных вместо порядковых числительных Неправильно: March five Правильно: March fifth (5th) Неверный порядок слов в зависимости от варианта английского Неправильно: 25 December (в американском английском) Правильно: December 25th Некорректное произношение года Неправильно: one thousand nine hundred ninety-nine Правильно: nineteen ninety-nine Неправильное использование предлогов Неправильно: in Monday, at 1995 Правильно: on Monday, in 1995 Ошибки в чтении специфических дат Неправильно: twenty hundred (для 2000 года) Правильно: two thousand

Стратегии для преодоления этих ошибок:

Практикуйте чтение дат вслух, записывая свою речь и сравнивая с правильным произношением

Создайте карточки с разными датами и тренируйтесь в их чтении в обоих форматах (британском и американском)

Слушайте аутентичные аудио материалы, обращая внимание на то, как носители языка произносят даты

Используйте мнемонические приемы для запоминания правильного порядка слов и предлогов

Постоянно проверяйте себя при заполнении форм и документов на английском языке

Культурные нюансы, которые следует учитывать:

В США важные праздники часто называют по дате: Fourth of July (День независимости, 4 июля)

В Великобритании принято использовать слово "fortnight" для обозначения двухнедельного периода

При упоминании исторических дат британцы часто используют фразы типа "back in the summer of '69"

Разница в названиях сезонов: "autumn" (брит.) vs "fall" (амер.) для осени

Важно помнить, что в международной коммуникации лучше всего использовать наиболее однозначные форматы дат, например, "15 January 2023" вместо "15/1/23" или "1/15/23", чтобы избежать путаницы между британским и американским форматами.