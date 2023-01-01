Shall и will: тонкости употребления в британском и американском английском

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровне

Преподаватели английского языка и лингвисты

Специалисты и бизнесмены, работающие с международными договорами и документами на английском рынке Вы когда-нибудь замечали, как британцы элегантно используют "shall" там, где американцы предпочли бы "will"? 🤔 Эти два модальных глагола часто вызывают путаницу даже у продвинутых изучающих английский. Многие студенты, достигнув среднего уровня, внезапно обнаруживают, что употребление shall и will следует гораздо более сложным правилам, чем казалось на первый взгляд. Разобраться в тонкостях их применения — значит сделать значительный шаг к владению английским языком на уровне образованного носителя. Давайте погрузимся в нюансы, которые разделяют эти два близких, но отнюдь не идентичных вспомогательных глагола.

Shall и will: основные функции и различия

Shall и will – модальные глаголы английского языка, первично используемые для образования будущего времени. Однако их функциональность выходит далеко за пределы простого указания на будущее действие, что делает их одними из самых нюансированных элементов английской грамматики.

Исторически сложилось, что shall ассоциировался с первым лицом (I, we), а will – со вторым и третьим (you, he/she/it, they). Но это лишь поверхностное правило, которое претерпело значительные изменения в современном языке.

Аспект Shall Will Базовое значение Долженствование, обязательство Воля, желание, намерение Формальность Более формальный, часто в юридических документах Более нейтральный, универсальный Частота использования Реже, преимущественно в британском английском Доминирует в современном английском Сокращённая форма I'll, we'll (хотя это может быть и от will) I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, we'll, they'll

Основное отличие shall от will заключается в оттенках значений, которые они придают высказыванию:

Shall несёт оттенок обязательства, долженствования или уверенности говорящего в том, что действие произойдёт.

несёт оттенок обязательства, долженствования или уверенности говорящего в том, что действие произойдёт. Will отражает намерение, предсказание или просто нейтральное указание на будущее действие.

Например, фраза "I shall return" звучит более формально и решительно, чем "I will return". В первом случае присутствует некое обязательство или торжественность, во втором – просто намерение вернуться.

Анна Сергеевна, лингвист-консультант по академическому английскому Работая с аспирантами над их научными статьями, я постоянно сталкиваюсь с неверным использованием shall в академических текстах. Один из моих студентов, готовивший публикацию для престижного британского журнала, настойчиво использовал shall в методологической части: "This experiment shall demonstrate that...". Я объяснила ему, что в данном контексте shall звучит как обещание или обязательство, тогда как научный текст требует нейтрального will: "This experiment will demonstrate...". После редактирования и замены всех неуместных shall, его статья была принята без лингвистических замечаний. Этот случай отлично иллюстрирует, как тонкие различия между shall и will могут влиять на восприятие даже научного текста.

Правила употребления shall и will по лицам и числам

Традиционное правило употребления shall и will по лицам восходит к классическому английскому и формулируется следующим образом:

Лицо Для выражения будущего времени Для выражения решимости/настойчивости 1-е (I, we) shall will 2-е (you) will shall 3-е (he, she, it, they) will shall

Согласно этому правилу, для простого выражения будущего времени в первом лице следует использовать shall: "I shall go to the cinema tomorrow", а во втором и третьем – will: "You will understand it later".

Однако, если говорящий хочет подчеркнуть свою решимость, настойчивость или обещание в первом лице, он использует will: "I will finish this project no matter what". И наоборот, для выражения приказа, запрета или обязанности во втором и третьем лице используется shall: "You shall not pass!" или "The defendant shall pay compensation".

Это классическое правило наиболее строго соблюдается в формальном британском английском, особенно в юридических текстах, где shall часто имеет значение обязательства:

"The parties shall maintain confidentiality..." – стороны обязаны сохранять конфиденциальность

"The tenant shall pay the rent..." – арендатор обязан платить аренду

В современной разговорной речи эти правила значительно ослаблены, и will почти повсеместно вытесняет shall, особенно в американском английском. Только в некоторых устоявшихся выражениях и вопросах first person shall сохраняет свои позиции: "Shall we dance?", "Shall I open the window?"

Михаил Петрович, преподаватель делового английского На тренинге по ведению международных переговоров один из участников, директор российской экспортной компании, поделился забавной историей. Во время составления контракта с британскими партнерами возникло недопонимание из-за фразы "The Buyer shall provide documentation within 5 days". Наш бизнесмен воспринял это как рекомендацию, а не обязательство, и не предоставил документы в срок. Британская сторона была крайне удивлена, ведь для них "shall" в контексте договора однозначно означало юридическое обязательство. После этого случая мы ввели в тренинг специальный блок по модальным глаголам в юридическом английском. Примечательно, что такое недопонимание возникает именно у русскоговорящих бизнесменов, поскольку в русском языке нет прямого эквивалента для различения shall и will.

Выражение будущего времени: особенности выбора глагола

Выбор между shall и will при выражении будущего времени определяется несколькими факторами: региональной традицией, формальностью контекста и оттенками смысла, которые говорящий хочет передать. 📝

В повседневной речи современного английского языка will доминирует практически во всех ситуациях, связанных с будущим временем:

Простые предсказания: "It will rain tomorrow." (Завтра будет дождь)

Планы и намерения: "I will call you later." (Я позвоню тебе позже)

Спонтанные решения: "I'll take this one." (Я возьму вот этот)

Обещания: "I will never forget you." (Я никогда тебя не забуду)

Shall в значении будущего времени сохраняется в следующих случаях:

Официальные предложения в первом лице: "Shall I carry your bag?" (Мне понести вашу сумку?)

Предложения совместного действия: "Shall we go?" (Пойдём?)

Формальный стиль британского английского в первом лице: "I shall attend the conference." (Я посещу конференцию)

Юридические тексты для выражения обязательств: "The company shall provide annual reports." (Компания обязана предоставлять годовые отчёты)

Интересно, что сокращенная форма 'll (I'll, we'll) может происходить как от shall, так и от will, что часто затрудняет определение исходной формы. В современном английском большинство носителей интерпретирует 'll как сокращение от will, даже в первом лице.

При выборе между shall и will важно также учитывать тип предложения. В вопросах первого лица shall часто звучит более естественно:

"Shall I open the window?" (Мне открыть окно?) – вежливое предложение услуги

"Will I recover soon?" (Я скоро поправлюсь?) – запрос о предсказании

Обратите внимание на разницу оттенков: в первом случае говорящий предлагает действие и спрашивает одобрения, во втором – спрашивает о будущем, которое от него не зависит.

Особый случай представляют отрицательные формы. "Shan't" (сокращение от shall not) почти исчезло из современного английского, особенно американского, уступив место "won't" (от will not). Исключение составляют некоторые устойчивые выражения вроде "I shan't be long" (Я ненадолго) в британском английском.

Модальные значения shall и will в речевых ситуациях

Помимо формирования будущего времени, shall и will обладают богатым спектром модальных значений, которые варьируются в зависимости от контекста коммуникации. Понимание этих нюансов критически важно для полноценного владения английским языком. 🔍

Модальные значения глагола shall:

Обязательство или приказ : "You shall complete this by Friday." (Вы обязаны завершить это к пятнице)

: "You shall complete this by Friday." (Вы обязаны завершить это к пятнице) Запрет (в отрицательной форме): "You shall not use your phone during the exam." (Вам запрещается пользоваться телефоном во время экзамена)

(в отрицательной форме): "You shall not use your phone during the exam." (Вам запрещается пользоваться телефоном во время экзамена) Обещание или гарантия : "Justice shall prevail." (Справедливость восторжествует)

: "Justice shall prevail." (Справедливость восторжествует) Неизбежность : "All men shall die." (Все люди смертны)

: "All men shall die." (Все люди смертны) Предложение помощи : "Shall I help you with that?" (Помочь вам с этим?)

: "Shall I help you with that?" (Помочь вам с этим?) Запрос указаний: "Shall we begin now?" (Нам начинать сейчас?)

Модальные значения глагола will:

Воля, желание : "I will have the steak, please." (Я буду стейк, пожалуйста)

: "I will have the steak, please." (Я буду стейк, пожалуйста) Настойчивость, решимость : "I will succeed, no matter what." (Я добьюсь успеха, несмотря ни на что)

: "I will succeed, no matter what." (Я добьюсь успеха, несмотря ни на что) Привычное действие : "She will sit there for hours reading." (Она обычно часами сидит там и читает)

: "She will sit there for hours reading." (Она обычно часами сидит там и читает) Характерное поведение : "Oil will float on water." (Масло всегда плавает на поверхности воды)

: "Oil will float on water." (Масло всегда плавает на поверхности воды) Способность : "This car will do 200 km/h." (Этот автомобиль развивает скорость до 200 км/ч)

: "This car will do 200 km/h." (Этот автомобиль развивает скорость до 200 км/ч) Вежливая просьба: "Will you pass me the salt?" (Не передадите ли мне соль?)

В определённых речевых ситуациях выбор между shall и will может кардинально менять смысл высказывания:

"I shall drown; nobody will save me." – Я тону, и никто меня не спасет (констатация факта).

"I will drown; nobody shall save me." – Я намерен утонуть, и никому не позволю меня спасти (выражение решимости).

Особенно ярко модальные оттенки shall проявляются в вопросительных предложениях. Сравните:

"Shall we go to the theatre tonight?" – Пойдем в театр сегодня вечером? (предложение совместного действия)

"Will we go to the theatre tonight?" – Мы пойдем в театр сегодня вечером? (вопрос о планах)

В официальных документах, инструкциях и юридических текстах shall часто используется для выражения обязательств, требований или запретов: "The tenant shall maintain the property in good condition" (Арендатор обязан поддерживать имущество в хорошем состоянии).

Британский vs американский: региональные предпочтения

Употребление shall и will представляет собой яркий пример лингвистического разделения между британским и американским вариантами английского языка. 🌍 Эти различия отражают не только грамматические предпочтения, но и культурные особенности коммуникации.

В британском английском традиционно сохраняется более сложная система употребления shall и will, особенно в формальном стиле. Американский английский, напротив, демонстрирует тенденцию к упрощению, почти полностью отказавшись от shall в пользу универсального will.

Аспект использования Британский английский Американский английский Повседневная речь (1-е лицо) Допускает both "I shall go" и "I will go" Преимущественно "I will go" или "I'll go" Формальная письменная речь Следует традиционному правилу (shall для 1-го лица) Предпочитает will для всех лиц Вопросы в 1-м лице "Shall I/we...?" очень распространено Чаще "Should I...?", "Do you want me to...?" Юридические документы Shall для обязательств Тенденция к замене shall на must, will или present tense

Интересно, что даже внутри Великобритании наблюдаются региональные различия. В Шотландии, например, will чаще используется в первом лице, чем в Англии. А в некоторых диалектах северной Англии shall практически отсутствует.

В юридических документах различия особенно заметны. Британские юридические тексты изобилуют формой shall для выражения обязательств, в то время как современная американская юридическая практика стремится избегать shall из-за его потенциальной многозначности, предпочитая более однозначные конструкции:

Британский вариант: "The tenant shall pay the rent on the first day of each month."

Американский вариант: "The tenant must pay the rent on the first day of each month." или "The tenant is required to pay the rent on the first day of each month."

В американской разговорной речи shall звучит архаично или чрезмерно формально, за исключением некоторых устоявшихся выражений:

"Shall we dance?" – всё ещё используется как изящное приглашение к танцу

"Shall we say 8 o'clock?" – при договорённости о времени

В британском английском вопросы с shall в первом лице остаются естественной частью речи: "Shall I make some tea?" Американцы в таких случаях скорее скажут "Should I make some tea?" или "Do you want me to make some tea?"

Примечательно, что в обоих вариантах английского наблюдается тенденция к сокращению форм до 'll, что фактически стирает различие между shall и will в разговорной речи. Когда британец говорит "I'll be there soon", часто невозможно определить, какой глагол он сократил.

Глобализация и влияние американских медиа привели к тому, что даже в Великобритании shall постепенно уступает позиции, особенно среди молодёжи. Однако в формальном письменном британском английском традиционные правила всё ещё сохраняют актуальность.